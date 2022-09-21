Мобилизация в РФ от Путина: что это значит для Украины? | Без цензуры. ВИДЕО

В среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин в своем обращении заявил о частичной мобилизации. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов.

Богдан Буткевич в оперативном выпуске "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализирует, что означает мобилизация РФ для Украины и к чему нам всем готовиться.

По словам Путина, призову будут подлежать только находящиеся в запасе граждане, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом войны в Украине.

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20 сентября Госдума России ввела в Уголовный кодекс понятия "мобилизация" и "военное время", а также одобрила поправки об ответственности за дезертирство во время мобилизации или в военное время. А 19 сентября так называемые "общественные палаты" "ЛНР" и "ДНР" потребовали немедленно инициировать "референдумы" о признании их субъектами РФ.