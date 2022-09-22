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Зеленский (16549) мобилизация (1618)

Российское решение о мобилизации - это признание того, что их кадровая армия посыпалась, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, выступление украинского презиента размещено в его фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Российское решение о мобилизации – это откровенное признание того, что их кадровая армия, которую десятилетиями готовили к захвату чужого, не выдержала и посыпалась. И теперь из-за мобилизации война России против Украины для большинства граждан РФ – это не что-то там на ТВ или в интернете, а то, что вошло в каждый российский дом.

Именно на факт украинской силы реагирует руководство России, изменяющее тактику и пытающееся вовлечь в войну еще больше российских граждан и ресурсов.

Читайте также: Говорили о вероятном характере действий противника в ближайший период, - Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Объясню россиянам по-русски, что происходит.

55 тысяч российских солдат погибли на этой войне за полгода. Десятки тысяч ранены, искалечены. Хотите больше? Нет? Тогда протестуйте. Боритесь. Убегайте. Или сдавайтесь в украинский плен. Это варианты для вас, чтобы выжить.

Я благодарю каждого и каждую, кто воюет и работает ради нашей победы".

Смотрите также: Благодарю Вас и всю команду за то, что Вы сделали, - освобожденные украинские офицеры пообщались с Зеленским. ВИДЕО
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Топ комментарии
+21
лох, який два роки планомірно знищував українську армію, розповідає про якесь кацапське "посипалось". опудало, краще поясни, чому в твоєму офісі досі сидять зрадники?!!
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22.09.2022 22:26
+16
Про межу особливо зворушливо
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22.09.2022 22:35
+13
Нічого особливого, просто при розмові з членами комітету з розвідки Конгресу США головує не Голова розвідки Буданов, а завгосп Єрмак. Також при обговоренні інформації з обмеженим доступом присутній Андрій Смірнов - людина Портнова
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22.09.2022 22:33
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Правила форума Совет форумчан
їхня кадрова армія посипалася

Попісялася.
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22.09.2022 22:19 Ответить
- Вот вам повестка в военкомат.
- О, круто. С кем воюем?
- С фашистами.
- Ясно. А против кого?
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22.09.2022 23:10 Ответить
Капитан Очевидность.....
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22.09.2022 22:21 Ответить
Каждую весну и осень в рф набирают по 120-130 тысяч призывников...
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22.09.2022 22:23 Ответить
это помогло свиноцабакам...?
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22.09.2022 22:30 Ответить
***** зараз ніщо не заважає назбирати хоч мільйон, хоч три мільйона м'яса і навесні кинути всю цю ораву в наступ на Україну. якщо нам нарешті не почнуть давати літаки, танки та крилаті ракети відбитися від цієї орди ми навряд чи зможемо. принаймні я не уявляю, як це можна зробити наявною зброєю.
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22.09.2022 22:24 Ответить
Ілля Сёмкін

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:21.09.2022 - новорожденный, а уже каской загребает
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22.09.2022 22:56 Ответить
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22.09.2022 23:00 Ответить
лох, який два роки планомірно знищував українську армію, розповідає про якесь кацапське "посипалось". опудало, краще поясни, чому в твоєму офісі досі сидять зрадники?!!
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22.09.2022 22:26 Ответить
для початку нехай перестане коментувати те, в чому не шарить..чи ото якщо він у якості диктора, то нехай владу з привілеями віддасть Залужному..ну типу - керівнику військової адміністрації країни
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22.09.2022 22:31 Ответить
Нічого особливого, просто при розмові з членами комітету з розвідки Конгресу США головує не Голова розвідки Буданов, а завгосп Єрмак. Також при обговоренні інформації з обмеженим доступом присутній Андрій Смірнов - людина Портнова
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22.09.2022 22:33 Ответить
Уявляю на скількох можно Єрмака обміняти....
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22.09.2022 22:45 Ответить
Шкода, що ОПЗЖшникі ще потрібні Презеденту, щоб підголосовувати Слугам в парламенті.
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22.09.2022 22:46 Ответить
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22.09.2022 23:47 Ответить
Та ЗАЖОПники и нахрен никому не нужны, их рациональнее расстрелять - дешевле будет
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23.09.2022 02:45 Ответить
У слуг голосів не вистачає так що опезеешники щей як потрібні
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23.09.2022 10:09 Ответить
Судячи по тому як Шойгу занизив у 10 раз втрати рф УБИТИМИ ТО Й мобілізація становитеме десь 3 000 000 чоловік
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22.09.2022 22:28 Ответить
Психологи говорят - первая реакция самая правильная. В Украине после объявления мобилизации очереди выстроились у военкоматов, в России - в аэропортах.
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22.09.2022 22:30 Ответить
В рамках часткової мобілізації планується призвати 300 000 резервістів. Міністр оборони рф також повідомив, що за час війни в Україні загинуло 5937 російських військовослужбовців. Якщо потрібно призвати 300 000 резервістів, то можливо і загнулось 300 000 (включаючи зниклих і втікачів) військовослужбовців, а не 5937.

А якщо засекречений пункт указу про мобілізацію в росії дозволяє призвати 1 млн росіян, це означає, що кремль планує, що Україна скоро перемеле 1 млн біомаси і їм потрібна заміна.
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22.09.2022 22:31 Ответить
Про межу особливо зворушливо
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22.09.2022 22:35 Ответить
О, хоть у одного кацапа правильная извилина в голове есть
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23.09.2022 02:48 Ответить
Навряд, це просто шрам від піздю...ни, які дають ВСУ, ІНАКШЕ ДО НИХ НЕ ДОХОДИТЬ.
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25.09.2022 06:41 Ответить
Посипалась уся рашка, побудована на брехні, пропаганді і хворобливих амбіціях закомплексованого карлика. Посипалась зіткнувшись із монолітним сплавом українського народу, ЗСУ, державних інституцій і прогресивної світової спільноти. Прикро, що агонізуючи москальщина ще принесе багато біди Україні, тому треба тримати стрій, не розслаблятись у боротьбі із зовнішніми і внутрішніми (є ще в Україні купка зрадо_обів) ворогами держави.
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22.09.2022 22:35 Ответить
Кадровая красная армия сдохла 2 октября 1941 года...4 миллиона попало в плен,остальные разбежались по лесам и болотам
Эту инфу нарыл Виктор Суворов в немецком архиве во Фрайбурге в 1995 году...судя по записям в дневнике начштаба Вермахта Гальдера ..,а немцы записывали каждую мелочь в сражениях с кремлевским Вермахтом..
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22.09.2022 22:36 Ответить
Это и без Суворова было известно, попало в плен в 1941 - 3,9 млн., официальные савецкие данные. А если учесть что в начале войны немцы отпускали местныз по домам т.к. считали что война скоро закончится - то и все 5 млн. При том что вся немецкая армия вторжения была 3,5 млн.
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22.09.2022 23:59 Ответить
Якби там не було, слід визнати, що підсипати "гарматного м'яса" у котел війни рф має ресурсів достатньо.
Потрібно шукати адекватну відповідь. Наприклад, на питання, чи готова Україна призвати і підготувати таку саму кількість військ? Чи потрібно це робити? А може вже почати робити зараз? Зеленський хай говорить, а Залужний хай робить.
Навіть в теорії уявити додаткових 300 000 орків в Україні це фігово.
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22.09.2022 22:39 Ответить
не посипалася, а пішла на едзение робакам.. аж трескіт зубів їхніх стоїть
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22.09.2022 22:40 Ответить
На кацапії набирають батальйони гарматного м"яса.
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22.09.2022 22:40 Ответить
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22.09.2022 23:48 Ответить
зарано переможні афірмації задвигати, готуватися треба серйозно - зброя має бути в необхідній кількості до нового року, орда попре знову - і ось коли отгребе тоді можна сказати що це перелом
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22.09.2022 22:42 Ответить
ввеь мир увидил это террористическое бандформирование во главе с ******...исторически такие как путин не стреляются их ликвидируют
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22.09.2022 22:42 Ответить
Зі звернення В.Зеленьського

"Ми точно знаємо, що повістки на 300 тисяч осіб були надруковані й підписані заздалегідь, ще до того, як з'явилося це рішення про мобілізацію. Наша розвідка це довела. Але російське керівництво готується забрати в армію до мільйона чоловіків - це те головне, про що вони зараз замовчують."
https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/22/7368678
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22.09.2022 22:47 Ответить
В Казани повестки стали выдавать например сразу после промови хутина, и запретили мужчинам выезжать за пределы Татарстана. Т.е. да, повестки были готовы заранее.
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23.09.2022 00:03 Ответить
А яка твоя заслуга в цьому? Може це завдяки тому що ти здав південь? А може тому що ти не фінансував виробництво ******** зброї?
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22.09.2022 22:48 Ответить
а в тюрмі їх чекає прігожєн
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22.09.2022 22:51 Ответить
*Тимчасом воєнком, якому байдуже на телефони/соцмережі, просто стукає у двері*
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22.09.2022 22:56 Ответить
- Вот, повестка в военкомат. - А с кем воевать будем? - С фашистами - А против кого?
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22.09.2022 23:01 Ответить
Перебили "профі-контрактників", лишилось перебити "діванних вояк"...
Це як мама вчила: "Поїв - помий тарілку!"...
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22.09.2022 23:01 Ответить
Посуне мільйонна орда, згадаєте, як все літо по епіцентрах ходили плиточку купували і шпалери підбирали.
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22.09.2022 23:02 Ответить
І що в тому поганого? Ми бачимо в перспективі життя, москалі = смерть...є різниця?
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25.09.2022 06:51 Ответить
а те, що москалів стримують солдати, яким для цього постійно потрібна допомога, а не ваші шпалєри
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25.09.2022 22:54 Ответить
Це визнання того, що спецоперацію росія вже програла,

тепер вона починає війну, з допомогуою мобіків.
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22.09.2022 23:04 Ответить
он бы лучше сказал, что мы будем делать с миллионом мобилизированных?! это очень фиговая новость для нас!
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22.09.2022 23:12 Ответить
Фейсбук видалив "Фабрику тролів" Володимира Зеленського вартістю в 2 мільйони доларів.
Було видалено 168 Акаунтів,149 сторінок, та 79 групп.
В Адміністрації Президента цю новину не коментують...
принаймні Єрмак і Подоляк мовчать , як в рот води набрали !🙁
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22.09.2022 23:14 Ответить
это почти как деоккупация Харьковской области.
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22.09.2022 23:51 Ответить
😆
Погано що це все було за нащі грощі.
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23.09.2022 14:18 Ответить
Юрій Бутусов

7 год ·

На кожній ділянці фронту наші воїни намагаються брати полонених для обміну.

Тільки під час Балаклійської наступальної операції взяли у полон понад 400 російських військовослужбовців.

Поповнення обмінного фонду робить можливим і подальші обміни.

Тим більше, що в Україні багато російської агентури - депутати ОПЗЖ продовжують спокійно голосувати у Раді.

Відомі російські агенти Рінат Кузьмін і Руслан Демченко, наприклад, мають для Путіна не меншу цінність, ніж Медведчук.

Ми маємо обміняти усіх наших. Понад 2000 наших полонених у Маріуполі, та кілька тисяч полонених на інших ділянках фронту чекають на обмін.

Треба використовувати усі важелі.
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22.09.2022 23:59 Ответить
Не надо им нечего объяснять! Они вполне организованно сами сюда хотят приехать. Меня интересует только один вопрос. Где танки? Где пушки? Где напалм? Нам предстоит серьезное мочилово.
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23.09.2022 00:00 Ответить
Заткнись уже, гнида! И без тебя всё понятно. Ты за розкрадання гуманитарки хоть кого от работы отстранил? Чи токо можешь волонтёров кошмарить и на патриотов судебные дела вешать?
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23.09.2022 02:58 Ответить
Точно сказано! ... 5+
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23.09.2022 03:07 Ответить
- Якщо ти хочеш зупинити війну - ти обов'язково її зупиниш (с)
- Проста пиристать стрилять (с)
- Закончил вайну в своей главе (с)
- Хужи НЕ будет (с)
- Вам панравица(с)
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23.09.2022 03:29 Ответить
Моя оцінка " Точно сказано! ... 5+ " стосується не тих подій, які були до потопу, і не інших історій з минулого життя, а даної статті на censor.net і наведеної тут промови Президента України від 2022-09-22.
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23.09.2022 03:59 Ответить
Якбы ж те слова подтверждались правильными делами Янэлоха. А так... Напишите мне правильные слова на бомажку и я Вам так их прочитаю с выражением, шо куда там тому Лоху, который читает с суфлёра
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23.09.2022 09:12 Ответить
То НЕ його промова.

Бубочка лишень читає вголос написані кимось тексти.

Сподобався текст? - так і пиши: "текст сподобався".

Диктор сподобався? - так і пиши: "чувак з кварталу жжот" і т.ін.

Be more specific.
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30.09.2022 01:35 Ответить
Класика російської літератури про "хто винний? і що робити?"
- це помилка чи навіть обман, тому що насправді важливим (і взагалі дійсним) є тільки 1 запитання:
"що робити?"
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23.09.2022 04:03 Ответить
Зе клоун рятує свою шкуру після невдалої здачі України.
Тому тільки казки.
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23.09.2022 14:15 Ответить
Російське рішення про мобілізацію - це визнання того, що їхня кадрова армія посипалася Джерело: https://censor.net/ua/v3369021

Казкар квартальний - армія капів може і посипалася, але вони залучать 1 міліон кацапів і будуть намагатися закидати ЗСУ трупами, що вони і робили у Другу Світову, тай ще мін навстановлюють.
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25.09.2022 02:24 Ответить
Чотирьохразовий уклоніст провів "стратегічний а наліз" і видав перл...словесний....черговий. Ай да вофка... пора мемуари писати.
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25.09.2022 06:58 Ответить
 
 