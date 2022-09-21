Мобилизация в РФ от Путина: что это значит для Украины? | Без цензуры. ВИДЕО
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В среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин в своем обращении заявил о частичной мобилизации. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов.
Богдан Буткевич в оперативном выпуске "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализирует, что означает мобилизация РФ для Украины и к чему нам всем готовиться.
По словам Путина, призову будут подлежать только находящиеся в запасе граждане, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом войны в Украине.
20 сентября Госдума России ввела в Уголовный кодекс понятия "мобилизация" и "военное время", а также одобрила поправки об ответственности за дезертирство во время мобилизации или в военное время. А 19 сентября так называемые "общественные палаты" "ЛНР" и "ДНР" потребовали немедленно инициировать "референдумы" о признании их субъектами РФ.
Пожалуйста, подождите...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
"Для того, чтобы мобилизовать, например, полк в тысячу человек достаточно оргядра в количестве 5-6 человек и они это сделают буквально за 2 дня. Это процессы, которые обученные люди делают быстро. Обмундировать, экипировать, подписать документы - на все это уйдет неделя. Еще неделя -10 дней доставка полка эшелонами с Дальнего Востока. А дальше пешком будут идти до передка плюс бюрократия. Где-то три недели нужно, чтобы мобилизовать более-менее значимую силу и бросить ее в бой".
https://donpress.com/news/21-09-2022-butylka-lopatka-eto-vsya-amuniciya-ekspert-nazval-sroki-poyavleniya-mobilizovannykh
Судя по сообщениям из российских пабликов, то призывают и тех, кто вне категорий на картинке выше
Означає що ми проспали момент щоб зробити для рф все критично хреново щоб мобілізація там банально стала не можливою.
Тим не менш рф ця могилізація не спасе. По факту вони просто ввели покарання від ухилення і все. А так мобілізація прихована там йшла ще напевне з весни, початку літа.
Нужно взять в США ракеты средней дальности. Уничтожить российскую авиацию на аэродромах возле Украины, российский флот, военные склады на территории россии, военные российские заводы! Тогда мобилизированным россиянам не будет чем воевать!
- У меня же ног нєт!
- Так, і мобілізация частічная.
*****, срущее в чемодан, направит тупую необученную орду, которую наши воины успешно утилизируют.