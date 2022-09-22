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Нацгвардиец "Иглой" сбил вертолет Ми-8 во время налета авиации РФ на Запорожье. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На Запорожском направлении нацгвардиец сбил российский вертолет Ми-8 из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

"22 сентября военнослужащим Национальной гвардии Украины во время налета авиации противника на Запорожском направлении был сбит вражеский вертолет Ми-8 из ПЗРК "Игла".

Наши защитники уверенно продолжают уничтожать врага по всем направлениям и освобождать украинские земли".

Читайте также: Украинские защитники поразили колонну военной техники россиян в Новой Каховке, - ОК "Південь"

НГУ обнародовала также соответствующее видео.
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Топ комментарии
+34
Русским оккупантам



Как вы будете драпать, суки!

Все бросая и все кляня,

Патетично ломая руки -

"А меня-то за что, меня?

Ну какой я, к херам, агрессор?

Я ж не Путин и не Шойгу!

Я ж не доктор и не профессор -

Что я знаю и что могу?

Мне ваще что хохлы, что греки!

Разбирать их - не мой, блин, труд!

Мне ж сказали - Крым наш навеки!

Кто же знал, что опять наврут?

Мне сказали - и я, не споря,

Верил в новые рубежи!

Я ж все продал, чтоб жить у моря!

И куда мне теперь - в бомжи?!"

Как вы будете бить друг друга -

Локтем, когтем, бедром, багром,

Дочь - мамашу, супруг - супруга,

На последний спеша паром!

Рвать одежду, топтать упавших,

Биться мордами о забор

С обреченностью проигравших,

Осознавших свой приговор,

Как вы будете лезть на стенку,

Получая прикладом в лоб,

А очнувшись - зубрить Шевченко,

Чтоб опять на колени - хлоп!

Но не пустят рабов до рая,

Сколько вы ни лижите плеть,

Лишь потыкают берцем с края

И презрительно бросят: "Геть".

Ну а тем, кто в одном исподнем

Все ж сумеет прорваться в порт,

Чтоб по скользким от крови сходням

На последний взобраться борт,

Только более будет тяжко,

И не от тесноты кают,

Просто рушащаяся Рашка -

Это очень плохой приют.

Вам от бублика выйдет дырка,

А возможно - и в голове,

Вас поучит еще Кадырка

Шариату в своей Москве.

А считавших, что только яйца

Круче русской блатной души,

Приспособят пахать китайцы

Целый день за стакан лапши.

Да и собственные бандиты,

Раздражительные весьма,

Будут очень на вас сердиты.

После - голод, зима, чума...

В виде всем подлецам науки,

Завтра вашему - быть таким,

И за вас не впряжется, суки,

Даже Асад и даже Ким.

Пусть хоть всех вас затравят псами

Иль утопят в дерьме параш,

Заслужили вы это сами,

Всей страною вопя: "Крым наш!"

Ибо подлости - нет прощенья!

Заслужил - что купил, то жуй! -

Не один лишь тиран отмщенье,

Но и каждый его холуй.

Все получите честь по чести,

Вас ничто уже не спасет.

А в бомжи или в грузы 200 -

Это, суки, как повезет.
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22.09.2022 18:12
+31
Виконавцю-респект...
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22.09.2022 18:10
+22
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22.09.2022 18:13
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Правила форума Совет форумчан
Виконавцю-респект...
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22.09.2022 18:10 Ответить
Іглою! Це ще йому ножиці не дали😉😉😉
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22.09.2022 18:11 Ответить
І швайку.
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22.09.2022 18:13 Ответить
Супер👍💙💛Герой ‼️Зоркий СОКОЛ ❤️👏👏👏👏🍀🍀🍀🍀🍀
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22.09.2022 18:39 Ответить
Тільки де Стінгери?
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22.09.2022 20:23 Ответить
Не спеціаліст, але відповідь кума військового, на такеж питання, була що Іглу набагато швидше застосувати в бойових умовах по цілі яка «зненацька» з'явилася.
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22.09.2022 22:30 Ответить
Русским оккупантам



Как вы будете драпать, суки!

Все бросая и все кляня,

Патетично ломая руки -

"А меня-то за что, меня?

Ну какой я, к херам, агрессор?

Я ж не Путин и не Шойгу!

Я ж не доктор и не профессор -

Что я знаю и что могу?

Мне ваще что хохлы, что греки!

Разбирать их - не мой, блин, труд!

Мне ж сказали - Крым наш навеки!

Кто же знал, что опять наврут?

Мне сказали - и я, не споря,

Верил в новые рубежи!

Я ж все продал, чтоб жить у моря!

И куда мне теперь - в бомжи?!"

Как вы будете бить друг друга -

Локтем, когтем, бедром, багром,

Дочь - мамашу, супруг - супруга,

На последний спеша паром!

Рвать одежду, топтать упавших,

Биться мордами о забор

С обреченностью проигравших,

Осознавших свой приговор,

Как вы будете лезть на стенку,

Получая прикладом в лоб,

А очнувшись - зубрить Шевченко,

Чтоб опять на колени - хлоп!

Но не пустят рабов до рая,

Сколько вы ни лижите плеть,

Лишь потыкают берцем с края

И презрительно бросят: "Геть".

Ну а тем, кто в одном исподнем

Все ж сумеет прорваться в порт,

Чтоб по скользким от крови сходням

На последний взобраться борт,

Только более будет тяжко,

И не от тесноты кают,

Просто рушащаяся Рашка -

Это очень плохой приют.

Вам от бублика выйдет дырка,

А возможно - и в голове,

Вас поучит еще Кадырка

Шариату в своей Москве.

А считавших, что только яйца

Круче русской блатной души,

Приспособят пахать китайцы

Целый день за стакан лапши.

Да и собственные бандиты,

Раздражительные весьма,

Будут очень на вас сердиты.

После - голод, зима, чума...

В виде всем подлецам науки,

Завтра вашему - быть таким,

И за вас не впряжется, суки,

Даже Асад и даже Ким.

Пусть хоть всех вас затравят псами

Иль утопят в дерьме параш,

Заслужили вы это сами,

Всей страною вопя: "Крым наш!"

Ибо подлости - нет прощенья!

Заслужил - что купил, то жуй! -

Не один лишь тиран отмщенье,

Но и каждый его холуй.

Все получите честь по чести,

Вас ничто уже не спасет.

А в бомжи или в грузы 200 -

Это, суки, как повезет.
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22.09.2022 18:12 Ответить
Гарний вірш. Хто автор?
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22.09.2022 18:18 Ответить
https://nasha-canada.livejournal.com/1795966.html
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22.09.2022 18:34 Ответить
Юрий Нестеренко
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22.09.2022 18:37 Ответить
Да, его заряд ненависти к русским ни с чем не спутать. Конкретные такие стихи, как удар кулаком в зубы.
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22.09.2022 22:23 Ответить
ніби не в Україні живеш - віршів Нестеренка не чула? погугль Анастасію Дмитрук - будеш ще більше здивована
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23.09.2022 12:33 Ответить
Мабуть аналоговнети ка-52, та мі-28, або закінчилися, або залишилися лише для з'йомок відео для дебілів.
І пішли у роботу прості конячки: Мі-8, та Мі-24…
я
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22.09.2022 18:12 Ответить
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22.09.2022 18:13 Ответить
Браво ,козаче! Після війни НАТО буде сам проситися до приєднання до України, цеж мистецьтво так воювати як українці!
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22.09.2022 18:22 Ответить
Как минимум три высококвалифицированных орка пошло *******. Слава Украине!
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22.09.2022 18:26 Ответить
Може й два. Борттехніеів кацапи майже не беруть у бойові вильоти. Ну командир екіпажу та правак (штурман) - безперечно.
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22.09.2022 20:05 Ответить
..ну ну ну..пане phantom4... про що це Ви? А хто на Мі-8 двигуни буде запускати та контролювати у повітрі... ? А хто буде стріляти з бортових дверних кулеметів... ?? Вони ще й четвертого на борт тягнуть... щоб з двох бортів працювати кулеметами... От на Мі-24 не беруть.... бо його там НЕМА!)))
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22.09.2022 23:14 Ответить
Где "стингеры" ? А то хлопці дивляться і хвилюються - влучив чи ні ?
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22.09.2022 18:29 Ответить
И в тему , навеяло ...
Голосом Бубы Кикабидзе -
"...Лайнер пролетел , как по судьбе...
Для кого-то просто - летная погода ,
А кому-то - белый жигули ... "
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22.09.2022 19:02 Ответить
уже ми-8 пошли... Однако=)
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22.09.2022 18:39 Ответить
Иглой еще хорошо тыкать в куклу-питуна.
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22.09.2022 19:00 Ответить
так на чиїй території впав планер - на окупованій, чи на вільній?
Хто просік?
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22.09.2022 20:13 Ответить
пишет "видео недоступно"
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22.09.2022 20:20 Ответить
А де ж Стінгери ⁉️
дЄрмак з Шараповим тримають на складах чи як.
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22.09.2022 21:48 Ответить
ДЕ СТІНГЕРИ ЯКІ ПЕРЕДАЛИ НАМ СОЮЗНИКИ ??????
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23.09.2022 14:26 Ответить
 
 