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Новости Видео Политика Украины
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Австрия (734) беженцы (1469) Холодов (77) Вена (106) Мураев (136) Тупицкий (232) Ткач Михаил (116) Петровский Александр (30) Корж (3)

Украинские вип-беженцы прячутся от войны в Вене, - СМИ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Вена стала главным европейским приютом для тех, у кого есть деньги и нет желания жить в Украине, пока идет война. Журналисты встретили там экс-председателя КС Тупицкого, нардепа СН Холодова, супругу пророссийского политика Мураева и окружение криминального авторитета Петровского (Нарика).

Об этом идет речь в расследовании Михаила Ткача для Украинской правды, сообщает Цензор.НЕТ.

59-летний Александр Тупицкий проживает в Вене вместе с семьей. Он снимает квартиру в центре Вены, жалуется на то, что его лишили государственного обеспечения и отрицает, что незаконно пересек границу Украины.

"Я считаю, что органы ГБР убрали меня из компьютера намеренно, чтобы создать уголовное дело. Но ошибка у них одна: я не подлежу уголовной ответственности, даже если бы все так было", - говорит Тупицкий.

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Украинские вип-беженцы прячутся от войны в Вене, - СМИ 01

Экс-председатель КСУ Александр Тупицкий

Он утверждает, что якобы имел право выехать из Украины во время войны, потому что сначала не подлежал мобилизации из-за должности, а затем из-за того, что его жена родила третьего ребенка.

Украинские правоохранители подозревают Тупицкого в подкупе свидетеля. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован, ГБР хочет ходатайствовать о его экстрадиции.

Также в Вене журналисты встретили депутата СН Андрея Холодова, кума Виктора Медведчука. Холодов подтвердил, что находясь в столице Австрии, пропустил заседание Верховной Рады. Он не стал объяснять, что делает в Вене вместе с семьей. А через несколько дней после съемок опубликовал в фейсбуке фото со встречи в австрийском благотворительном фонде.

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Украинские вип-беженцы прячутся от войны в Вене, - СМИ 02Украинские вип-беженцы прячутся от войны в Вене, - СМИ 03

Нардеп СН Андрей Холодов

Пророссийский политик Евгений Мураев годами выступал против евроинтеграции, но после полномасштабного вторжения в РФ его жена оказалась именно в Вене. Екатерину Мураеву журналисты увидели в центре австрийской столицы: она с нарушением припарковала авто, создав пробку и отправлялась на шопинг. Центр города жена Мураева покинула уже в сопровождении полиции.

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Украинские вип-беженцы прячутся от войны в Вене, - СМИ 04Украинские вип-беженцы прячутся от войны в Вене, - СМИ 05

Жена Евгения Мураева Екатерина

Также в Вене журналисты заметили машину сына Виктора Коржа - бывшего депутата Партии регионов, министра семьи, молодежи и спорта в правительстве Януковича и советника министра внутренних дел Арсена Авакова.

Украинские вип-беженцы прячутся от войны в Вене, - СМИ 06

Авто сына Виктора Коржа

Проводит время в центре австрийской столицы и окружение криминального авторитета Александра Петровского, известного по прозвищу Нарик. Здесь видели близких к нему братьев Адамадзе и "мужчину в очках по кличке Антик". Также журналисты зафиксировали машину брата Петровского, на которой ездит жена криминального авторитета. Самого "бизнесмена" журналистам встретить не удалось, но по источникам издания, он с окружением уехал из Украины в Вену в начале полномасштабного вторжения.

Также читайте: Криминалитет из Днепра взял под контроль рынок нелегальной эвакуации, - СМИ

Украинские вип-беженцы прячутся от войны в Вене, - СМИ 07

Окружение криминального авторитета Петровского

В конце мая австрийские СМИ сообщили об избиении группой украинских молодых людей местных таксистов. Драка возникла из-за парковочных мест. По данным журналистов, в драке принимали участие молодые люди, связанные с сыном Александра Петровского, который также выехал из Днепра в Вену.

По словам Ткача, каждый день в центре Вены можно встретить десятки элитных автомобилей с украинскими номерами. Местные жители очень удивлены, что беженцы бывают и таковыми.

Журналист напомнил, что после предварительного материала "Батальон Монако" Государственное бюро расследований приступило к проверке обстоятельств пересечения границы элитными беженцами.
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Топ комментарии
+40
...після перемоги треба буде робити якость так
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22.09.2022 15:49
+28
Головне, що вся ця мерзота, коли закінчиться війна, миттю повернеться, і з нахабними масними пиками почне пиляти міжнародну допомогу на відновлення країни, паралельно отримуючи гроші від русні за нову підривну діяльність.
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22.09.2022 15:46
+20
ті хто і привів по суті расєйського солдата ховаються від війни в європі
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22.09.2022 15:44
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Правила форума Совет форумчан
Кометарі тільки УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ !!!
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22.09.2022 15:39 Ответить
...й виключно КАПСЛОКОМ!!!! Та більше знаків оклику!!!!!!!!!!!!!!!
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22.09.2022 15:47 Ответить
І ЖИРНИМ, ЩОБ УСІ БАЧИЛИ !!!!!!
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22.09.2022 16:13 Ответить
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22.09.2022 21:59 Ответить
Не ну а чо, прикольно ведь, дербанули и сбежали. Сами ведь выбирали, нам и голову пеплом посыпать и думать кого дальше выбирать будем и как их потом контролировать
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22.09.2022 15:42 Ответить
фігню несете..ще й цапською..

суддв й кримінальників точно не обирали..починайте вже волати про зебілів
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22.09.2022 16:12 Ответить
Кого выбирали бот путинский )) Это все друзья порошенко назначенные им ...
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22.09.2022 23:46 Ответить
Александр Николаевич Тупицкий
В мае 2013 года Указом Президента Украины от 14.05.2013 № 256/2013 назначен судьей Конституционного суда Украины

А бот здесь ты, Папа Папа 1b1b3956
А депутатами и криминальными авторитетами не назначают, ботяра кацапский.
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13.10.2022 14:28 Ответить
А чего ж не в рашку? Жили б как парашане..
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22.09.2022 15:43 Ответить
ті хто і привів по суті расєйського солдата ховаються від війни в європі
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22.09.2022 15:44 Ответить
a v rozshuk cherez interpol za uklonenie ot ****** ih nemozhlivo ?
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22.09.2022 15:44 Ответить
Кому війна,а кому і мати рідна.
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22.09.2022 15:44 Ответить
Головне, що вся ця мерзота, коли закінчиться війна, миттю повернеться, і з нахабними масними пиками почне пиляти міжнародну допомогу на відновлення країни, паралельно отримуючи гроші від русні за нову підривну діяльність.
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22.09.2022 15:46 Ответить
...після перемоги треба буде робити якость так
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22.09.2022 15:49 Ответить
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22.09.2022 15:53 Ответить
гарна інструкція
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22.09.2022 16:13 Ответить
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22.09.2022 16:37 Ответить
ну ще зарплати-пенсії зроблять, медальки-титули-посади..привілеї..воювали ж..
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22.09.2022 16:37 Ответить
...чого не перевірили в них студентські квітки?
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22.09.2022 15:46 Ответить
эту сволоту нужно лишать всех званий и наград...дно
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22.09.2022 15:48 Ответить
Міша Ткач описує будні бойових побратимів з батальйону "Монако".
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22.09.2022 15:50 Ответить
Венский беженец": Тупицкий заявляет, что законно выехал из Украины и жалуется на то чно нет гос обеспечения. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/09/22/7368602/
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22.09.2022 15:51 Ответить
Тупицький реально бухає.
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22.09.2022 15:54 Ответить
мы смеемся с кацапов которые сбегают от мобилизации, так на их территории войны нет
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22.09.2022 15:57 Ответить
Відень став головним європейським притулком для тих, у кого є гроші і немає бажання жити в Україні, допоки триває війна. Журналісти зустріли там ексголову КС Тупицького, нардепа СН Холодова, дружину проросійського політика Мураєва та оточення кримінального авторитета Петровського (Наріка). Джерело: https://censor.net/ua/v3368923

БАЖАЮ ЦИМ ТВАРИНАМ ПОЖИТТЄВИХ ЗЛИДНІВ І ЗВІСНО СУДОВИХ ПЕРЕСЛІДУВАНЬ ПО ВСЬОМУ СВІТУ
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22.09.2022 16:11 Ответить
В Празі то саме. Чехії теж дивуються, що то за біженці на лексусах та геліках, в дітей айфони..Прості чехі пропонували житло безкоштовно, а ,, біженці" крутили носом, то вони звикли самі в кімнаті, то магазин далеко, тощо. Це чув дуже часто від чехів.
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22.09.2022 16:12 Ответить
nu kak bi....oni zhe ne ot bednosti begut...
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22.09.2022 16:17 Ответить
Прямо "уряд в екзилі"
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22.09.2022 16:16 Ответить
А Фірташ досі в Відні переховується від суду в США і спокійно продовжує отримувати зиск з облгазів, схоже переданих державі лише на папері?
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22.09.2022 16:21 Ответить
лишить гражданства где запрос на арест а лучше кончать на улице вместе с высреками
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22.09.2022 16:22 Ответить
Хто у Віднях, а більшість у підвалах.

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22.09.2022 16:31 Ответить
потому что делал для него грязные делишки, в стиле "таращанского тела"
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22.09.2022 16:41 Ответить
да что же это за пиз-ц такой.молодежь которая учится за рубежом с оплатой контрактов неможет выехать.на учебу а бородатое криминальное ***** которое долдно сидеть.с конфискацией спокойно прется за кордон
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22.09.2022 16:35 Ответить
Я більш ніж упевнений,якби в 19-му зе-бабуїнів в Україні було б хоч раза у 1,5 менше і їх Бонапарт не виграв би тоді вибори,цей Бонапарт зараз був-би в Ізраїлі (а може і на Москві) і своїм хриплуватим,наркоманським баритоном веселив би тамтешню русскоязичную публіку розповідями про те,що Україну тепер імєют со всєх сторон,що рашка своїми обстрілами так утюжит українські міста,що там усі хотят виглажениє тощо....
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22.09.2022 16:53 Ответить
А Нарик чей корефан будет? Не петручио ли
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22.09.2022 16:54 Ответить
сейчас набежит их ботоферма и будут тебя рвать как тузик грелку 🤣🤣🤣
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22.09.2022 16:56 Ответить
е нє, "достойний и коленопреклонній" для "кристів кристівських" гундяй гебнявій всея рабсеї "кірюха"
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22.09.2022 17:34 Ответить
Кули говорить, дети тяжелого детства, ну а на счет не законного пересечения , все зафиксировано, как проехали на границе ? Проезжал на инвалидной коляске , без ног, без рук , проползал , все есть.. Тоже Тупицкое рыло, как с кем кто пропустил, всех ****** , пропускает, пропустило ,и будет пропускать , и в эту минуту уверен уже пропускает.... Была дыра , так она и осталась...
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22.09.2022 17:33 Ответить
гнилье Тупицкое никогда в глаза не смотрит
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22.09.2022 17:35 Ответить
Як почали так і закінчать - нічого нового!
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22.09.2022 18:04 Ответить
Керівники України...так було,так є,так буде.
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22.09.2022 19:30 Ответить
на цей раз ні
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23.09.2022 07:31 Ответить
А що ви їм зробите? Нічого!!Як і тим,що вже пограбували і поїхали собі.Так вже в Україні заведено вилизувати дупи тим хто має владу,а потім гнівно кричати в слід:"Падло таке!"Ось вам приклад Ілля Ківа.Це ж було всім зрозуміло,що цей покидьок ворог,та він того і не приховував,знущався над здоровим глуздом,купляв собі наукові степені і дрочив прямо в Раді.І що це якось зупинили,його затримали? Ні,він спокійно виїхав на московію і тепер пропонує ядерну зброю використати проти України.
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23.09.2022 09:25 Ответить
Со временем весь это батальон "монако" вернется к своей кормушке, т.к. тут всё прописывалось на законодательном уровне для их жизнедеятельности и лучше чем дома нигде не будет
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22.09.2022 20:06 Ответить
Біженці від правосуддя ( народного )
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23.09.2022 09:01 Ответить
Безкарність породжує вседозволеність! - це відома істина! Всіх потвор попередили про напад рашистів,а людей не можно було,бо потвор захищати потрібно! Тьфу,мразі
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24.09.2022 10:33 Ответить
 
 