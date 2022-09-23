Украинцы захватили две российские гаубицы "Мста-Б". ВИДЕО
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Украинские воины затрофеили две российские гаубицы "Мста-Б" калибром 152 миллиметра.
Как сообщает Цензор.НЕТ, свое боевое достижение бойцы показали в соцсетях.
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+33 Oleksiy Burkovskyy f4da03d1
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показать весь комментарий23.09.2022 10:00
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Хлопці , Ви молодці , бережіть себе 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
в хороших руках, як снайперська гвинтівка
слава ЗСУ!
Ввалюйте їм по-повній, шо б руки-ноги в різні кути розліталися!
Если они захотели рассмешить и порадовать гранатомётчика,то да,это верный способ.