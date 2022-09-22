Российское решение о мобилизации - это признание того, что их кадровая армия посыпалась, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, выступление украинского презиента размещено в его фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Российское решение о мобилизации – это откровенное признание того, что их кадровая армия, которую десятилетиями готовили к захвату чужого, не выдержала и посыпалась. И теперь из-за мобилизации война России против Украины для большинства граждан РФ – это не что-то там на ТВ или в интернете, а то, что вошло в каждый российский дом.

Именно на факт украинской силы реагирует руководство России, изменяющее тактику и пытающееся вовлечь в войну еще больше российских граждан и ресурсов.

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Объясню россиянам по-русски, что происходит.

55 тысяч российских солдат погибли на этой войне за полгода. Десятки тысяч ранены, искалечены. Хотите больше? Нет? Тогда протестуйте. Боритесь. Убегайте. Или сдавайтесь в украинский плен. Это варианты для вас, чтобы выжить.

Я благодарю каждого и каждую, кто воюет и работает ради нашей победы".

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