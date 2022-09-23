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Более десяти единиц боевой техники затрофеили бойцы батальона "Карпатская Сечь" во время "плановой перегруппировки" армии РФ на Харьковщине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Бойцы 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" захватили в исправном состоянии более 10 единиц вражеской боевой техники во время украинского контрнаступления в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, трофеями украинских воинов стали две БМП-2, танк Т-80БВМ, БТР-82А, бронемашины МТ-ЛБ, МТ-ЛБВМ, реактивная установка УР-77, САУ Гиацинт-С и военные грузовики.

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Це супер, в нас її не вистачає
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23.09.2022 10:45 Ответить
Працює воєнторгRU.
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23.09.2022 10:48 Ответить
Планова щоденна поставка ))
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23.09.2022 10:53 Ответить
Файно, файно
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23.09.2022 10:57 Ответить
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23.09.2022 11:00 Ответить
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23.09.2022 11:34 Ответить
Переозброєння та мілітаризація.

Головне тепер символіку зачистити щоб потім казусів не було.
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23.09.2022 12:28 Ответить
"..потерь нет"
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25.09.2022 06:31 Ответить
 
 