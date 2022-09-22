Депутат Госдумы РФ Милонов: "Мобилизация – возможность досрочно закрыть ипотеку". ВИДЕО
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Депутат Госдумы РФ от "Единой России" Виталий Милонов заявил, что мобилизованные будут иметь возможность досрочно выплатить свои ипотечные кредиты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Милонов подчеркнул, что зарплата оккупантов в Украине достаточно высока. Также депутат от "Единой России" предложил отменить запрет мобилизовывать мужчин, имеющих многодетные семьи, ведь для них это возможность доказать, они "настоящие русские мужики".
Топ комментарии
+20 Valter Valter
показать весь комментарий22.09.2022 11:58
+18 MMM YYY f12c8760
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+14 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий22.09.2022 12:02
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Ги...
А остальным можно сказать, что ипотеку можно закрыть не только мобилизацией. Но и другим способом. Загрузить всю военную технику на поезд в Ростове или Белгороде и поехать на Москву захватывать особняки и жить там на законных основаниях завоевателей. Все, ипотека закрыта. Конечно, всех мужчин там нужно перестрелять и зарезать. Не проблема. И все это по закону, почти весь Земной шар поддержит тотальный русорез и легитимизирует вашу награду за убийство урусов.
Он и сам судя по всему "гусский челавек"
Найдієвійший засіб від склерозу, головного болю і перхоті - гільйотина!
🤡
наступает эпоха Лад