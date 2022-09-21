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Мобилизация и ядерный шантаж. Чего ждать от Кремля? | Бутусов ОНЛАЙН. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Зачем РФ частичная мобилизация, срочные "референдумы" и очередной шантаж ядерным оружием? То ли "это не блеф", то ли опять "никакой паники нет" и "все идет по плану"?

Сегодня в 20:00 об этом говорит главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире на канале Бутусов Плюс.

"Жду ваши вопросы по этой ссылке. До встречи в эфире!" – обратился журналист к зрителям.

Смотрите также: Бутусов о мобилизации в РФ: "Россия признает свою неспособность победить Украину имеющимися силами". ВИДЕО
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Топ комментарии
+6
Многие мужчины в рф переживали по поводу повышения пенсионного возраста. Многие из них зря переживали...(с)
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21.09.2022 20:40
+5
МогилиZaция рабZeи продолжаецца..буряты давно закончились..на очереди ещё пара десятков малых народов Мавзолея...🦍🦍🦍путлер без мяса,что Сралин без без наркоты...
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21.09.2022 20:07
+4
...Организовать и нарастить поставки новых вооружений Киеву намного быстрее, чем найти по вокзалам, одеть, обучить, вооружить и отправить в зимнее никуда 300 тысяч абсолютно немотивированных баранов рф. https://t.me/Sharpreview/17129
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21.09.2022 20:11
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МогилиZaция рабZeи продолжаецца..буряты давно закончились..на очереди ещё пара десятков малых народов Мавзолея...🦍🦍🦍путлер без мяса,что Сралин без без наркоты...
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21.09.2022 20:07 Ответить
...Организовать и нарастить поставки новых вооружений Киеву намного быстрее, чем найти по вокзалам, одеть, обучить, вооружить и отправить в зимнее никуда 300 тысяч абсолютно немотивированных баранов рф. https://t.me/Sharpreview/17129
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21.09.2022 20:11 Ответить
Сказали, что 20-30-летних резервистов обучать не надо, потому что "и так помнят". Погонят сразу на убой.
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21.09.2022 23:10 Ответить
Многие мужчины в рф переживали по поводу повышения пенсионного возраста. Многие из них зря переживали...(с)
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21.09.2022 20:40 Ответить
професійні війська вже утилізовані?тепер будуть воювати карманики та злодюжки?Ох не здивуюся коли "це "отримає зброю та свободу ,втече від війни повернесться до дому зі зброєю у руках та продовжить красти та вбивати своїх же недоумків.
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21.09.2022 20:40 Ответить
у срашки есть огромный опыт привлечения зеков к "защите родины"... (оружия современного не дадут, а загранотряды за их спиной усилят...скорее всего кадыровцами)
но надеюсь тем, кому свеже удастся прорваться домой...вернуться с оружием
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21.09.2022 20:48 Ответить
ох і набереться добрива москальського земелька українська.
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21.09.2022 21:04 Ответить
хоч хліба не їж
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21.09.2022 21:16 Ответить
та не кажить! Усе загадять.
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21.09.2022 21:19 Ответить
нормальної людині кацапня на зубах не потрібна - врожаї 2х наступних років в сомалі - канібалам...
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21.09.2022 21:22 Ответить
у Зимбабве. як м,ясну приправу до пшенички.
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21.09.2022 21:26 Ответить
орять, сіють, збирають, і шо б зерненько на землю не впало - бо то Xліб!
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21.09.2022 21:37 Ответить
а хліб для себе я б в Канаді закупив - там наші все гарно роблять.
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21.09.2022 21:27 Ответить
так і буде, за що арештанти підуть воювати?Щоб уникнути буціганрні, але помирати в їх плани навряд чи входить,ще згуртуються перекрошать загранотряд і втечутьзі зброєю , чи здадуться у полон Україні з вимогою лишити їх покарання ,не здивуюся що і танки за собою притягнуть,і живі залишаться і на свободі,і таке бувало.
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21.09.2022 21:12 Ответить
У них единственный шанс - массовый бунт. Иначе овощи станут мясом!
ВСУ вооружен гораздо тяжелее, чем ваши толстые менты и охрана кремлевского фюрера.
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21.09.2022 23:15 Ответить
Сергею респект за шикарный каламбур "овощи-мясо".
Орки не способны понять, что их шансы выжить во время восстания против режима в уличных боях против толстых ментов и росгвардейцев в 100 раз выше, чем в бою против ВСУ.
У кацапских уродов уже не действует даже простой животный инстинкт самосохранения: ведь мобилизация - это гарантированная могилизация.
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22.09.2022 08:20 Ответить
Йой , Юрію ... На превеликий жаль ми з Вами ... ми усі -- від пересічних до експертів недооцінили ступень руйнації й рептілізації мизиків ***** й його оточення . Недооцінили ступень негативного природного відбору в тій "елітці" , ступень їх деградації . Тому й не "прорахували" що воно усе полізе , що тупо кине гарматне м"ясо та йще з кийками й пардкою . Але хіба таке можно прогнозувати .
Ось й з мобілізацією Ви переоцінюєте їх мислення ... вважаючи , що їм потрібен буде значний час , що вони не здатні кинути й це гарматне м"ясо без зброї , без снаряддя ... Там така корупція , там такий вульгаризм прийняття рішень , що для "галочки" знімуть з кордонів частини , знімуть тих , хто вже півроку перебуває в армії десь в далеко від України . А цих , що загребуть й забріють поставлять замість цих на кордони , на склади . Тобто часткове й умовно "посилення" бойових втрат я би чекав вже дуже скоро . Бо відзвітувати тим генералам потрібно вже скоро про успіхи , а а халета від таких рішень наступить через місяці . Й воним не були московитсьми генералами , якщо б хоч якось думали про стратегію , про довгу перспективу . Такі , хто думає глобально , такі до майора дуже важко послуговують ...
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22.09.2022 00:50 Ответить
 
 