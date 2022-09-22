Россияне, которые бегут от мобилизации, устроили длиннющие очереди и пробки на границе с Грузией: "Проехать невозможно, граница встала". ВИДЕО
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Пытаясь избежать мобилизации, россияне массово убегают в Грузию.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа", большой поток желающих пересечь российско-грузинскую границу привел к коллапсу в одном из пунктов пропуска - возникли длинные очереди, движение автомобилей вблизи пункта пропуска заблокировано из-за пробок.
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+61 Александр Юр
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+51 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий22.09.2022 11:38
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)))
Грузини, що ви робите? Де ваша честь і гордість?
Кацап - істота хитра. Як тішити своє самолюбство, присмоктуючись до "побед" росії - так залюбки.
Як піддавати за це ризику свою власну шкуру - так нізащо.
В Третьому рейху дійсно була пропаганда, завдяки якій не було нестачі у мотивованих бійцях.
Російській пропаганді кацапи вірять лише доти, доки їх особисті дупи у безпеці.
Нацистські чувства, карочє.
А як цікаво їхні митники і прикордонники на таке реагують ?
Огромные очереди у границ Казахстана образовались после объявления мобизации в России
Но кроме запада/рашки в Грузии сильно опасаются что вся эта ситуация вокруг Украины/рашки и т.д., в любом раскладе сильно усиливает влияние и роль Турции вплоть до того что может диктовать условия в регионе, что крайне неприемлемо в обществе Грузии, хоть среди сторонников существующих властей, хоть противников. Если у Турции разыграется аппетит (а это уже факт) со своей неоосманской концепцией, могут возникнуть другие серьезные вызовы (читай проблемы) в частности для Грузии
А как же мытье сапог в Атлантическом океане и можемповторение???
Що ви будете робити з цією навалою кацапні , які в 2008 році хотіли вашої смерті ??
Хай біжать в Китай!
Так опуститися перед ванюшками.
Тигру вирвали зуби?
Вже познімали букви z з машин, і, обісравшись, біжать в грузію!
А де ж ваше "Убьем всех хахлов! Разрушим все дома!"
путін прийде захищать рускіх!
Ті з орків, у яких є здатність аналізувати інформацію і мислити на рівні звичайної людини, і так знають, що відбувається. До речі, на це вказує цей караван тікаючих. Чому вони тікають, якщо "патєрь нєт" і якщо "расіся увєрєнно пабіждаіт"? Отож.
А ті, хто так і не виріс над рівнем абізянки, той просто ігноруватиме все, що не співпадає з пропагандою.
рюзькаизычныхофициальных граждан рф от притеснений и страданий и дать возможность им таки выполнить долг родинеХйлу.