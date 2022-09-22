Жителей Мелитополя призывают немедленно покинуть территорию оккупированного города по маршруту "Крым - Грузия". ВИДЕО
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Власти временно оккупированного Мелитополя призывают граждан немедленно покинуть территорию города.
Об этом заявил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Мужчинам до 35 лет рекомендуем немедленно покинуть оккупированную территорию по маршруту Крым-Грузия. Уже сегодня на вражеском блок-посте в Васильевке мужчин в возрасте от 18 до 35 лет не пропустили в сторону Запорожья. И такая практика будет продолжаться", - подчеркнул глава города.
По словам Федорова, цель оккупантов - мобилизация украинских мужчин в качестве "пушечного мяса" на фронт.
"В 2014 году в так называемых ЛНР/ДНР оккупанты устраивали настоящую охоту на мужчин. Так же они поступят и на ВОТ Запорожской и Херсонской областей. Необходимо уже сейчас либо пытаться выезжать в сторону Запорожья, либо выбрать альтернативный путь - в сторону Грузии через временно оккупированный Крым. Времени осталось мало!" – подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Це бред , бо із Криму іх відправлять у кацапські батальони 😠
скажу про себе: коли під Київом бахало на 360градусів навколо, кинув усе (розкидавши, куди можно жінок і залишившись самому), шукав куди приткнутися "старому" на службу - скрізь були черги та й нікого у ТРО тоді й не приймали вже, тому зібрав міінімум шмоток і поїхав на вєліку з Київа на іншу свою "базу" з готовністю до служби (яку з совкової армії не сприймаю, але тут ТАКЕ, що краще загинути зі зброєю у руках, чим кріпаком кацапського холопа).. та окрім нескладної роботи з облаштування блокпосту нічого не знайшлося (і тут нема чому радіти)...
не вихлюпуйте свої проблеми там, де не варто цього робити
Але є одне "але" - 25-26 лютого Мелітополь був вже оточений, блок-пости, патрулі орків. Звалити їм було вже майже нереально. В мене родичі на півночі Харківської (село 15 км від кордону) опинились в такій ситуації вранці 24 лютого...
Земля повинна горіти під ногами окупантів.