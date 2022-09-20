Если жители "Донбасса и Украины" проголосуют на "референдуме" за вхождение в состав РФ – мы их поддержим, – спикер Госдумы Володин. ВИДЕО
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Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин поддерживает проведение так называемого "референдума" по вхождению оккупированных территорий Украины в состав РФ.
Об этом он заявил сегодня во время заседания Госдумы, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в случае если жители "Донбасса и Украины" якобы "проголосуют за", Россия поддержит их.
"Если жители Донбасса и Украины во время свободного волеизъявления выскажутся, что хотят быть в составе России, мы их поддержим", – отметил Володин.
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