Россия начинает всеобщую мобилизацию: что дальше? | Бутусов. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Оккупанты угрожают провести все "референдумы" 23-27 сентября. Госдума РФ ввела в УК понятие "военное время" и шантажирует мобилизацией. Почему? Зачем? И что дальше?

Сегодня в 20:30 об этом будет говорить главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире на канале Бутусов Плюс. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Задавайте вопросы! Бонус для спонсоров канала – приоритетный ответ.

Смотрите также: Бронежилет спас меня от обломка, - Бутусов. ВИДЕО