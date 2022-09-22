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Жителей Мелитополя призывают немедленно покинуть территорию оккупированного города по маршруту "Крым - Грузия". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Власти временно оккупированного Мелитополя призывают граждан немедленно покинуть территорию города.

Об этом заявил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Мужчинам до 35 лет рекомендуем немедленно покинуть оккупированную территорию по маршруту Крым-Грузия. Уже сегодня на вражеском блок-посте в Васильевке мужчин в возрасте от 18 до 35 лет не пропустили в сторону Запорожья. И такая практика будет продолжаться", - подчеркнул глава города.

По словам Федорова, цель оккупантов - мобилизация украинских мужчин в качестве "пушечного мяса" на фронт.

"В 2014 году в так называемых ЛНР/ДНР оккупанты устраивали настоящую охоту на мужчин. Так же они поступят и на ВОТ Запорожской и Херсонской областей. Необходимо уже сейчас либо пытаться выезжать в сторону Запорожья, либо выбрать альтернативный путь - в сторону Грузии через временно оккупированный Крым. Времени осталось мало!" – подытожил он.

Читайте: Мужчины в оккупированном Крыму получают повестки через сайт госуслуг
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Топ комментарии
+23
Сами виноваты ,знаю 🦠🐑некоторых , сбежавших на рашу от повестки в ЗСУ , а теперь могут загреметь на убой за "резиновую жопу путлера"‼️
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22.09.2022 14:44
+22
мобилизация их не минет, тем более для тех кто повелся на паспорта.
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22.09.2022 14:03
+17
Через Крим хіба гобліни кримські пропустять ?

Це бред , бо із Криму іх відправлять у кацапські батальони 😠
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22.09.2022 14:21
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Орки понимают что если ВСУ подойдет к Мелитополю то вся их мобилизация поможет им как мертвому припарка.
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22.09.2022 14:03 Ответить
мобилизация их не минет, тем более для тех кто повелся на паспорта.
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22.09.2022 14:03 Ответить
Сами виноваты ,знаю 🦠🐑некоторых , сбежавших на рашу от повестки в ЗСУ , а теперь могут загреметь на убой за "резиновую жопу путлера"‼️
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22.09.2022 14:44 Ответить
Что вы несете? Вы по знакомым ********* оцениваете граждан нашей страны? Кто-то остался там с родственниками, кто-то просто не смог уехать. Но вы блин их всех в одну кучу... . класно с немецким айпи *******, что делать Украинцам на оккупированных территориях.
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22.09.2022 17:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=JqIih9K7Xdk Це Вам про Мелітополь. За даними біля 34 тисяч гнид у Мелітополі подали заяви на смердячі паспорти. То може не оцінювати цих громадян? Українські паспорти не здають... то у нас в тилу буде ховатися безіч паскуд! І тільки не потрібно тут скиглити...що нікуди буо діватися... Мені там у Мелітополі відоми тварини,.. які першими побігли за паспортами..а зараз верещать..що вони їх не брали
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22.09.2022 21:45 Ответить
Залужний йде на референдум?
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22.09.2022 14:13 Ответить
Он удаленно отголосуется всеми доступными техническими средствами.
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22.09.2022 16:22 Ответить
Ага.Пришлет исполнителей)))
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22.09.2022 16:54 Ответить
Конечно ))) Какой теперь референдум без Залужного Их референдум им поперёк горла станет
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22.09.2022 19:41 Ответить
А кацапи випускають чоловіків призивного віку з Мелітополя на Крим?
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22.09.2022 14:15 Ответить
ага).. странная, мягко скажем рекомендация.. в стиле преЗедента впрочем
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22.09.2022 14:22 Ответить
Як громадян України по паспорту. Після так званих референдумів будуть дивитись по прописці.
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22.09.2022 15:28 Ответить
Через Крим хіба гобліни кримські пропустять ?

Це бред , бо із Криму іх відправлять у кацапські батальони 😠
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22.09.2022 14:21 Ответить
..це огидно писАти, але ті хто не втік від орків свідомо це зробили бо вони - какабезразніци..
скажу про себе: коли під Київом бахало на 360градусів навколо, кинув усе (розкидавши, куди можно жінок і залишившись самому), шукав куди приткнутися "старому" на службу - скрізь були черги та й нікого у ТРО тоді й не приймали вже, тому зібрав міінімум шмоток і поїхав на вєліку з Київа на іншу свою "базу" з готовністю до служби (яку з совкової армії не сприймаю, але тут ТАКЕ, що краще загинути зі зброєю у руках, чим кріпаком кацапського холопа).. та окрім нескладної роботи з облаштування блокпосту нічого не знайшлося (і тут нема чому радіти)...
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22.09.2022 16:29 Ответить
Соромлюся запитати, а скільки у Вас жінок? Та чи можна правовірному українцю розкидати (роздавати) свій гарем?
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22.09.2022 17:12 Ответить
..кому шо, а кУрці просо..(с)
не вихлюпуйте свої проблеми там, де не варто цього робити
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22.09.2022 17:33 Ответить
Жарт не "зайшов". Буває
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22.09.2022 18:51 Ответить
Повага Вам !
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22.09.2022 18:26 Ответить
Згоден з тобою, сам пройшов подібні "пригоди" в лютому-березні у Києво-Святошинському районі.
Але є одне "але" - 25-26 лютого Мелітополь був вже оточений, блок-пости, патрулі орків. Звалити їм було вже майже нереально. В мене родичі на півночі Харківської (село 15 км від кордону) опинились в такій ситуації вранці 24 лютого...
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22.09.2022 20:14 Ответить
..друже! Я заню полудурків... які в травні поверталися до Мелітополя. Кацапи їх визнавали *біженцями з окупованих нацистами* територій і як потерпілих від *українських нацистів* тягали по зборам... виступати по ТБ. А тваринам говорили..куди претесь!? А куди там..там *моя родина* І знаю людей які місяць вибиралися через Грузію...Туреччину..а деякі через країни Балтії. Затримували .. сиділи в каталажках у Великих Луках бо УКРАЇНЦІ!!!..а не НАСЕЛЕНИЕ!
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22.09.2022 21:53 Ответить
Федоров, потрібно українською звертатися до українців. Досить говорити на мові окупанта!
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22.09.2022 22:01 Ответить
Бо він є малорос, як і більшість в нашій владі.
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22.09.2022 23:00 Ответить
Потрібно на окупованих територіях створювати партизанські групи спротиву. Організувати постачання зброї та іншого спорядження.

Земля повинна горіти під ногами окупантів.
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23.09.2022 07:11 Ответить
 
 