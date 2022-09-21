Удар РФ по многоэтажке в Курахово: 12 человек ранены, среди них - 2 ребенка. ВИДЕО
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Россияне ночью нанесли ракетный удар по многоэтажке в Курахово. Известно о 12 раненых, под завалами может быть еще человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"12 человек ранены, один - находится под завалами, среди раненых - два ребенка. Таковы последствия прямого попадания ракеты в Кураховскую многоэтажку. Россияне нанесли удар около двух ночи, когда люди спали.
Дом разрушен до основания, плиты перекрытия обрушились с верхнего этажа до нижнего. Спасатели до сих пор пытаются обуздать пожар", - говорится в сообщении.
По словам представителей местных властей, из этого дома людей эвакуировали, но некоторые из них легкомысленно вернулись обратно.
"В очередной раз повторяю: такие опрометчивые шаги приводят к тяжелым последствиям", - подчеркнул Кириленко.
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