РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6133 посетителя онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Война
16 910 29
война (46847) трофеи (165)

Украинцы захватили две российские гаубицы "Мста-Б". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские воины затрофеили две российские гаубицы "Мста-Б" калибром 152 миллиметра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое боевое достижение бойцы показали в соцсетях.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: Украинские воины затрофеили российскую переносную станцию наземной разведки "Кредо-М1". ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+33
Спасибо, парни! Храни вас Господь. Молимся за Вас.
показать весь комментарий
23.09.2022 09:53
+20
Жаль не самоходки, но и такое сгодится. Слава Украине!!!
показать весь комментарий
23.09.2022 09:55
+16
ай да рашка, поки той лєнд-ліз, а вона вже постчає...
показать весь комментарий
23.09.2022 10:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Спасибо, парни! Храни вас Господь. Молимся за Вас.
показать весь комментарий
23.09.2022 09:53 Ответить
Жаль не самоходки, но и такое сгодится. Слава Украине!!!
показать весь комментарий
23.09.2022 09:55 Ответить
Героям слава !!

Хлопці , Ви молодці , бережіть себе 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
23.09.2022 09:59 Ответить
ай да рашка, поки той лєнд-ліз, а вона вже постчає...
показать весь комментарий
23.09.2022 10:00 Ответить
Скільки є снарядів до них?
показать весь комментарий
23.09.2022 10:03 Ответить
Так "ленд-ліз:2" ще працює! Під Херсоном кацапи наскладували - готувалися до нашого масованого наступу на початку вересня! А зараз потроху їх "видавлюють" і склади переходять в наші руки!
показать весь комментарий
23.09.2022 10:12 Ответить
В Східній Європі вже працюють два завода по виробництву 122 і 152 калібрів.
показать весь комментарий
23.09.2022 10:27 Ответить
Можна пруф, порадіти?
показать весь комментарий
23.09.2022 11:20 Ответить
тобі - ні
показать весь комментарий
23.09.2022 12:15 Ответить
Красавчики!!!
показать весь комментарий
23.09.2022 10:26 Ответить
Це не самохідка МСТА. Навіть я, повний ламер, це бачу. Думаю, що це артилерійські гармати Д-20 або Д-30, що теж дуже добре.
показать весь комментарий
23.09.2022 10:26 Ответить
то мста -б их в двух вариантах выпускали самоходная Мста -с и буксируемая
показать весь комментарий
23.09.2022 10:38 Ответить
Я ж кажу, що ламер
показать весь комментарий
23.09.2022 10:42 Ответить
Це пушка- гаубиця 2А65 мста б.

в хороших руках, як снайперська гвинтівка
показать весь комментарий
23.09.2022 10:46 Ответить
Це Мста-Б. А самохідка це Мста-С.
показать весь комментарий
23.09.2022 11:34 Ответить
Фахівець Бобер, ні 122 мм Д-30, ні М-30, ні є гарматами, вони гаубиці. Доречі є Мста і буксуєма
показать весь комментарий
23.09.2022 12:47 Ответить
Що затрофеїли то добре, але з 152-мм снарядами погано. Десь читав, що тільки почали будувати завод по виробництву ***********. Коли він ще запрацює...
показать весь комментарий
23.09.2022 11:13 Ответить
читай і далі "десь"
показать весь комментарий
23.09.2022 12:16 Ответить
Героям Слава! Москалям - смерть! Храни вас Господь, козаки!
показать весь комментарий
23.09.2022 12:49 Ответить
кацапів тільки утилізовувати
слава ЗСУ!
показать весь комментарий
23.09.2022 13:14 Ответить
Наші ж ви котики, бережи вас Господь та Матінка Богородиця
показать весь комментарий
23.09.2022 14:03 Ответить
Молодці хлопці!
Ввалюйте їм по-повній, шо б руки-ноги в різні кути розліталися!
показать весь комментарий
23.09.2022 15:45 Ответить
Энергодар. Утро. Кадыровский омон берет Киев.
Если они захотели рассмешить и порадовать гранатомётчика,то да,это верный способ.
показать весь комментарий
23.09.2022 21:51 Ответить
ребята Украинцы, не комментируйте здесь такие веши, как, когда отдадут США HIMARS ATACMS? ны ваши и не США не разбазаривают такие веши. как по вашему на самый юг крыма достигла украинская ракета? посчитайте киллометраж и делайте выводы.
показать весь комментарий
24.09.2022 11:59 Ответить
 
 