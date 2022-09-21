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обмен (1233) плен (2354) Азов (697) Азовсталь (355) пленные (1833) Жорин Максим (31)

Украина смогла вернуть из плена часть защитников. Обмен состоялся в Черниговской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Вечером 21 сентября состоялся обмен пленными в Черниговской области. Была освобождена часть защитников "Азовстали".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

Украина вернула из российского плена часть защитников Мариуполя, в том числе военных "Азова". Обмен состоялся в Черниговской области.

"Наконец-то мы смогли вернуть еще часть защитников Мариуполя, в том числе бойцов полка АЗОВ. Сегодня вечером состоялся обмен, которого мы так долго ждали. Обнять своих друзей, наконец-то вернувшихся побратимов - это лучшие эмоции, какие только могут быть! Все детали будут позже", - сообщил третий командир полка "Азов", старший лейтенант Национальной гвардии Украины Максим Жорин.
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Топ комментарии
+53
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21.09.2022 23:23
+37
Пташка вдома!!!
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21.09.2022 23:36
+35
Серед звільнених із полону - й вагітна медикиня Мар'яна Мамонова
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21.09.2022 23:35
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21.09.2022 23:23 Ответить
кацапи повернули заручників з азову! схоже, бункєрний пацюк запрошує нашго пацюкадо перемовин
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21.09.2022 23:32 Ответить
все можливо
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21.09.2022 23:34 Ответить
Боже. порадійте трохи за наших звільнених людей! Чи в вас нема нічого святого.
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21.09.2022 23:40 Ответить
"нічого святого" нема у зєльонога чма і у зєльоної шобли, яка здала їх у полон!
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22.09.2022 00:01 Ответить
Мабуть віддали взамін того генерала якого наші захопили у формі полкана
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21.09.2022 23:57 Ответить
а я впевненний що ні! пригадайте як кацапи шугали що стратять всіх полонених з Азову?! тоді наш пацюк, в черговий раз, пригрозив, що спілкування на цьому закінчиться раз і назавжди! на цьому "страти" і притихли! а пам'ятаєте яке промо кацапи розвели з побудуванням віселиць і клітин!!
отож! це запрошення до перемовин
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22.09.2022 00:15 Ответить
ооо, свежая инфа - поменяли на мертветчука
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22.09.2022 00:17 Ответить
..не несіть чухні! Ніякого генерала не було. Обміняли на гниду Мертвечука і трохи мотлоху полоненого віддали...
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22.09.2022 00:25 Ответить
або їх повернули Савченками, кацапи це вміють.
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22.09.2022 00:54 Ответить
Може хтось і завербований, може.
Але ніхто не був в їхньому положенні, а з квартири - всі герої.
Але я не думаю, що командири зламалися.
Всі пройдуть певні перевірочні процедури і все стане зрозуміло. Савченко ніхто не займався, її просто привезли і відразу, з полону у ВР. Це помилка, але тоді і досвіду ніякого, з цього питання не було.
В полоні головне - вижити.
Вони вижили і повернулися.
Так, звичайно, у Азовців, як і у всіх людей є питання, щодо дій влади, але зраджувати, і працювати на ворога після повернення - навряд чи.
Слава Азову!
Слава ЗСУ!
Переможемо.
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22.09.2022 07:43 Ответить
он вроде бы молодой...спасибо ему....дай Бог ему здоровья
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21.09.2022 23:47 Ответить
З поверненням , дорогі наші захисники 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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21.09.2022 23:25 Ответить
Чергова дуже гарна та позитивна новина...
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21.09.2022 23:25 Ответить
...доречі-Пташка також вже повернулась...
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21.09.2022 23:38 Ответить
Питання:
1. Скільки українських захисників (і поіменно, з військовими званнями) звільнено?
2. Скільки окупантів (також поіменно, зі званнями) відпущено для того, щоб вони знову вбивали українців?
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21.09.2022 23:26 Ответить
Ходят слухи, что звездой балета обмена стал Медведчук.
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21.09.2022 23:44 Ответить
так у нас ресурс ОПЗЖ необмежений, можем повторять
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22.09.2022 00:55 Ответить
205 наших поменяли на Медведчука.
Возможно х-ло пошел на это чтобы не кидать ядерку на кума своего....
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22.09.2022 06:06 Ответить
А скільки повернулося
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21.09.2022 23:26 Ответить
шо ты несешь???
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21.09.2022 23:38 Ответить
ему пора в бан...
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21.09.2022 23:46 Ответить
первый раз этого кренделя вижу.....
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21.09.2022 23:50 Ответить
сегодняшнее, новопоявленное )))
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21.09.2022 23:51 Ответить
Пшел, скотина.
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21.09.2022 23:49 Ответить
не бачив підтвежень - тому схиляюся до думки, шо то був кацапський мент...
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22.09.2022 00:19 Ответить
и медведчук ... (он же мертвечук....)
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22.09.2022 00:22 Ответить
ну схожі вони один на одного як поні на поні....
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22.09.2022 00:31 Ответить
..де ти цієї дурості начитався?)))
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22.09.2022 00:28 Ответить
может в армии закон о единоначалии?
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21.09.2022 23:50 Ответить
та лано едіноналічїе сидячі в під товсим слоем бетону - загроз нема...
і наказ здатися на тортури тим без бетона над головою?
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22.09.2022 00:01 Ответить
Так, дійсно, лежачі на дивані, можна і не зрозуміти, чому вони вийшли... А от якщо-б ти провів кілька місяців у щоденних важких боях, під постійним арт-обстрілом і авіа-бомбардуванням, з мінімум їжі, питної води і *********** , можливо ти і зрозумів би, чому вони здалися... І взагалі, я вважаю, що той, хто не пройшов через такі страхіття, не має морального права давати оцінку ГЕРОЯМ, лежачі в цей час на дивані!!! Слава ГЕРОЯМ УКРАЇНИ!!! Слава Богу, що хоч частина з них повернулася додому!!!
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21.09.2022 23:52 Ответить
Альтульчік, ти якусь муйню вважаєш, але тільке не головне - їх сдав в полон обнюханий Гундосік, який злякався їх заяв про реальний стан речей зі здачі Маріуполя зєльной шоблой!
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22.09.2022 00:04 Ответить
На мою думку, ви обоє праві.
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22.09.2022 00:22 Ответить
азовці говорили що їм обіцяли вихід у третю країну, але, але... Ось зараз і дізнаємось.
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22.09.2022 00:40 Ответить
а знаете как срусню бомбит от этой новости)))))))
аха-ха!!!
пишут - вернули тех злобных нациков, которые теперь будут мстить и рвать наших необстрелянных мальчиков на немецкие крестики ))) или - ну вот почему украм сделали такой подарок именно в такой день, когда у нас такое навалилось?? ))) или - вот этот обмен должен как-то стимулировать наших пацанов идти на войну? а хер там... теперь еще страшнее))))
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21.09.2022 23:34 Ответить
толя шарий кипятком ссыт ))
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21.09.2022 23:44 Ответить
..смердячі відпустии десять іноземців, які воювали на нашій стороні! Принц Саудії особисто через ***** це зробив. Вони при чому до наших Азовців!?
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22.09.2022 00:31 Ответить
або будуть новими Савченками, не дарма Сралін полоненими нехтував
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22.09.2022 00:57 Ответить
Серед звільнених із полону - й вагітна медикиня Мар'яна Мамонова
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21.09.2022 23:35 Ответить
і скількі місяців вже пані вагітна?
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22.09.2022 00:05 Ответить
"Дурне = воно і є дурне" (народне прислів'я)
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22.09.2022 00:14 Ответить
8 місяців.
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22.09.2022 00:23 Ответить
какаяразниця?
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22.09.2022 00:40 Ответить
Півроку йде війна. Пан рахувати вміє?
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22.09.2022 10:02 Ответить
Пташка вдома!!!
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21.09.2022 23:36 Ответить
Теперь ждём видео на канале Золкина о том как это было. А то я думал, что это они сегодня шифровались ?
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21.09.2022 23:40 Ответить
Otlycno,vot sto znacyt uspesni kontranastup Baraklei,kogda vziali v plen tex sto nado i na kotorix obmeniali,vidimo dlia kacapov cenije byli.Plius pocti vsiu Charkovkuju oblast osvobodili s trofejami
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21.09.2022 23:51 Ответить
там история вообще какая-то мутная была.....
надеюсь, что более внятно гундосый в суде расскажет....
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22.09.2022 00:17 Ответить
п'ятьох чи шістьох азовців ***** віддав за безперешкодний експорт трубою азоту?
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21.09.2022 23:54 Ответить
"Пленным в форме подполковника оказался командующий российской группой "Запад" генерал-лейтенант армии РФ Андрей Сычевой. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресофицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Тарас Березовец на своей странице в соцсетях. Сычевой попал в плен в Харьковской области 6 сентября"
Я думаю , из за этого и состоялся обмен. Поэтому молчали и наши ,и русня о генерал-лейтенанте.

Я рада за наших освобожденных, очень рада. Жаль, что нет среди них лидеров Азова, например , Волыны. И других, чьи лица мы помним по видео репортажам из осажденной Азовстали. Неужели необходимо захватить еще одного генерала для этого?

Я рада за наших освобожденных, очень рада.
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22.09.2022 00:02 Ответить
Є. І Волина і Прокопенко і Паламар.
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22.09.2022 00:15 Ответить
РЕДИС! ВОЛИНА! КАЛИНА! Super!!!!!
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22.09.2022 00:25 Ответить
Именно все они и есть - Волына, Калина, Пташка - все "лица Азова"! Слава богу и ЗСУ!
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22.09.2022 10:05 Ответить
На мертвечука поменяли, а не на сычевого. Этот пока ещё нам самим пригодится.
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22.09.2022 10:06 Ответить
говорят его тоже освободили ))) Дима Козацкий (Орест)
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22.09.2022 00:08 Ответить
Захисники "Азовсталі" Святослав Паламар, Сергій Волинський та Денис Прокопенко звільнені з російського полону.

Калина и Редис вдома !!!!

https://t.me/informnapalm/12548
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22.09.2022 00:12 Ответить
Боже, яка радісна новина на вечір!!!!!!

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22.09.2022 00:09 Ответить
Волына и Редис тоже
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22.09.2022 00:11 Ответить
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22.09.2022 00:16 Ответить
Лидеры обороны Мариуполя Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волинський "Волына" и Святослав Паламарь "Калына" тоже освобождены из плена
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22.09.2022 00:16 Ответить
Що звільнили це добре. але всього лиш епізод цієї війни. Ці люди герої, але їх війна вже закінчилась і на їх місце вже прийшли нові люди. Я не поділяю загальної ейфорії, тому що пам'ятаю повернення Савченко і подаль її дії. Українці мене зрозуміють, боти ні.
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22.09.2022 01:02 Ответить
Не порівнюйте Савченко з захисниками Маріуполя. Савченко вилізла з ніоткуди тільки завдяки піару, який для неї запровадили росіяни, а ці хлопці все доказали своєю кров'ю.
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22.09.2022 11:42 Ответить
Замечательно.
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22.09.2022 03:43 Ответить
Медведчука освободили потому, что Ермак выполняет его функции один в один. И он должен знать, что его тоже не бросят.
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22.09.2022 07:02 Ответить
Дай їм, боже, здоров'я.
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22.09.2022 11:39 Ответить
 
 