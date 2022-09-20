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Россия начинает всеобщую мобилизацию: что дальше? | Бутусов. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Оккупанты угрожают провести все "референдумы" 23-27 сентября. Госдума РФ ввела в УК понятие "военное время" и шантажирует мобилизацией. Почему? Зачем? И что дальше?

Сегодня в 20:30 об этом будет говорить главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире на канале Бутусов Плюс. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Задавайте вопросы! Бонус для спонсоров канала – приоритетный ответ.

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Топ комментарии
+16
Разрушить КРИМСКИЙ мост і всі референдуми одразу заккінчатся ‼️‼️
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20.09.2022 21:38
+15
Анатолій Штефан (Штірліц) @Shtirlitz53
Російський інет реагує на можливий виступ путіна вибуховим зростанням запитів в в Google «как уехать из россии» та «отсрочка от армии», - дані google trends
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20.09.2022 21:39
+11
Нам треба більше зброї. От що це значить.
Прийдеться і цих поховати
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20.09.2022 21:47
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А далі буде як завжди.
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20.09.2022 21:34 Ответить
Загальна мобілізація у касапів - це їня мета завалити нас своїм м'ясом.
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20.09.2022 21:36 Ответить
Ціна свободи збільшуєця.
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20.09.2022 21:37 Ответить
Поляки кажут - шо занадто то не здраво . Я проста людина.
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20.09.2022 21:57 Ответить
Не люблю мисльою по древу . Шо знаю пишу коротко. А Вам шо не так.
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20.09.2022 22:15 Ответить
Шось Вам неимеця.
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20.09.2022 22:30 Ответить
ЗбільшуєТЬСя.
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20.09.2022 22:06 Ответить
только не для интернет ботов
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20.09.2022 23:16 Ответить
Хотят как лучше, а получится как всегда.
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20.09.2022 21:38 Ответить
под новой статьей о 10-чке мобилизуют и те потом полками будут в плен сдаваться.
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20.09.2022 21:38 Ответить
Разрушить КРИМСКИЙ мост і всі референдуми одразу заккінчатся ‼️‼️
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20.09.2022 21:38 Ответить
ти із Словакії приїдешь домоможешь?
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20.09.2022 21:51 Ответить
Анатолій Штефан (Штірліц) @Shtirlitz53
Російський інет реагує на можливий виступ путіна вибуховим зростанням запитів в в Google «как уехать из россии» та «отсрочка от армии», - дані google trends
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20.09.2022 21:39 Ответить
Олег Шарп, уривки з поста:
"Уголовная ответственность за уклонение и отказ позволит ВС РФ быстро собрать по воинским частям тех, кто написал рапорты о нежелании ехать в Украину. Таких в армии от 27 до 50 тысяч человек. На сбор и отправку такого числа военных у минобороны уйдет от двух до трех недель. Боевая ценность у таких подразделений будет невысока, но за их счет удастся наполнить линию обороны в "ЛДНР".
С нехваткой людей прямо сейчас и связана быстрота принятия поправок.

...***** публично выскажется, что он хотел мира, но "режим бендеровцев, наркоманов и убийц отверг его благородные намерения и выбрал путь крови и страданий для народа Украины". Кремль получит возможность начать мобилизационные мероприятия. Исключительно для этого Пушилин и Пасечник и завели речь о референдумах после прямого указания из Москвы.
Под мобилизацию в первой волне попадут две группы. Первая - молодые люди в возрасте от 22 до 26 лет, недавно прошедшие срочную службу, а также офицеры запаса нужных воинских специальностей (артиллеристы, танкисты, разведчики, морские пехотинцы, десантники, спецназ, пилоты, ПВО, ракетчики). Первая волна может начаться сразу после объявления в РФ военного положения, то есть, уже в середине октября.
Призывников планируют после месяца или трехнедельного курса обучения отправить на оккупированные территории для укрепления обороны. Показателей по набору пока нет, но, по мнению военных, речь идет о 55-70 тысячах человек.
Вторая группа призывников первой волны - 27-35 лет, отслужившие срочную службу или имеющие опыт контрактной службы. Показателей по набору также еще нет, но по оценкам военных, под ружье должны поставить от 250 до 300 тысяч человек. Из-за нехватки учебных лагерей, инструкторов и снаряжения, набор будет вестись не одномоментно, а волнами на протяжении трех месяцев.
Новобранцев из второй группы планируют прогнать через трехмесячный курс обучения и отправлять в зону боевых действий по мере готовности.
То есть, первые пополнения из этой группы попадут в Украину в конце декабря - середине января.
Весной, если это потребуется, пойдут старшие возраста (старше 35 лет), а за ними младшие.
Путину нужно мясо для продолжения войны. Армия в нынешнем ее виде, ЧВК, уголовники, алкоголики и тунеядцы, Росгвардия и чеченские отряды даже вместе не смогут выдержать полноценный конфликт на протяжении 2023 года. Для решения этой задачи и нужна частичная мобилизация, которая может стать полномасштабной, если РФ будут и дальше терпеть поражения.
305-370 тысяч российских мужчин в ближайшие месяцы окажутся на войне. Войне, в которой у российских генералов и главнокомандующего нет никакой стратегии. Нет соответствующего вооружения. И нет шансов на победу".
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20.09.2022 21:43 Ответить
Тут ще Олег Шарп забув сказати... А з оголошенням "про входження Заопрізької та Херсонської областей в склад рф" на тих територіях розпочнеться "мобілізація" на кшалт тієї, яка нині проходить в Донецькій та Луганській областях - "мобіки на м'ясо"... І про це потрібно було наголосити.
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20.09.2022 21:46 Ответить
"...Сенатор РФ: атаки Киева после итогов "референдумов" будут расценены как агрессия

Атаки Киева после оглашения итогов "референдумов" будут расценены как агрессия против России, - заявила российский сенатор Ольга Ковитиди."
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Вот кто эту сенатора(сенаторшу или пожалуй по-украински - сенаторкиню) за язык тянет?
Ну, если ВСУ обстреляют завтра Донецк, то что, Россия воевать против Украины пойдет? Так она и так, вроде бы, уже 7 месяцев воюет.
Эх, Оленька, Оленька. Ведь вроде бы не мокшанка, судя по фамилии.
Зачем сегодня забираешься на такое высокое дерево, с которого завтра не слезешь?
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20.09.2022 21:44 Ответить
а спросите у Щарпа куда делась та 200 тысячная группировка которая вошла в Украину?
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20.09.2022 23:19 Ответить
велика мобілізації на ерефії це майбутні великі втрати орків які перетворять (на думку *****) цю війну на "Великую Отечественную "
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20.09.2022 21:44 Ответить
путлера и так больного - быстрее посадят на кол свои же
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20.09.2022 23:20 Ответить
Нам треба більше зброї. От що це значить.
Прийдеться і цих поховати
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20.09.2022 21:47 Ответить
Сейчас Генассамблея ООН и с 1 октября Ленд-Лиз. Думаю россия хочeт поменять информационную повестку.

Чтобы никто не обсуждал поражение россии на Харьковском направлении и главное ужасные преступления открывшееся там и это после преступлений в Киевской области.

Россия хочeт чтобы все обсуждали блеф россии и гопника из питерской подворотни. Типо держите меня семеро. Это информационная операция.
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20.09.2022 21:50 Ответить
Вашингтонский Обком

@_Fashington

·

6 ч

Мобилизированные на военные сборы обязаны прибыть со своими пластиковыми пакетами
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20.09.2022 21:51 Ответить
Мир дихотомичен, чем больше РФ будет наступать, тем больше Украину будут вооружать и больше войск присылать!
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20.09.2022 21:52 Ответить
Це блефування й екскалація з боку. Не треба йти на жодні переговори до повного звільнення українських територій. Все просто дещо прискориться, але закінчиться поразкою російського імперіалізму!
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20.09.2022 21:55 Ответить
Наша паніка завершилася після 24.02. Загальна мобілізація орків - це зараз їхня паніка та головний біль. Чому нам перейматися? Краще треба думати, що такі дії - це визнання пуйлом провалу своєї "спецоперації". Ми перемололи еліту орків та дебілів добровольців. Залишилися диванні воїни, які не зовсім хочуть попкорн міняти на ржавий автомат
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20.09.2022 21:57 Ответить
Наша паніка і страх дійсно пропали. Але це не означає, що потрібно розслабитися і не бути знову готовими до нових атак ворога. Що наприклад рашистам заважає знову напасти на Сумщину чи Київщину чи Харківщину, чи вдарити в 1 точку на Донеччині чи Херсонщині і прорвати нашу оборону?
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20.09.2022 22:45 Ответить
Ніхто не розслабляється. А що рашистам зараз заважає? В тому то вся і суть, що щось вже заважає вдарити, бо інакше вже б вдарили, як вони раніше це робили.
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20.09.2022 23:03 Ответить
заважає HiMARS и боязнь быстро сдохнуть
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20.09.2022 23:22 Ответить
Пане Юрію!
Ви головне себе бережить - Ви нам дуже потрібні!
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20.09.2022 22:06 Ответить
главное ребята - перцем не стареть
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20.09.2022 22:45 Ответить
Где же мы их всех хоронить то будем,собаки и так на дохлих кацапах розжерлися,кавуны и бурячки после этого в 3 раза больше будут....
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20.09.2022 22:45 Ответить
Їх треба знищувати по дорозі до нашого кордону на відстані 200-300 км
щоб відбити всяке бажання їхати воювати.
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20.09.2022 23:01 Ответить
Розбомбить всі шляхи сполучення від нашого кордону і кілометрів на 200 вглиб параші, злітні смуги аеродромів не чекаючи навіть коли та навала збереться пертись в Україну.
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20.09.2022 23:06 Ответить
Юрію! Вкотре прошу не обзивати с.ПіскИ якимись пІсками!
В Україні є кілька десятків сіл з назвою ПіскИ (пісок у множині буде піскИ а не пІски),
усі ці села знаходяться біля водойм, тож назва зрозуміла, саме ПіскИ а не якісь пІськи!
Те, що місцеві називають свої населені пункти неправильно не означає, що і ми маємо робити так само. Тому ПіскИ, Слов'Янськ, СтУгна і т.ин.
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20.09.2022 23:58 Ответить
Кацапи забруднили нашу землю залізним мотлохом та трупами...
Цар диктатор,а люди тупі...Немає майбутнього у недоімперії зла,світ нам допоможе її здолати.
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21.09.2022 06:04 Ответить
 
 