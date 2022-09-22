Бойцы ССО передают поздравления из оккупированного Энергодара: "Слава Украине!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой вооруженные мужчины стоят у знака с надписью "Энергодар" на въезде в город.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации утверждает, что на записи бойцы украинских ССО.

"Слава Украине!", - говорит мужчина, ведущий съемку.

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