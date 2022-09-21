В Новоайдаре в Луганской области зафиксированы мощные взрывы, предварительно – на артиллерийском составе. ВИДЕО
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В райцентре зафиксировано два мощных взрыва.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.
"Курение в неустановленном месте на складе БК и расположении живой силы рашистов", - говорится в сообщении.
На видео местный житель снял столбы дыма от двух мощных взрывов и уточнил дату и место.
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