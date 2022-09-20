Допрос российского "освободителя" из ингушского города Назрань. ВИДЕО

Украинские бойцы захватили в плен российского "освободителя" из ингушского города Назрань.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент его допроса опубликован в соцсетях. Ингуш рассказал, что из его группы в составе шести человек остались в живых только двое. Другие оккупанты "готовы уже и в посадке лежат".

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