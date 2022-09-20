Украинский боец играет на скрипке, которую нашел среди украденных оккупантами вещей. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинский воин, защищающий страну от российской армии, на фронте нашел среди вещей оккупантов краденую скрипку и сыграл на ней.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись своего импровизированного выступления украинский боец опубликовал в соцсетях.
"После боя, среди вещей орков, вероятно мечтавших украсть этот инструмент, нашли скрипку. Очень давно не играл, кайфонул", - отметил он в сообщении к видео.
Топ комментарии
+50 Алекс Бондаренко
показать весь комментарий20.09.2022 15:37
+49 Ирина Параскевич
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+39 Тетяна Тать
показать весь комментарий20.09.2022 15:37
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"один палка два струна"
- Барский дом разбирали Кому что досталось Я поздно прибежал - уже всё растащили Вот я и взял роялю Поставил в курятник, настелил соломы - пусть куры несутся!
Я, например, играю. Ничего сложного: прижимаешь левой рукой к левому же плечу, а правой - водишь туда-сюда смычком, главное, чтоб красиво было.
І ПЛАКАЛА
от саме цей боєць зі скрипкою має право це грати
В ТОЙ ЧАС, КОЛИ В НЬОГО НА ПУЗІ ТЄЛІПВЄТЬСЯ АВТОМАТ
народ, ЦЕ РЕАЛЬНО СИМВОЛ ТЕПЕРІШНЬОЇ УКРАЇНИ
Щоб не було плутаниці - на місце депутата що його представляв:
- коли війна - депутат втік, а представлюваний - на передовій став себе сам представляти,
тому логічно що і представником того збіглого депутата може бути!
не ображайтеся, я не *********, я просто цікавлюся.
теперка по ділу
я цього бійця вперше бачила сьогодні
але - для мене картинка виглядала так:
хлоп знайшов скрипку і покликав братву з бою на концерт з однієї мелодії
І ЦЯ МЕЛОДІЯ - ГІМН УКРАЇНИ
я розумію, що він живий, і в нього є якесь своє життя
і свої власні переконання та ідеї
АЛЕ ПЕРШЕ ЩО ВІН ЗІГРАВ * ГІМН УКРАЇНИ
з автоматом на пузі.
для мене ось це - показник
він грає гімн і використовує зброю за право грати гімн України.
ось земний уклін просто
піде в Раду - проголосую
але не хочеться вірити, що ті, хто тримав зброю і бачив, як поряд гинули брати, дозволять після перемоги тривати безмежжю (ну не знаю я, як інакше перекласти БЄСПРЄДЄЛ)
ну а ми - допоможемо їм
тихенько
кожен на свому місці
як волонтери
ми ж звикли тихенько донатити за перемогу?
ну то перемога бува не лише на військовому фронті
Впевнений що плани по відбору наступних Зе-депутатів уже ведеться серед військових, тих кто за 100 тис долл буде й надалі зберігати стан справ в константі. Можем і порозумнішати як нація. Обставини сприятливі. Головне не покладати руки.
Слава нації, смерть нашим ворогам!
murku netreba
https://www.youtube.com/watch?v=1VCQDoYop64
P.S. А може, це кацапи не вкрасти скрипку хотіли, а х..ло вже по консерваторіях почав на війну гребти?😉
Ах руки их жопы растут? А чё тогда припёрлись безкультурные?!