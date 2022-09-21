Мобилизация и ядерный шантаж. Чего ждать от Кремля? | Бутусов ОНЛАЙН. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Зачем РФ частичная мобилизация, срочные "референдумы" и очередной шантаж ядерным оружием? То ли "это не блеф", то ли опять "никакой паники нет" и "все идет по плану"?

Сегодня в 20:00 об этом говорит главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире на канале Бутусов Плюс.

"Жду ваши вопросы по этой ссылке. До встречи в эфире!" – обратился журналист к зрителям.

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