Порошенко о заявлениях Путина: "Блеяние маньяка-диктатора". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Он призвал западных союзников предоставить Украине еще больше оружия и финансовую помощь, а также усилить санкции против России.
Петр Порошенко во время выступления с трибуны Верховной Рады призвал исключить Россию из Совбеза ООН и немедленно предоставить Украине План действий по членству в НАТО, пишет пресс-служба ЕС, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, в день Второй Пречистой и Международный день мира, маньяк-диктатор произнес свое "блеяние". Что заставило его это сделать? Единство и мужество украинского народа. Мужество и героизм Вооруженных сил Украины. Мировая коалиция в поддержку Украины, демонстрируемая нашими партнерами. И беспомощность Вооруженных сил Российской Федерации, которых перемололи Вооруженные силы Украины на территории Украины в наших операциях", – констатирует пятый президент.
"Они вынуждены мобилизовать зэков, насильников, "опущенных". Эти все тоже сломались – несите новых. И они объявляют мобилизацию", – отмечает Петр Порошенко.
"Мы уверены в том, что это также мощный месседж для россиян, которые должны понять: это не какая-то "военная операция", это полноценная война, за которую они заплатили и еще заплатят", - подчеркнул Порошенко.
Он призвал западных союзников предоставить Украине еще больше оружия и финансовую помощь, а также усилить санкции против России.
"ООН, исключите Россию из Совета Безопасности. НАТО, примите Украину в члены НАТО, дайте План действий по членству", – говорит Петр Порошенко.
"Путин! В конце концов убирайся из Украины!", - сказал Петр Порошенко.
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Браво настоящему Гетьману Украины и по факту Создателю Новой Украинской армии..♥️🖤💪👍💯
Слава Україні💙💛💪👍👍💯
Если коротко...я вам не завидую...