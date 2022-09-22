Российские оккупанты ударили по многоэтажке Торецка - есть погибшие и раненые. ВИДЕО
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Вечером 22 сентября российские оккупанты обстреляли Торецк Донецкой области, ударив в многоэтажку.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Оперативный ВСУ.
"Торецк, Донецкая область. Рашисты ударили с самолета по 9-ти этажке. Много погибших и раненых", - отмечается в сообщении.
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