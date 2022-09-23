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Последний бой грузинского добровольца, героя Мариуполя полковника Бахвы Чикобава. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Инструктор полка "Азов", участник боев за Мариуполь Георгий Купарашвили рассказал о последнем бое героя Мариуполя полковника Бахвы Чикобава.

Об этом он рассказал в интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.

"Когда мы видели, как Бахва ведет боевые действия, мы просто гордились им", – отметил Купарашвили.

"Нас перебросили в центр города. Там был прорыв, надо было уничтожить технику противника. Сначала Бахва, как лучший специалист по уличным боям пошел первым с группой из 25 человек для сдерживания этого прорыва... Шел бой в центре города, были танки, БМП, в первый день мы их отбили, сражались за каждый сантиметр. Бои шли во дворах...", - вспоминает он.

По словам Купарашвили, они продолжали бои с танками противника, несмотря на отсутствие оружия, необходимого для поражения техники.

Сам Купарашвили в тех боях получил ранение, а Чикобава обеспечил его эвакуацию.

"Там остались Бахва и два "Азовца", - добавляет он.

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Купарашвили напоминает, что Чикобава героически бил по танкам противника из гранатомета. Погиб он также героически, пытаясь спасти бойцов "Азова".

"Они (бойцы "Азова". - Ред.) попали в окружение, и Бахва с еще одним "Азовцем" побежали их спасать. Это было где-то метров 300 от той позиции, где он находился. И когда он забежал во двор, он ребят вытащил, но сам уже не вышел. Его расстреляли в упор", - отметил Купарашвили.

Полковник Бахва Чикобава – офицер грузинской полиции, экс-командир спецназа из Самегрело, глава регионального отделения специального назначения из Самегрело-Земо Сванети ГУ МВД Грузии. Инструктор батальонов "Донбасс" и "Азов".

Ранее сообщалось, что грузинский доброволец Бахва Чикобава погиб, героически защищая Мариуполь.
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Слава Герою Грузии и Украины💙💛
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23.09.2022 10:23 Ответить
Пам'ятаємо кожного!!!
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23.09.2022 10:24 Ответить
у нас у дворі вже не молодий грузин пече дуже смачну випічку, якось розговорились і він розповів - що коли руські свинособаки вторглись в Грузію і були вже на околицях Дбілісі, біля його дому був ДОТ в якому спочатку було 9 оборонців а потім залишилось 4 чоловіки, протистояли навалі русні і коли скінчились набої залишилась одна граната.... хлопці обійняли один одного за плечі утворивши коло .... потім пролунав вибух......
вони знали що з ними зробить русьня і їй не здались.....
Грузини мужня нація! Слава Героям!
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23.09.2022 10:28 Ответить
повага ГЕРОЯМ.
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23.09.2022 20:11 Ответить
грузин, а в серці українець більше ніж ті зрадники з українскими паспортами які масово здають наших хлопців на сході
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23.09.2022 10:30 Ответить
Спочивай з Богом, козаче
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23.09.2022 10:35 Ответить
Слава Герою.
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23.09.2022 20:10 Ответить
 
 