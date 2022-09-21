В Екатеринбурге силовики задерживают протестующих против путинской мобилизации. ВИДЕО

В России в некоторых городах проходят протесты против объявленной Путиным мобилизации. Участников задерживает полиция.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В часности в Екатеринбурге начались жесткие задержания протестующих - силовики забирают участников акции протеста против мобилизации по одному и ведут в автозаки.