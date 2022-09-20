Россия начинает всеобщую мобилизацию: что дальше? | Бутусов. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
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Оккупанты угрожают провести все "референдумы" 23-27 сентября. Госдума РФ ввела в УК понятие "военное время" и шантажирует мобилизацией. Почему? Зачем? И что дальше?
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"Уголовная ответственность за уклонение и отказ позволит ВС РФ быстро собрать по воинским частям тех, кто написал рапорты о нежелании ехать в Украину. Таких в армии от 27 до 50 тысяч человек. На сбор и отправку такого числа военных у минобороны уйдет от двух до трех недель. Боевая ценность у таких подразделений будет невысока, но за их счет удастся наполнить линию обороны в "ЛДНР".
С нехваткой людей прямо сейчас и связана быстрота принятия поправок.
...***** публично выскажется, что он хотел мира, но "режим бендеровцев, наркоманов и убийц отверг его благородные намерения и выбрал путь крови и страданий для народа Украины". Кремль получит возможность начать мобилизационные мероприятия. Исключительно для этого Пушилин и Пасечник и завели речь о референдумах после прямого указания из Москвы.
Под мобилизацию в первой волне попадут две группы. Первая - молодые люди в возрасте от 22 до 26 лет, недавно прошедшие срочную службу, а также офицеры запаса нужных воинских специальностей (артиллеристы, танкисты, разведчики, морские пехотинцы, десантники, спецназ, пилоты, ПВО, ракетчики). Первая волна может начаться сразу после объявления в РФ военного положения, то есть, уже в середине октября.
Призывников планируют после месяца или трехнедельного курса обучения отправить на оккупированные территории для укрепления обороны. Показателей по набору пока нет, но, по мнению военных, речь идет о 55-70 тысячах человек.
Вторая группа призывников первой волны - 27-35 лет, отслужившие срочную службу или имеющие опыт контрактной службы. Показателей по набору также еще нет, но по оценкам военных, под ружье должны поставить от 250 до 300 тысяч человек. Из-за нехватки учебных лагерей, инструкторов и снаряжения, набор будет вестись не одномоментно, а волнами на протяжении трех месяцев.
Новобранцев из второй группы планируют прогнать через трехмесячный курс обучения и отправлять в зону боевых действий по мере готовности.
То есть, первые пополнения из этой группы попадут в Украину в конце декабря - середине января.
Весной, если это потребуется, пойдут старшие возраста (старше 35 лет), а за ними младшие.
Путину нужно мясо для продолжения войны. Армия в нынешнем ее виде, ЧВК, уголовники, алкоголики и тунеядцы, Росгвардия и чеченские отряды даже вместе не смогут выдержать полноценный конфликт на протяжении 2023 года. Для решения этой задачи и нужна частичная мобилизация, которая может стать полномасштабной, если РФ будут и дальше терпеть поражения.
305-370 тысяч российских мужчин в ближайшие месяцы окажутся на войне. Войне, в которой у российских генералов и главнокомандующего нет никакой стратегии. Нет соответствующего вооружения. И нет шансов на победу".
Атаки Киева после оглашения итогов "референдумов" будут расценены как агрессия против России, - заявила российский сенатор Ольга Ковитиди."
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Вот кто эту сенатора(сенаторшу или пожалуй по-украински - сенаторкиню) за язык тянет?
Ну, если ВСУ обстреляют завтра Донецк, то что, Россия воевать против Украины пойдет? Так она и так, вроде бы, уже 7 месяцев воюет.
Эх, Оленька, Оленька. Ведь вроде бы не мокшанка, судя по фамилии.
Зачем сегодня забираешься на такое высокое дерево, с которого завтра не слезешь?
Прийдеться і цих поховати
Чтобы никто не обсуждал поражение россии на Харьковском направлении и главное ужасные преступления открывшееся там и это после преступлений в Киевской области.
Россия хочeт чтобы все обсуждали блеф россии и гопника из питерской подворотни. Типо держите меня семеро. Это информационная операция.
@_Fashington
·
6 ч
Мобилизированные на военные сборы обязаны прибыть со своими пластиковыми пакетами
Ви головне себе бережить - Ви нам дуже потрібні!
щоб відбити всяке бажання їхати воювати.
В Україні є кілька десятків сіл з назвою ПіскИ (пісок у множині буде піскИ а не пІски),
усі ці села знаходяться біля водойм, тож назва зрозуміла, саме ПіскИ а не якісь пІськи!
Те, що місцеві називають свої населені пункти неправильно не означає, що і ми маємо робити так само. Тому ПіскИ, Слов'Янськ, СтУгна і т.ин.
Цар диктатор,а люди тупі...Немає майбутнього у недоімперії зла,світ нам допоможе її здолати.