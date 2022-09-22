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Новости Видео Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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война (46795) Донецк (6300) обстрел (20169)

Центр оккупированного Донецка попал под обстрел, есть жертвы: Рашисты обвиняют Украину. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Во временно оккупированном Донецке попал под обстрел крытый рынок. Есть погибшие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

Под обстрелом оказался крытый рынок в центре оккупированного города. Рашисты обвиняют в обстреле Украину.

Сообщается, что погибли не менее 6 человек.

Смотрите: В оккупированном Донецке горит "администрация" Ворошиловского района. ВИДЕО
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Топ комментарии
+78
целых 8 лет летела бимба
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22.09.2022 13:37
+66
Что эта истеричка с камерой там верещит? Сдохни,падло. Пох на вас. Пусть кацапы вас и дальше уничтожают,скоты вонючие.
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22.09.2022 13:39
+61
Почему уже так ***** на вас? После всего что натворили кацапики. Абсолютно никакой жалости ублюдки к вам нет.
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22.09.2022 13:38
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Дамбят бімбас?
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22.09.2022 13:35 Ответить
І скільки таких прильотів було до 2014 року? До того "как рісєя прийшла"?
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22.09.2022 13:36 Ответить
до 14-го они пивко на шахтере попивали....
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22.09.2022 13:45 Ответить
С водочкой. С собой в резиновой грелке. 1:5 водочка к пивасу...
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22.09.2022 13:48 Ответить
целых 8 лет летела бимба
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22.09.2022 13:37 Ответить
Эхо войны, неразорвавшийся боеприпас.
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22.09.2022 14:53 Ответить
Підготовка до референдума?
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22.09.2022 13:38 Ответить
Це поспішають рахівники "рехферендума" з ВСУ
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22.09.2022 13:38 Ответить
Почему уже так ***** на вас? После всего что натворили кацапики. Абсолютно никакой жалости ублюдки к вам нет.
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22.09.2022 13:38 Ответить
Я христианка и самое ужасное,что у меня нет жалости к дамбосятам.
Для меня уже счастье,что нет к ним ненависти, а тупое безразличие.
Но это ежедневный труд, особенно когда читаю страшные новости
с деоккупированых территорий, что там творили рашисты..
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22.09.2022 16:55 Ответить
Что эта истеричка с камерой там верещит? Сдохни,падло. Пох на вас. Пусть кацапы вас и дальше уничтожают,скоты вонючие.
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22.09.2022 13:39 Ответить
ну так підписано ж наприкінці відео "ріа новості", що Вам незрозуміло?
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22.09.2022 15:10 Ответить
Провокации к дню рехферендума начались... раисюшка спаси..!
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22.09.2022 13:40 Ответить
З кацапіюшкой вони пожохнуть втричі швидше. Ну і хрєн з ними
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22.09.2022 15:22 Ответить
а кого ще вони можуть звинуватити, невже самих себе..., Донбас став великим піддослідним майданчиком рашистів... - які страшні речі можна робити з людьми, дурними від народження, та ще з промитими за 8 років мізками...
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22.09.2022 13:40 Ответить
падгатовка к рєфєрєндаму.... рязанский сахарок падвєзлі... Нє, ну а чьо, путян ввяді вайска... курва...
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22.09.2022 13:41 Ответить
По этим придуркам сахаром бомбить не надо. Рашики их в открытую дубасить снарядами.
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22.09.2022 13:46 Ответить
То алегорія така, путянскій ексклюзив... щоб добитись свого тупе било просто вбивають сотнями і тисячами, а верещать, що то якій тєрарісти. І, головне, бидло вірить! От що страшно... то ж наскільки бидло, курва... Воно ж все бачить, розуміє, але ж, ****, вірить, або вдає, що вірить...
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22.09.2022 13:50 Ответить
Навіть якщо це ЗСУ, то в чому проблема?
Хіба стріляти можуть лише кацапи?
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22.09.2022 13:41 Ответить
Если бы всу обстреливали донецк то сравняли бы его максимум за полгода как путлеровцы мариуполь.Сами путлеровцы скорее всего обстреливают по несколько снарядов а потом винят в этом всу.Разрушения от нескольких снарядов мизерные а пропагандисткий эффект-каратели стреляют в свой нарот огромный.Тактика гебешника путлера это выставлять жертву агрессором а себя и своих марионеток жертвами чтобы обелить свою империалистическую реваншисткую войну.
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22.09.2022 13:41 Ответить
Хмырь Мавзолейный дома на рабZee взрывал пачками...его тогда прозвали гаспадин Гексоген...что для него Бимбас...дамбить...проще пареной репы..они для него просто мясо...
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22.09.2022 13:42 Ответить
Наш Защитник о том, почему не бомбят Донбасс...
https://www.youtube.com/shorts/POmVCzF3mAQ
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22.09.2022 16:59 Ответить
в аккурат перед рехферендумом..совпадение???
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22.09.2022 13:43 Ответить
Рашики хотят простимулировать мобилизацию.
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22.09.2022 13:44 Ответить
Ну нарешті хоч щось прилетіло .
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22.09.2022 13:44 Ответить
Полонених не брати, катати вату в ноль.....
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22.09.2022 13:44 Ответить
Этому придурку с камерой надо показать Харьков, Бучу, Ирпень, торговый центр в Кременчуге и т д.
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22.09.2022 13:44 Ответить
Бесполезно, они там конченные - "это Ми-6, ЦРУ и Моссад всё подстроили"...
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22.09.2022 13:52 Ответить
самі себе обстрілюють
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22.09.2022 13:45 Ответить
ССО
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22.09.2022 14:16 Ответить
готують потвор на "рифирендум"
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22.09.2022 13:47 Ответить
Там все все знают и все понимают,но,им стыдно осознавать себя полными лохами и наивными дурачками лоханувшимся в 14м году,не по пацанск это,поэтому будут верещать про клятых крававых биндер.так проще.
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22.09.2022 13:47 Ответить
Чего визжит этот *****? Из-за вас мразей все началось.! Это вы позвали ,,рюзьге мирь,, Терпите падлы!Это вам за ваше предательство .Еще не то получите. Завидовать будете безвинно убиенным в Марике,Крамахе,Изюме!
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22.09.2022 13:47 Ответить
Выфсеврете!!!
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22.09.2022 13:49 Ответить
Ага , ага . І знову укрофашисти дамбят бамбас . **** , ідіоти тупоголові , після повернення территорії під контроль України -- всі на вихід . Пох куди . Хоч в Колумбію . У вас мізків немає зовсім . Ві слова взагалі . Вісім років лінія фронту була в одному кілометрі від Донецька . В ОДНОМУ . Хотіли б вас розкатати , як рашка наші міста стирає з лиця землі , давно б це зробили б , ну якщо ми дійсно «каратєлі» . За вісім років ми б цей Донецьк вже б мільйон разів розхєрачили . Але ж ні . Не зробили . Так хто ж це робить ??? Ще й постійно в знакові моменти для рашки , ну щось накшталт могилізації (мобілізації) . Включайте мозок , дауни . Якщо у вас хоч трошки його залишилось . Все одно -- всі в Колумбію )))
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22.09.2022 13:49 Ответить
Та какой там мозг. Там **** рубль в черепе железный и пустота вокруг.
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22.09.2022 13:53 Ответить
Що вам такого поганого Колумбія зробила?
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22.09.2022 13:54 Ответить
"Расия отамсти укофашиздам!", але в воєнкомат тварина не біжить
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22.09.2022 13:51 Ответить
с кем повелись то и получают. рф это постоянная война бестолковая. они щас и своих на убой погонят.
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22.09.2022 13:54 Ответить
А даже, если и наши, то попасть с миномета по движущейся маршрутке дорого стоит, талант не пропьешь!!!
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22.09.2022 13:54 Ответить
Фишка в том ,что ВСУ мочат в сортире склады БК и танки с БТРами рюZZo-туристов...HIMARSы бьют точно в цель...плюс минус Метр...крысы путлера бьют по инфраструктуре типа ТЭЦ или ЗАЭС,не говоря о Мариуполе под ноль или в Алеппо...почерк один и тот же у быдла мавзолейного...
Шизофрения неизлечима...🦍🦍🦍у Шариковых Путлера...
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22.09.2022 13:54 Ответить
А чому цей доблєсний домбасянин ще не защіщає свій Донецьк від "укрофсшистів" зі зброєю в руках ?!
Вдалося відкосити від кацапської мобілізації?
"Расія атамсті" ну так давай , мсті вже пітушок 😆
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22.09.2022 13:56 Ответить
Видимо, у него этот вопрос решается "на другом уровне".
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22.09.2022 15:36 Ответить
Це не ЗСУ, а ССУ - Самі Своїх Угандошили. Вата ОБОЖНЮЄ такі показові розстріли. У них завдяки цьому рівень шизи зростає до небачениого рівня. А потім йдуть прокльони на адресу України, заклики помститися і т.д. і т.п.
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22.09.2022 13:56 Ответить
та постановка то все. Якби ВСУ то бомбили б склад ***********, а не базар.
Сенсу бомбити базар нема!
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22.09.2022 13:58 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/POmVCzF3mAQ
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22.09.2022 17:06 Ответить
Долбо*бы. Ето вас чаша рашка ****** перед референдумом чтобы вас как скот согнать на голосование. Зачем Украине бомбить высокоточными дорогими ракетами остановки и рынки если мы валим точно и аккуратно по целям. Я на 100% уверен что ето сами орки делают, чтобы поднять шум и Украина не смогла помешать *референдуму*.
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22.09.2022 13:58 Ответить
еще в 2014 их нужно было уничтожить, что бы не призывали в страну войну, утесняли их скотобазу.
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22.09.2022 13:59 Ответить
Ця тварина яка бігає з камерою, прекрасно знає, що обстрелює раіся.
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22.09.2022 14:00 Ответить
его ****** а оно крипчае..ватный мир трипер головы...отрицательное рождение кацапа...ватный лофт..чем больше трупов им же лучше..и доллар по 10000000 рублев..очередь за водкой в хохмаг и килькой то ваще...маржо по 2 коп..водка..и колбаса с туалетной бумагой которой нет..и оргия без презиков в зубной пасте ильича в пионер лагере все на всех. во заживут,...думбасс..дауннбасс
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22.09.2022 14:24 Ответить
А да, ничуть не паливно перед рехверендумом обстрелять рынок и автобус и пустить бегающего крикуна с камерой который по воронке сразу определил что это сделала Украина и сразу призывает всех на референдум. Уже бы сразу и бюлетени раздавал чтобы два раза не бегать
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22.09.2022 14:01 Ответить
а как все начиналось, - старый блбик взорвали, потом теток с детьми под камеры "эвакуировали" в какие-то ростовские *****, на пленер =) Хотели россиюшку, - жрите!
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22.09.2022 14:02 Ответить
такое там было в 14 годе больница тролебус и другое..миномет блуждающий.. визитки яроша..... а когда ватника лупят винторезом прикладом по морде то ваще кайф...и на видео в донецке оцицер на 09 мая чисто в военной зеленой форме рф..но их там не было...))а на компе у меня папка есть))
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22.09.2022 14:26 Ответить
Знов українська ДРГ на сміттєвозі з мінометом дамбіт бамбас.
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22.09.2022 14:03 Ответить
Как в фильме, меня терзают смутные сомненья.... У рашистов начала срываться мобилизация и сразу пошли массовые расстрелы гражданских, якобы сбитые беспилотники в крыму... Не хватает еще подрыва пару домов в Рязани и Воронеже и будет все по методичке...
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22.09.2022 14:05 Ответить
скоро и в рязани и в воронеже будет бавовна . а то рашабыдло не очень хочет на фарш200
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22.09.2022 18:55 Ответить
Не говорите ерунды!
Нет смысла тратить ракету на обстрел рынка. Скорее всего это обломки сбитой ПВО.
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22.09.2022 14:06 Ответить
голос за камерою, видає гебняву рашистську провокацію.
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22.09.2022 14:06 Ответить
І знову автобус,і знову расея поможи ввяді войска...що з Миколаєвом,Харковом,Мапіуполем???не бачили???Тварі,самі ж ваші осбодятели вас і херачат!!мобілізіруйся дурень,а не бігай з кпмерою
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22.09.2022 14:09 Ответить
Как сказал этот упырь - "одну ракету сбили". Значит вторая, стало быть, попала в маршрутку. Если ракета - то это только himars. Если в маршрутку попадет 90 кг тротила - она разлетится просто на атому, а эта еще, можно сказать, почти на ходу.
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22.09.2022 14:11 Ответить
Так, майже,,нє біта, нє крашена"
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22.09.2022 14:25 Ответить
АААА хватит ДАМБИТ БАБМАС, путин президент мира!!
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22.09.2022 14:11 Ответить
Поддадим электорату энтузиазму? "Рэкхферендум" на подходе! Готовьтесь твари. Это только начало загона скотов в русскомирное стойло.
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22.09.2022 14:13 Ответить
У государства на своей территории есть "право на насилие".То есть,если задача уничтожения террористов несет в себе риски для гражданского населения,то приоритет уничтожения террористов выше чем риски попасть по гражданским.
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22.09.2022 14:14 Ответить
І що цікаво, це вже нікому навіть не цікаво.
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22.09.2022 14:15 Ответить
По кiлькостi коментов пiд цiею новиною, так,бiльшостi ця
новина не цiкава...🤔
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22.09.2022 17:21 Ответить
красівоє!
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22.09.2022 14:16 Ответить
ФСБ готує референдум
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22.09.2022 14:19 Ответить
биоскот ватные кацапы их убивают 8 лет с перерывом а оно кричит отомсти украине--мазохист с трипером мозга..мусор получил по дупе от руzzкого мира

Орки снова обстреляли оккупированный Донецк и обвинили в этом ВСУ.

https://t.me/truexanewsua/60937

В Донецке полная жесть, видео 18+. Рашисты обстреляли район рынка, много погибших. Ожидаемо обвиняют Украину.

Донецк. Минимум 5 погибших(18+)
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22.09.2022 14:21 Ответить
Цікаво, а коли рашисти вдарили по вокзалу в Краматорську, чи по трц Вінниці, він теж,,возмущался"? Коли кожен день гатили по Донецькому аеропорту, то вата радовалася - наши епашат. А коли прилітала ответка - шо єті хахли тварят.
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22.09.2022 14:23 Ответить
Прямо сейчас по сиверску сотни снарядов,десятки градов ах да ,это ж для него не люди. Слышно охерительные прилёты по Бахмуту,но там же не такие люди как в Донецке.
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22.09.2022 14:25 Ответить
Самі себе кацапи обстрілюють , а звинувачують ЗСУ !

Пішли ви нафіг , смердючі терористи разом із ху@ лом 😡
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22.09.2022 14:26 Ответить
Я так понял, что крытый рынок был расположен в городском автобусе?
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22.09.2022 14:32 Ответить
Все как обычно-перед референдумом накаляют ненависть к Украине...Даже своих не жалеют
Их любимый конек-"ну не будем же мы сами себя обстреливать"
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22.09.2022 14:37 Ответить
Своїх?! Це ж хто кому там свій? Для кремлядєй то просто бидло даунбаське, не більше. От його, як бидло, і на убій...
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22.09.2022 15:03 Ответить
ЛНР обстріляла ДНР, я озабочєн
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22.09.2022 15:14 Ответить
Бункерный фуфел начал подготовку к референдуму.
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22.09.2022 14:37 Ответить
100% постанова какая то . по ходу мосфильм на гастроли приехал
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22.09.2022 14:43 Ответить
полюбому русня развлекается, но так бы хотелось чтоб наши зарядили да по Белгороду, за Харьков. Вот бы визг послушать "а нас за шо"
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22.09.2022 14:48 Ответить
По перше , їх, же восемь років бомбили, бомбили ,там ледь ні чого не залишилося , по друге ці лугандонці такі ттупі , юзают піндосскіє гаджети , та не знайоми с ********* технологієй, та не знають ,що спутники цілодобово на них дивлятся
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22.09.2022 14:54 Ответить
Може й ЗСУ, але "какіє ваши доказатєльства"
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22.09.2022 15:11 Ответить
и этих тварей Украина 8 лет содержала, учила лечила бесплатно и считала за своих. Они уже давно напросились на деватизацию и деколлаборатизацию, когда с территории Донецка идут обстрелы по городам Украины и сейчас.
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22.09.2022 15:17 Ответить
Почалося... схоже, мобілізація на росії рухається повільно і явно в протилежний від воєнкомату бік. Треба картинка, мовляв, "кляті нацисти людей вбивають" і роблять це прямо перед "брехерендумом". Як спеціально 8 років чекали. До речі, чому цей бугай, що так відчайдушно на камеру кличе расєюшку помститися, все іще не "мобік"? Добре служить фсб? А людей шкода. Там багато пенсіонерів лишилося, що не стали виїзджати. Стережуть домівки і мають надію, що діти колись повернуться. Та і тих, хто просто не мав куди їхати, теж трохи є. Не всі там рашисти, як ця мавпа з відео. Просто люди. Співчуваю тим, чиї родичі загинули.
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22.09.2022 15:22 Ответить
А чого це так дивно цьому істеричному "оХператору", адже за рашистськими криками " восемь лет ДАмбасс бомбили" ще одне "бомбардування" у дивину
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22.09.2022 15:34 Ответить
********** самі ж домбас і обстріляли
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22.09.2022 16:00 Ответить
Завопил паскуда? Теперь знаешь, что такое бомбежка? Это тебе не "бимбили восемь лет" и ни одного пострадавшего, а настоящая бомбежка. Война пришла и в твой дом , ****.
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22.09.2022 16:09 Ответить
1. Бусик подорван изнутри - воронки от взрыва нет.
2. Воронка у стены рынка - или СВУ, или мина 120мм
3. Обломки "сбитой ракеты" покажете?
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22.09.2022 16:19 Ответить
А як по іншому мобілізувати бидло? Тільки через "правєдний гнєв".... Скоро таке буде по всій расєє , бо потрібний старт мобілізаціі... А ми ж пам'ятаємо підірвані ФСБ будинки для об'єднання суспільства проти "врагов" ...
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22.09.2022 16:50 Ответить
Як "несподівано"! "Гляйвіц, Манійла і Каширське шосе" в одному флаконі. Пуйло робить останній ривок.
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22.09.2022 17:11 Ответить
Это скорее всего российские недоумки перед " референдумом " нагнетают обстановку , сто процентов методичка фсб. А если разобраться , этот упырь с камерой и накликал беду в наш замечательный УКРАИНСКИЙ добасс . Кто орал как бешеный "путин , войди "? Падла недоразвитая , это из за вас ,ублюдков- предателей эта война. Будь ты проклят , недоумок
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22.09.2022 17:40 Ответить
Почему мне кажется, что это провокация? Почему мне их не жалко? Почему я думаю, что это не последняя кровь в Донецке? Наверное, потому что я помню ,как у меня над головой летали ракеты, и помню, как эти гопники уже в эвакуации рассказывают, что не всё так однозначно.
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22.09.2022 18:20 Ответить
после истории с рязанским сахаром вся информация такого рода = заведомо провокация. Тут вопрос в том, почему Зеленский не выступает с обращением по этому поводу.
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23.09.2022 02:56 Ответить
Эта донбассня еще хуже рашистов.Неважно, кто по ним ударил,пускай хоть немного почувствуют то, что испытывают мирные жители Украины в ежедневно обстреливаемых рашей населенных пунктах..И пускай эта сволота бежит пока не поздно,ВСУ на подходе
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22.09.2022 18:34 Ответить
граждане даунбаса вы забыли твари как к столбам привязывали патриотов УКРАИНЫ и издевались над ними в донецке . как топтали желто-голубые флаги . как стадом хоронили моторолу . захарченка и гиви . как в экстазе дрочили на ***** . как бегали на ..референдумы.. как визжали что всю УКРАИНУ кормите --- теперь ЗСУ вас накормит так что мало не будет и аусвайс с двухголовым мутантом выданным в лугандоне хер вам поможет --- в бензоколонке он недействителен . два варианта или на фарш200 или в плен города и села отстраивать
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22.09.2022 18:52 Ответить
Даунбаси за що боролись - на те і напоролись. Зараз скопом будуть виловлювати і голити голови "у москалі" і погонять на бойню.
Але ми ... глибоко стурбовані.
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22.09.2022 21:19 Ответить
Восєм лєт дамбілі, расія памагі фабамі. Підари сепарські
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22.09.2022 23:48 Ответить
Зеленскому следует обратиться к жителям Донецка мол так и так, вам следует эвакуироваться, мы огонь по Донецку не ведем. Обстрелы ведет кремлевский режим.
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23.09.2022 02:54 Ответить
ахах, домбасяни сами себя убивают, началось еще давно когда они выростили ахметку который их ограбил и пачками отстреливал предпринимателей, потом пригласили руский мир, потом горных террористов, просто садомазо а не домбас))
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23.09.2022 09:32 Ответить
Нарід Бамбаса чомусь вирішив (як і кацапські росіяни), що бамбіть будуть клятих хахлов, а вони все це будуть пад півко дивитися в тілівізорі. А воно он як обернулося...
Ну, що поробиш. Звали узкій мір - хрумайте з лопати, тільки не вдавіться. )
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23.09.2022 09:55 Ответить
 
 