Допрос российского "освободителя" из ингушского города Назрань. ВИДЕО
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Украинские бойцы захватили в плен российского "освободителя" из ингушского города Назрань.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент его допроса опубликован в соцсетях. Ингуш рассказал, что из его группы в составе шести человек остались в живых только двое. Другие оккупанты "готовы уже и в посадке лежат".
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"Ракета "Сизрань" - найстрашніша зброя Росії.
Де впаде, там і Сисрань.
Був Париж - стала Сисрань
Був Лондон - стала Сисрань.
Був Нью Йорк - стала Сисрань.
Це і є їхня головна мрія - весь Світ перетворити на Велику Сисрань.
Цьому поталанило - не здох, але так щастить не всім!
Одразу думаю про наших жорстоко закатованих хлопців, про тих, хто в ці хвилини піднімається на Голгофу ....