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взрыв (6103) Луганщина (6244) Гайдай_ЛОГА (716)

В Новоайдаре в Луганской области зафиксированы мощные взрывы, предварительно – на артиллерийском составе. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В райцентре зафиксировано два мощных взрыва.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Курение в неустановленном месте на складе БК и расположении живой силы рашистов", - говорится в сообщении.

На видео местный житель снял столбы дыма от двух мощных взрывов и уточнил дату и место.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Мелитополе прогремели 2 мощных взрыва: "Оккупанты снова курят". ВИДЕО
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Топ комментарии
+41
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21.09.2022 18:08
+22
Тримайся хлопче, далі буде ще веселіше...
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21.09.2022 17:45
+22
то бюлетні горять, а разом з ними - сраки рашистів
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21.09.2022 17:49
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21.09.2022 17:41 Ответить
Тримайся хлопче, далі буде ще веселіше...
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21.09.2022 17:45 Ответить
то бюлетні горять, а разом з ними - сраки рашистів
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21.09.2022 17:49 Ответить
Бавовнятко в гості до кацапів завітало
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21.09.2022 17:50 Ответить
Бавовнятко в гості до кацапів завітало
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21.09.2022 17:51 Ответить
Замітьте, останні слова таки УКРАЇНСЬКОЮ!!!
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21.09.2022 17:51 Ответить
Я теж помітив. Спочатку "Я тарахтєл", а в кінці "я вшоці".

- Мама, ти зачєм вишиванку адела?
- Мамо, що ти робиш?
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21.09.2022 18:52 Ответить
все тут!!! ))))
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21.09.2022 18:08 Ответить
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21.09.2022 18:14 Ответить
супер 🤣🤣🤣
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21.09.2022 20:00 Ответить
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21.09.2022 18:08 Ответить
Походу, у хлопця настрій піднявся)
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21.09.2022 18:49 Ответить
Дуже добре. До Новоайдару наші раніше не долітали. Це вже хороший "тил" лисичансько-севєродонецького угрупування орків.
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21.09.2022 18:52 Ответить
Если он тарахтел и после этого такие взрывы - потарахти, друже, еще!
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22.09.2022 12:16 Ответить
 
 