7 245 17
Мобилизация и ядерный шантаж. Чего ждать от Кремля? | Бутусов ОНЛАЙН. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Зачем РФ частичная мобилизация, срочные "референдумы" и очередной шантаж ядерным оружием? То ли "это не блеф", то ли опять "никакой паники нет" и "все идет по плану"?
Сегодня в 20:00 об этом говорит главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире на канале Бутусов Плюс.
"Жду ваши вопросы по этой ссылке. До встречи в эфире!" – обратился журналист к зрителям.
Топ комментарии
+6 Yevgeny Mironov
показать весь комментарий21.09.2022 20:40
+5 Senator 0eaca536
показать весь комментарий21.09.2022 20:07
+4 olele
показать весь комментарий21.09.2022 20:11
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
но надеюсь тем, кому свеже удастся прорваться домой...вернуться с оружием
ВСУ вооружен гораздо тяжелее, чем ваши толстые менты и охрана кремлевского фюрера.
Орки не способны понять, что их шансы выжить во время восстания против режима в уличных боях против толстых ментов и росгвардейцев в 100 раз выше, чем в бою против ВСУ.
У кацапских уродов уже не действует даже простой животный инстинкт самосохранения: ведь мобилизация - это гарантированная могилизация.
Ось й з мобілізацією Ви переоцінюєте їх мислення ... вважаючи , що їм потрібен буде значний час , що вони не здатні кинути й це гарматне м"ясо без зброї , без снаряддя ... Там така корупція , там такий вульгаризм прийняття рішень , що для "галочки" знімуть з кордонів частини , знімуть тих , хто вже півроку перебуває в армії десь в далеко від України . А цих , що загребуть й забріють поставлять замість цих на кордони , на склади . Тобто часткове й умовно "посилення" бойових втрат я би чекав вже дуже скоро . Бо відзвітувати тим генералам потрібно вже скоро про успіхи , а а халета від таких рішень наступить через місяці . Й воним не були московитсьми генералами , якщо б хоч якось думали про стратегію , про довгу перспективу . Такі , хто думає глобально , такі до майора дуже важко послуговують ...