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Обзор захваченной украинскими воинами редкой российской командно-наблюдательной машины "Канонада".. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети показали редкую российскую командно-наблюдательную машину 1В1003 комплекса управления артиллерией 1В198 "Канонада", которую захватил батальон ОК Восток "Скала" на Харьковщине.

Видео обзора "Канонады" опубликовал на своем ютуб-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Машина создана на основе колесного бронетранспортера БТР-80.

Кроме нее в комплекс входит командно-штабная машина 1В1004 на шасси автомобиля "Урал".

Машина 1B1003 предназначена для разведки целей и автоматизированного управления огнем реактивной или ствольной прицепной артиллерии дивизиона. Эта функция доступна для выполнения огневых задач и в маневрах во время боя.

Российский комплекс "Канонада" 1B198 предназначен для автоматизации управления огнем подразделений ствольной и реактивной артиллерии, оснащенных автоматизированными системами наведения и ведения огня.

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Производитель этих систем уверяет, что средства автоматизации позволяют открыть огонь по разведанной цели не более четырех минут при развертывании в боевой порядок с ходу.

А при развертывании огневых средств артиллерийского подразделения на подготовленных позициях это время не превышает 40 секунд.

По данным российских источников, оборудование машин комплекса обеспечивает полную автоматизацию управления огнем до четырех артиллерийских батарей разного типа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 1В1003
Базовое шасси БТР-80
Полная масса машины 13800 кг
Максимальная скорость 80 км/год
Максимальная дальность разведки
• телевизионный канал 6500 м
• тепловизионный канал 5000 м
Пределы измерения дальности
• дальномером 100-10000 м
Количество рабочих мес 6
Количество автоматизированных рабочих мест 2
Расчет КНМ 4
Количество каналов передачи данных 4
Максимальная дальность связи:
• по радиосредствам до 30 км
• по ведущим линиям связи до 1,5 км

Воины отмечают, что это новая машина 2020-х годов выпуска, учитывая установленную электронику, кондиционер и т.д. Также в обзоре показана документация, оставленная оккупантами. Данная техника использовалась оккупантами для корректировки огня артиллерии..
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Топ комментарии
+21
Что-то в российских патриотических пабликах, где сильно поддерживали войну, когда российская власть заговорила про мобилизацию, уже все начали войну осуждать. И начали говорить, что нужно бежать со страны.
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20.09.2022 19:38
+7
Круто! Гарний трофей. З ним розберуться досвідчені фахівці від артилерії. Я так зрозумів,що ця штука відразу рахує поправки на деревацію,на вітер,температуру заряду,сама танцює від трингапункту і враховує коректування від командира дивізіону. Про зв'язок я взагалі мовчу...
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20.09.2022 19:44
+5
Капец, вот куда катится этот мир? В машине есть дальномер и баллистический вычислитель. Вот нахрена ему таблицы стрельб нужны? И ведь это не стандарные ПСиУО (они как книга выглядят): явно видно, что они распечатаны и лежат для работы (а не на всякий случай - в самом дальнем загашнике). Нахрена? В комп можно все таблицы забить (да они, наверняка, там и есть). В вычислитель можно даже и износ каждого орудийного ствола запрограммировать... Чему этого дурака в школе учили?
Техника в руках дикаря - кусок металла.
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20.09.2022 20:57
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Что-то в российских патриотических пабликах, где сильно поддерживали войну, когда российская власть заговорила про мобилизацию, уже все начали войну осуждать. И начали говорить, что нужно бежать со страны.
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20.09.2022 19:38 Ответить
Навіть якщо їм вдасться мобілізувати лише 1 з кожних 10 чоловіків, які складають їхній "мобрезерв" - це буде десь біля 1.8 мільона осіб. Тож тут радіти нічому.

Але все ж таки є надія. І вона в тому, що суто технологічно засрашка деградує швидкими темпами. Гнати на фронт Т-90 з динамічним захистом та лазерними прицілами - вони вже не можуть. Гнати на фронт Т-80 з динамічним захистом та ще совковими теплаками - вони вже не можуть. Гнати сотнями модернізовані Т-72 - вони вже не можуть. Ба більше - вони навіть Т-62 не в змозі "в товарних кількостях" знімати зі зберігання - там все вже згнило. Тож максимум, який доступний засрашці для цих нових мобіків - каски 1943 року випуску та калаші зі "стратегічних" запасів із скам'янілою змазкою.

Чули про "3й армійській корпус з Муліно"? Справжня історія така: після розгрому і драпака з під Києва, Чернігова та Сум, ГШ засрашки прийняв рішення створити нові армійські корпуси (по 20'000 осіб) в кожному з 7 військових округів засрашки. Але на кінець травня виявилось, що стільки бажаючих воювати (140'000 осіб) просто немає. Ще гірше - вони не здатні забезпечити штатний розклад тих корпусів командним складом, технікою та озброєнням. Тому вони попустилися і звели все, що було на той час "зібрано" - в єдиний "3 АК в Муліно". І все що їм вдалося там зібрати за 4 місяці - це десь біля 12'000 осіб. Причому на ЗП в середньому в 2 рази більшу, ніж в контрактників "до 24.02.2022".
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20.09.2022 23:59 Ответить
Круто! Гарний трофей. З ним розберуться досвідчені фахівці від артилерії. Я так зрозумів,що ця штука відразу рахує поправки на деревацію,на вітер,температуру заряду,сама танцює від трингапункту і враховує коректування від командира дивізіону. Про зв'язок я взагалі мовчу...
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20.09.2022 19:44 Ответить
Техніка початку кінця 90-х
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20.09.2022 19:57 Ответить
то вона коригує тільки до 10 км артилерію? В зоні прямої видимості?
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20.09.2022 19:59 Ответить
Приблизно так. Але! Робить це практично автоматично і одразу для принаймні 24 стволів. Тож це крута річ. Особисто я - "командир комплексу автоматизації 86Ж6" розробки 1976 року - з пам'яттю на магнитних сердечниках, яка займала 2 причепи в 2 рази більші за той БТР-80 та мала власну дизельну електростанцію для роботи. І працювала лише з 3 РЛС та 2 висотомірами.

Тож ця "канонада" - крутезна річ. Бо введена в "штат" армії та стандартна, фактично, для їхнього війська. А що їх ніби 30 штук лише випустили - так то таке. Для всієї України, наприклад, потрібно було лише 2 (ДВА) комплекси 86Ж6, бо штатна потужність сумарна в опрацюванні цілей - до 600 одночасно, з веденням до 160 одночасно, з "триманням фронту" в 1440 км.

Військові технології - то страшне, насправді. Мало хто розуміє...
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21.09.2022 00:06 Ответить
іноді складається враження, що впк рассейської хфедерації займається вигадуванням нових назв для одних і тих самих радянських образців війскьової техніки
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20.09.2022 20:56 Ответить
Анало говнєт.... Нічого нового...
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20.09.2022 20:57 Ответить
Капец, вот куда катится этот мир? В машине есть дальномер и баллистический вычислитель. Вот нахрена ему таблицы стрельб нужны? И ведь это не стандарные ПСиУО (они как книга выглядят): явно видно, что они распечатаны и лежат для работы (а не на всякий случай - в самом дальнем загашнике). Нахрена? В комп можно все таблицы забить (да они, наверняка, там и есть). В вычислитель можно даже и износ каждого орудийного ствола запрограммировать... Чему этого дурака в школе учили?
Техника в руках дикаря - кусок металла.
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20.09.2022 20:57 Ответить
Электроника может накрыться, а задачу никто не отменял
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21.09.2022 01:33 Ответить
вони кинули своє ноу-хау,бо воно їм ні дочого. це темне бидло,яке вміє тільки катувати.
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20.09.2022 22:16 Ответить
Надо подарить союзникам после изучения. Может пригодится
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20.09.2022 22:23 Ответить
Здравствуйте, у меня два вопроса: 1. что это за рабочий стол над правым монитором с поворотным переключателем 12 зон - время 43 с - 48 с 2. что это за голова, к которой подключен лаунчер (левый нижний угол картинки, время 3:33)
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19.12.2022 22:23 Ответить
 
 