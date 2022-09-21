Украина смогла вернуть из плена часть защитников. Обмен состоялся в Черниговской области. ВИДЕО
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Вечером 21 сентября состоялся обмен пленными в Черниговской области. Была освобождена часть защитников "Азовстали".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.
Украина вернула из российского плена часть защитников Мариуполя, в том числе военных "Азова". Обмен состоялся в Черниговской области.
"Наконец-то мы смогли вернуть еще часть защитников Мариуполя, в том числе бойцов полка АЗОВ. Сегодня вечером состоялся обмен, которого мы так долго ждали. Обнять своих друзей, наконец-то вернувшихся побратимов - это лучшие эмоции, какие только могут быть! Все детали будут позже", - сообщил третий командир полка "Азов", старший лейтенант Национальной гвардии Украины Максим Жорин.
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отож! це запрошення до перемовин
Але ніхто не був в їхньому положенні, а з квартири - всі герої.
Але я не думаю, що командири зламалися.
Всі пройдуть певні перевірочні процедури і все стане зрозуміло. Савченко ніхто не займався, її просто привезли і відразу, з полону у ВР. Це помилка, але тоді і досвіду ніякого, з цього питання не було.
В полоні головне - вижити.
Вони вижили і повернулися.
Так, звичайно, у Азовців, як і у всіх людей є питання, щодо дій влади, але зраджувати, і працювати на ворога після повернення - навряд чи.
Слава Азову!
Слава ЗСУ!
Переможемо.
1. Скільки українських захисників (і поіменно, з військовими званнями) звільнено?
2. Скільки окупантів (також поіменно, зі званнями) відпущено для того, щоб вони знову вбивали українців?
балетаобмена стал Медведчук.
Возможно х-ло пошел на это чтобы не кидать ядерку на кума своего....
і наказ здатися на тортури тим без бетона над головою?
аха-ха!!!
пишут - вернули тех злобных нациков, которые теперь будут мстить и рвать наших необстрелянных мальчиков на немецкие крестики ))) или - ну вот почему украм сделали такой подарок именно в такой день, когда у нас такое навалилось?? ))) или - вот этот обмен должен как-то стимулировать наших пацанов идти на войну? а хер там... теперь еще страшнее))))
надеюсь, что более внятно гундосый в суде расскажет....
Я думаю , из за этого и состоялся обмен. Поэтому молчали и наши ,и русня о генерал-лейтенанте.
Я рада за наших освобожденных, очень рада. Жаль, что нет среди них лидеров Азова, например , Волыны. И других, чьи лица мы помним по видео репортажам из осажденной Азовстали. Неужели необходимо захватить еще одного генерала для этого?
Я рада за наших освобожденных, очень рада.
Калина и Редис вдома !!!!
https://t.me/informnapalm/12548