Украинцы захватили две российские гаубицы "Мста-Б". ВИДЕО

Украинские воины затрофеили две российские гаубицы "Мста-Б" калибром 152 миллиметра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое боевое достижение бойцы показали в соцсетях.

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