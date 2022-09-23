27 российских военных грузовиков въехали в Мариуполь в первый день "референдума", - Андрющенко. ВИДЕО

В Мариуполь 23 сентября, в первый день "референдума", въехало 27 российских военных грузовиков, часть из которых загружена оккупантами

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме.

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"27 тяжелых военных грузовиков въехали в Мариуполь. Двигаются в середину города, часть нагружены. Так в Мариуполе начался первый день спектакля "референдум". Правда, похоже на свободное воеобразение горожан?" – заметил он.

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