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Референдумы и мобилизация в России / Отчаяние путина. День 209 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

209-й день Народной войны. Сегодня в "Без цензуры в прямом эфире" на Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич проанализируют последние новости и сориентируют вас в волнах информации.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+6
єдині новини вже всі канали медведчука ..
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20.09.2022 21:10
+4
"Рада" - новий канал Медведчука. На цьому кадрі - третя за тиждень поява в ефірі члена ОПЗЖ.
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20.09.2022 21:07
+3
Джерела повідомляють, що чоловіки на Московії намагаються масово покидати територію рИфИ. https://t.me/operativnoZSU/43001
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20.09.2022 21:17
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"Рада" - новий канал Медведчука. На цьому кадрі - третя за тиждень поява в ефірі члена ОПЗЖ.
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20.09.2022 21:07 Ответить
єдині новини вже всі канали медведчука ..
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20.09.2022 21:10 Ответить
А що ви очікували від Зелі ?
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20.09.2022 21:24 Ответить
русский с зеленым - братья навек.
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20.09.2022 21:25 Ответить
ОПЗЖ - одна з парламентських партій (поки що), як би не було нам це бридко. Якщо не давати їм слова, то буде привід волати "а де демократія та свобода слова!". ІМХО, наш шлях - слово надавати всім, за порадою М. Жванецького: хтось говорить і щось пропонує, а другий стоїть поруч і пояснює, чому цього не треба робити.
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20.09.2022 21:30 Ответить
Нас вже готують на після закінчення війни: ці виродки будуть потім пропагувати дружбу з рф(навіть з окремими суб'єктами, коли рф розпадеться). От побачите. Всі, хто зараз каже про 'хароших рускіх', про 'рускіє нє хатят ваєвать' і т.д. рашисти за замовчуванням і вороги України!
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20.09.2022 22:31 Ответить
Мін.оборони закрив доступ по ссилці на мапу яку визначали як «забруднену мінами» яку треба швидко розчищувати про які домовився президент рік тому 10.12.2019 про яке через рік каже ермак вже 10.12.2020
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20.09.2022 21:17 Ответить
ОПа до цих пір не в Жопі?
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20.09.2022 21:17 Ответить
Джерела повідомляють, що чоловіки на Московії намагаються масово покидати територію рИфИ. https://t.me/operativnoZSU/43001
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20.09.2022 21:17 Ответить
‼️ Після 23.59 сьогодні (за московським часом) буде заборонено виїзд чоловікам від 18 до 65 років з росії за кордон.

Да здравствует мабілізация‼️
Да здравствует воєнноє положєніє‼️
https://t.me/operativnoZSU/43027
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20.09.2022 21:26 Ответить
Совершенно точная кликуха бульбен-фюрера Лукашенка)))

Ну ведь правда: усатой мрази Лукашенку более подходит не кликуха «бульбен-фюрер», а ПЮРЕР (от «пюре»).
Айн колхоз, айн бульба, айн пюрер)))
Igor Sikorskiy
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20.09.2022 21:25 Ответить
Видається виступу ***** більше лякаються носеление Рахі.
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20.09.2022 22:14 Ответить
Это реклама или заголовок?
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20.09.2022 23:23 Ответить
 
 