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Порошенко о заявлениях Путина: "Блеяние маньяка-диктатора". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Он призвал западных союзников предоставить Украине еще больше оружия и финансовую помощь, а также усилить санкции против России.

Петр Порошенко во время выступления с трибуны Верховной Рады призвал исключить Россию из Совбеза ООН и немедленно предоставить Украине План действий по членству в НАТО, пишет пресс-служба ЕС, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, в день Второй Пречистой и Международный день мира, маньяк-диктатор произнес свое "блеяние". Что заставило его это сделать? Единство и мужество украинского народа. Мужество и героизм Вооруженных сил Украины. Мировая коалиция в поддержку Украины, демонстрируемая нашими партнерами. И беспомощность Вооруженных сил Российской Федерации, которых перемололи Вооруженные силы Украины на территории Украины в наших операциях", – констатирует пятый президент.

"Они вынуждены мобилизовать зэков, насильников, "опущенных". Эти все тоже сломались – несите новых. И они объявляют мобилизацию", – отмечает Петр Порошенко.

"Мы уверены в том, что это также мощный месседж для россиян, которые должны понять: это не какая-то "военная операция", это полноценная война, за которую они заплатили и еще заплатят", - подчеркнул Порошенко.

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Он призвал западных союзников предоставить Украине еще больше оружия и финансовую помощь, а также усилить санкции против России.

"ООН, исключите Россию из Совета Безопасности. НАТО, примите Украину в члены НАТО, дайте План действий по членству", – говорит Петр Порошенко.

"Путин! В конце концов убирайся из Украины!", - сказал Петр Порошенко.
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Топ комментарии
+64
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21.09.2022 18:38
+52
Президенту Порошенку респект і подяка за його постійну , батьківську турботу і постійну допомогу нашій армії !!

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21.09.2022 18:38
+44
а этому кое-кому некогда было языком телепать...., он армию поднимал и, медленно, но уверенно рашистов с бамбаса выпиливал.....
и да, кстати, если бы не Минск, ты бы тут не щебетал.....
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21.09.2022 18:42
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Страница 2 из 2
Самую лучшую оценку для Порошенко дал Конгресс США 18 сентября на заседании обеих Палат Конгресса ,где Петр Алексеевич выступил кратко четко и по делу... назвал мавзолейных Сатанистов путлера подонками и убийцами...
Браво настоящему Гетьману Украины и по факту Создателю Новой Украинской армии..♥️🖤💪👍💯
Слава Україні💙💛💪👍👍💯
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21.09.2022 19:40 Ответить
Пане Сенатор,а самого путлера він якось назвав?Ми в Україні його назвали і називаєм -******.А він, як завжди.-не закінчує дій.І виходить що "цар"хороший,а бояри,мавзолейні Сатаністи путлера подонки і вбивці.Нічого з вашого допису не упустив?
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21.09.2022 20:01 Ответить
ЗеКодломойские... Оманскиє...агентство Рейтерс орубликовало секретные переговоры дЕрмака и Козака за несколько дней до нападения...
Если коротко...я вам не завидую...
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21.09.2022 19:51 Ответить
дайте посилання)
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21.09.2022 20:52 Ответить
Деркач вам в поміч) шуруй до нього на ерефію срань ватна)
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21.09.2022 20:54 Ответить
Порох,як завжди на висоті. Як не як особистий ворог Путіна, і заразом кротоферми.
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21.09.2022 21:34 Ответить
Порох не відсирів.
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21.09.2022 22:19 Ответить
Прям маньяк-диктатор сказал? А папа римский сказал что кое-кто. Кому верить?А в конце речи Порошенко не говорил про обнимаю-целую? Ау зегенерты, вы где
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22.09.2022 01:17 Ответить
ого Порошенко по фєні начав говорити ...
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22.09.2022 03:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rrgvbMmYiFk
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22.09.2022 12:03 Ответить
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23.09.2022 01:35 Ответить
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