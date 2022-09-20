Украинский боец играет на скрипке, которую нашел среди украденных оккупантами вещей. ВИДЕО

Украинский воин, защищающий страну от российской армии, на фронте нашел среди вещей оккупантов краденую скрипку и сыграл на ней.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись своего импровизированного выступления украинский боец опубликовал в соцсетях.

"После боя, среди вещей орков, вероятно мечтавших украсть этот инструмент, нашли скрипку. Очень давно не играл, кайфонул", - отметил он в сообщении к видео.

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