Благодарю Вас и всю команду за то, что Вы сделали, - освобожденные украинские офицеры пообщались с Зеленским. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 22 сентября пообщался с освобожденными украинскими воинами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграмме Зеленского.
"Первые детали того, как произошло освобождение наших героев из российского плена. Защитники и защитницы возвращаются домой. Потому что для нас "не бросать своих" – это правило, а не просто слова", - отмечается в сообщении.
Топ комментарии
+57 Yury Vovk
показать весь комментарий22.09.2022 01:23
+36 Петро Якимчук c52484dc
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+34 Alex Dev d4763325
показать весь комментарий22.09.2022 01:27
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Пожалуйста, подождите...
что-то вы скромно так про Буратино умалчиваете...
Вже пів року зелене шобло "здає Україну".
Ви п*зділи в січні, що англійську зброю ховають на склади, аж поки не виявилось 24.02, що вся зброя в потрібних руках.
Горіти вам в пеклі за постійну брехню.
Ну прямо лафа для влади. Пиляй собі бюджет, освоюй відкати на дорогах, - і ніхто тобі не завадить. Хто відмовиться від такого клондайку?
він і раніше не вирішував бо є Беня .
а мудрый нарит со всем скепсисом к его умственным и моральным качествам (деградированых,развращеных моральных уродов)навряд ли хотел войну и тысячи трупов самих себя -так что не надо рассказывать о том что люди дали ему разрешение на их уничтожение и геноцид
это называется "халатность". с учётом последствий его решений - политических, кадровых - приведших к человеческим жертвам, к слову "халатность" имеет смысл добавлять - "преступная". а за преступную халатность у нас предполагается криминальная ответственность.
данный персонаж это, кстати, хорошо понимает. поэтому никакого разбирательства по результатам миролюбивой политике до войны, сдачи юга - нет и не предвидится.
а у поклонников его памяти хватает на пару дней - от видосика до видосика. к сожалению.
Але ніт! Зебидло надивилось кіношек і привело сюди цю війну.
Я вас ненавиджу, 73% від 40% що прийшли на вибори!!!
Москалі наші одвічні вороги.Я на москальщині не заробляв гроші і не скакав,перед їхнім керівництвом.
До сьогодні теж ніхто не вірив, що Редіса і Волину живими віддадуть.
Завдяки "диву під Харковом" це стало можливе.
Віримо у ЗСУ, допомагаємо ЗСУ.
https://t.me/uniannet/73076
Глянув. На жаль.
Станом на 01.09. 2022 втрати ЗС РФ по даним ГШ ЗС РФ складають:
1. Вбиті - 28111 в\с;
2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) - 54109 в\с;
3. Потрапили в полон - 1224 в\с;
4. Зниклі безвісти\втрачено зв'язок (вважай, вбиті, але неідентифіковані їхні частини тіла) - 39722 в\с.
Станом на 01.09. 2022 втрати ЗС України складають:
1. Вбиті - 23987 в\с;
2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) - 50 741 в\с;
3. Потрапили в полон - 4232 в\с;
4. Зниклі безвісти (те ж саме, що і касапи з п.4) - 1088 в\с.
Про точність наведених цифр можна сперечатись, але найбільш достовірні цифри тут мають бути по п.3, оскільки вони мають бути верифікованими сторонами в процесі взаємних переговорів зі звільнення (обміну) полоненими. З цього виходить, що роботи зі звільнення наших бранців - непочатий край... попри визволення 215-ти щасливчиків...
А "матеріалу" на обмін - бракує, можете самі переконатись... Отже, радуватись рано...
помню высер: Идем по ОП-е, идет .... блин, ну был министр, пусть будет Милованов - за спиной смотрим в его бумаги, ржом(и сюда, ну, на сайте там написали что он именно смотрел).
В ОП-е камер нету, а?
Да это же типо пробежаться голым через Киев, а потом написать: Ехал на велосипеде рядом с голым мужиком, он бежал, а меня никто не видел
вбиті 28,1 + безвісти 39,7 = 67,8
поранені - 54,1
Що це за ідолопоклонство?!
Якщо хлопці дякують не лише НАЙВЕЛИЧНІШОМУ ЛІДОРУ **********, а й команді, може, хоч "ви" треба було написати інакше?
Чи ви в Цензорі вважаєте, що все це заслуга лише Зе?!