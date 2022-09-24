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армия РФ (15392) война (46904) Россия (91304) мобилизация (1624)

"Че вы орете, как бабы? Две недели доподготовки и зарплата контрактника до конца спецоперации", - недовольных мобилизованных россиян успокаивают на сборном пункте. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Мужчинам говорят, что они будут "на службе" до конца "спецоперации".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Один из военных рассказывает мобилизованным о том, что им будут выплачивать зарплату как контрактникам, а также присвоят звание "ветеран боевых действий".

Также он заявил, что они будут находиться на службе до конца спецоперации.

"Рот закрой!... Вы все военные, мужики. Все, игры закончились, вы все военные", - сказал военный.

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Топ комментарии
+79
Ідіть у сраку зі своїм Тєлєграмом.
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23.09.2022 11:37
+56
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23.09.2022 11:44
+41
Нужно умиреть за *****. иначе ты, ****, не руская *****
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23.09.2022 11:37
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Ідіть у сраку зі своїм Тєлєграмом.
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23.09.2022 11:37 Ответить
sgoden...sho za 🤬stvo polzovatsa etim fsbshnim dermom
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23.09.2022 11:39 Ответить
Я если честно сам ****. Бацка-Астнаватель телеги это павло дуров, астнаватель вкатаке. Это, ****, чисто фсбшний, просто господи, через Е, проЕкт. и там ****, всьо бизапасна **********, ну *** буду, безопастна
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23.09.2022 11:41 Ответить
vse na mnogo huzhe. dazhe Zaluzhny polzuetsa etim dermom
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23.09.2022 11:42 Ответить
нашел на хартии https://charter97.org/ru/news/2022/9/23/516921/
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23.09.2022 11:59 Ответить
і при тому шість разів
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23.09.2022 12:05 Ответить
У Дурова отжимают Vk. Он делает телеграм. Дурова щимят, он сваливает из рашки. Вывод: Дуров агент ФСБ. ШТА?
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23.09.2022 12:43 Ответить
trebo do konca razskazivatj🤬........potom Amerika otbirajet durovu granti - tot goly kak krisa bezhit abaratna na parashu....i.....v drug opjatj vse u nevo v porjadke...
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23.09.2022 12:48 Ответить
Вот на ютубе
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23.09.2022 12:51 Ответить
Нужно умиреть за *****. иначе ты, ****, не руская *****
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23.09.2022 11:37 Ответить
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23.09.2022 12:05 Ответить
агоньагоньагоньагоньагонія..!
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23.09.2022 12:50 Ответить
Короче вернутся только в пакетах.
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23.09.2022 11:38 Ответить
«Мы всерьез пока еще ничего не начинали» не дарма )(уйло сказав
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23.09.2022 11:39 Ответить
Ну, не знаю, какие военные из них получаться, а вот падаль из них выйдет отменная. ВСУ гарантирует.
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23.09.2022 11:40 Ответить
Сборы второй армии мира это что то. Но в целом лям дебилов с автоматами, это лям дебилов с автоматами. Даже если каждый сотый дебил попадет в одного нашего, это огромные потери...запад должен дать нам и танки и ракеты, хватит уже эту тему мусолить, время настало, дальше только ядерная война и никому эти танки уже не пригодятся
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23.09.2022 11:40 Ответить
Самое глупое, что плешивый мог сделать, - он уже сделал, объявил могилизацию.
путин, как большинство народонаселения россии, очень глупый человек, совершенно необразованный. Ватаны мыслят категориями, - людишками забросаем, у нас их много (на самом деле уже давно, - нет). Дурак даже не понял, что призвав миллион человек, - он ослабил армию, а не усилил. Миллион человек нужно кормить, одеть, обуть, посадить в какой-то танк... Ресурсы, которые и так сокращаються (в декабре нефтянное эмбарго) будут размазываться на большее стадо... толку от необученного, демотивированного солдтата, - ноль. По всем граблям фюрера идет придурок.
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23.09.2022 11:59 Ответить
Могут рассматривать "план Жукова" опробованный на Тоцком полигоне.
Удары тактическими ядерными ракетами по укрепрайонам и прорыв большими массами пехоты с танками прямо по "окнам" пробитым ядерными фугасами.
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23.09.2022 12:46 Ответить
прямо по радиоактивным окнам? Я правильно понял?
Сбрасиваешь ядерную бомбу и посылаешь в зону заражения солдат?
Гениально.
хороший план у товарища жюкова - забористый...
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23.09.2022 13:44 Ответить
Ви самі зрозуміли,що написали?
В 2014 році кацапи писали і інеті: парашютісти висаджуються на кришу ВР... і тому подібну муть вони винашували 8 років.
Попробували і получили по зубам.
Касапи можуть тільки солі собі на хвост насипать і повиступати з заявами-страшилками...
Часткова мобілізація визвала паніку,а застосування ЯЗ може спровокувати наслідки,похлеще Херосіми та Нагасакі.
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24.09.2022 10:27 Ответить
Быдло думало, что это коснётся только Украины, а им - ордена и медали. Оказалось, их ждут прочные пакеты и рефрижераторы.
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23.09.2022 11:44 Ответить
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23.09.2022 11:44 Ответить
"Бидло" починають заганять у "стійло" І до деяких починає "доходить", що це "стійло" - тимчасове... Як на м"ясокомбінаті - перед забоєм чергової партії скота!
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23.09.2022 11:44 Ответить
Ишь ты, пакетное мясо думать вздумало! По пакетам!
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23.09.2022 11:50 Ответить
Питання касира на рассіі - "пакєт нада?" набуває якогось загрозливо сакрального значення...
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23.09.2022 11:54 Ответить
Це питання могілізовані кацапи повинні задавати воєнкому
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23.09.2022 12:02 Ответить
Российские депутаты приняли «трудное решение» не ехать на фронт
21 сентября 2022

Самым легким решением для депутатов Госдумы было бы отправиться на фронт вместе с мобилизованными россиянами, но народные избранники не могут так поступить, поскольку за каждым из них стоят граждане, заявил депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин.

«Иной раз кажется, что написать заявление и уйти на фронт - это самое легкое решение. Но за каждым из нас стоят граждане», - ответил на это спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Накануне Вяткин внес в Госдуму поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за дезертирство и сдачу в плен.
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23.09.2022 11:51 Ответить
Четверо депутатов Госдумы РФ попросились на войну в Украине просьбой отправить их "служить в составе ВС РФ" к нему обратились единороссы Дмитрий Хубезов, Виталий Милонов, Дмитрий Саблин и Сергей Сокол. https://www.unian.net/war/chetvero-deputatov-gosdumy-poprosilis-na-voynu-v-ukraine-11988468.html
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23.09.2022 11:56 Ответить
ce ponti i pokazuha - tak zhe kak s girkinim na granice Hersona.
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23.09.2022 12:00 Ответить
Виталий Милонов? Отлично, без этой гниды Земля станет чище. Даже кацапы будут довольны. Кроме самых упёртых НОДовских имперцев.
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23.09.2022 12:53 Ответить
так він же в окопі не буде сидіти
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23.09.2022 13:07 Ответить
да там бабы сами мужиков погонят.чтобы кредиты закрыть. не зря их всех загоняют в долги.
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23.09.2022 11:52 Ответить
а де ви там мужиков побачили?? петушня 3.14арастична
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23.09.2022 11:59 Ответить
Кацапы,существа без мозгов,е....ное скотское стадо дикарей.
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23.09.2022 11:55 Ответить
Леменги *****...
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23.09.2022 11:57 Ответить
В советско-финской войне, названной зимней 1939*40 года ,товаристч Сралин тоже орал на маршалов...что ж вы просрали войну...
По версии Марка Солонина и Виктора Суворова тогда погибло 180 000 солдат и фицеров РККА,от холода голода ещё 120 000,,,эта "паБеда,," одержана всего за три месяца боёв Гордой Финляндией..
Слава маршалу Маннергейму 💪👍
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23.09.2022 11:58 Ответить
Без мобілізації їм ласти. Була в рашистів начебто мільйонна армія, на початок вторгнення, кадрових вояк за 7 міс. в рашистів більше не стало, один згинув, другий неподовжив контракт, третій розірвав, четвертий в полоні, п'ятий "отказник" - нових контрактників мізер, снарядів, ракет кратно менше, ********* більш-менш заліза теж, а от гарматного мяса та брухту типу Т-62, Д-1 ще достатньо
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23.09.2022 11:59 Ответить
І знов бурят?как я рад))-подумав Кабзон.
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23.09.2022 12:03 Ответить
ще тре йух в срань,для повного щастя!

😄лаптєногіпідараси
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23.09.2022 12:07 Ответить
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23.09.2022 12:10 Ответить
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23.09.2022 12:18 Ответить
"вернулся урка с фронта" - будущий слоган, наводящий ужас на крепостных всех парашных населённых пунктов )).
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23.09.2022 12:18 Ответить
Редакция ЦН , Вы немножко так ......... со своим телеграмом , он не открывается , почему нельзя дать в обычном формате
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23.09.2022 12:24 Ответить
Як казав: ВИ ВСЕ ГА..НО! ))
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23.09.2022 12:29 Ответить
задов ван лав
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23.09.2022 13:31 Ответить
Раніше на росії давали 10 років за вбивство, тепер 10 років за відмову вбивати....
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23.09.2022 12:32 Ответить
"ваше місце зарезервовано" у ямі))))))))))
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23.09.2022 12:37 Ответить
Сидять терпіли, і ніхто з них не подумає - а нафіга їм це потрібно!!! Не народ, а сброд!!!
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23.09.2022 12:44 Ответить
*** ТЕЛЕГРАММ В РОТ!
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23.09.2022 13:19 Ответить
По срокам - до конца операции... зп, как у контрактника...
В общем, по воде вилами... Рабы. Кинут 100%.
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23.09.2022 13:23 Ответить
1000 нарядов саботажникам всех туалеты мыть...а потом в караул на месяц без еды ишь ты...строганники захотели
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23.09.2022 13:29 Ответить
О-о-о, ці навоюють...
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23.09.2022 13:31 Ответить
Прибытие домой в чёрном пакете и то не факт.
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23.09.2022 13:55 Ответить
 
 