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Украинца Клименко признали лучшим студентом мира. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Студент физико-математического факультета Игорь Клименко стал победителем премии Global Student Prize 2022. Он получил 100 тысяч долларов за разработку технологий дистанционного разминирования.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на организаторов премии – фонд Global Teacher Prize.

"Дочерняя награда Global Teacher Prize в размере 100 тысяч долларов США присуждается одному выдающемуся студенту, оказавшему реальное влияние на обучение, жизнь своих сверстников и общество", - говорится в сообщении.

17-летний Игорь Клименко создал Quadcopter Mines Detector – квадрокоптерный миноискатель. Он заинтересовался решением проблемы наземных мин, представляющих опасность для украинцев, еще в 5 классе, когда началась российско-украинская война. Парень с детства интересовался наукой и решил использовать свои знания для разработки роботов для разминирования.

В 10 классе он начал использовать для этого квадрокоптеры и дроны.

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Последние два года Игорь активно работает над своим последним исследованием – квадрокоптерным миноискателем (Quadcopter Mines Detector), который презентует на разных конкурсах и выставках.

Он был финалистом фестиваля инновационных проектов "Sikorsky Challenge 2021: Украина и мир" и получил золотую медаль в младшей категории на Малайзийской 21-й технологической выставке-2022.

Игорь разработал два рабочих прототипа своего устройства, а сейчас работает с инвесторами и разными организациями, чтобы его изобретение как можно быстрее заработало в реальных условиях.

Устройство состоит из дрона и металлодетектора, позволяющего определить точное месторасположение мины, объясняет Игорь.

"Мы обеспечим комплексное сканирование территорий дистанционно. Так мы сможем спасти сотни или даже тысячи жизней с помощью этого специального устройства", – говорит парень.

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По словам Игоря, он продолжал работу над проектом, даже находясь в укрытии с 8 людьми, когда возле его села происходили боевые действия, чтобы помочь украинским военным.

Игорь является членом Малой академии наук Украины, а еще в течение 2 лет он преподает математику для младших школьников из разных уголков Украины.

Денежное вознаграждение от Global Student Prize Игорь планирует потратить на привлечение компаний, которые могли бы инвестировать в массовое производство его устройства по разминированию.
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Топ комментарии
+20
Молодець хлопчина. Хороше в нас майбутнє. Хоча інколи лаємо молодь...
Треба захистити їх, дати можливість реалізувати себе.
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21.09.2022 15:23
+20
Наші вітання, Ігоре!!!
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21.09.2022 15:50
+19
Українською правильно буде КлименкА.
Українця Ігоря Клименка визнали найкращим студентом світу.
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21.09.2022 15:27
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21.09.2022 15:21 Ответить
Молодець хлопчина. Хороше в нас майбутнє. Хоча інколи лаємо молодь...
Треба захистити їх, дати можливість реалізувати себе.
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21.09.2022 15:23 Ответить
Цей хлопець розумний, але не факт, що він в Україні залишиться.
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21.09.2022 15:26 Ответить
Нажаль скоріш за все... його виріб не зацікавив ні МО ні олігархів з українською пропискою, ні відомі волонтерські фонди...
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21.09.2022 16:12 Ответить
Українською правильно буде КлименкА.
Українця Ігоря Клименка визнали найкращим студентом світу.
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21.09.2022 15:27 Ответить
Вибачимо редакцію цензор.нет, хоча зауваження цілком слушее. Головний редактор на передку. Молоді дівчата в редакції...
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21.09.2022 15:31 Ответить
впевнена на 100%, що там не дівчата, а хлопці. ******* дівчата такими малограмотними бути не можуть.
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21.09.2022 20:36 Ответить
Можуть, щей як можуть!! Не тра ля-ля!
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22.09.2022 11:42 Ответить
Вітаємо, Ігоре !

Успіхів в навчанні та дослідженнях !

.
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21.09.2022 15:40 Ответить
Идея проста и как всё простое - гениальна.
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21.09.2022 15:43 Ответить
Закордонні винахід перекуплять. А ми потім за великі гроші їх купуватимемо
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21.09.2022 15:47 Ответить
Бо у нас кучка зрадників, тільки і вміють ******* з асфальта і гуманітарки....
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21.09.2022 16:02 Ответить
Наші вітання, Ігоре!!!
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21.09.2022 15:50 Ответить
Наснаги, тобі хлопче!
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21.09.2022 15:52 Ответить
Україна талановита у всіх сферах життя...
Слава Україні 💙💛💪👍👌💯💯💯 Слава ЗСУ♥️🖤💪👍👌💯💯💯
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21.09.2022 15:54 Ответить
Звичайно талановита - за 31 рік незалежності не змогла жодного разу вибрати в президенту достойну людину.
Для цього треба мати особливий талант.
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21.09.2022 20:13 Ответить
Це неправда 😠
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22.09.2022 02:10 Ответить
В.А.Ющенко був дуже навіть достойний президент. Ми, українці, не були достойні його. А ***** його боявся, не просто так отруїли і таку широкомаштабну хейтерську компанію вели протягом всього його правління. Стільки бабла вбухали, щоб його дескредитувати.
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22.09.2022 05:34 Ответить
Що тут сказати, це справжній, на відміну від телевізійної жуйки - шоу, талант України, застосування якого, необхідне нашій батьківщині, особливо зараз.
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21.09.2022 15:55 Ответить
Украïнцi Вi Неверагодныя! Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
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21.09.2022 15:57 Ответить
Ну прям студент всім студентам. Вже як напишуть заголовок то тримайся
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21.09.2022 16:01 Ответить
что общего у кацапа и у спермотозоида?у того и у этого один шанс на миллион стать человеком!
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21.09.2022 16:08 Ответить
І це на фоні того, що наші студенти протестують на Шегінях. Крім 5 каналу і Еспресо більше ніхто не взявся висвітлювати цю проблему. Отаке піклування про наше майбутне.
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21.09.2022 16:18 Ответить
Не пишіть дурню, бо Фонд засновано пані Літвін в Україні і не може визначати найкращого
студента Світу
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21.09.2022 17:10 Ответить
Тому рашисти вивозять українських дітей...ГЕНИ НЕ ВОШІ -їх просто так не позбудешся
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21.09.2022 18:26 Ответить
Сподіваюсь, що саме така молодь є майбутнім нашої країни, а не дебільні пошановувачі нашого говнокомандуючого.
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21.09.2022 20:09 Ответить
 
 