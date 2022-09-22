Нельзя исключать нападение Венгрии на Украину, - Загребельская | Без цензуры Цензор.НЕТ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
За что Венгрия так не любит Украину? Почему Путин стал лучшим товарищем Орбана и стоит ли готовиться к нападению Венгрии и обороны Закарпатья, на которое так ласково смотрит Будапешт?
Смотрите в очередном выпуске цикла международных обзоров от Богдана Буткевича и Агии Загребельской в Без цензуры на Цензор.НЕТ.
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Напомним, Европейская комиссия планирует рекомендовать сократить финансирование администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за обеспокоенности взяточничеством в Венгрии.
Министр, ответственный за использование средств ЕС, Тибор Наврачич заявил, что Венгрия готова выполнить все свои обязательства перед Европейской комиссией, чтобы получить около 7,5 млрд евро, выделение которых планируют приостановить.
Кабинет министров Орбана, потерявший доступ к финансированию блока в ожидании результатов расследования, надеется привлечь более 40 миллиардов евро финансирования ЕС до 2027 года.
В то же время, Виктор Орбан и его министры продолжают продвигать в Европейском союзе пророссийские заявления.
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Про Угорщину. Заспокоти цих товаришів можна дуже легко і просто. В свій час було зібрано задостатньо доказів про звірства угорських окупаційних військ, що воювали на стороні фашистської Германії на території України..
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tZE inform
@tZEinform
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Тоді Угорщина пропетляла Нюрнберг, бо потрапила в радянський блок. Тепер всі ці свічення можна "знайти" і виставити Орбану презент в вигляді компенсації за злочини. Нас радо пітримають більшість країн ЄС
(До речі кожна світова війна супроводжувалась перерозподілом територій на користь переможців, отже коли будемо забирати Кубань, то хто нам це заборонить? Пальчиком погрозять ай яй яй нехорошо. Та і все)
С таким же успехом можно предположить, что и итальянцы хотят вернуть в родную гавань бывшие территории Римской империи или турки Османской.