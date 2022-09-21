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Сыну Пескова предложили явиться на мобилизацию: "Я буду решать это на другом уровне. С вами свяжутся". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Соратники Навального позвонили сыну Пескова и попросили явиться в военкомат. Тот ответил, что будет решать этот вопрос "на другом уровне". Дмитрий Песков заявил, что часть записи разговора была вырезана. Но никакой записи не было – это был прямой эфир.

Соратники политика Алексея Навального заявили, что им удалось дозвониться Николая Чоулза, сына пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, и узнать, готов ли он отправиться воевать в Украину, пишет meduza, передает Цензор.НЕТ.

Разговор с сыном Пескова произошел в прямом эфире YouTube-канала. Ведущий канала Дмитрий Низовцев обзванивал детей российских депутатов, чиновников и бизнесменов, приглашая их прийти в военкомат. Откуда у Низовцева номера их телефонов, не уточняется.

Сыну Пескова ведущий позвонил под видом военкома. Он сообщил, что тому была отправлена повестка, и предложил явиться для медосмотра в московский военкомат на следующий день в 10 утра.

"В 10 утра, естественно, завтра я не приеду… Если вы знаете, что я господин Песков, вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Короче, я буду это решать на другом уровне", - ответил собеседник Низовцева.

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На уточняющий вопрос, о каком "уровне" идет речь, он заявил, что ему нужно "понять, что происходит и какие у меня есть права", а также "посоветоваться перед тем, как приезжать".

Когда ведущий снова спросил, готов ли сын Пескова явиться в военкомат, тот ответил: "Завтра в 10 утра чтобы вы меня забрали? Поверьте, это ни вам, ни мне не нужно. Мне надо сначала понимать, как правильно это все сделать… Если мне придется защищать Родину, у меня проблемы никакой нету это сделать. Мне надо понимать целеобразность моего там появления. Я говорю вам о политических определенных нюансах".

При этом собеседник ведущего отказался уточнить, о каких "политических нюансах" идет речь. "Если придется защищать Родину, не переживайте, я буду с вами. А вот то, что я завтра буду или не буду, - это уже второй [вопрос]", - добавил сын Пескова. Он попросил прислать ему сообщение с информацией, с кем он разговаривал и куда его просят явиться, отметив, что со звонящим "свяжутся".

В конце разговора Низовцев спросил, можно ли отметить в анкете, что сын Пескова согласен пойти добровольцем на фронт. "Нет, мне такую галочку ставить не надо. Смотрите, я готов пойти, но не по вашей просьбе, а вот как мне скажут, так я поступлю", - ответил сын пресс-секретаря президента. Когда ведущий уточнил, что речь идет о "приказе Владимира Владимировича", сын Пескова сказал: "Если Владимир Владимирович мне скажет, что мне надо туда идти, я туда пойду".

На возражение "военкома", что президент не может просить об этом каждого рядового, собеседник сообщил: "Я не рядовой… Это бесполезный разговор".

Дмитрий Песков фактически подтвердил, что соратники Навального разговаривали с его сыном. В комментарии изданию "Подъем" представитель Кремля опроверг отказ сына явиться в военкомат, заявив, что из записи разговора Николая Чоулза с журналистами была вырезана смысловая часть.

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"Сначала попросите их выложить весь разговор. У меня нет сомнений в его единственно правильном выборе. И у него тоже", - сказал Дмитрий Песков.

Низовцев также позвонил сыну премьер-министра РФ Михаила Мишустина Алексею. Представившись военкомом, он спросил, готов ли тот прийти в военкомат, чтобы записаться добровольцем на войну.

"Можете ли вы записаться и быть у нас в резерве, чтобы в будущем вас мобилизовали?" - спросил ведущий. Сын Мишустина рассказал, что учится на магистерской программе Высшей школы экономики, а до этого окончил военную кафедру в МГТУ имени Баумана. По словам Алексея, "желания воевать" у него "пока не возникало" и его "пока не надо" записывать в добровольцы.
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Топ комментарии
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21.09.2022 21:41
+26
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21.09.2022 21:41
+24
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21.09.2022 21:49
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Правільна-дохнуть далжни лапатниє халопи...
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21.09.2022 21:37 Ответить
- Куме! А скажіть мені будь ласка навіщо Путін мобілізацію оголосив?

- Так гроші кінчилися! Якщо раніше платили за вбитого «асвабадітєля» 7 мільйонів «дерев»яних» , то зараз за вбитого мобілізованого будуть давать «дулю з маком»!
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21.09.2022 21:47 Ответить
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21.09.2022 21:59 Ответить
Судя по фото ёршиковской личинки, его жена с армянами любила погуливать конкретно
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21.09.2022 21:38 Ответить
Первая или вторая ?
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21.09.2022 21:40 Ответить
Там і піськов з вірменами злигався
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21.09.2022 21:45 Ответить
шо такоє, песіков?
шо такоє с патріотічєскім воспітанієм в сємьє?
шо, правда, мобилизация не для семьи песікових?

здивували, сцук
я думала, вони там всі патріоти як один...
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21.09.2022 21:40 Ответить
Нє Пєськоф а Піськоф. Від Пісюн
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21.09.2022 22:20 Ответить
а кто с вукраинских мажоров на передовой? аааааааааааааа вспомнил- сын парашенки
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22.09.2022 06:28 Ответить
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21.09.2022 21:41 Ответить
це люся арестович?
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21.09.2022 21:51 Ответить
Ні. Його "молочний" брат.
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21.09.2022 21:59 Ответить
іпатьєвський будинок...
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21.09.2022 22:22 Ответить
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21.09.2022 21:41 Ответить
Я вот и сам тоже 100%-й инвалид, полное отсутствие мозгов.
Но ведь от воинской службы не уклоняюсь.
Как могу и чем могу, помогаю родине - на полставки служу министром обороны.
И вы послужите! Зачислить!
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21.09.2022 21:46 Ответить
Про Чернобаевку слышали? Нет? Годен!
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21.09.2022 22:14 Ответить
chickenshit motherfucker. as all of them are, however.
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21.09.2022 21:41 Ответить
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21.09.2022 21:42 Ответить
ШМАРА *******************
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21.09.2022 21:44 Ответить
На фронті у російських зеків він деякий час буде "госпожа пєскова", потім в окоп прилетить міна...
Папаня отримає "ладу"...
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21.09.2022 21:47 Ответить
Треба це відео крутити по всіх рашинских каналах ютубу.
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22.09.2022 10:59 Ответить
Та зрозуміло хто селянин а хто пан
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21.09.2022 21:47 Ответить
За такие слова ПИТУХ опущенный ОТВЕТИШ!!!ФУ ГАВНО!!!
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21.09.2022 21:47 Ответить
нічого дивного у нас теж таких ослойобів багато як приклад Подоляк та кусок Арестович
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21.09.2022 21:48 Ответить
хавайте россияне. Письков -младший на"другом уровне" а вам частичная мобилизация в смысле обратно.по частям в мешках
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21.09.2022 21:48 Ответить
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21.09.2022 21:49 Ответить
ул. Мантупинская?
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21.09.2022 22:14 Ответить
Произошла чудовищная ошибка
https://twitter.com/i/status/1572612101927059457
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21.09.2022 21:49 Ответить
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21.09.2022 21:55 Ответить
абасрался джуниор на всю итак обосраную страну...
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21.09.2022 21:51 Ответить
піськов нехай живе а 20000 касабчиків зажмуряться-адекватний обмін
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21.09.2022 21:53 Ответить
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21.09.2022 21:53 Ответить
Тут на Цензорытыльки що з"явилась ы вже пропала сторынка про ыржання конячки лаврухи . Я зробив допис і дам його на цій сторінці:Тут щось ніхто не звернув на слова конякі:"...Коли в березні масцва та Київ наблизились до досягнення домовленностей між собою"... Що ми бачимо:1. Договірняк по здачі між мордором і зечмонями готувася в бульборейху і Стамбулі "но шото пошло нє так". 2. Деза коняки з його якоюсь метою. Я особисто схиляюсь скоріш до першого варіант, пригадуючи події тих днів,.особливо візити євролідерів а основним в цьому ряду візит Бориса Джонсона.
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21.09.2022 21:53 Ответить
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21.09.2022 21:57 Ответить
я вже хочу бачити ту самку на яку тей тарган запригнув....
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21.09.2022 22:04 Ответить
Пын Сескова красаучеґ! 😁
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21.09.2022 22:00 Ответить
нехай сам з вусами зaявиться як сина так лубить.
по шматках фото викладемо - отут вуси отут вонючий кацапський рот.
- кацапські "патріоти" ротом...
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21.09.2022 22:01 Ответить
А вуса де?
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21.09.2022 22:03 Ответить
старый пранк про 307 кабинет заиграл новыми красками =)
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21.09.2022 22:14 Ответить
Теперь хочу увидеть двух сыновей Соловьева, вполне призывного возраста, в танке.
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21.09.2022 22:15 Ответить
pvscnjde=змістову
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21.09.2022 22:15 Ответить
Пусть бегут неуклюже
Резервисты по лужам,
А кровяк по асфальту рекой.
И не ясно прохожим
В этот день где Пригожин
А народ не весёлый такой.
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21.09.2022 22:22 Ответить
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21.09.2022 22:24 Ответить
Це все зрозуміло, він барін.На москальщині, так було, є і буде. Але в нас також діти багатих не в армії, спокійно відпочивають і живуть на усіляких Ібіцах. Це ж явно не рівність у правах.
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21.09.2022 22:28 Ответить
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21.09.2022 22:28 Ответить
А откуда у Писькова может быть сын? Он же пассивный зоофил, специализируется с детства на козликах, осликах и Кадырове !
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21.09.2022 22:29 Ответить
А ви подзвоніть синам наших можновладців, суркісів чи ахметова, війна діло низів.
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21.09.2022 22:31 Ответить
Господин Песков пребывает на ином уровне иерархии и на него законы не распространяются, как и у нас впрочем)
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21.09.2022 22:41 Ответить
Чоулз - це прізвище вітчима-англійця.
Ніколай разом з мамою (першою дружиною Пєскова) переїхав жити у Великобританії в кінці 90-х, де і залишався більш десяти років.
До Росії він повернувся відносно недавно, році в 2011-2012.
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21.09.2022 22:56 Ответить
**************** - ограниченная, потому что её затеял узкий круг ограниченных нелюдей.
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21.09.2022 23:26 Ответить
Жену пескова что Кеосаян Тигран ******, шо сын похож на него, а не на йоршика? Марго в шоке
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22.09.2022 10:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=aBRMzqAiigs
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22.09.2022 10:05 Ответить
посмійтесь з наших "орденоносців" 95-го кварталу що відкрито заявили про небажання захищати країну, вільно катаються по закордонам коли всі інші чоловіки до 60-и років сидять невиїздні. Ну і ордени ще одержали мабудь за ці заслуги.. Мені по правді пофіг той Пєсков, соромно за нашу владу
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22.09.2022 10:07 Ответить
Ці "патріоти" голубих кровєй і вони не можуть собою ризикувати бо вони створюють майбутній генофонд паРаші. А воюють ті, кого вони вважають бидлом.
До речі, в цьому немає ніякої відмінності з ситуацією в Україні. Чи ви знаєте хоч одного можновладця в Україні чиї діти пішли воювати?
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22.09.2022 11:54 Ответить
 
 