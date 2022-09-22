Мы вернули домой 215 защитников, среди которых 3 Героя Украины, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины ночью 22 сентября выступил с традиционным обращением к украинцам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение обнародовано в официальном фейсбуке Зеленского.
В сообщении отмечается: "Герой Украины Евгений Бова. Герой Украины Лев Пашко. Герой Украины Денис Прокопенко. Дмитрий Казацкий – знаменитый Орест, фотограф из "Азовстали". Николай Кущ и Константин Никитенко. Екатерина Полищук (Пташка), Марьяна Мамонова, Валентина Зубко, Яна Шумовецкая, Зоряна Репецкая, Анастасия Черненькая.
Всего 215 героев.
Только что завершился обмен. Мы возвращаем домой наших людей. Это однозначно победа для нашего государства, для всего общества. А главное – для 215 семей, которые смогут увидеть своих близких в безопасности.
Мы помним обо всех наших людях и стараемся спасти каждого украинца. В этом смысл Украины, наша сущность, этим мы отличаемся от врага. Мы ценим каждую жизнь! И обязательно сделаем все, чтобы спасти всех, кто находится в российском плену".
Пожалуйста, подождите...
В асфальт ракети закатав.
"Заславши" Скумбрію на Мальту
Гаврило Боневтiком став!
Гаврило був "Герой асфальту"
Гаврило Маріуполь про... втикав.
Проте попав на перші шпальта
І МАЧОм Гавріілом став!
Не треба нам тут очі замилювати чужими перемогами!
Станом на 01.09. 2022 втрати ЗС РФ по даним ГШ ЗС РФ складають:
1. Вбиті - 28111 в\с;
2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) - 54109 в\с;
3. Потрапили в полон - 1224 в\с;
4. Зниклі безвісти\втрачено зв'язок (вважай, вбиті, але неідентифіковані їхні частини тіла) - 39722 в\с.
Станом на 01.09. 2022 втрати ЗС України складають:
1. Вбиті - 23987 в\с;
2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) - 50 741 в\с;
3. Потрапили в полон - 4232 в\с;
4. Зниклі безвісти (те ж саме, що і касапи з п.4) - 1088 в\с.
Про точність наведених цифр можна сперечатись, але найбільш достовірні цифри тут мають бути по п.3, оскільки вони мають бути верифікованими сторонами в процесі взаємних переговорів зі звільнення (обміну) полоненими. З цього виходить, що роботи зі звільнення наших бранців - непочатий край... попри визволення 215-ти щасливчиків...
А "матеріалу" на обмін - бракує, можете самі переконатись... Отже, радуватись рано...
‼️Частину бійців та командного складу полку «Азов» було обміняно в рамках сьогоднішнього обміну військовополоненими.
Дякуємо кожному захиснику України, котрий наразі виконує свої бойові задачі та докладає максимальних зусиль задля перемоги. Завдяки вам цей обмін мав змогу відбутися!
Ми будемо продовжувати боротьбу до повернення додому кожного нашого бійця!
Слава Україні!
‼️Under today's exchange of prisoners of war, part of the soldiers and the command staff of the Azov Regiment were exchanged.
We thank every defender of Ukraine who currently fulfills his combat tasks and makes maximum efforts for victory. Thanks to you, this exchange has become possible!
We will continue the fight until every of our fighters returns home!
Glory to Ukraine!