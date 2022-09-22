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Нельзя исключать нападение Венгрии на Украину, - Загребельская | Без цензуры Цензор.НЕТ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

За что Венгрия так не любит Украину? Почему Путин стал лучшим товарищем Орбана и стоит ли готовиться к нападению Венгрии и обороны Закарпатья, на которое так ласково смотрит Будапешт?

Смотрите в очередном выпуске цикла международных обзоров от Богдана Буткевича и Агии Загребельской в ​​Без цензуры на Цензор.НЕТ.

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Напомним, Европейская комиссия планирует рекомендовать сократить финансирование администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за обеспокоенности взяточничеством в Венгрии.

Министр, ответственный за использование средств ЕС, Тибор Наврачич заявил, что Венгрия готова выполнить все свои обязательства перед Европейской комиссией, чтобы получить около 7,5 млрд евро, выделение которых планируют приостановить.

Кабинет министров Орбана, потерявший доступ к финансированию блока в ожидании результатов расследования, надеется привлечь более 40 миллиардов евро финансирования ЕС до 2027 года.

В то же время, Виктор Орбан и его министры продолжают продвигать в Европейском союзе пророссийские заявления.

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Топ комментарии
+23
та да. а з боку Альфа-Центаври там часом не готують напад на Шепетівку? може готуватися про всяк випадок мешканцям?
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22.09.2022 20:19
+19
Все вірно сказано , бо виключати нічого не можна 😠
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22.09.2022 20:03
+19
та ні, все правильно - дибілів треба знати
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22.09.2022 20:12
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Там у нас насоси в порядку які щось там кацапське качають в Угорщину? Точно в порядку? І труби не погнили? Дивно... але "вода камінь точе"...
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22.09.2022 22:36 Ответить
Якщо Угорщина нападе, то кордони України будуть біля Австрії.
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22.09.2022 22:38 Ответить
Нереальное предположение. Кому выгодно так демонизировать всех венгров? Китай и Индия вообще не соблюдают санкции но из них ОПУ не спешит делать врагов. Совпадение наверное.
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22.09.2022 23:07 Ответить
Поскольку Венгрия является членом НАТО, то что - это будет означать, что на Украину нападет НАТО?
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22.09.2022 23:30 Ответить


Про Угорщину. Заспокоти цих товаришів можна дуже легко і просто. В свій час було зібрано задостатньо доказів про звірства угорських окупаційних військ, що воювали на стороні фашистської Германії на території України..

2

43

102



tZE inform

@tZEinform

·

1h

Тоді Угорщина пропетляла Нюрнберг, бо потрапила в радянський блок. Тепер всі ці свічення можна "знайти" і виставити Орбану презент в вигляді компенсації за злочини. Нас радо пітримають більшість країн ЄС
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22.09.2022 23:36 Ответить
Хай заходять. Нам територія Угорщини не завадить
(До речі кожна світова війна супроводжувалась перерозподілом територій на користь переможців, отже коли будемо забирати Кубань, то хто нам це заборонить? Пальчиком погрозять ай яй яй нехорошо. Та і все)
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22.09.2022 23:47 Ответить
Кубань? А что делать с десятком миллионов кубанских кацапов? Только не надо мне рассказывать, что на Кубанин живут потомки украинцев. У тамошних манкуртов давным давно, кроме фамилий у некоторых, ничего украинского не осталось,
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23.09.2022 00:37 Ответить
нічого не робити,перон,теплушка ешелон і привіт "радноє зауральє")))
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23.09.2022 03:56 Ответить
Мадяри захопили Панонію в слов'ян. Не думаю що хочуть повернутись до хантів і мансів
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23.09.2022 00:29 Ответить
Тот крайне редкий случай, когда хочется, немного перефразировав, процитировать Сралина: "а сколько у Венгрии дивизий?". На этом тему можно считать закрытой.
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23.09.2022 00:34 Ответить
теж не розумію.про яку навіть гіпотетичну загрозу тут всі труть,а висери,на тему що якби ***** змогло, то б ****** зайшли як миротворці.то взагалі *******.поки ООН чи НАТО не приймуть резолюцію,усі такі "миротворці" це просто окупанти,і висіли б ті підори на всіх деревах від кордону і ... можливо до Будапешту)))
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23.09.2022 03:59 Ответить
Мдя... Резолюцию говоришь?) Вспомни что говорил один немецкий министр за день до нападения, когда Кулеба у них просил оружие?
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23.09.2022 05:43 Ответить
кулеба брехлива мразота,на нього посилатись,себе не поважати,а міністр був правий,бо знав що той самий кулеба був попереджений ще у вересні минулого року,і ***** не робив
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23.09.2022 14:23 Ответить
Уважно прочитаємо про Швейка і все всім стане зрозуміло...
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23.09.2022 05:54 Ответить
Зачем писать и обсуждать БРЕД, кому это выгодно? Закарпатье - это часть Украины, с многонациональным населением больше одного миллиона человек. Да, из них 10-12 % это этнические венгры и что? О чём речь? Не раздувайте то чего нет! Это только москальская пропаганда любит делить территории и вспоминать о прошлом.

С таким же успехом можно предположить, что и итальянцы хотят вернуть в родную гавань бывшие территории Римской империи или турки Османской.
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23.09.2022 07:07 Ответить
Чушь полная.
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23.09.2022 08:06 Ответить
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23.09.2022 08:47 Ответить
Э... это просто какое-то тупое гавно. Женщина, иди борщ варить!
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23.09.2022 09:02 Ответить
гавкання орбанівське лиш відробляння деревяних...навіть зайшло Закарпаття в склад України не з Венгрії...а з Чехословаччини після війни...тому за корабдем по курсу..."наслєднічки"..
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24.09.2022 08:00 Ответить
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