Более десяти единиц боевой техники затрофеили бойцы батальона "Карпатская Сечь" во время "плановой перегруппировки" армии РФ на Харьковщине. ВИДЕО

Бойцы 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" захватили в исправном состоянии более 10 единиц вражеской боевой техники во время украинского контрнаступления в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, трофеями украинских воинов стали две БМП-2, танк Т-80БВМ, БТР-82А, бронемашины МТ-ЛБ, МТ-ЛБВМ, реактивная установка УР-77, САУ Гиацинт-С и военные грузовики.

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