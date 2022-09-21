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Мобилизация в РФ от Путина: что это значит для Украины? | Без цензуры. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин в своем обращении заявил о частичной мобилизации. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов.

Богдан Буткевич в оперативном выпуске "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализирует, что означает мобилизация РФ для Украины и к чему нам всем готовиться.

По словам Путина, призову будут подлежать только находящиеся в запасе граждане, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом войны в Украине.

Смотрите: Запрос "мобилизации" в России превысил запрос "порно". ИНФОГРАФИКА

20 сентября Госдума России ввела в Уголовный кодекс понятия "мобилизация" и "военное время", а также одобрила поправки об ответственности за дезертирство во время мобилизации или в военное время. А 19 сентября так называемые "общественные палаты" "ЛНР" и "ДНР" потребовали немедленно инициировать "референдумы" о признании их субъектами РФ.
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Топ комментарии
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21.09.2022 14:36
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21.09.2022 14:51
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21.09.2022 15:16
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тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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21.09.2022 14:31 Ответить
ПЕРДОНУЛИ ДВА резиновых пукалки .. ЗНАТНО В БОЛОТА МОШКАНИИ.... НАВЕЛИ ПОНОС СРАЧЬ И КАРАУЛ У КАЦАПОВ..... ТЕПЕРЬ СВО СТАЛА ВОЙНОЙ А НЕ ИГРОЙ НА КОМПЬЮТЕРЕ ИЛИ ВОЕННЫМ СЕРИАЛОМ НА ТВ.. ТЕПЕРЬ КАЖДОГО ОБЛАГОРОДЯТ ПОВЕСТКОЙ ПРОСКОЧИЛА ОДНА УТОЧНЯЮЩАЯ НОВОСТЬ ОТ ПЕСКОВА--- К КОТОРОЙ НЕТ ДОЛЖНОЙ ОЦЕНКИ..... А ИМЕННО ПУНКТ 7 УКАЗА ПУТИНА ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ...... ПЕСКОВ УТОЧНЯЕТ И "успокаиват" россиян ....мол 300 тысяч --это начало - а призвать могут и 3 миллиона.... и это заложено в 7 пункте Указа Путина... для Украины это по сути ничего не значит.. пока наловят 300 тысяч ппока найдут ржывую винтовку Мосина и 5 патронов к ней лапти косоварку пройдет полгода.. а денег нет санкции никто не омтенял на КАЖДЫЙ РЕФЕРЕНДУМ ПАКЕТЫ САНКЦИЙ ******** трахаться кацапы с "освобожденными" территориями Украины... пот ом когда ******* получат и вылетят с Украины Путин если будет живее всех живых в чем я лично смоневаюсь пропердыт что мол Украина имеет вооружение и бла бла бла и на радость россиян он отмашку даст на прекращение СВО и мобилдизации именно на будущее и заточены сегодняшние высеры Путина и Шойгу навалять страху и говна россиянам а пот ом как царь батюшка все это отменить.. типа заботливый и родной отец для народа....Срашки
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21.09.2022 15:17 Ответить
"Мы видим на фотографиях военнопленных вещевые мешки 1945 года с привязными на ремешках плащ-палатками - брезентовая ряднина размером 1,5 на 1,5 метра, в которой надо жить. Со всем этим, с каской они идут в бой, так, как бойцы Красной Армии в 1945 году. Это все, что им дается. Больше ничего не надо. Бутылка, лопатка - это вся амуниция, потому что долго жить им на поле боя не надо, соответственно и готовить их там никто не будет".
"Для того, чтобы мобилизовать, например, полк в тысячу человек достаточно оргядра в количестве 5-6 человек и они это сделают буквально за 2 дня. Это процессы, которые обученные люди делают быстро. Обмундировать, экипировать, подписать документы - на все это уйдет неделя. Еще неделя -10 дней доставка полка эшелонами с Дальнего Востока. А дальше пешком будут идти до передка плюс бюрократия. Где-то три недели нужно, чтобы мобилизовать более-менее значимую силу и бросить ее в бой".
https://donpress.com/news/21-09-2022-butylka-lopatka-eto-vsya-amuniciya-ekspert-nazval-sroki-poyavleniya-mobilizovannykh
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21.09.2022 16:32 Ответить
Для Параши это означает +300 тыс. трупов.
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21.09.2022 14:32 Ответить
Кацапчик, а тобі і тобі подібним "мазгов хватаєт" піти нах..й з України?
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21.09.2022 15:27 Ответить
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21.09.2022 14:33 Ответить
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21.09.2022 14:36 Ответить
Если у кого-то ещё остались иллюзии или кто-то не понял, то это не «частичная» мобилизация, а полная.

Судя по сообщениям из российских пабликов, то призывают и тех, кто вне категорий на картинке выше
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21.09.2022 14:39 Ответить
"Приглашения" россиянам приходят через «Госуслуги», то есть по интернету.
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21.09.2022 14:41 Ответить
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21.09.2022 14:40 Ответить
Слід розуміти так ,їхні резервісти це ті хто одразу на фронт і як наслідок на м'ясо для чорних пакетів
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21.09.2022 14:43 Ответить
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21.09.2022 14:51 Ответить
Лучше голову кацапу сломать. Можно больно.
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21.09.2022 16:09 Ответить
Зимородок прикалывается )
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21.09.2022 14:54 Ответить
Мобилизацию лоббировали производители пластиковых мешков.
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21.09.2022 14:57 Ответить
..
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21.09.2022 14:57 Ответить
Означає що в рф все дуже хреново.

Означає що ми проспали момент щоб зробити для рф все критично хреново щоб мобілізація там банально стала не можливою.

Тим не менш рф ця могилізація не спасе. По факту вони просто ввели покарання від ухилення і все. А так мобілізація прихована там йшла ще напевне з весни, початку літа.
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21.09.2022 14:58 Ответить
Означает это только одно для нас. Пока не поздно кстати. В который раз. Всем желающим раздать стрелковое оружие по паспорту с правом ношения. Форрмировать группы по 5 чел по месту жительства. Сбор каждый день вечером и утром по тел. Связь с начальством старший каждые 5 часов. патронов побольше. И разрешение выходить в комендансткий час. Только с оружием. Мародеров, грабителей на месте..... . Во всех областях и городах. И ещё раз проверить подвалы в своих домах. Скоро понадобится. Вода, батарейки. свечки, ведра пустые. Вата ткань, бинты и прочее. неужели не ясно что на подходе? И помним старинную традицию---кто не с нами---тот против нас!
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21.09.2022 15:03 Ответить
Хто из зекоманды на фронте? Киньте пруф
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21.09.2022 15:09 Ответить
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21.09.2022 15:16 Ответить
Нужно просить США взять нас под ядерный зонтик. Ведь именно по инициативе США мы лишились ядерного оружия в 1994 году!
Нужно взять в США ракеты средней дальности. Уничтожить российскую авиацию на аэродромах возле Украины, российский флот, военные склады на территории россии, военные российские заводы! Тогда мобилизированным россиянам не будет чем воевать!
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21.09.2022 15:16 Ответить
- Ваня, тєбя на вайну забірают!
- У меня же ног нєт!
- Так, і мобілізация частічная.
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21.09.2022 15:17 Ответить
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21.09.2022 15:19 Ответить
Могилизация мавзолейного быдла проходит ...Мэрам городов РабZeи приказано,чтобы в сутки было вырыто 200 могил,а в похоронном бюро было 200 гробов минимум...а это значит будут хоронить ночью и всех сразу скопом... паники не будет каже один из блогеров РабZeи...имя не называю по понятным причинам...
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21.09.2022 15:20 Ответить
Что это значит для Украины:
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21.09.2022 15:23 Ответить
Мобилизация скрепоносного лаптекопытного быдла на расее означает только одно, нашим союзникам прийдется увеличивать поставки для ВСУ, количества снарядов калибром 155мм и патронов.
*****, срущее в чемодан, направит тупую необученную орду, которую наши воины успешно утилизируют.
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21.09.2022 16:05 Ответить
Це означає що вся територія РФ є законною ціллю ЗСУ.
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21.09.2022 16:22 Ответить
 
 