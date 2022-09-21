Сыну Пескова предложили явиться на мобилизацию: "Я буду решать это на другом уровне. С вами свяжутся". ВИДЕО

Соратники Навального позвонили сыну Пескова и попросили явиться в военкомат. Тот ответил, что будет решать этот вопрос "на другом уровне". Дмитрий Песков заявил, что часть записи разговора была вырезана. Но никакой записи не было – это был прямой эфир.

Соратники политика Алексея Навального заявили, что им удалось дозвониться Николая Чоулза, сына пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, и узнать, готов ли он отправиться воевать в Украину, пишет meduza, передает Цензор.НЕТ.

Разговор с сыном Пескова произошел в прямом эфире YouTube-канала. Ведущий канала Дмитрий Низовцев обзванивал детей российских депутатов, чиновников и бизнесменов, приглашая их прийти в военкомат. Откуда у Низовцева номера их телефонов, не уточняется.

Сыну Пескова ведущий позвонил под видом военкома. Он сообщил, что тому была отправлена повестка, и предложил явиться для медосмотра в московский военкомат на следующий день в 10 утра.

"В 10 утра, естественно, завтра я не приеду… Если вы знаете, что я господин Песков, вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Короче, я буду это решать на другом уровне", - ответил собеседник Низовцева.

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На уточняющий вопрос, о каком "уровне" идет речь, он заявил, что ему нужно "понять, что происходит и какие у меня есть права", а также "посоветоваться перед тем, как приезжать".

Когда ведущий снова спросил, готов ли сын Пескова явиться в военкомат, тот ответил: "Завтра в 10 утра чтобы вы меня забрали? Поверьте, это ни вам, ни мне не нужно. Мне надо сначала понимать, как правильно это все сделать… Если мне придется защищать Родину, у меня проблемы никакой нету это сделать. Мне надо понимать целеобразность моего там появления. Я говорю вам о политических определенных нюансах".

При этом собеседник ведущего отказался уточнить, о каких "политических нюансах" идет речь. "Если придется защищать Родину, не переживайте, я буду с вами. А вот то, что я завтра буду или не буду, - это уже второй [вопрос]", - добавил сын Пескова. Он попросил прислать ему сообщение с информацией, с кем он разговаривал и куда его просят явиться, отметив, что со звонящим "свяжутся".

В конце разговора Низовцев спросил, можно ли отметить в анкете, что сын Пескова согласен пойти добровольцем на фронт. "Нет, мне такую галочку ставить не надо. Смотрите, я готов пойти, но не по вашей просьбе, а вот как мне скажут, так я поступлю", - ответил сын пресс-секретаря президента. Когда ведущий уточнил, что речь идет о "приказе Владимира Владимировича", сын Пескова сказал: "Если Владимир Владимирович мне скажет, что мне надо туда идти, я туда пойду".

На возражение "военкома", что президент не может просить об этом каждого рядового, собеседник сообщил: "Я не рядовой… Это бесполезный разговор".

Дмитрий Песков фактически подтвердил, что соратники Навального разговаривали с его сыном. В комментарии изданию "Подъем" представитель Кремля опроверг отказ сына явиться в военкомат, заявив, что из записи разговора Николая Чоулза с журналистами была вырезана смысловая часть.

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"Сначала попросите их выложить весь разговор. У меня нет сомнений в его единственно правильном выборе. И у него тоже", - сказал Дмитрий Песков.

Низовцев также позвонил сыну премьер-министра РФ Михаила Мишустина Алексею. Представившись военкомом, он спросил, готов ли тот прийти в военкомат, чтобы записаться добровольцем на войну.

"Можете ли вы записаться и быть у нас в резерве, чтобы в будущем вас мобилизовали?" - спросил ведущий. Сын Мишустина рассказал, что учится на магистерской программе Высшей школы экономики, а до этого окончил военную кафедру в МГТУ имени Баумана. По словам Алексея, "желания воевать" у него "пока не возникало" и его "пока не надо" записывать в добровольцы.