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Референдумы и мобилизация в России / Отчаяние путина. День 209 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
209-й день Народной войны. Сегодня в "Без цензуры в прямом эфире" на Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич проанализируют последние новости и сориентируют вас в волнах информации.
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Да здравствует мабілізация‼️
Да здравствует воєнноє положєніє‼️
https://t.me/operativnoZSU/43027
Ну ведь правда: усатой мрази Лукашенку более подходит не кликуха «бульбен-фюрер», а ПЮРЕР (от «пюре»).
Айн колхоз, айн бульба, айн пюрер)))
Igor Sikorskiy