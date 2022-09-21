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"Британец". Последнее интервью. "Как только мы заехали, воздуха стало больше". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

17 сентября 2022 года в боях с российскими оккупантами погибли два украинских воина из одного подразделения - их позывные "Британец" и "Садист".

За два дня до трагедии Цензор.НЕТ записал интервью с "Британцем".

"Он был удивительным, добрым другом и товарищем. Украинец по происхождению Виктор долгое время прожил в Великобритании, отсюда и его позывной: "Британец". После полномасштабного вторжения России, он, не колеблясь, вернулся в Украину – защищать Родину от оккупанта. "Британец" мне сразу запомнился тем, что обожал в разговоре употреблять английские слова и, по британской традиции, всегда угощал чаем с молоком. Виктор родился в Тернополе и своим произношением напоминал мне отца. В тот роковой день – день его гибели, мы с "Британцем" встретились, он пожал мне руку и улыбаясь сказал: "Привет друг, как дела? Я смотрю ваши видео". За два дня до трагедии мы записали с Виктором интервью, но не успевали его смонтировать и выпустить. Трудно отдавать себе отчет, что этого человека уже нет в живых. К сожалению, эта война забирает лучших", - пишут авторы видео в комментариях.

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21.09.2022 12:05 Ответить
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21.09.2022 12:18 Ответить
Важко дивитись. Важко змиритись. Важко знайти слова...
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21.09.2022 12:50 Ответить
R I P
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21.09.2022 13:17 Ответить
Гірко втрачати таких людей. Вічна пошана і подяка тобі, брате.
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21.09.2022 16:41 Ответить
Земля пухом Герою та вічна пам'ять....
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21.09.2022 16:51 Ответить
вічна пам"ять всім героям України!
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21.09.2022 16:59 Ответить
 
 