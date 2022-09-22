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Зеленский (16549) обмен (1233) освобождение (556) Азов (697) Азовсталь (355)

Мы вернули домой 215 защитников, среди которых 3 Героя Украины, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины ночью 22 сентября выступил с традиционным обращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение обнародовано в официальном фейсбуке Зеленского.

В сообщении отмечается: "Герой Украины Евгений Бова. Герой Украины Лев Пашко. Герой Украины Денис Прокопенко. Дмитрий Казацкий – знаменитый Орест, фотограф из "Азовстали". Николай Кущ и Константин Никитенко. Екатерина Полищук (Пташка), Марьяна Мамонова, Валентина Зубко, Яна Шумовецкая, Зоряна Репецкая, Анастасия Черненькая.

Всего 215 героев.

Только что завершился обмен. Мы возвращаем домой наших людей. Это однозначно победа для нашего государства, для всего общества. А главное – для 215 семей, которые смогут увидеть своих близких в безопасности.

Мы помним обо всех наших людях и стараемся спасти каждого украинца. В этом смысл Украины, наша сущность, этим мы отличаемся от врага. Мы ценим каждую жизнь! И обязательно сделаем все, чтобы спасти всех, кто находится в российском плену".

Также смотрите: Благодарю Вас и всю команду за то, что Вы сделали, - освобожденные украинские офицеры пообщались с Зеленским. ВИДЕО
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Топ комментарии
+17
Не забываем за оставшихся в плену, также за Еленовку и поменьше пиариться и водить вокруг освобождённых из плена хороводы из чиновников
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22.09.2022 01:47
+14
Гаврило був "Герой асфальту"
В асфальт ракети закатав.
"Заславши" Скумбрію на Мальту
Гаврило Боневтiком став!

Гаврило був "Герой асфальту"
Гаврило Маріуполь про... втикав.
Проте попав на перші шпальта
І МАЧОм Гавріілом став!
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22.09.2022 01:58
+10
так Мертветчука не одно отдали - а его всунули в группу 55 человек по обмену сколько же он зеленскому за это заплатил?
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22.09.2022 01:58
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Не забываем за оставшихся в плену, также за Еленовку и поменьше пиариться и водить вокруг освобождённых из плена хороводы из чиновников
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22.09.2022 01:47 Ответить
То есть отдали 250 вместе с ведмедчуком , а получили 215… наших ? И где тут победа ? Ермак отдал ведмедчука, который теперь будет с рашки гадить Украину и оббреховать патриотов
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22.09.2022 04:21 Ответить
Слава нашим людям зі Сталі!!! Спасибі всім, хто працював над звільненням.
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22.09.2022 01:57 Ответить
так Мертветчука не одно отдали - а его всунули в группу 55 человек по обмену сколько же он зеленскому за это заплатил?
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22.09.2022 01:58 Ответить
і ще заплатив щоб котедж не віджали ...я б туди біженців розселив
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22.09.2022 02:10 Ответить
Гаврило був "Герой асфальту"
В асфальт ракети закатав.
"Заславши" Скумбрію на Мальту
Гаврило Боневтiком став!

Гаврило був "Герой асфальту"
Гаврило Маріуполь про... втикав.
Проте попав на перші шпальта
І МАЧОм Гавріілом став!
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22.09.2022 01:58 Ответить
Азовці вдома і не кажіть що ми в це не вірили і думали що це неможливо ...сцарь обміняв козаків на кума ..На фоні кацапської дибілізації ця новина просто прекрасна .Вітаю Героїв з поверненням !
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22.09.2022 02:09 Ответить
Яка доля решти Азовців і захисників Азовсталі?!
Не треба нам тут очі замилювати чужими перемогами!
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22.09.2022 02:11 Ответить
Вова отдал - Вова вернул (не всех, но это ж "неначасі"). Кремень, а не мужик. Крепкий, как асфальт.
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22.09.2022 02:12 Ответить
ще таких як медведчук повно ..Цілу партію жопезе можна на обмін запропонувати
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22.09.2022 02:25 Ответить
Так, повно. Але вони нафіг кацапам не всрались...
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22.09.2022 02:34 Ответить
Нізя. Вони теперь на ЗЄ працюють.
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22.09.2022 02:38 Ответить
що ж ти **** не цінував кожне життя 23.02.22 ? а життя Журавля хто забрав забув ?
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22.09.2022 03:47 Ответить
Щщщщщоооо ?Повернули...закатованних,понівеченних....наших воїнів...буде хоч якоюсь відрадою....якщо оманськікнурі бєняєрмакзеганьба в знак солідарності ....відріжуть собі мошонки...Де ті воїни ,добровольці , що повернули на обмін закатованих в 2014 році ? А їх вже нема : або повмирали... або покінчили з життям....ібані,відпустили медведчука без мошонки ????....оманськікнурізрадникимародери....
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22.09.2022 05:03 Ответить
Те, що особливо радіти з того, що визволили 215 воїнів Укрїни рано (хоча потрібно і навіть можна) - доводять отакі статистичні цифри з порталу tZEinform, повідомлення від 09/09.2022р.:

Станом на 01.09. 2022 втрати ЗС РФ по даним ГШ ЗС РФ складають:
1. Вбиті - 28111 в\с;
2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) - 54109 в\с;
3. Потрапили в полон - 1224 в\с;
4. Зниклі безвісти\втрачено зв'язок (вважай, вбиті, але неідентифіковані їхні частини тіла) - 39722 в\с.‎

Станом на 01.09. 2022 втрати ЗС України складають:
1. Вбиті - 23987 в\с;
2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) - 50 741 в\с;
3. Потрапили в полон - 4232 в\с;
4. Зниклі безвісти (те ж саме, що і касапи з п.4) - 1088 в\с.

Про точність наведених цифр можна сперечатись, але найбільш достовірні цифри тут мають бути по п.3, оскільки вони мають бути верифікованими сторонами в процесі взаємних переговорів зі звільнення (обміну) полоненими. З цього виходить, що роботи зі звільнення наших бранців - непочатий край... попри визволення 215-ти щасливчиків...

А "матеріалу" на обмін - бракує, можете самі переконатись... Отже, радуватись рано...
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22.09.2022 05:23 Ответить
Слава Азовцам! Сколько ещё их осталось в плену?
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22.09.2022 07:10 Ответить
У нас крім 2000 азовців, більше 2500 інших військовослужбовців у полоні. Про них ми маємо також думати.
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22.09.2022 07:18 Ответить
А портнова могли би на більше вимінять, але хтось його випустив з країни
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22.09.2022 07:57 Ответить
Я дуже радий поверненню нашіх полонених.Настільки,безмежно радий ,що не готовий аналізувати деталі та умови.Радуйте тепер свої родини,наші герої,наші рятівники і одночасно врятованці .Нехай повертаються і інші!
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22.09.2022 08:39 Ответить
Ганебний зелений піар! Що з рештою азовців? Обміняли 215, де ще 2000? продовжать гнити у полоні, а про них ніхто і не згадає - бо вони не медійні!
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22.09.2022 10:16 Ответить
Полк Азов знає кому дякувати.

‼️Частину бійців та командного складу полку «Азов» було обміняно в рамках сьогоднішнього обміну військовополоненими.

Дякуємо кожному захиснику України, котрий наразі виконує свої бойові задачі та докладає максимальних зусиль задля перемоги. Завдяки вам цей обмін мав змогу відбутися!

Ми будемо продовжувати боротьбу до повернення додому кожного нашого бійця!

Слава Україні!

‼️Under today's exchange of prisoners of war, part of the soldiers and the command staff of the Azov Regiment were exchanged.

We thank every defender of Ukraine who currently fulfills his combat tasks and makes maximum efforts for victory. Thanks to you, this exchange has become possible!

We will continue the fight until every of our fighters returns home!

Glory to Ukraine!
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22.09.2022 15:39 Ответить
 
 