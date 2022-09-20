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Последствия удара россиян по Бахмуту: две российские ракеты разрушили целый подъезд дома. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Авиаудар по пятиэтажке произошел около часа ночи. Под завалами могут оставаться люди. На месте продолжаются спасательно-поисковые работы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

"Установлено, что рашисты выпустили по жилому сектору две авиационные ракеты. В результате обстрела уничтожен один подъезд с первого по пятый этаж. Другая часть дома существенно повреждена. После ударов в здании вспыхнул пожар".

Сейчас под завалами ищут двух человек. Информация о количестве пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

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На месте попадания работали следственно-оперативная группа, парамедики полиции. Последствия российского преступления документированы. Правовая квалификация – ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны"
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Когда будете брать орков в плен не забудьте дать им чаю и пирожок.
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20.09.2022 16:17 Ответить
це була зазвичайна справа вперший місяц вторгнення - місцева малоросьня виносила полонений русьне пиріжки, чай і цигарки.

Але потім коли цю малоросьню російські хлопчики стали вбивати, ґвалтувати, катувати і спалювати тисячами багатьох начебто попустило.

Я принаймні більше такого не спостерігав
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20.09.2022 16:29 Ответить
І все . люди бомжі
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20.09.2022 16:50 Ответить
 
 