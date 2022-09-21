Порошенко о заявлениях Путина: "Блеяние маньяка-диктатора". ВИДЕО

Он призвал западных союзников предоставить Украине еще больше оружия и финансовую помощь, а также усилить санкции против России.

Петр Порошенко во время выступления с трибуны Верховной Рады призвал исключить Россию из Совбеза ООН и немедленно предоставить Украине План действий по членству в НАТО, пишет пресс-служба ЕС, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня, в день Второй Пречистой и Международный день мира, маньяк-диктатор произнес свое "блеяние". Что заставило его это сделать? Единство и мужество украинского народа. Мужество и героизм Вооруженных сил Украины. Мировая коалиция в поддержку Украины, демонстрируемая нашими партнерами. И беспомощность Вооруженных сил Российской Федерации, которых перемололи Вооруженные силы Украины на территории Украины в наших операциях", – констатирует пятый президент.

"Они вынуждены мобилизовать зэков, насильников, "опущенных". Эти все тоже сломались – несите новых. И они объявляют мобилизацию", – отмечает Петр Порошенко.

"Мы уверены в том, что это также мощный месседж для россиян, которые должны понять: это не какая-то "военная операция", это полноценная война, за которую они заплатили и еще заплатят", - подчеркнул Порошенко.

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Он призвал западных союзников предоставить Украине еще больше оружия и финансовую помощь, а также усилить санкции против России.

"ООН, исключите Россию из Совета Безопасности. НАТО, примите Украину в члены НАТО, дайте План действий по членству", – говорит Петр Порошенко.

"Путин! В конце концов убирайся из Украины!", - сказал Петр Порошенко.