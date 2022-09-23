РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5203 посетителя онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине
9 800 11
Мариуполь (5562) Андрющенко Петр (526)

27 российских военных грузовиков въехали в Мариуполь в первый день "референдума", - Андрющенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В Мариуполь 23 сентября, в первый день "референдума", въехало 27 российских военных грузовиков, часть из которых загружена оккупантами

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме.

"27 тяжелых военных грузовиков въехали в Мариуполь. Двигаются в середину города, часть нагружены. Так в Мариуполе начался первый день спектакля "референдум". Правда, похоже на свободное воеобразение горожан?" – заметил он.

Смотрите: Последний бой грузинского добровольца, героя Мариуполя полковника Бахвы Чикобава. ВИДЕО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Напевне "масовку" для телекамер пропагандонів готують
показать весь комментарий
23.09.2022 11:13
+5
Город разрушенный под ноль будет кукарекать...типа руины тоже голосуют за майзолейных баранов🦍🦍🦍
показать весь комментарий
23.09.2022 11:14
+3
розїздились.... хаймарси це виправлять.....
показать весь комментарий
23.09.2022 11:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
розїздились.... хаймарси це виправлять.....
показать весь комментарий
23.09.2022 11:07 Ответить
ce oni golosuvati priehali
показать весь комментарий
23.09.2022 11:09 Ответить
Напевне "масовку" для телекамер пропагандонів готують
показать весь комментарий
23.09.2022 11:13 Ответить
Город разрушенный под ноль будет кукарекать...типа руины тоже голосуют за майзолейных баранов🦍🦍🦍
показать весь комментарий
23.09.2022 11:14 Ответить
Это они заполненные бюллетени привезли.
показать весь комментарий
23.09.2022 11:26 Ответить
Вы правда верите что они будут заниматься такой ерундой как возиться с бюлетнями? ***** уже сказал что он все решил
показать весь комментарий
23.09.2022 11:37 Ответить
Аполитично рассуждаешь, клянусь честное слово! Ты видишь жизнь только из окна моего персонального автомобиля, клянусь честное слово!
А деньги на агитацию? А деньги на изготовлению бюллетеней? А за рЫск? (дЭньги давай (с)).
показать весь комментарий
23.09.2022 11:48 Ответить
Сразу голосующих будут под руки и грузить на фронт. Так сказать чтобы два раза не бегать за ними
показать весь комментарий
23.09.2022 11:35 Ответить
Более чем вероятно. Причем и тех, и других (нормальные-то взрывчаткой голосуют (хотя это и военное преступление)).
показать весь комментарий
23.09.2022 12:17 Ответить
 
 