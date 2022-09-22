Депутат Госдумы РФ Милонов: "Мобилизация – возможность досрочно закрыть ипотеку". ВИДЕО

Депутат Госдумы РФ от "Единой России" Виталий Милонов заявил, что мобилизованные будут иметь возможность досрочно выплатить свои ипотечные кредиты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Милонов подчеркнул, что зарплата оккупантов в Украине достаточно высока. Также депутат от "Единой России" предложил отменить запрет мобилизовывать мужчин, имеющих многодетные семьи, ведь для них это возможность доказать, они "настоящие русские мужики".

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