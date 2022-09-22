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обстрел (20169) Торецк (148)

Российские оккупанты ударили по многоэтажке Торецка - есть погибшие и раненые. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Вечером 22 сентября российские оккупанты обстреляли Торецк Донецкой области, ударив в многоэтажку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Оперативный ВСУ.

"Торецк, Донецкая область. Рашисты ударили с самолета по 9-ти этажке. Много погибших и раненых", - отмечается в сообщении.

Смотрите также: Ночь в Донецкой области: Авдеевка подверглась массированному артобстрелу, по Торецку нанесен авиаудар. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+18
це все дуже далеко зайшло. або ми, або вони. все, крапка.
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22.09.2022 23:15
+6
це війна - зуб за зуб , око за око -російські міста мають зазнавати ударів..нищити всіх нах інакше ніяк..
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22.09.2022 23:23
+5
Зловтіха, пробач Господи, бо скільки з них молили "Путен введи!".. І скільки мовчало ту біду терплячий. Ось і намолили. Усім нам. Тьфу, ***...
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22.09.2022 23:50
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це все дуже далеко зайшло. або ми, або вони. все, крапка.
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22.09.2022 23:15 Ответить
в них свій джахад скоріше попасти в рай ....бо всі інші просто "здохнут" ... кгбешений пророк так сказав ....
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22.09.2022 23:25 Ответить
пока мы не начнем делать с кацамими такие же негуманные справы,что бы они на своей шкуре почувствовали как это...никуя не будет
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22.09.2022 23:27 Ответить
кто это ,, мы,, ?
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22.09.2022 23:33 Ответить
но...не вы...ничего личного...смените методичку.
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23.09.2022 00:38 Ответить
В Дагестані колапс... бояться воювати проти ЗСУ https://www.youtube.com/watch?v=1Yj-c5PGcwo
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22.09.2022 23:22 Ответить
ну це ще не колапс, але я дивився оригінал, там кацапка намагається їх вербувати дебільними доводами та в неї не дуже виходить
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22.09.2022 23:34 Ответить
це війна - зуб за зуб , око за око -російські міста мають зазнавати ударів..нищити всіх нах інакше ніяк..
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22.09.2022 23:23 Ответить
знову б'ють по Запоріжжю, ********
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22.09.2022 23:47 Ответить
В найближчі дні, тижні орки посилять обстріли... Вирішальни часи
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22.09.2022 23:49 Ответить
Зловтіха, пробач Господи, бо скільки з них молили "Путен введи!".. І скільки мовчало ту біду терплячий. Ось і намолили. Усім нам. Тьфу, ***...
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22.09.2022 23:50 Ответить
А че зловтіха ? Вполне себе адекватная констатация их русской поговорки "назвался груздем?".

Шо хотели - то получили.
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23.09.2022 00:28 Ответить
Чому говнокомандуючий не дає команди бити по ворожій території? Треба на кожен їхній удар відповідати двома. Тільки так і можливо цих трарин заставити думати.
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23.09.2022 10:10 Ответить
 
 