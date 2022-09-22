Домой из плена вернулся сотрудник СБУ "Бурый", защищавший Мариуполь на "Азовстали". ВИДЕО

Среди освобождения из российского плена в Украину вернулся сотрудник Службы безопасности Украины с позывным "Бурый".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

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"Сегодня мы вернули сотрудника Службы безопасности Украины, который до последней минуты бок-о-бок с "Редисом" защищал "Азовсталь". Перед тем как попасть во вражеский плен, он успел с соблюдением требований конспирации передать нам свои шевроны. Для меня большая честь: лично вернуть эти шевроны, как символ вашего возвращения в команду Службы безопасности", – отметил и.о. Главы СБУ Василий Малюк.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину освобожденный защитник работал во 2-м управлении (с дислокацией в Мариуполе) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях. Он занимался противодействием незаконному вооруженному формированию так называемой "ДНР".

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"Когда враг пошел штурмом, "Бурый" вместе с другими коллегами встал на защиту родного города. Координируя со штабом полка "Азов", он продолжил выполнять свою работу: разоблачал российские агентурные сети, корректировщиков огня и предателей. Благодаря его работе была получена важная информация от захваченных в плен оккупантов, обнаружены места содержания украинских пленных и идентифицированы лица их палачей.

Позже вместе с бойцами ВСУ "Бурый" принимал участие в разминировании дороги, по которой должны были вывозить раненых", - говорится в сообщении.

В СБУ сообщают, что среди защитников "Азовстали" находились и другие сотрудники СБУ. Так, после удара бункерной бомбы по одному из бункеров завода пропали без вести Василий Богач, коллега и Александр Супрунов, бывший боец ​​ЦСО "А" СБУ в Донецкой области.

Сам же "Бурый" в апреле был ранен после танковых обстрелов.