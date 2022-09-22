На голландском ТВ объявили референдум о присоединении России к Королевству Нидерланды: "И выберите себе название – Русбург, Рустрехт или Восточная Голландия". ВИДЕО
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На голландском ТВ решили потролить путинские псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины и объявили референдум о присоединении России к Королевству Нидерланды.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в эфире одного из телеканалов даже запустили шутливый агитационный ролик на русском языке, в котором напомнили об исторических связях Нидерландов и России и рассказали о преимуществах присоединения к Королевству. Одно из преимуществ состоит в том, что в случае присоединения российским мужчинам не придется гибнуть в бессмысленной войне в Украине. Голосование будет проведено онлайн и пройдет 23-27 сентября. Именно в эти дни будут проходить путинские псевдореферендумы на оккупированных территориях. Правда, на карте в голландском ролике русским обозначен и украинский оккупированный Крым.
Пожалуйста, подождите...
До речі, не називайте нідерландців голандцями, бо ті, що живуть в інших провінціях (не в Голандії) дуже ображаються. Колись мій нідерландський колега назвав мене "руським", у відповідь я жартома обізвав його голандцем і він відразу вибачився за "руського".
Цей прапор Петро привіз із Голландії.
Він цю країну не те, що любив, а схилявся перед нею. І багато, багато чого запозичив у Голландії. Кажуть, що Петра там вразило багато чого, але особливо дві речі - гарячий шоколад у кав'ярнях та бруковані мостові, на які з бруду не було в будь-який дощ. Петро хотів зробити всю Росію подобою Голландії. Але куди там. Тільки на один Петербург сил і вистачило
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З леніними, з калініними, дзержинськими та іншою революційно-радянською наволочью розібралися і вже забули про них. А чому досі в Україні національний герой Богдан Хмельницький, який у Переяславі з рук на руки передав свій народ у повне володіння московським царям
Історичну фігуру судять не тому, чого він хотів і планував, а по тому чого досяг фактично. Чого він хотів, описали ви, а чого досяг, описав я. І факт його "здобутків" дуже і дуже сумний - продаж у рабство свого народу та позбавлення перспектив самостійної держави на довгих 350 років. Петро на козацьких кістках своє місто побудував, Катерина взагалі роззброїла і виселила їх на Кубань, кого обрусили, а кого на кріпаків перетворили.
А ви знаєте, адже Ленін набагато більше дав Україні, аніж Хмельницький, точніше, Хмельницький взагалі нічого не дав. Але Леніна делінізували, а Хмельницький все той же національний герой. Логічно це незрозуміло.
Я питаю все про те саме - що цей "національний герой України" фактично дав Україні та її народу? На яких підставах він досі залишається "національним героєм", якщо навіть недоумкуватому зрозуміло, що його особистість та його внесок в історію на всі 100% були роздуті Радянською владою як символ вічного поневолення України росією
З Хмельницьким ми без тебе розберемося, сєвєрний пєнсіонєр
Ухахааа.. 🥴
Хто уважний, той побачить зраду!
Пока все ждут Путина давайте я вам напомню:
1) ОДКБ разваливается на куски
2) США обсуждает введение вторичных санкций на покупку российской нефти (а санкции на нефть (+ запрет на страховку нефтяных танкеров) вводятся Европой 5 декабря, на нефтепродукты - февраль 2023).
россия УЖЕ вводит секвестр бюджета и повышает налоги на нефтегазовую отрасль которая в этом году получила рекордную прибыль (из-за высоких цен на нефть и газ в первом квартале)
То есть еще ДО введения самых сильных санкций экономика рф уже начинает хромать
3) Китай и Индия на ШОС открыто послали рф ***** четко сказав что "не время сейчас воевать)
4) Казахстан блочит грузы в рф
5) ruzznia УЖЕ про****бала самые лучшие свои войска и большую часть своей бронетехники (спасибо ЗСУ и Залужному)
6) рф рекрутит zеков
7) рф уничтожила инфраструктуру которая позволяла им проводить большую мобилизацию (спасибо Сердюкову, гг. Детали тут - https://twitter.com/kamilkazani/status/1572270599535214598)
8 ) В октябре стартует Ленд-лиз США для Украины
Все играет против них.
Make no mistake - они все еще могут (и причинят) нам много боли. Нам еще придется заплатить огромную цену за нашу свободу.
Но вы УЖЕ СЕЙЧАС видите перед собой врага который мечется из стороны в сторону и не знает что делать. Потому что он понимает что проиграл. Китай и Индия понимают что рф проиграла. илиточка вокруг путина понимает что он проиграл
Чтобы они не делали - они проиграют. Запомните это.
Вони не розуміють, що москалі в разі такого референдуму проголосують ЗА.