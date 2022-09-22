Центр оккупированного Донецка попал под обстрел, есть жертвы: Рашисты обвиняют Украину. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно оккупированном Донецке попал под обстрел крытый рынок. Есть погибшие.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.
Под обстрелом оказался крытый рынок в центре оккупированного города. Рашисты обвиняют в обстреле Украину.
Сообщается, что погибли не менее 6 человек.
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+78 частный сектор
показать весь комментарий22.09.2022 13:37
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показать весь комментарий22.09.2022 13:38
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Пожалуйста, подождите...
Для меня уже счастье,что нет к ним ненависти, а тупое безразличие.
Но это ежедневный труд, особенно когда читаю страшные новости
с деоккупированых территорий, что там творили рашисты..
Хіба стріляти можуть лише кацапи?
https://www.youtube.com/shorts/POmVCzF3mAQ
Шизофрения неизлечима...🦍🦍🦍у Шариковых Путлера...
Вдалося відкосити від кацапської мобілізації?
"Расія атамсті" ну так давай , мсті вже пітушок 😆
Сенсу бомбити базар нема!
Нет смысла тратить ракету на обстрел рынка. Скорее всего это обломки сбитой ПВО.
новина не цiкава...🤔
Орки снова обстреляли оккупированный Донецк и обвинили в этом ВСУ.
https://t.me/truexanewsua/60937
В Донецке полная жесть, видео 18+. Рашисты обстреляли район рынка, много погибших. Ожидаемо обвиняют Украину.
Донецк. Минимум 5 погибших(18+)
Пішли ви нафіг , смердючі терористи разом із ху@ лом 😡
Их любимый конек-"ну не будем же мы сами себя обстреливать"
2. Воронка у стены рынка - или СВУ, или мина 120мм
3. Обломки "сбитой ракеты" покажете?
Але ми ... глибоко стурбовані.
Ну, що поробиш. Звали узкій мір - хрумайте з лопати, тільки не вдавіться. )