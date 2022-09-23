Бойцы ВСУ нашли вблизи Изюма подбитый российский БТР и мертвого оккупанта. ВИДЕО 18+
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Украинские воины нашли в поле у Изюма подбитый вражеский БТР и тело уничтоженного оккупанта.
Видеозапись, на которой зафиксированы бронемашина и уничтоженный россиянин, опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
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Точно со скуки помер.
А превратились в белых "Жигулей"
0,001% - гора! Це ж сарана!
Головне, що з бтра встиг виповзти, бо довелось би мити і дезінфектувати бтр всередині...
Это так, мысли про себя.....
Я тебе на примере объясню. На понятном. В 14 или 15 году ваши взяли 2-х разведчиков РФ (капитана и рядового (или сержанта)). Их потом обменяли. Чуть ли не главным доказательством были видеозаписи с телефона рядового, где он и капитана (командира разведвзвода) снимает с его согласия, и себя: вот, мол, мы какие - на зачистки ходим, в хохляндии паёк кушаем. Покушали, идиоты.
В 1988 году мою группу (я был командиром группы) наградили. Я был лейтенантом. До командира разведвзвода (капитан) мне еще расти предстояло. Группа на дембель шла, попросили: можно с наградами сфоткаться (тогда даже и полароидов-то не было). Можно. Я фуражку надел, козырек на глаза надвинул. Группа: ну, да, летеха - хват; мы на дембель, а он без опознавания. Сейчас разведка ВСУ может добыть 8 таких фотографий, но ни на одной меня не опознает. Вот, что такое хорошая работа: минимум инфы для противника, максимум пользы для дела (в данном случае, для поддержания морального духа).
А в чём вред - я написал.
Не злость это - неумёх не перевариваю (на войне эти неумёхи жизнями окупаются).
Если в 88м при полном отсутствии в свободном доступе видео/фото ... нужно было ( и делали) скрывать о себе информацию. То сейчас ТЕМ БОЛЕЕ нужно это делать !
Минобороны РФ выдало документ "для служебного пользования", в котором сказано о необходимости хоронить российских военных, находящихся в Украине, в братских могилах, а в случаях невозможности это сделать, уничтожать их тела.
В частности, в документе россиян говорится, что с 1 марта 2022 года необходимо изъять у воюющего в Украине личного состава документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел российских военных из Украины в ночное время, а также организовать захоронения в братские могилы или уничтожение тел своих военных при невозможности выполнить предыдущие требования".
І що тобі дадуть "знаки различия"?
МИ не з людьми воюємо а з "ОРКАМИ"!
Я сам не схвалюю поведінку "відеозйомщика", але реально там обшукувать нічого - особистих документів немає "Знаки различия" - видно при зовнішньому огляді Що тобі дадуть "знаки отличия"? Їх можна використать лише для "маскування", при закиданні розвідника в тил - але ми не ведемо бойових дій на території Росії і не ведемо там розвідку (крім агентурної) Які можуть буть "графічні документи" у рядового? Фотографія голої баби?
Та й людину можна зрозуміть - це випускники військових училищ знають, що треба робить при виявленні трупа військовослужбовця А тут, мабуть, простий "піджак", що вчора взяв до рук зброю!
Последовательность изъятия документов и обработки информации, имеет очень важное значение. Дело в том, что первичная информация, даже если она не дала пользы, может дать пользу, как информация совокупная. Например, даже и погоны: сняли погоны с подполковника, зама какой-то бригады, а тут пузатый-возрастной представляется: я п/п-к, зам. ком. бригады. А ты ему: "Врешь, сучёнок, вот погон зама, а вот его труп. А кто ты есть"? На письмах был "пойман" разведотделом сын Сталина Яков. На письменных приказах и погонах, был "пойман" ген/м-р Потапов. Пойман и "расколот" (кстати), вплоть до условного согласия о сотрудничестве (благо наши "органы" узнали об этом в конце 60-х, а не в 45-м). Допросы эти опубликованы....
Чуть ли не половину инфы следственные органы получили по делу 13-ти (Власов, ну, хотели 13-ти, но получилось 12-ти) из сопоставления второстепенных письменных документов (их никто не бил: было задание узнать правду; её по крупицам и узнавали (интерпретация - дело другое, но лишнего не "шили")).
Пойми, в разведке, в добывании "инфы" (как выражается молодежь), каждое лыко в строку. Каждый штрих, каждый жест.
Мало кто понимает, мало кто осознает, что 80% развединформации это не шпиЁны с микропленками (когда они свои микропленки принесут), а элементарные незаметные мероприятия: наблюдение, опрос, анализ. И вот тот боец, информацию из анализа исключил. Да еще и хвастается этим - дурень сельский.
А ты: "злой... злой...". Я дураков не люблю (настрадался от них).
Але ж і так "рубать сплеча" не треба! Люди ж різні бувають! Нас на третьому курсі юрвузу на екскурсію в морг возили Так лейтенант міліції (у нас була чисто чоловіча група - військовослужбовці і міліціонери) спочатку втратив свідомість, а потім (коли його вивели на вулицю) - блював, далі ніж бачив А він уже два роки слідчим пропрацював!
Мне, честно говоря, в этом плане ближе японцы. Они, описывая свои сражения, говорят больше не о своей доблести, а о доблести противника исходя из простого соображения: "враг был силен, тем больше наша слава" (продолжение знаешь ? .(там есть разные уровни описания "доблести", человеку не знающему японского языка и идиоматических оборотов, трудно понять, когда они смеются, а когда - хвалят, но принцип понятен)).
Не бывает на войне разных людей: война тем и хороша (для командиров), тем и ужасна (для прочих участников), что все и вся дОлжны быть приведенными к единому знаменателю. В чем этот "знаменатель"? Я тебе скажу. Но это страшные слова. Мало кто из людей в состоянии их осознать (впрочем, офицеры и сержанты, те, кто ведет людей на смерть, обязаны это понимать (сознательно или чутьем)): солдат( т.е. от рядового до маршала) на службе, как дьякон в церкви: он приносит кровавый долг; нет ни мысли, ни слова (да и нет тех с кем словом поделиться можно); мысль у всех одна: сразится и победить. На это направлены действия и чаянья. Любое отступление от этого есть нарушение устава (по отношению к тем, кто тобою командует и тем, кто с тобой в бой идет); неуважение тех кто тебя снарядил, поит и кормит (тех же хлеборобов, рабочих и... IT-шников (!!!)); грех по отношению к тем, кто тебя благословил на ратный подвиг, кто тебя отправил, отдав самое последнее (матерей, жен и дочерей), а это, наверное, самый большой грех); безусловное предательство тех, кто стоит с тобою рядом.
Любое твое действие дОлжно быть направлено не на прославление себя, но на победу, на прекращение ужаса, именуемого войной.
А то видео - прославление, прежде всего, себя. Забыл тот солдат для чего он в руки взял оружие. Забыл он о том, кто он таков есть, и о том, что он делает. Похваляется он. Куражится. Но не более (это, как раз, к смысловой составляющей видео). Но нет у солдата повода похвалятся: при прочих равных он лишний. Так вот, будучи лишним, автор этого видео себя Богом возомнил. Или богоносцем. Или тем, кто слово божие несет (вот, мол, приткопали, ха-ха). А того он не понимает, что он даже и не "стадо божие". Так, засранец со стволом, который даже и своих обязанностей не знает.
Ты уж извини меня. Я старый человек (хотя 50 + это не старость, но уже и не молодость), и я отчетливо понимаю пользу и вред от того, что вижу.
Я человек рациональный, поэтому считаю, что любое осмысленное действие военного, должно приносить ТОЛЬКО пользу. А это видео вреда несет больше, чем пользы. Всё. Дикси.
До речі мої улюблені книги - твори Мартинова Ігнатьєва і Свєчіна Там непогано сказано про професію військової людини (а не у фільмі "Офіцери" )
А то, что показано, работа с минусом.
Да читал я и Мартынова и Свечина....
У Мартынова всё больше к крестьянской психологии, а у Свечина... так ... вообще. Но ни у одного из них не сказано того, что я понимаю (а я, ска, умный): о воине (защитнике) вообще. И о том, что вот этот воин (вообще) должен делать по отношению.... Нет, частями есть.
Но моя великая педадогическая мысль сводится к следующему: солдат, призванный вчера ли, служащий годами ли, задает себе, перед тем как попробовать стрелять и умирать (как спорт (как я - я это любил) воспринимают войну немногие) следующие вопросы:
1) за что я сражаюсь и зачем (грубо говоря: ***** я здесь) (излишества здесь вредны).
2) научен ли я сражаться за п. № 1.
3) готовы ли мои командиры вести меня в бой в соответствии с п.1,2?
Я вот здесь же (году в 15, могу даже и найти то, что писал дословно) об этом писал.
С гордостью могу сказать: ни у кого из современных авторов этого нет (разве, что у Суворова - но он не современный и не писал, а делал. При этом, Суворов бойцам (а воин это боец: рядовой, это то, кто стоит в ряду и с врагом сходится в ближнем бою (о битве при Кибурне, Суворов с уважением писал о турецких десантниках, что он ни разу до этого не видел таких войск, которые так хорошо бьются "белым" (т.е. холодным) оружием)) всегда внушал, что его долг, долг священный и церковный (а потому, что Суворов с войсками был, солдаты на него, командира, смотрели, как на икону). Разве что в армии Кромвеля (железнобокие) такое было. Долг солдата, это как долг мирянина в церкви.
И нет в этом долге ни бахвальства, ни пустословия. Есть долг. Долг скорбный (любой, кто готов убить ближнего своего (как я, например) есть нелюдь). Нет и не может быть, при исполнении этого долга, хвастовства.
Вот о чем я.
А хвастовство с этической точки зрения - некрасиво. С церковной - аморально. А с военной - вредно (ну, с военной его следовало обыскать ).
Вот о чем я.
Р.S. Сражаться следует без ненависти и без, так сказать, апробации: иди и делай то, что от тебя требуется. Ты не герой. Ты работник. Работай (а как, так то тебе офицеры покажут на личном примере). А работаешь один, так не хвастайся: все так работают. Как в артели. Работай честно и твердо. Где здесь видео? Где кураж? Где глумление?
ВКРовец конторский в удовольствие почитал.
Привет Яр, привет Астор.
Це - головний редактор Цензора - Юрій Бутусов,.
Так, він зараз на передовій, але свої відеорепортажі він робить коли вже всі
необхідні "послідовності" до цих "ваньок", яких беруть в полон і які валяются в степах, вже зроблені.
Стандартная процедура.
Нет шнура - обозначил вехой (как неразминированного).
Что ты, как дитё, ей богу....
И потом, сначала осмотри, потом снимай видео (общий принцип: "лучше быть, чем казаться").
Приїхав в Україну на шашлики, думав все буде як їм Зе і обіцяв 😀
БТР жалко, мог бы послужить на благо Украины.