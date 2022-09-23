Бойцы ВСУ нашли вблизи Изюма подбитый российский БТР и мертвого оккупанта. ВИДЕО 18+

Украинские воины нашли в поле у Изюма подбитый вражеский БТР и тело уничтоженного оккупанта.

Видеозапись, на которой зафиксированы бронемашина и уничтоженный россиянин, опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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