Центр оккупированного Донецка попал под обстрел, есть жертвы: Рашисты обвиняют Украину. ВИДЕО

Во временно оккупированном Донецке попал под обстрел крытый рынок. Есть погибшие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

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Под обстрелом оказался крытый рынок в центре оккупированного города. Рашисты обвиняют в обстреле Украину.

Сообщается, что погибли не менее 6 человек.

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