Жителей Мелитополя призывают немедленно покинуть территорию оккупированного города по маршруту "Крым - Грузия". ВИДЕО

Власти временно оккупированного Мелитополя призывают граждан немедленно покинуть территорию города.

Об этом заявил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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"Мужчинам до 35 лет рекомендуем немедленно покинуть оккупированную территорию по маршруту Крым-Грузия. Уже сегодня на вражеском блок-посте в Васильевке мужчин в возрасте от 18 до 35 лет не пропустили в сторону Запорожья. И такая практика будет продолжаться", - подчеркнул глава города.

По словам Федорова, цель оккупантов - мобилизация украинских мужчин в качестве "пушечного мяса" на фронт.

"В 2014 году в так называемых ЛНР/ДНР оккупанты устраивали настоящую охоту на мужчин. Так же они поступят и на ВОТ Запорожской и Херсонской областей. Необходимо уже сейчас либо пытаться выезжать в сторону Запорожья, либо выбрать альтернативный путь - в сторону Грузии через временно оккупированный Крым. Времени осталось мало!" – подытожил он.

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