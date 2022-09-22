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Зеленский (16549) освобождение (556) Азов (697) Азовсталь (355)

Благодарю Вас и всю команду за то, что Вы сделали, - освобожденные украинские офицеры пообщались с Зеленским. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 22 сентября пообщался с освобожденными украинскими воинами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграмме Зеленского.

"Первые детали того, как произошло освобождение наших героев из российского плена. Защитники и защитницы возвращаются домой. Потому что для нас "не бросать своих" – это правило, а не просто слова", - отмечается в сообщении.
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Топ комментарии
+57
Тепер треба Єрмака обміняти. Агент, мабуть, не менш цінний, аніж Медведчук. За 300 потягне!
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22.09.2022 01:23
+36
Там та бригада : арачмонія, подляк, дємченко, чалий верещучка на всіх полонених наших потягнуть.
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22.09.2022 01:45
+34
все зелене шобло разом з зеленським та ярмаком - треба в утіль, інакше Україні біда.
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22.09.2022 01:27
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Тепер треба Єрмака обміняти. Агент, мабуть, не менш цінний, аніж Медведчук. За 300 потягне!
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22.09.2022 01:23 Ответить
Там та бригада : арачмонія, подляк, дємченко, чалий верещучка на всіх полонених наших потягнуть.
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22.09.2022 01:45 Ответить
А Буратино с Карабасом?

что-то вы скромно так про Буратино умалчиваете...
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22.09.2022 06:45 Ответить
Нічого не замовчується. Тому що вказані вами зечмоні мають бути передані в США для розлідування їх злочинів.
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22.09.2022 09:30 Ответить
Боюсь уявити наступну посаду пздб- подоляка...
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22.09.2022 07:41 Ответить
интересно а видео есть что нам отдали именно две сотни а не в разы меньше за одного витю?
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22.09.2022 01:51 Ответить
Він цінний поки тут. А там він не потрібен. Його й на відро гівна не обміняють. Медведко- це трохи інший випадок. Типу кум, "ми своїх не кидаємо" і т.п.
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22.09.2022 01:59 Ответить
Слава нашим людям зі Сталі!!!💐🇺🇦
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22.09.2022 01:23 Ответить
головне звісно подякувати боневтік ! на цьому він будуватиме виборчу кампанію .
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22.09.2022 01:24 Ответить
все зелене шобло разом з зеленським та ярмаком - треба в утіль, інакше Україні біда.
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22.09.2022 01:27 Ответить
Придумайте вже щось нове, зрадойоби.
Вже пів року зелене шобло "здає Україну".
Ви п*зділи в січні, що англійську зброю ховають на склади, аж поки не виявилось 24.02, що вся зброя в потрібних руках.
Горіти вам в пеклі за постійну брехню.
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22.09.2022 02:07 Ответить
Горіти буде зелене шобло за "шашликі в мае" замість евакуації та за розмінований Чонгар.
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22.09.2022 03:50 Ответить
да да, ничего *** не пряталось, пока аж английская разведка не прилетела искать тысячу потерянных нлоу, не все почему-то в нужных руках, и чонгарский шатл, из за которого у нас могло не быть Мариуполя и тысяч азовцев и возможно еще и тысяч погибших в Мариуполе и вообще могло не быть херсонской области и запорожской, такие как вы после войны будут склонны простить зеленым это все, и мало простить, выбрать их еще раз, очень надеюсь что ваша зелешобла не будет никогда больше выбрана в Украине не то что страной править, а даже хуторским сельсоветом на 30 домов...
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22.09.2022 11:09 Ответить
Яка нах виборча кампанія під час воєного стану? Спочатку війну треба виграти - про це думай.
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22.09.2022 01:49 Ответить
дядьку треба думати про майбутнє ! з Дермаками і Бенями війну не виграти !
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22.09.2022 01:57 Ответить
Ти не зміниш зараз владу! Будь реалістом - воєнний стан. Після перемоги буде час поставити багато запитань всім.
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22.09.2022 02:01 Ответить
бачиш Дермак не влада , такої посади в Конституції немає , а іноді стаються нещасні випадки ... війна збільшує їх вірогідність .
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22.09.2022 02:08 Ответить
Якщо зараз владу не змінити, то можна вже капітулювати. З ними війна без результату буде йти років 10.
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22.09.2022 07:00 Ответить
вона почалася наче у 2014 р. ... Нє ?
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22.09.2022 13:17 Ответить
Ото ж бо й воно. Вибори під час військового стану заборонені, мітинги та зібрання також, є вся повнота влади, весь інформаційний простір підм'ятий телемарафоном, ЗСУ стримують орду бо Захід допомагає.
Ну прямо лафа для влади. Пиляй собі бюджет, освоюй відкати на дорогах, - і ніхто тобі не завадить. Хто відмовиться від такого клондайку?
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22.09.2022 09:38 Ответить
Добре було видно що дякували Боневтіка вимушено, без ентузіазму. Мабідь в цьому і була роль Буданова і Монастирського заставити хлопців висловити на камеру слова подяки говнокомандуючому.
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22.09.2022 11:31 Ответить
Якщо він - розумний, то він не повинен іти на другий строк. Він і так увійшов в історію і до того ж на піку. Йому вибори вже не потрібні. Вони потрібні його оточенню - різним єрмакам, подолякам, арахаміям та подібним пройдисвітам, які його й пхнутимуть!
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22.09.2022 13:19 Ответить
якщо б він був розумний то не пішов би і на перший ! я ніколи не робитиму операцію бо в медицині нуль ! боневтік і розумний ці поняття не сумісні !
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22.09.2022 13:39 Ответить
Какой разумный? Это ж наркоман конченый. Ермак как наседка следит шоб это е.анько лишнего не ляпнуло.
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22.09.2022 23:11 Ответить
a sho s cemi inostrancami jaki v Araviji ?
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22.09.2022 01:25 Ответить
Він же не лох . Пацан зуб дав . Рідні героїв - ви не переможні ! Вітаю вас ,
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22.09.2022 01:25 Ответить
Більшість ще в полоні, а багатьох москалі вбили. Звісно він нелох. Перед війною, своїх родичів вивіз.
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22.09.2022 01:29 Ответить
Я не вигороджую його , але в чому він винен коли рашисти страчували полонених саме в полоні . Рашисти гірше звірів . Мілліони українців теж виїхали в безпеку і що ? Кожен вирішує сам - захищатись чи тікати . Критикують його «свіженькі» форумчани та і хай , Боневтік зараз уже нічого не вирішує і текс для відосиків не цого
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22.09.2022 01:42 Ответить
він винен тим що вони потрапили в полон ! за скільки днів оточили Маріуполь ? і оточили з Криму !
він і раніше не вирішував бо є Беня .
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22.09.2022 01:54 Ответить
Не починай срач , мені не потрібно перечислювати його «подвиги» , мова йде про полонених
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22.09.2022 01:57 Ответить
так і полонених не 215 чоловік . в Маріуполі більше 2500 .
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22.09.2022 02:10 Ответить
Ну навіщо ви мені переписуваєте те що писали давно рашисти про кількість , це їхні дані ! Зрозуміло що будуть інші поверненні з часом , головне що командири в Турції , інших буде міняти легше
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22.09.2022 02:15 Ответить
миллионы украинцев не сдали часть Украины в отличие от иуды-зэ а бежали от той беды в которую завел предатель оманский во главе с фсбэшной мразью ермаком
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22.09.2022 01:57 Ответить
Мілліони українців не здали Україну , а просто втікли , ви все правильно написали . А в біду завели ті які вірили в очі ***** і вибирали таких же після смерті Чорновола
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22.09.2022 02:08 Ответить
у таких же есть имена-а имя им зэ-ленский ермак и остальная оманско-фсбэшная свора которая привела к тому что происходит Нельзя втихаря открыть двери грабителю-убийце и не быть виноватым -просто так это не делается тут умысел должен быть А по поводу мудрого 73% нарита то это да таки правда он сам себе выбрал ПРИГОВОР
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22.09.2022 02:27 Ответить
Ну навіщо мені це зачитуєте , на Чонгарі інші зрадники були . Буба занятий був … його до фсбшних таємниць не підпускали . Строїв собі економіку країни розпочинаючи з доріг і не вірив що сусід **@нутий . Його для цього і обрала більшість ,чи не так ?
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22.09.2022 02:37 Ответить
зэ-лупа был поставлен для сдачи Украины и обо всем он знал -оманские договорняки с последующим приходом фсбэшника ермака и подготовка к уничтожению страны -вот то чем занимался иуда-зэ во главе с ермаком татаровым и остальной кацапской падалью

а мудрый нарит со всем скепсисом к его умственным и моральным качествам (деградированых,развращеных моральных уродов)навряд ли хотел войну и тысячи трупов самих себя -так что не надо рассказывать о том что люди дали ему разрешение на их уничтожение и геноцид
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22.09.2022 02:56 Ответить
План "Буратино". Проект "Зеленский". Сделано в Кремле!
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22.09.2022 06:54 Ответить
"Строїв собі економіку країни розпочинаючи з доріг і не вірив що сусід **@нутий ."

это называется "халатность". с учётом последствий его решений - политических, кадровых - приведших к человеческим жертвам, к слову "халатность" имеет смысл добавлять - "преступная". а за преступную халатность у нас предполагается криминальная ответственность.

данный персонаж это, кстати, хорошо понимает. поэтому никакого разбирательства по результатам миролюбивой политике до войны, сдачи юга - нет и не предвидится.

а у поклонников его памяти хватает на пару дней - от видосика до видосика. к сожалению.
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22.09.2022 08:09 Ответить
Та у тому всьому воно і винне. Якби не це зелене гівно, то і ***** б сиділо за поребриком і не відсвічувало. І ми б по-трошки з Порошенком звільнили б Україну повністю.
Але ніт! Зебидло надивилось кіношек і привело сюди цю війну.
Я вас ненавиджу, 73% від 40% що прийшли на вибори!!!
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22.09.2022 01:57 Ответить
Я доречі на жодних українських виборах не був (не було і немає можливості) , мені не приписуйте свої заслуги , да і якщо була б можливість то наврядче за нього голосував би , тому не приписуйте мені його помиї і ненавість .
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22.09.2022 02:03 Ответить
Ті хто не ходив на вибори - теж винні - це метальна "какая разница"!
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22.09.2022 08:55 Ответить
Він винен в тому,що пішов в президенти,хоча взагалі некомпетентний,а слуги ще гірші попролазили.Що він перед війною казав? Де його мізки були,де мізки слуг були? Скільки військової техніки за цієї влади закуплено і модернізовано? Чому ракетна програма,фактично за цієї влади заморозилась? Можу написати на кілька сторінок подібних запитань.

Москалі наші одвічні вороги.Я на москальщині не заробляв гроші і не скакав,перед їхнім керівництвом.
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22.09.2022 02:20 Ответить
Так я з вами не спорю , все вірно . Я ж вас не звинувачую . Тут така ситуація , його обрали , а на посаду на яку його штовхав Коломийський . Вибраний , значить більшость «втомилась від війни» , а потім виїхалаза кордон .
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22.09.2022 02:31 Ответить
Більшість нікуди не виїхала.Це вже біженці виїхали.
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22.09.2022 02:40 Ответить
Тай давно біженці повернулись в рідну домівку , частина залишилась бо домівки у них нема
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22.09.2022 02:45 Ответить
Мало хто повернувся.А деякі приїхали вирішити справи і назад.Домівок не буде в мільйонів людей.
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22.09.2022 04:38 Ответить
Хочу нагадати, що фракція ОПЗЖ велика і за Шуфрича та йому подібних теж можна багатьох виміняти
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22.09.2022 01:27 Ответить
Шуфрич москалям непотрібен взагалі. А от новінський важливий.
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22.09.2022 01:30 Ответить
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22.09.2022 01:30 Ответить
Чи звільнили з полону полковника Баранюка, колишнього командира 36-ї бригади морської піхоти, який 11 квітня без команди Генштабу ЗСУ самовільно залишив позиції в Маріуполі на МК ім.Ілліча і вирішив прориватись на північ до лінії фронту, внаслідок чого сформована ним колона була розбита, а сам він разом зі своїм начальником штабу полковником Кормянковим потрапили у полон?
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22.09.2022 01:32 Ответить
Мій кум попав тоді в полон. Ніби живий .
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22.09.2022 01:50 Ответить
Якщо живий, є надія, що наші його згодом витягнуть.
До сьогодні теж ніхто не вірив, що Редіса і Волину живими віддадуть.
Завдяки "диву під Харковом" це стало можливе.
Віримо у ЗСУ, допомагаємо ЗСУ.
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22.09.2022 10:26 Ответить
Пошукай, там списки оприлюднили.
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22.09.2022 01:52 Ответить
Серед звільнених Героїв України, прізвища яких тільки що оприлюднив Зеленський, його немає. Значить не звільнили.
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22.09.2022 02:08 Ответить
В ТГ гуляють списки звільнених. Там шукай.
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22.09.2022 02:09 Ответить
Ось:
https://t.me/uniannet/73076
Глянув. На жаль.
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22.09.2022 02:12 Ответить
Груба,чи тонка,якась лінія,так в новинах Цензора є весь список звільнених.Візьми і прочитай.Чи ти писака,а не читач?Чи заведи яку не яку секретутку...
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22.09.2022 10:49 Ответить
Це велика радiсть,повернення наших героiв на свою землю.Слава вам мужнi та смiливi воiни!
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22.09.2022 01:36 Ответить
Хоч би один плюнув тому покидьку в морду..
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22.09.2022 01:51 Ответить
лікуйся))
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22.09.2022 02:08 Ответить
Никто не заметил что с ними просто полный ******, они как не живые. Взгляд на две тысячи ярдов. Они даже руки за спиной постоянно держат, это приучение на всю жизнь что ли. Что эти русские суки сделали с ними в плену. Почему их пленные у нас как в пионерском лагере. Когда украинский народ получит моральное удовлетворение? Где ответка на отрезанные гениталии, в виде отрезанных русскому биомусору? Кроме единственного видео, плохого качества, где непонятный партизан в подъезде засадил нож русаку в глаз, больше и порадовать нету чем. Где жестокое наказание для русни? Где хотя бы один труп русских детей, у нас же война? Где Хотя бы один разрушенный жилой дом на территории рашки? Они себе приехали повоевали, по мародёрили, по развлекались, в плену им Золкин по пачке сигает выдаст, и назад в рашку. Родственники на звонках спрашивают пленных - когда домой? Как будто они в командировке. Почему Волына речь тянет, так как будто много били по голове, с последствующими проблемами с сосудами, это похоже на инсульт. Нужно что бы они боялись украинцев, и в перехвате разговоров от ГУР, мы слышали не безразличные пьяные голоса ванек, а голоса тех кто боится умереть.
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22.09.2022 02:45 Ответить
Є інші фото на інших сайтах (Обоз). Там посміхаються.
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22.09.2022 13:20 Ответить
Слава Богу, що повернулися живі герої. А обміни ще будуть , бо зрадників таких як Медведчук багато, до речі , він теж брав участь в обміні наших героїв....
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22.09.2022 03:17 Ответить
За Зелю мабуть можно когось поміняти.
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22.09.2022 07:12 Ответить
Прекрасно. Украина встречает героев. А отданных на ту сторону свои не и встретят и не вспомнят.
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22.09.2022 04:14 Ответить
Щщщщщоооо ?Повернули...закатованних,понівеченних....наших воїнів...буде хоч якоюсь відрадою....якщо оманськікнурі бєняєрмакзеганьба в знак солідарності ....відріжуть собі мошонки...Де ті воїни ,добровольці , що повернули на обмін закатованих в 2014 році ? А їх вже нема : або повмирали... або покінчили з життям....ібані,відпустили медведчука без мошонки ????....оманськікнурізрадникимародери....ганьба на увесь світ.....продовжують здавати УКРАЇНУ.
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22.09.2022 05:07 Ответить
Те, що особливо радіти з того, що визволили 215 воїнів Укрїни рано (хоча потрібно і навіть можна) - доводять отакі статистичні цифри з порталу tZEinform, повідомлення від 09/09.2022р.:

Станом на 01.09. 2022 втрати ЗС РФ по даним ГШ ЗС РФ складають:
1. Вбиті - 28111 в\с;
2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) - 54109 в\с;
3. Потрапили в полон - 1224 в\с;
4. Зниклі безвісти\втрачено зв'язок (вважай, вбиті, але неідентифіковані їхні частини тіла) - 39722 в\с.‎

Станом на 01.09. 2022 втрати ЗС України складають:
1. Вбиті - 23987 в\с;
2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) - 50 741 в\с;
3. Потрапили в полон - 4232 в\с;
4. Зниклі безвісти (те ж саме, що і касапи з п.4) - 1088 в\с.

Про точність наведених цифр можна сперечатись, але найбільш достовірні цифри тут мають бути по п.3, оскільки вони мають бути верифікованими сторонами в процесі взаємних переговорів зі звільнення (обміну) полоненими. З цього виходить, що роботи зі звільнення наших бранців - непочатий край... попри визволення 215-ти щасливчиків...

А "матеріалу" на обмін - бракує, можете самі переконатись... Отже, радуватись рано...
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22.09.2022 05:25 Ответить
о, давно не читал этих .... ну точно не тех кем ся представляют.
помню высер: Идем по ОП-е, идет .... блин, ну был министр, пусть будет Милованов - за спиной смотрим в его бумаги, ржом(и сюда, ну, на сайте там написали что он именно смотрел).
В ОП-е камер нету, а?
Да это же типо пробежаться голым через Киев, а потом написать: Ехал на велосипеде рядом с голым мужиком, он бежал, а меня никто не видел
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22.09.2022 09:54 Ответить
інфа по втратах ЗС рф дещо дивна.

вбиті 28,1 + безвісти 39,7 = 67,8

поранені - 54,1
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22.09.2022 11:27 Ответить
Дякувать треба не "зеленій банді", яка змушена була "грать за правилами, не ними встановленими" (а під примусом суспільства), а Залужному, Сирському і тисячам наших бійців, що "навішали" кацапам під Балаклеєю і змусили їх стать більш зговірливими!!!
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22.09.2022 05:37 Ответить
Дякувати незащо ! Thank you for nothing, Mr. president !
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22.09.2022 06:45 Ответить
Добре, що відбулася ця очікувана подія, але не забуваємо, що в полоні залишається ще більше 2 тисяч захисників Маріуполя
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22.09.2022 08:01 Ответить
Звільнили лише тих, про яких був медійний шум, а решта 2000 де? Залишаться гнити в полоні і ніхто і не згадає.... Як з Оленівкою.... Був прильот....загинули люди... А хто? Скільки? - мовчання!
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22.09.2022 08:56 Ответить
Ти диви,ще й дякують : відправив на загибель,катування,глумління три тисячі.....а тішаться оманськікнурікурви як звільнили (а не здали) цілу Україну.....
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22.09.2022 09:33 Ответить
Дякуємо нашим захисникам! Слава ЗСУ! Слава воінам Азову! Героям Слава!
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22.09.2022 09:33 Ответить
Думаю повинне бути пояснення отаким випорожненням,чомусь дівчатами,чи жінками,на президента-навіть при радісній події для 215 сімей в Україні.Будемо надіятись,що ще одна, необхідна для України, домовленість спрацювала.Перша-вивіз зерна з наших портів.Полон в Туреччині-вважаю це формальність.Ердоган срать хотів на *****.Попросить Україна-приїдуть хлопці додому...
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22.09.2022 11:00 Ответить
А не Елдак ли с Кизяком так договаривались что эта Зеля ржала с Джонсона(ща парешаем сами не мешайте кушать шашлыки) что собственно солдаты и оказались окруженными? Зеля, если ты мужик то возьми пистолет.... и кааааак ударь Елдака в репу рукояткой, а потом запиши видосик с мамой Римой(в Омане наверное немекал Патрушев шо маму могут и угостить старичком?)
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22.09.2022 09:51 Ответить
А що то за звернення "хлопці"
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22.09.2022 10:10 Ответить
По пиці зеленого, ермака і буданова видно, що особливої радості немає. Є страх, що азовці можуть почати говорити, хто їх віддав ФСБ.
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22.09.2022 10:19 Ответить
Наші Герої, раді за вас, що ви на рідній землі! Але подивіться на їх змучені обличчя... здоров"я вам, сил для відновлення, ви вистояли, не скорились!
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22.09.2022 10:24 Ответить
Господи, який же в нього пи@допротивний голос!!! Я б, мабудь, попросився обратно в полон ніж чути ЦЕ....та ще й ці пики Боневтіка х дЄрьмаком.
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22.09.2022 11:35 Ответить
Цікаво, а написані "Вам" і "Ви" з великої літери це ініціатива редактора?
Що це за ідолопоклонство?!
Якщо хлопці дякують не лише НАЙВЕЛИЧНІШОМУ ЛІДОРУ **********, а й команді, може, хоч "ви" треба було написати інакше?
Чи ви в Цензорі вважаєте, що все це заслуга лише Зе?!
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22.09.2022 11:44 Ответить
Був дуже здивований як так що в обміні не приймали участі два дивано бункерні ослойоби Подоляк та кусок Арестович , вони вміють гарно пердіти губами
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22.09.2022 12:04 Ответить
Дві третини цього важкого відео зайняли крупні плани наскрізь фальшивих морд Єрмака і Зелепуха.
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22.09.2022 12:19 Ответить
Дякувати треба ЗСУ що набрала обмінний фонд.
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22.09.2022 12:24 Ответить
вставати треба, коли балакаєшь з Героями, це не в англійському парламенті виступати
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22.09.2022 13:08 Ответить
Так він же
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22.09.2022 22:00 Ответить
Зе клоун і тут зрежесував, спочатку віддав бійців полон, а потім хоче чути подяку від бійців за те що звільнили з полону. Якось це не по людські.
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22.09.2022 21:59 Ответить
С 24.02 принципиально не смотрел видосики Конченного, сегодня первый раз глянул. Мне страшно, господа, это ж сторченный наркоман. Пипец, и много всяких нехороших слов. Видно как Денис хочет удавить эту падаль, такой ничего не забудет. Шоб не подставили его только,,,
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22.09.2022 23:20 Ответить
 
 