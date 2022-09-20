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Допрос российского "освободителя" из ингушского города Назрань. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские бойцы захватили в плен российского "освободителя" из ингушского города Назрань.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент его допроса опубликован в соцсетях. Ингуш рассказал, что из его группы в составе шести человек остались в живых только двое. Другие оккупанты "готовы уже и в посадке лежат".

Также смотрите: Украинский боец играет на скрипке, которую нашел среди украденных оккупантами вещей. ВИДЕО
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Топ комментарии
+46
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20.09.2022 16:23
+42
Один поганий москаль з міста НаСрань розповідає про четверих хороших
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20.09.2022 16:14
+32
Врядли его будут менять. По этому проще было шлепнуть без видеофиксаций, теперь носись с этим пидором *****, лучше б пенсионеру какому денег дали за которые кормить кусок этой ***** теперь
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20.09.2022 16:14
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20.09.2022 16:13 Ответить
Карантина нет, но есть самоизоляция. Из этой же оперы.
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20.09.2022 16:27 Ответить
А яйця йому відріжте та й відпустіть. З горя сам повіситься
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20.09.2022 17:57 Ответить
Один поганий москаль з міста НаСрань розповідає про четверих хороших
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20.09.2022 16:14 Ответить
Є ще одне російське місто з такою назвою - СиСрань.
"Ракета "Сизрань" - найстрашніша зброя Росії.
Де впаде, там і Сисрань.
Був Париж - стала Сисрань
Був Лондон - стала Сисрань.
Був Нью Йорк - стала Сисрань.
Це і є їхня головна мрія - весь Світ перетворити на Велику Сисрань.
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20.09.2022 16:22 Ответить
Ще є місто Засрань та похідні- велика та мала, замкадівська та інші Засрані
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20.09.2022 16:58 Ответить
По какому такому приказу он там находится? Контракт, договор подписывал - всё, враг, трибунал..
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20.09.2022 16:32 Ответить
Врядли его будут менять. По этому проще было шлепнуть без видеофиксаций, теперь носись с этим пидором *****, лучше б пенсионеру какому денег дали за которые кормить кусок этой ***** теперь
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20.09.2022 16:14 Ответить
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20.09.2022 16:15 Ответить
ЦАР хароший, боярка плохая
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20.09.2022 16:22 Ответить
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20.09.2022 16:36 Ответить
Это когда рано встал и пошел в туалет - Насрань.
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20.09.2022 16:16 Ответить
...нАсранонАсранонасразбудили.
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20.09.2022 17:07 Ответить
Так, мені треба агнімьот...
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20.09.2022 16:18 Ответить
Повар из будущего 25 сентября: "Четверо готовы!"
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20.09.2022 16:19 Ответить
П***дит что по призыву. Все они наемники за деньги в Украину едут убивать. Даже не интересно слушать что он бекает. Лучше бы показали как оно дохлое валяется там где его четверо напарников
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20.09.2022 16:19 Ответить
вот тупой асетин, вообще как показывает практика последнего полугодия, все малые народности, населяющие эрэфию, явно имеют проблемы с мыслительными процессами - нет чтобы воевать против своего поработителя, они за него убивают мирное население, уверовав в мифических "фашистов"
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20.09.2022 16:21 Ответить
ингуш, пля! но тех мразей тоже хватает
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20.09.2022 16:22 Ответить
Осетини ще більш вороже налаштовані до нас за те, що ми підтримали Грузію у 2008 році у війні в Південній Осетії. А інгушів на Кавказі з одного боку тиснуть осетини, а з іншого чеченці в конфліктах за територію. Тому цього недобитка дійсно геть не жаль. Довбойоб. Краще б він нашу лісосмугу здобрив собою.
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20.09.2022 18:06 Ответить
Та какое последнее полугодие!? Папуасы --- тысяча лет. Пастухи, конокрады, овце-..бы!
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20.09.2022 16:28 Ответить
Насрань - воно і є насрань.
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20.09.2022 16:22 Ответить
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20.09.2022 16:23 Ответить
для украинцев. Они по ним ездят каждый день.
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21.09.2022 02:50 Ответить
настало время аху***ных историй от долбо**
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20.09.2022 16:38 Ответить
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20.09.2022 16:59 Ответить
А ещё там мёртвые с косами стоят и тишина...(с)
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20.09.2022 17:07 Ответить
Вася! То Ходаковський боїться признаться своїм, що ми для них приготували не "витеснение за речку" (тобто за Дніпро), а "маленький Сталінград"! І зробить же нічого не можуть!
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20.09.2022 18:29 Ответить
не...ну танк дулом вверх тоже нетипично и прикольно)))
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20.09.2022 18:38 Ответить
Млять уещё один овцеё...б, пардон, ингуши они по ишакам, так что ишакоё...б горный к нам припёрся когда кадыровцы у ингушей хоооороший кусок земли себе оттяпали. Дайте ему сала. На камеру, и в ютубе выложите.
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20.09.2022 17:23 Ответить
Печено-Индюшатия, назрать на вас расее!
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20.09.2022 17:59 Ответить
Казали же ж - "Не бігай від ЗСУ, бо здохнеш змученим"!

Цьому поталанило - не здох, але так щастить не всім!
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20.09.2022 18:11 Ответить
Якими сумирними паінькамі стають гарячі і непереможні джигіти коли над їх очком нависає справжня проблема.....Жалко кадиренятки не потрапляють в полон,вони завжди отираються в тилу...☺️
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20.09.2022 18:11 Ответить
Стыд и позор галгаю!
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20.09.2022 18:25 Ответить
Дайте цьому підару салом по губах. А потім заставте це сало зжерти. Сало можна старе брати,чай,не графья...
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20.09.2022 18:30 Ответить
Повезло ******, что в плен попал, а так лежал бы рядышком с теми четырьмя в посадке, и горя не знал бы.
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20.09.2022 20:20 Ответить
Не можу бачити цих полонених московитів і чути їх виправдання, пояснення.
Одразу думаю про наших жорстоко закатованих хлопців, про тих, хто в ці хвилини піднімається на Голгофу ....
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21.09.2022 12:41 Ответить
 
 