Последствия удара россиян по Бахмуту: две российские ракеты разрушили целый подъезд дома. ВИДЕО

Авиаудар по пятиэтажке произошел около часа ночи. Под завалами могут оставаться люди. На месте продолжаются спасательно-поисковые работы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

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"Установлено, что рашисты выпустили по жилому сектору две авиационные ракеты. В результате обстрела уничтожен один подъезд с первого по пятый этаж. Другая часть дома существенно повреждена. После ударов в здании вспыхнул пожар".

Сейчас под завалами ищут двух человек. Информация о количестве пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

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На месте попадания работали следственно-оперативная группа, парамедики полиции. Последствия российского преступления документированы. Правовая квалификация – ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны"