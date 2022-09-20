Обзор захваченной украинскими воинами редкой российской командно-наблюдательной машины "Канонада".. ВИДЕО
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В сети показали редкую российскую командно-наблюдательную машину 1В1003 комплекса управления артиллерией 1В198 "Канонада", которую захватил батальон ОК Восток "Скала" на Харьковщине.
Видео обзора "Канонады" опубликовал на своем ютуб-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Машина создана на основе колесного бронетранспортера БТР-80.
Кроме нее в комплекс входит командно-штабная машина 1В1004 на шасси автомобиля "Урал".
Машина 1B1003 предназначена для разведки целей и автоматизированного управления огнем реактивной или ствольной прицепной артиллерии дивизиона. Эта функция доступна для выполнения огневых задач и в маневрах во время боя.
Российский комплекс "Канонада" 1B198 предназначен для автоматизации управления огнем подразделений ствольной и реактивной артиллерии, оснащенных автоматизированными системами наведения и ведения огня.
Производитель этих систем уверяет, что средства автоматизации позволяют открыть огонь по разведанной цели не более четырех минут при развертывании в боевой порядок с ходу.
А при развертывании огневых средств артиллерийского подразделения на подготовленных позициях это время не превышает 40 секунд.
По данным российских источников, оборудование машин комплекса обеспечивает полную автоматизацию управления огнем до четырех артиллерийских батарей разного типа.
ХАРАКТЕРИСТИКИ 1В1003
Базовое шасси БТР-80
Полная масса машины 13800 кг
Максимальная скорость 80 км/год
Максимальная дальность разведки
• телевизионный канал 6500 м
• тепловизионный канал 5000 м
Пределы измерения дальности
• дальномером 100-10000 м
Количество рабочих мес 6
Количество автоматизированных рабочих мест 2
Расчет КНМ 4
Количество каналов передачи данных 4
Максимальная дальность связи:
• по радиосредствам до 30 км
• по ведущим линиям связи до 1,5 км
Воины отмечают, что это новая машина 2020-х годов выпуска, учитывая установленную электронику, кондиционер и т.д. Также в обзоре показана документация, оставленная оккупантами. Данная техника использовалась оккупантами для корректировки огня артиллерии..
Пожалуйста, подождите...
Але все ж таки є надія. І вона в тому, що суто технологічно засрашка деградує швидкими темпами. Гнати на фронт Т-90 з динамічним захистом та лазерними прицілами - вони вже не можуть. Гнати на фронт Т-80 з динамічним захистом та ще совковими теплаками - вони вже не можуть. Гнати сотнями модернізовані Т-72 - вони вже не можуть. Ба більше - вони навіть Т-62 не в змозі "в товарних кількостях" знімати зі зберігання - там все вже згнило. Тож максимум, який доступний засрашці для цих нових мобіків - каски 1943 року випуску та калаші зі "стратегічних" запасів із скам'янілою змазкою.
Чули про "3й армійській корпус з Муліно"? Справжня історія така: після розгрому і драпака з під Києва, Чернігова та Сум, ГШ засрашки прийняв рішення створити нові армійські корпуси (по 20'000 осіб) в кожному з 7 військових округів засрашки. Але на кінець травня виявилось, що стільки бажаючих воювати (140'000 осіб) просто немає. Ще гірше - вони не здатні забезпечити штатний розклад тих корпусів командним складом, технікою та озброєнням. Тому вони попустилися і звели все, що було на той час "зібрано" - в єдиний "3 АК в Муліно". І все що їм вдалося там зібрати за 4 місяці - це десь біля 12'000 осіб. Причому на ЗП в середньому в 2 рази більшу, ніж в контрактників "до 24.02.2022".
Тож ця "канонада" - крутезна річ. Бо введена в "штат" армії та стандартна, фактично, для їхнього війська. А що їх ніби 30 штук лише випустили - так то таке. Для всієї України, наприклад, потрібно було лише 2 (ДВА) комплекси 86Ж6, бо штатна потужність сумарна в опрацюванні цілей - до 600 одночасно, з веденням до 160 одночасно, з "триманням фронту" в 1440 км.
Військові технології - то страшне, насправді. Мало хто розуміє...
Техника в руках дикаря - кусок металла.