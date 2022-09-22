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Россияне, которые бегут от мобилизации, устроили длиннющие очереди и пробки на границе с Грузией: "Проехать невозможно, граница встала". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Пытаясь избежать мобилизации, россияне массово убегают в Грузию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа", большой поток желающих пересечь российско-грузинскую границу привел к коллапсу в одном из пунктов пропуска - возникли длинные очереди, движение автомобилей вблизи пункта пропуска заблокировано из-за пробок.

Также смотрите: Задержанным в Москве на акциях против мобилизации вручали повестки в военкомат. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+61
Замість штурму Кремля вони штурмують кордони.
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22.09.2022 11:38
+53
Тут більше питань до грузинів - якого куя вони пускають на свою територію біосміття з країни, яка 15 років тому бомбила грузинські міста і села!!!

Грузини, що ви робите? Де ваша честь і гордість?
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22.09.2022 11:45
+51
Грузини-лапатнікі вбивці та окупанти вашого народу також то навіщо ви це лайно продовдуєте пускати у свою країну...Ви не зробили ніяких висновків???
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22.09.2022 11:38
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Замість штурму Кремля вони штурмують кордони.
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22.09.2022 11:38 Ответить
там , в толпе , одни Z патриоты , которые больше всех гавкали
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22.09.2022 11:46 Ответить
Приїдуть в Грузію і будуть гавкати і там.
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22.09.2022 11:52 Ответить
Когда бомбят и убивают украинцев , их не волнует , но когда может коснуться их шкуры -КРЫСЫ КАЦАПСКИЕ бегут руки в ноги 🐀🐀🐀🐀🐀 🇷🇺💩,забыв о СКРЕПАХ ,ВЯЛИЧИИ И ИХ БОХЕ РЕЗИНОВОЙ БОТОКСНОЙ ЖОПЕ 🤮🤮🤮🤮
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22.09.2022 11:58 Ответить
Кондоми штурмують кордони...
)))
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22.09.2022 12:10 Ответить
Тю, а шо с ліцом, кацапи? Нє хочєтся в акоп?
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22.09.2022 11:38 Ответить
"Беги, дядь Мить, беги!" Вот что с лицом.
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22.09.2022 12:05 Ответить
Грузини-лапатнікі вбивці та окупанти вашого народу також то навіщо ви це лайно продовдуєте пускати у свою країну...Ви не зробили ніяких висновків???
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22.09.2022 11:38 Ответить
Вони ще й часто ведуть себе там як свині та господарі.
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22.09.2022 11:42 Ответить
тому що свині не можуть поводитись інакше-бо вони свині...
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22.09.2022 11:46 Ответить
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22.09.2022 12:10 Ответить
Истинный патриот всегда готов отдать за Родину жизнь своего товарища.
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22.09.2022 11:38 Ответить
Мається на увазі патріот росії, чи не так?
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22.09.2022 12:24 Ответить
Глузливе визначення патріота, зустрічав цю фразу в одному з оповідань Мартті Ларні.
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22.09.2022 13:20 Ответить
Чего же вы суки бежите в страны которые бомбили и от своего сцаря которого так любите?
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22.09.2022 11:39 Ответить
Тут більше питань до грузинів - якого куя вони пускають на свою територію біосміття з країни, яка 15 років тому бомбила грузинські міста і села!!!

Грузини, що ви робите? Де ваша честь і гордість?
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22.09.2022 11:45 Ответить
мабуть продали за рублі..
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22.09.2022 11:55 Ответить
так "граніца встала", значить, не пускають...
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22.09.2022 12:52 Ответить
тому що мразота і падло...
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22.09.2022 12:19 Ответить
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22.09.2022 11:41 Ответить
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22.09.2022 12:13 Ответить
Навіть не помітив як Грузія стала членом рашинської федерації
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22.09.2022 11:42 Ответить
А чего не бежите в абхазию, осетию, крым, лднр, которые вы асвабадили?
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22.09.2022 11:42 Ответить
Бо виникла така незручна ситуація... виявилося, що якщо перетворив все навкруги на пекло, то тікати з пекла в пекло якось не виходить.
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22.09.2022 11:54 Ответить
А если они весь мир *освободят* как они етого хотят, куда потом они будут бежать?
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22.09.2022 11:57 Ответить
На вєсь мір, на щастя, у них освобождалка не виросла і вже не виросте.
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22.09.2022 12:04 Ответить
Короче кажучи, не перебільшуйте значення російської пропаганди.
Кацап - істота хитра. Як тішити своє самолюбство, присмоктуючись до "побед" росії - так залюбки.
Як піддавати за це ризику свою власну шкуру - так нізащо.
В Третьому рейху дійсно була пропаганда, завдяки якій не було нестачі у мотивованих бійцях.
Російській пропаганді кацапи вірять лише доти, доки їх особисті дупи у безпеці.
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22.09.2022 11:42 Ответить
Вони не вірять, але пропаганда дає їм відчуття вялічія.
Нацистські чувства, карочє.
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22.09.2022 12:08 Ответить
Відчуття вялічія ніяк не допомагає подолати відчуття страху. Доведено вчора.
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22.09.2022 13:26 Ответить
Показує, що все вони знають, все розуміють, все мовчки схвалюють, але свого пуйла бояться не менше ніж загинути в Україні.
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22.09.2022 11:43 Ответить
Сцикливі тварі. Горіть у пеклі.
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22.09.2022 11:46 Ответить
А как нам наша власть и западные политики втирают, что кацапы нивчем не винаваты, просто их абманули пропагандой и они ничего не знают, не знают с кем воюют, не знают о потерях и тд. А почему же как только их начали в армию забирать так они сразу на лыжи встали и пропаганда не помогла и сладкие обещания ***** и Шойгу что потерьнет
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22.09.2022 11:47 Ответить
я чув від величного, що він бачив мір в очах *****. про кацапів казав, що вони наши браття і треба перестать стрілять і потім приказав нашим Воїнам відійти на донбасі.
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22.09.2022 12:38 Ответить
Тільки одне незрозуміло, нашо грузини до себе кацапів пускають? Забули 2008?
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22.09.2022 11:47 Ответить
там проросійський уряд.
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22.09.2022 12:54 Ответить
и кто ж его выбрал?
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22.09.2022 22:47 Ответить
а хто обрав Зеленського?
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22.09.2022 22:48 Ответить
І ніжками , ніжками , ніжками - подалі від воєнкомату .
А як цікаво їхні митники і прикордонники на таке реагують ?
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22.09.2022 11:48 Ответить
Митники та прикордонники за ними чергу занімають.
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22.09.2022 11:58 Ответить
Для них це непоганий спосіб заробити бабла.
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22.09.2022 14:04 Ответить
Казахи увага. Завтра ці підери почнуть розповідати, що казахів немає, а Казахстану не існує. ******* їх одразу.
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22.09.2022 12:00 Ответить
в Казахстане не все так однозначно, гостил как раз неделю назад у меня казах в Тбилиси. Взрослое поколение за рашку, молодежь больше поддерживают Украину. По его словам, у него самого с родителями такая ситуация, и у его жены тоже (казахская украинка). Но в целом Казахстане тоже есть опасения из-за наплыва, по его словам где-то 2 млн. русских с момента войны приехало в Казахстан (и это на 18 млн. населения)
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22.09.2022 12:54 Ответить
Значит говна забурлят, рано или поздно. Лучше пресечь заранее.
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22.09.2022 13:09 Ответить
согласен, нет нужды ждать пока забурлит. Хотя в Грузии не сильно страшатся этого бурления, негде им бурлить, нет в Грузии регионов с преобладающим русским населением или даже с большой общиной. На сегодня концентрация приезжих из рашки это в Батуми и Тбилиси. Ни там ни здесь брожения г*вна им не светит. Но конечно в случае чего поводом для вторжения притеснение русских может стать, этому психу особого повода искать не нужно, если решит начать какие-то действия, повод найдет
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22.09.2022 14:00 Ответить
странно. А кто ж тогда выбрал у вас пророссийское правительство?!
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22.09.2022 22:48 Ответить
Несмотря на то что я ярый противник действующий власти Грузии, однозначно нельзя сказать что они промосковские. Можно их назвать трусливыми если хотите, всячески пытающимися не напрягать отношения с рашкой. С другой стороны опасность на данный момент в их позиции не столько то что они промосковские, а то что они всячески цепляются за власть и грубо говоря торгуются с западом/ЕС - либо вы закрываете глаза на узурпацию власти в Грузии со всеми вытыкающимися последствиями, либо мы можем наладить отношения и с рашкой (ну громко об этом все же боятся заикнутся). Сейчас они занимают выжидательную позицию - если дела у рашки пойдут совсем плохо, скажут - да ну мы всегда были прозападные. Если рашка навяжет "мир" всем на своих условиях, тогда скажут - ну а мы что, вот вы там все вместе "коллективный запад" не справились с рашкой, а что мы можем/могли сделать

Но кроме запада/рашки в Грузии сильно опасаются что вся эта ситуация вокруг Украины/рашки и т.д., в любом раскладе сильно усиливает влияние и роль Турции вплоть до того что может диктовать условия в регионе, что крайне неприемлемо в обществе Грузии, хоть среди сторонников существующих властей, хоть противников. Если у Турции разыграется аппетит (а это уже факт) со своей неоосманской концепцией, могут возникнуть другие серьезные вызовы (читай проблемы) в частности для Грузии
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23.09.2022 11:27 Ответить
**** , от Грузии не ожидал , приюта для кацапа ...
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22.09.2022 11:50 Ответить
А что такое, а что за дезертиры?
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22.09.2022 11:52 Ответить
Шта?
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22.09.2022 12:11 Ответить
Грузини тепер чекайте на захист рускоязичних
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22.09.2022 11:52 Ответить
кацапня разбегается, как тараканы на кухне, потому что даже они поняли, что Киев за 3 дня не получилось, а вернуться пад радныя бярезки в черном целофановом пакете вполне реально.
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22.09.2022 11:53 Ответить
Эй, храбри рузьге зольдатен!
А как же мытье сапог в Атлантическом океане и можемповторение???
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22.09.2022 11:53 Ответить
Почекай. Зараз вони спетляють до Грузії та Казахстану, трохи обживуться і знову будуть "можемпавтарять" та дулі крутити Заходу.
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22.09.2022 12:00 Ответить
А в окопы свинособаки??????????тьфу *****.....................................
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22.09.2022 11:54 Ответить
якаж убога істота кацап
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22.09.2022 11:55 Ответить
А где зетка не видно.
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22.09.2022 11:56 Ответить
Грузини , вам таке горе потрібне ?

Що ви будете робити з цією навалою кацапні , які в 2008 році хотіли вашої смерті ??
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22.09.2022 11:58 Ответить
А дивани із собою захопили? А то ж як ці диванні герої будуть воювати з бандерівцями?
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22.09.2022 11:59 Ответить
А потім ці росіяни, що виїдуть, будуть розповідати іншим, що ж вони не так зробили. Пачєму нє на узком язіькє...
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22.09.2022 11:59 Ответить
А шо такоє? Там в прикордонних районах мордору живуть сумнозвісні "кізякі". Кубанскіє, тєрскіє, та й донскіє нєделєче... А шо "шашками наголо порубіть біндєровцев слабо?" Любо обдристатса і ломануть , до джигітів?
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22.09.2022 12:00 Ответить
В грузії вони нікому не нужні!
Хай біжать в Китай!
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22.09.2022 12:01 Ответить
Соромно за Велику Грузію.
Так опуститися перед ванюшками.
Тигру вирвали зуби?
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22.09.2022 12:02 Ответить
Як бачимо Грузія вже давно стала сателітом Росії
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22.09.2022 12:02 Ответить
Ти диви!
Вже познімали букви z з машин, і, обісравшись, біжать в грузію!

А де ж ваше "Убьем всех хахлов! Разрушим все дома!"
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22.09.2022 12:04 Ответить
Окацапывание Грузии продолжается полным ходом. Скоро там грузины станет миноритетом. И завоевать не придётся.
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22.09.2022 12:07 Ответить
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22.09.2022 12:08 Ответить
Даремно всі гонять на грузинів, це рішення влади Грузії, запустити цей непотріб. Буде багато відео про русофобію в Грузії.
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22.09.2022 12:09 Ответить
Грузини, пустите їх у свою країну - то і до вас прийде війна!
путін прийде захищать рускіх!
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22.09.2022 12:10 Ответить
так она уже здесь, давным-давно, с 90-х
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22.09.2022 14:04 Ответить
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22.09.2022 12:14 Ответить
Блин, да это тихая оккупация Грузии. Беларусь-2
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22.09.2022 12:15 Ответить
не дождутся, как миленькие пытаются пару слов связать на грузинском для приличии. сказал "гамарджоба" на грузинском и грузины расплывутся от удовольствия. Станут выпендриваться - получат п***ы. Но что правда то правда, ох как не нравиться мне этот поток сыкунов
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22.09.2022 12:34 Ответить
Грузія заробить небагато грошей.... проте приймати цю сволоту можна в абхазії, або осетії.... там вони мають сидіти і очікувати своїх комісарів.
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22.09.2022 12:15 Ответить
Можливо жопой чують, що буде не тільки мобілізація, але і ядерні удари по маскві та інших містах рф.
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22.09.2022 12:20 Ответить
Кацапорилі їдуть за кордон "родіну любіть"
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22.09.2022 12:20 Ответить
Грузины, делайте как они, ловите их и принудительно мобилизируйте на войну с ***********, .
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22.09.2022 12:29 Ответить
Можем павтаріть
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22.09.2022 12:30 Ответить
Пропала Грузія...
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22.09.2022 12:34 Ответить
с другой стороны, чем больше таких сбегут из рашки, тем меньше будет мобилизовано. А там, в Грузии в частности, придется им и слышать правду-матушку, обсырать их страну-гуано по полной и глядеть на украинские флаги (а их в Грузии побольше на улицах, зданиях, билбордах и т.д. чем грузинских)
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22.09.2022 12:37 Ответить
Насчёт "им придется слышать правду-матушку" не обольщайтесь. Наблюдал таких здесь - так вот, они сидят на русских тв-каналах, ютуб-каналах, смотрят в основном свои фильмы и читают своих булгаковых, ругают немцев, что те не так живут, гордятся и громко радуются своими, когда какой-нибудь медведев что-то хрюкнет и т.д. Короче, никаких шансов что-то вложить в их имперские котелки почти нет.
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22.09.2022 13:07 Ответить
согласен, автоматически это не придет. Но мне как рожденному и выросшему в Грузии это видно, процесс идет давно, не со вчерашнего дня. Что я наблюдал с 90-х, особенно активно после 2008-го - в Грузии резко выросло количество украинской диаспоры, я не имею в виду приезжих. Русские (ну можно в кавычках если угодно), родившиеся в Грузии и до поры до времени с русской самоидентификацией. Многие из них начали активно искать свои корни и "неожиданно" обнаруживали что они "хохлы" (ну понятно что многие просто перекрасились в украинцев, никаких украинских корней не было). Лично знаю таких, даже как анекдот - что-то эти русские в Грузии резко стали украинцами. Некоторые вообще поменяли фамилии на грузинские - взяли фамилии матерей, бабушек и т.д. Ну понятно что смешанные семьи были в Грузии. А самое главное, особенно сейчас, как многие русские на улице выдают себя за украинцев (и таких случаев немало), ну понятно от греха подальше. Пока дело не дойдет до паспорта, и не узнать кто они, на лицо и говор грузины не сильно различают украинцев/русских/белоруссов. Вот в этом последнем случае, это как раз повод для злорадства, докатились до того что русским приходится скрывать свое происхождение и прикидываться украинцами. а те кто остаются русскими, в большинстве случаев ругают своего фюрера. Таких отчаянных которые с Z-м щеголяют по Грузии маловато
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22.09.2022 13:44 Ответить
Нічого не вийде.
Ті з орків, у яких є здатність аналізувати інформацію і мислити на рівні звичайної людини, і так знають, що відбувається. До речі, на це вказує цей караван тікаючих. Чому вони тікають, якщо "патєрь нєт" і якщо "расіся увєрєнно пабіждаіт"? Отож.
А ті, хто так і не виріс над рівнем абізянки, той просто ігноруватиме все, що не співпадає з пропагандою.
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22.09.2022 13:23 Ответить
ну теперь можно еще раз защитить рюзькаизычных официальных граждан рф от притеснений и страданий и дать возможность им таки выполнить долг родине Хйлу.
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22.09.2022 12:39 Ответить
После Михо грузины превратились в лохов.
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22.09.2022 12:40 Ответить
Грузинам варто серйозно напружитися. Потенційна "п'ята колона" ломиться у ваші двері. Після того, як ми виб'ємо кацапів з Криму, під українським вогневим контролем буде база чф рф у Новоросійську. І кацапи змушені будуть перенести свою базу флоту південніше вздовж чорноморського узбережжя Кавказу. Тобто у Абхазію або в порти Грузії. І цю базу потрібно буде забезпечувати пальним, ************, продовольством. Інакше як залізницею і автошляхами по території Грузії це зробити кацапам не вдасться, бо залізниця вздовж узбережжя від Тамані до Наворосійська буде нами прострілюватися. А по горах проїзду їм з Кубані немає. Тобто у кацапів немає іншого виходу, як ставити грузинам ультиматум вже у наступному році.
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22.09.2022 12:42 Ответить
Більшість з них з Грузії будуть намагатися потрапити в Європу і вимагати там статус біженця.
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22.09.2022 12:50 Ответить
Кто крайний ?
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22.09.2022 12:51 Ответить
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22.09.2022 13:04 Ответить
Грузини, женіть це бидло назад, бо влаштують вам рускій мір.
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22.09.2022 13:08 Ответить
А якого буя ви,грузини,пускаєте до себе цю кацапню? Що,пам*ять зовсім втратили? Чи кацапські гроші вирішують все?
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22.09.2022 13:11 Ответить
Грузия более худшем положении чем страны балтики или Финляндия и даже Молдавии, первые в Нато а вторая имеет куда отступать третей поможет Румыния .
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22.09.2022 20:45 Ответить
😄
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22.09.2022 16:18 Ответить
Чомусь згадав якогось роспоета з його рядками: бєжалі робкіє грузіни....Сміливі,благородні, горді грузинські джигіти виявилися такими тільки в розповідях самих грузинських джигітів...скільки зла зробила русня Грузії,била грузинів,принижувала.відібрала території,бомбила...а горді джигіти просто утерлися,витерли руссіянську сечу зі своїх орлиних профілів , лягли і просють та ще й свої наїдені на хачапурі та шашликах пишні джигітські булки розсувають...Ніколи не повірю,що 3 млн гордих джигіті якась плюгава Бідзіна зашугала. Щось не так з цими гордими синами гір...
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22.09.2022 17:07 Ответить
Прежде тем чем сказать что-то надо понимать что Грузия более в худшем положении чем страны балтики или Финляндия и даже Молдавии, первые в Нато а вторая имеет куда отступать третей поможет Румыния.
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22.09.2022 20:47 Ответить
И противостание Грузии с россией длится более 300 лет, что она не делала, отменила автокефалию, убивала священиков и назначала экзархов из россии,запрещяла молитвы на грузинском и священиками назначали только русских , которые занимались пропагандой место проповеди Христа. И география не дает Грузие ни каких шансов.
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22.09.2022 20:59 Ответить
Kakaia problema, pust begut ot mobilizazii, luchshe dlia Ukraini. Mi ne boimsia, mi v voine s 1992-go. A naschiot Gruzino-Ukrainskix otnosheniax, visju mnogo russkix botov na saite. 2000 gruzin boretsia v Ukraine protiv russkix. Ukrainskix bejenzev prinimaem, shkolu ukrainskuiu otkrili. Vo vsex internazionalnix forumax podderjivaem Ukrainu. Tak chto mi delaem vsio chto mojem.
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22.09.2022 17:22 Ответить
 
 