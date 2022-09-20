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Если жители "Донбасса и Украины" проголосуют на "референдуме" за вхождение в состав РФ – мы их поддержим, – спикер Госдумы Володин. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин поддерживает проведение так называемого "референдума" по вхождению оккупированных территорий Украины в состав РФ.

Об этом он заявил сегодня во время заседания Госдумы, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в случае если жители "Донбасса и Украины" якобы "проголосуют за", Россия поддержит их.

"Если жители Донбасса и Украины во время свободного волеизъявления выскажутся, что хотят быть в составе России, мы их поддержим", – отметил Володин.

Читайте: Захватчики на оккупированной Херсонщине приняли решение о проведении "референдума"
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Топ комментарии
+47
А чого б вам в Чечні реперендум не провести ? Чи в Татарстані ?
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20.09.2022 14:04
+39
До дупи думка купки запроданців. ЗСУ має на це свою думку!
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20.09.2022 14:06
+31
*********** ***** НИКОГДА ТАКОГО НЕ БЫЛО И ВОТ ОПЯТЬ ПО НОВОЙ да идите вы *****
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20.09.2022 14:05
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Они за 2 дня ужесточили Законодательство, а Украина за 8 лет не может навести порядок в своем Законодательстве!
Дети коллаборантов поступают без экзаменов в ВУЗы, семьи спокойно живут в Украине, получают пенсии и переводят туда всем знакомым.
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20.09.2022 22:24 Ответить
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20.09.2022 22:25 Ответить
Кацапи лякають світ тим, що оголосивши наші землі своїми - оголосять нам війну і завдадуть ядерних ударів. Це тупо гра на понт. Удари тактичними боєголовками по військам не дадуть ефекту, бо війська розосереджені, удар по місту буде болісним але ці удари точно призведуть до масованого удару США по всім військово-політичним об'єктам кацапіі і знищення її як держави. Тому, що завтра кацапи скажуть що Європа має капітулювати і прийняти кацапськє керівнцтво під загрозою подібних ударів.
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20.09.2022 22:26 Ответить
Звичайно ,що підтримаєте:морально,матеріально))коли вони вже нарешті всі до вас туди переїдуть.Точніше жони і дєті,бо мужей ви вже всіх пустили на гарматне м'ясо.
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20.09.2022 23:25 Ответить
Та без сумніву, що буде 99%. Сумнівно за "вільне волевиявлення".
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21.09.2022 08:22 Ответить
спіішать, бо дири вже на низькому старті. а так вважають. що за тиждень справляться з паперами.
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21.09.2022 22:44 Ответить
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