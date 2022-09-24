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"Че вы орете, как бабы? Две недели доподготовки и зарплата контрактника до конца спецоперации", - недовольных мобилизованных россиян успокаивают на сборном пункте. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Мужчинам говорят, что они будут "на службе" до конца "спецоперации".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Один из военных рассказывает мобилизованным о том, что им будут выплачивать зарплату как контрактникам, а также присвоят звание "ветеран боевых действий".
Также он заявил, что они будут находиться на службе до конца спецоперации.
"Рот закрой!... Вы все военные, мужики. Все, игры закончились, вы все военные", - сказал военный.
Топ комментарии
+79 xander 9cf28439
показать весь комментарий23.09.2022 11:37
+56 Александр Бычик
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+41 Підлога Маккартні
показать весь комментарий23.09.2022 11:37
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путин, как большинство народонаселения россии, очень глупый человек, совершенно необразованный. Ватаны мыслят категориями, - людишками забросаем, у нас их много (на самом деле уже давно, - нет). Дурак даже не понял, что призвав миллион человек, - он ослабил армию, а не усилил. Миллион человек нужно кормить, одеть, обуть, посадить в какой-то танк... Ресурсы, которые и так сокращаються (в декабре нефтянное эмбарго) будут размазываться на большее стадо... толку от необученного, демотивированного солдтата, - ноль. По всем граблям фюрера идет придурок.
Удары тактическими ядерными ракетами по укрепрайонам и прорыв большими массами пехоты с танками прямо по "окнам" пробитым ядерными фугасами.
Сбрасиваешь ядерную бомбу и посылаешь в зону заражения солдат?
Гениально.
хороший план у товарища жюкова - забористый...
В 2014 році кацапи писали і інеті: парашютісти висаджуються на кришу ВР... і тому подібну муть вони винашували 8 років.
Попробували і получили по зубам.
Касапи можуть тільки солі собі на хвост насипать і повиступати з заявами-страшилками...
Часткова мобілізація визвала паніку,а застосування ЯЗ може спровокувати наслідки,похлеще Херосіми та Нагасакі.
21 сентября 2022
Самым легким решением для депутатов Госдумы было бы отправиться на фронт вместе с мобилизованными россиянами, но народные избранники не могут так поступить, поскольку за каждым из них стоят граждане, заявил депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин.
«Иной раз кажется, что написать заявление и уйти на фронт - это самое легкое решение. Но за каждым из нас стоят граждане», - ответил на это спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Накануне Вяткин внес в Госдуму поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за дезертирство и сдачу в плен.
По версии Марка Солонина и Виктора Суворова тогда погибло 180 000 солдат и фицеров РККА,от холода голода ещё 120 000,,,эта "паБеда,," одержана всего за три месяца боёв Гордой Финляндией..
Слава маршалу Маннергейму 💪👍
😄лаптєногіпідараси
В общем, по воде вилами... Рабы. Кинут 100%.