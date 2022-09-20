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Украинский боец играет на скрипке, которую нашел среди украденных оккупантами вещей. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинский воин, защищающий страну от российской армии, на фронте нашел среди вещей оккупантов краденую скрипку и сыграл на ней.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись своего импровизированного выступления украинский боец опубликовал в соцсетях.

"После боя, среди вещей орков, вероятно мечтавших украсть этот инструмент, нашли скрипку. Очень давно не играл, кайфонул", - отметил он в сообщении к видео.

Смотрите: Девушка-скрипачка со слезами на глазах играет "Пливе кача" в центре Варшавы. ВИДЕО
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Топ комментарии
+50
Этот Воин наглядно демонстрирует разницу между Украиной и мокшанией. Кто-то может себе представить мокшанского солдата, играющего на скрипке?
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20.09.2022 15:37
+49
Слава Україні! Героям Слава! Боже. це цвіт нації. Бережіть себе. рідненькі. Ви дуже потрібні вільній Україні.
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20.09.2022 15:36
+39
я встала і слухала це стоячи
І ПЛАКАЛА
от саме цей боєць зі скрипкою має право це грати
В ТОЙ ЧАС, КОЛИ В НЬОГО НА ПУЗІ ТЄЛІПВЄТЬСЯ АВТОМАТ

народ, ЦЕ РЕАЛЬНО СИМВОЛ ТЕПЕРІШНЬОЇ УКРАЇНИ
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20.09.2022 15:37
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20.09.2022 15:35 Ответить
Слава Україні! Героям Слава! Боже. це цвіт нації. Бережіть себе. рідненькі. Ви дуже потрібні вільній Україні.
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20.09.2022 15:36 Ответить
Один вопрос. Нахера оркам скрипка была нужна ?
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20.09.2022 15:37 Ответить
jak ? esli odnu strunu vidirvati - poluchitsa balalaika
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20.09.2022 15:39 Ответить
ну еще удавку можно сделать со струны
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20.09.2022 15:41 Ответить
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20.09.2022 15:46 Ответить
а якщо відірвати дві струни, то вийде бурятський народний інструмент під назвою

"один палка два струна"
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20.09.2022 15:48 Ответить
баба попросила привезти. для сексуальных игр смычком ))
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20.09.2022 15:40 Ответить
Это бурят перепутал скрипку с детским унитазом
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20.09.2022 15:44 Ответить
Для запаливания печки.
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20.09.2022 15:58 Ответить
Як нахера? Переплутали з унітазом
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20.09.2022 16:10 Ответить
продать
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20.09.2022 16:15 Ответить
ta kto zhe tam ee na bolotah kupit ta ? ce zhe nelzja vypiti
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20.09.2022 16:21 Ответить
I esco mozno svoei varvare po ***** grohnutj ot beskonecnoi ljubvi !
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20.09.2022 16:19 Ответить
vse balalaiki razbiti uzhe - a morda vse taka zhe
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20.09.2022 16:22 Ответить
Читав спомини одного "культурного більшовика" (з "антилегентав") Побачив у селянина в сараї рояль знаменитої фірми "Беккер" Спитав, навіщо він тут Отримав відповідь:
- Барский дом разбирали Кому что досталось Я поздно прибежал - уже всё растащили Вот я и взял роялю Поставил в курятник, настелил соломы - пусть куры несутся!
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20.09.2022 16:34 Ответить
Этот Воин наглядно демонстрирует разницу между Украиной и мокшанией. Кто-то может себе представить мокшанского солдата, играющего на скрипке?
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20.09.2022 15:37 Ответить
а почему бы и нет? особенно орковские зеки. если на рояле могут, в карты, то и на скрипке тоже. но она маленькая, тоже скользкая и карты из неё постоянно падали ))
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20.09.2022 15:43 Ответить
те, скорее, на пере сыграют
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20.09.2022 16:16 Ответить
Ну так дык че--- на ложках сбацают камаринского!
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20.09.2022 15:45 Ответить
Дякую. Блюванув(
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20.09.2022 15:49 Ответить
вполне
Я, например, играю. Ничего сложного: прижимаешь левой рукой к левому же плечу, а правой - водишь туда-сюда смычком, главное, чтоб красиво было.
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20.09.2022 17:32 Ответить
я встала і слухала це стоячи
І ПЛАКАЛА
от саме цей боєць зі скрипкою має право це грати
В ТОЙ ЧАС, КОЛИ В НЬОГО НА ПУЗІ ТЄЛІПВЄТЬСЯ АВТОМАТ

народ, ЦЕ РЕАЛЬНО СИМВОЛ ТЕПЕРІШНЬОЇ УКРАЇНИ
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20.09.2022 15:37 Ответить
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20.09.2022 17:07 Ответить
Ця людина входить в другу сотню бійців що після перемоги можуть відразу йти в Раду займати крісла.

Щоб не було плутаниці - на місце депутата що його представляв:


- коли війна - депутат втік, а представлюваний - на передовій став себе сам представляти,

тому логічно що і представником того збіглого депутата може бути!
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20.09.2022 18:48 Ответить
спробувала перечитати ваш нікнейм - це грецькою?
не ображайтеся, я не *********, я просто цікавлюся.

теперка по ділу
я цього бійця вперше бачила сьогодні
але - для мене картинка виглядала так:
хлоп знайшов скрипку і покликав братву з бою на концерт з однієї мелодії
І ЦЯ МЕЛОДІЯ - ГІМН УКРАЇНИ

я розумію, що він живий, і в нього є якесь своє життя
і свої власні переконання та ідеї
АЛЕ ПЕРШЕ ЩО ВІН ЗІГРАВ * ГІМН УКРАЇНИ

з автоматом на пузі.
для мене ось це - показник
він грає гімн і використовує зброю за право грати гімн України.
ось земний уклін просто
піде в Раду - проголосую
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20.09.2022 19:05 Ответить
я розумію, що до війни було так
але не хочеться вірити, що ті, хто тримав зброю і бачив, як поряд гинули брати, дозволять після перемоги тривати безмежжю (ну не знаю я, як інакше перекласти БЄСПРЄДЄЛ)
ну а ми - допоможемо їм
тихенько
кожен на свому місці
як волонтери
ми ж звикли тихенько донатити за перемогу?
ну то перемога бува не лише на військовому фронті
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20.09.2022 19:41 Ответить
Так точно... Маємо надію тільки на себе. Просто "вони там" знають більше нас та можуть більше чим ми.
Впевнений що плани по відбору наступних Зе-депутатів уже ведеться серед військових, тих кто за 100 тис долл буде й надалі зберігати стан справ в константі. Можем і порозумнішати як нація. Обставини сприятливі. Головне не покладати руки.

Слава нації, смерть нашим ворогам!
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20.09.2022 20:14 Ответить
і капець рагульській федерації
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20.09.2022 20:24 Ответить
woooow

murku netreba
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20.09.2022 15:37 Ответить
Про "Мурку" це був жарт, посилання на відомий серіал.
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21.09.2022 01:35 Ответить
Слава Богу, слава Україні.
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20.09.2022 15:38 Ответить
🙏🙏🙏 💙💛
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20.09.2022 17:08 Ответить
Ніколи ви, смердючі кацапи, не переможете Україну!
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20.09.2022 15:39 Ответить
Et tocno !!!
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20.09.2022 16:21 Ответить
в нас дуже гарний гімн.
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20.09.2022 15:40 Ответить
tak. duzhe dobre pod raznie stili muziki podhode .

https://www.youtube.com/watch?v=1VCQDoYop64
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20.09.2022 15:42 Ответить
paldies. Jėga !!!
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22.09.2022 04:30 Ответить
Молодець. Але ,,мурку'', все таки, не треба. Це не наше.
P.S. А може, це кацапи не вкрасти скрипку хотіли, а х..ло вже по консерваторіях почав на війну гребти?😉
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20.09.2022 15:41 Ответить
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20.09.2022 15:43 Ответить
а я телепень так і не спромігся навчитися грати на чомусь..навіть на барабані
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20.09.2022 15:46 Ответить
навіть на барабані vot pochemu vse tak dumajut ? ja zakonchil muzikaljnu skolu , igraju na barabanah.... ce ni chem ni legche skripki
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20.09.2022 15:51 Ответить
Так вже й ні на чому... А на більярді?
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20.09.2022 16:38 Ответить
хіба своїм кием .. і двома шарами
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20.09.2022 19:25 Ответить
Не, ну как бы вызов отправлен, ждём ответку на скрепной БАЛАЛАЙКЕ!
Ах руки их жопы растут? А чё тогда припёрлись безкультурные?!
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20.09.2022 15:52 Ответить
ni ni ni....netreba.

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20.09.2022 15:55 Ответить
Показалось что ему в фоне кто то ещё и ритм задаёт.
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20.09.2022 16:13 Ответить
tam muzika v fone https://www.youtube.com/watch?v=1VCQDoYop64
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20.09.2022 16:14 Ответить
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20.09.2022 16:21 Ответить
💙💛
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20.09.2022 17:44 Ответить
Ну чего непонятно? Для орков это паршивенькая балалайка с запасной струной.
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20.09.2022 18:14 Ответить
Война зеков против работников культуры...
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20.09.2022 18:49 Ответить
Вiдео дуже сильне. Таке подивишся i розумiэш якi сильнi нашi воiни. Хай вас Господь береже.
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20.09.2022 21:40 Ответить
 
 