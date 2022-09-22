На голландском ТВ объявили референдум о присоединении России к Королевству Нидерланды: "И выберите себе название – Русбург, Рустрехт или Восточная Голландия". ВИДЕО

На голландском ТВ решили потролить путинские псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины и объявили референдум о присоединении России к Королевству Нидерланды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в эфире одного из телеканалов даже запустили шутливый агитационный ролик на русском языке, в котором напомнили об исторических связях Нидерландов и России и рассказали о преимуществах присоединения к Королевству. Одно из преимуществ состоит в том, что в случае присоединения российским мужчинам не придется гибнуть в бессмысленной войне в Украине. Голосование будет проведено онлайн и пройдет 23-27 сентября. Именно в эти дни будут проходить путинские псевдореферендумы на оккупированных территориях. Правда, на карте в голландском ролике русским обозначен и украинский оккупированный Крым.

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