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армия РФ (15385) война (46875) уничтожение (3850) Изюм (227)

Бойцы ВСУ нашли вблизи Изюма подбитый российский БТР и мертвого оккупанта. ВИДЕО 18+

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские воины нашли в поле у Изюма подбитый вражеский БТР и тело уничтоженного оккупанта.

Видеозапись, на которой зафиксированы бронемашина и уничтоженный россиянин, опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Также смотрите: Оккупанты обстреляли Сумщину и Черниговщину из минометов и ствольной артиллерии. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+53
Знайшли підбитий БТР та "харошєго русского".
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23.09.2022 12:41
+44
Мама чекає не його, а ладу-каліну))))
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23.09.2022 12:42
+28
Ось дві ваньки спали спали поки жрончик не прилетів і відірвало ногу...Морда в крові і кричить https://www.youtube.com/watch?v=Ru-A4hmFGSI
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23.09.2022 12:45
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23.09.2022 12:39 Ответить
Знайшли підбитий БТР та "харошєго русского".
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23.09.2022 12:41 Ответить
бійня влаштована росіянами... епізод з використанням БТРів https://www.youtube.com/watch?v=1Yj-c5PGcwo
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23.09.2022 17:42 Ответить
Заморився, відпочиває ...
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23.09.2022 12:41 Ответить
Судячи з вигляду шкіри та ступеню роздуття живота (при "плюсовій" температурі) - лежить уже днів п"ять!
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23.09.2022 13:04 Ответить
Пять дней лежит!
Точно со скуки помер.
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25.09.2022 09:11 Ответить
Мама чекає не його, а ладу-каліну))))
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23.09.2022 12:42 Ответить
ОслоБАНитель.
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23.09.2022 12:42 Ответить
Ось дві ваньки спали спали поки жрончик не прилетів і відірвало ногу...Морда в крові і кричить https://www.youtube.com/watch?v=Ru-A4hmFGSI
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23.09.2022 12:45 Ответить
Відмінний рецепт прприготування русні! Слава ЗСУ!
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23.09.2022 12:45 Ответить
Самое лучшее фото Ваньки - это прикованный к столбу с РПГ недоносок в летней обуви (просто убогой точнее, которую вообще не стоит носить), который замерз насмерть и там и сдох. Самый-самый красивый Ванька за всю войну.
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23.09.2022 12:47 Ответить
Чи не знахідка?))) мертвий окупант) Майже клад з золотими монетами)))
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23.09.2022 12:47 Ответить
один вже проголосував ..
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23.09.2022 12:48 Ответить
"хароший рускій" завжди погано пахне ...
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23.09.2022 12:52 Ответить
Помер від кровотечі, скоріш за все. При вчасно та правильно наданій допомозі, міг би жити. Та видно, не до того було його "товаришам"
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23.09.2022 12:54 Ответить
Не в землю нашу полегли когда-то
А превратились в белых "Жигулей"
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23.09.2022 12:55 Ответить
Пускай губу не раскатывают. Скорее всего кацапское начальство оформит его как без вести пропавшего и хрен там им будет, а не жигули. 🖕
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24.09.2022 22:15 Ответить
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23.09.2022 12:56 Ответить
Взагалі хтось з того 100-міліонного кацапського бидла розуміє що їх використовують в якості лайна шизофреніки з кремля ? Їм чи ***** чи вони так заряджені з народження? Треш.
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23.09.2022 12:57 Ответить
Відсотків 10 розуміють. 90% - вата головного мозку.
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23.09.2022 13:00 Ответить
10% ? Хе-хе...
0,001% - гора! Це ж сарана!
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24.09.2022 20:01 Ответить
Досить приємний орк!
Головне, що з бтра встиг виповзти, бо довелось би мити і дезінфектувати бтр всередині...
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23.09.2022 12:59 Ответить
дохлый оккупант никому не нужен, а ведь кто-то надеется, ждет компенсацию, Ладу белую..., но нет, нет тела, ванька как бы живой еще, приходите завтра, а лучше в конце года...
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23.09.2022 12:59 Ответить
А знаєте, СКІЛЬКИ саме ТАКИХ гниє по українських землях? Мої внуки в цьому році залишилися без польової суниці, а дружина - без суцвіття поліської орхідеї, бо на тій луговині з березня кацап догниває! Приїхав я з корзинкою, а він смердить - ближче ста метрів не підійдеш! Наступної весни поїду туди і подивлюся - якщо догнив і лише кістки залишилися, то викину в болотянку Вона поряд - метрів за десять!
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23.09.2022 13:16 Ответить
Нафіга зараджати болотянку?
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23.09.2022 13:25 Ответить
У болотянці вода кислотна - за кілька років і кісток не залишиться
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23.09.2022 13:32 Ответить
Ствол можно почистить от ржавчины....
Это так, мысли про себя.....
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23.09.2022 13:42 Ответить
Гірше! Стоїш на качок пару годин на "зорі" - і навіть мисливську рушницю обов"язково чистить треба Бо починається "сип" іржавий - навіть на воронованих стволах А про армійську зброю (особливо нову російську) - і мови нема! Іржавіє моментом! Випари ж теж "кислотні"!
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23.09.2022 13:51 Ответить
Добриво на шару, а ти ще носом крутиш?
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24.09.2022 20:14 Ответить
З чого це видно? Я вже у магазині купив пакет з вапном - землю після нього розкислять!
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24.09.2022 20:17 Ответить
Превратился в белых «Жигулей». А може й ні, мамі скажуть що зник без вістей… що б гроші на Жигуль н сплачувати…
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23.09.2022 12:59 Ответить
В заголовку описка - «доброго» окупанта
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23.09.2022 13:00 Ответить
показати в кацапії ці та інші кадри з трупами асвабадітєлєй, може щось в них зашевелиться...
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23.09.2022 13:02 Ответить
Вот что мне категорически не нравится в нынешних действиях л/с ВСУ, так это полное неумение работать с сопутствующей развединформацией (видимо, этот навык, культивирующийся в разведподразделениях СА и, кстати, в Киевском ВОКУ (я не говорю про Одесское), утерян). Не можете вы "пеленать" пленных... ладно, это искусство. Не можете пленных "по низу" допросить - ладно, это высокое искусство. Но есть очевидная вещь: как бы не пах труп, у него изымаются в последовательности: 1. знаки различия, 2. знаки отличия, 3. личные документы, 4. прочие графические документы, 5. иные документы (сведенья, имеющие значение). Какого хера (прости, господи) ты на камеру рассказываешь, что тебе противно, а что в тебе половое влечение возбуждает? Помимо всего прочего, твоё, ишака безмозглого, видео - агитационный материал (нет чтобы сказать, мол, помер хлопчик, а сдался бы - был бы жив, сдавайтесь, сволочи - всех кормить будем и до конца войны холить и лелеять; так он какую-то лабуду гонит). Вот что к чему? Будь я у него командиром, так применил бы к нему свое обычное наказание: прикладом по каске. Но, бл..., вы воюете уже 8 лет, неужели мозги так и не встали на место (и у ЮБ тоже)?
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23.09.2022 13:06 Ответить
Чого ти такий злий?
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23.09.2022 13:28 Ответить
Говоря по совести, не люблю лоботрясов. Умение воевать, как любое умение делать работу, есть способность применять навыки с наибольшей пользой. Вот этот боец, мало того, что навыков не имеет, так он это тиражирует. А его командир этого или не понимает (потому что лоботряс), или способствует (потому что пентюх).
Я тебе на примере объясню. На понятном. В 14 или 15 году ваши взяли 2-х разведчиков РФ (капитана и рядового (или сержанта)). Их потом обменяли. Чуть ли не главным доказательством были видеозаписи с телефона рядового, где он и капитана (командира разведвзвода) снимает с его согласия, и себя: вот, мол, мы какие - на зачистки ходим, в хохляндии паёк кушаем. Покушали, идиоты.
В 1988 году мою группу (я был командиром группы) наградили. Я был лейтенантом. До командира разведвзвода (капитан) мне еще расти предстояло. Группа на дембель шла, попросили: можно с наградами сфоткаться (тогда даже и полароидов-то не было). Можно. Я фуражку надел, козырек на глаза надвинул. Группа: ну, да, летеха - хват; мы на дембель, а он без опознавания. Сейчас разведка ВСУ может добыть 8 таких фотографий, но ни на одной меня не опознает. Вот, что такое хорошая работа: минимум инфы для противника, максимум пользы для дела (в данном случае, для поддержания морального духа).
А в чём вред - я написал.
Не злость это - неумёх не перевариваю (на войне эти неумёхи жизнями окупаются).
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23.09.2022 13:54 Ответить
В 1988 роцi твоЭ фото наХ кому потрiбно було...Хоть в фуражцi, хоть у картузi...ну може тiльки антiсимiтам..))
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23.09.2022 15:51 Ответить
Ты его не понял... Что говорит о том, что тебе ещё "расти и расти"...
Если в 88м при полном отсутствии в свободном доступе видео/фото ... нужно было ( и делали) скрывать о себе информацию. То сейчас ТЕМ БОЛЕЕ нужно это делать !
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23.09.2022 16:31 Ответить
"26.02 .2022 исх №210\32\655 дсп
Минобороны РФ выдало документ "для служебного пользования", в котором сказано о необходимости хоронить российских военных, находящихся в Украине, в братских могилах, а в случаях невозможности это сделать, уничтожать их тела.

В частности, в документе россиян говорится, что с 1 марта 2022 года необходимо изъять у воюющего в Украине личного состава документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел российских военных из Украины в ночное время, а также организовать захоронения в братские могилы или уничтожение тел своих военных при невозможности выполнить предыдущие требования".
І що тобі дадуть "знаки различия"?
МИ не з людьми воюємо а з "ОРКАМИ"!
Я сам не схвалюю поведінку "відеозйомщика", але реально там обшукувать нічого - особистих документів немає "Знаки различия" - видно при зовнішньому огляді Що тобі дадуть "знаки отличия"? Їх можна використать лише для "маскування", при закиданні розвідника в тил - але ми не ведемо бойових дій на території Росії і не ведемо там розвідку (крім агентурної) Які можуть буть "графічні документи" у рядового? Фотографія голої баби?
Та й людину можна зрозуміть - це випускники військових училищ знають, що треба робить при виявленні трупа військовослужбовця А тут, мабуть, простий "піджак", що вчора взяв до рук зброю!
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23.09.2022 13:30 Ответить
Кацапи це робили і у Чечені - знищували тіла своїх загиблих гусеницями танків, тварини, а не люди.
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23.09.2022 14:09 Ответить
Яр, я тебя давно на этом сайте вижу, потому, отвечу подробно.
Последовательность изъятия документов и обработки информации, имеет очень важное значение. Дело в том, что первичная информация, даже если она не дала пользы, может дать пользу, как информация совокупная. Например, даже и погоны: сняли погоны с подполковника, зама какой-то бригады, а тут пузатый-возрастной представляется: я п/п-к, зам. ком. бригады. А ты ему: "Врешь, сучёнок, вот погон зама, а вот его труп. А кто ты есть"? На письмах был "пойман" разведотделом сын Сталина Яков. На письменных приказах и погонах, был "пойман" ген/м-р Потапов. Пойман и "расколот" (кстати), вплоть до условного согласия о сотрудничестве (благо наши "органы" узнали об этом в конце 60-х, а не в 45-м). Допросы эти опубликованы....
Чуть ли не половину инфы следственные органы получили по делу 13-ти (Власов, ну, хотели 13-ти, но получилось 12-ти) из сопоставления второстепенных письменных документов (их никто не бил: было задание узнать правду; её по крупицам и узнавали (интерпретация - дело другое, но лишнего не "шили")).
Пойми, в разведке, в добывании "инфы" (как выражается молодежь), каждое лыко в строку. Каждый штрих, каждый жест.
Мало кто понимает, мало кто осознает, что 80% развединформации это не шпиЁны с микропленками (когда они свои микропленки принесут), а элементарные незаметные мероприятия: наблюдение, опрос, анализ. И вот тот боец, информацию из анализа исключил. Да еще и хвастается этим - дурень сельский.
А ты: "злой... злой...". Я дураков не люблю (настрадался от них).
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23.09.2022 14:14 Ответить
Я це знаю! Не все можу писать - не хочу "палиться" Але трохи до подібної діяльності у свій час мав стосунок - все-так маю юридичну освіту Тому працював і з людьми, і з документами! І не тільки у бойовій обстановці! Приїхали якось з перевіркою у одну в/ч І командир почав мені "по вухах їздить" стосовно "особливостей" використання пального у цій в/ч Я його слухав-слухав, а потім кажу: "Товаришу підполковник! Вам відомо, з якої посади я починав офіцерську службу і пролужив на ній майже 4 роки?" "Ні - не знаю" Зампотєх автороти! Та ще й в такій самій в/ч що і ваша!" У відповідь: "Ясно! Тоді фантазувать не буду!" І далі було так само - коли на "косвєнних" знаходиш багато інформації
Але ж і так "рубать сплеча" не треба! Люди ж різні бувають! Нас на третьому курсі юрвузу на екскурсію в морг возили Так лейтенант міліції (у нас була чисто чоловіча група - військовослужбовці і міліціонери) спочатку втратив свідомість, а потім (коли його вивели на вулицю) - блював, далі ніж бачив А він уже два роки слідчим пропрацював!
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23.09.2022 14:57 Ответить
Ян, пойми, что работа военного это то же самое, что работа хлебороба в поле. Или работа металлурга у мартена, или забойщика в штреке. Ни хвалиться ею, ни стыдиться её не гоже. Её надо делать. Работа военного, по моему разумению, гораздо ниже работы того же хлебороба. Ну ведь хлебороб не гордится: "Я половину урожая сгубил, зато, смотрите, я, как колос падает заснял. Ай, да, я!!!". А в том видео именно об этом и речь: я не я, а вот лежит. ... Делал он бы ее хорошо, так сделал бы по другому.
Мне, честно говоря, в этом плане ближе японцы. Они, описывая свои сражения, говорят больше не о своей доблести, а о доблести противника исходя из простого соображения: "враг был силен, тем больше наша слава" (продолжение знаешь ? .(там есть разные уровни описания "доблести", человеку не знающему японского языка и идиоматических оборотов, трудно понять, когда они смеются, а когда - хвалят, но принцип понятен)).
Не бывает на войне разных людей: война тем и хороша (для командиров), тем и ужасна (для прочих участников), что все и вся дОлжны быть приведенными к единому знаменателю. В чем этот "знаменатель"? Я тебе скажу. Но это страшные слова. Мало кто из людей в состоянии их осознать (впрочем, офицеры и сержанты, те, кто ведет людей на смерть, обязаны это понимать (сознательно или чутьем)): солдат( т.е. от рядового до маршала) на службе, как дьякон в церкви: он приносит кровавый долг; нет ни мысли, ни слова (да и нет тех с кем словом поделиться можно); мысль у всех одна: сразится и победить. На это направлены действия и чаянья. Любое отступление от этого есть нарушение устава (по отношению к тем, кто тобою командует и тем, кто с тобой в бой идет); неуважение тех кто тебя снарядил, поит и кормит (тех же хлеборобов, рабочих и... IT-шников (!!!)); грех по отношению к тем, кто тебя благословил на ратный подвиг, кто тебя отправил, отдав самое последнее (матерей, жен и дочерей), а это, наверное, самый большой грех); безусловное предательство тех, кто стоит с тобою рядом.
Любое твое действие дОлжно быть направлено не на прославление себя, но на победу, на прекращение ужаса, именуемого войной.
А то видео - прославление, прежде всего, себя. Забыл тот солдат для чего он в руки взял оружие. Забыл он о том, кто он таков есть, и о том, что он делает. Похваляется он. Куражится. Но не более (это, как раз, к смысловой составляющей видео). Но нет у солдата повода похвалятся: при прочих равных он лишний. Так вот, будучи лишним, автор этого видео себя Богом возомнил. Или богоносцем. Или тем, кто слово божие несет (вот, мол, приткопали, ха-ха). А того он не понимает, что он даже и не "стадо божие". Так, засранец со стволом, который даже и своих обязанностей не знает.
Ты уж извини меня. Я старый человек (хотя 50 + это не старость, но уже и не молодость), и я отчетливо понимаю пользу и вред от того, что вижу.
Я человек рациональный, поэтому считаю, что любое осмысленное действие военного, должно приносить ТОЛЬКО пользу. А это видео вреда несет больше, чем пользы. Всё. Дикси.
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23.09.2022 16:07 Ответить
Все ти правильно думаєш і пишеш Я з тобою, в принципі, згоден Однак є маленький "нюанс" Люди - не "клони" У кожного свій власний внутрішній світ і світ зовнішній кожен з людей сприймає по різному та реагує на нього Тому не можна вимагать від оточуючих вести себе у точній відповідності з своїм власним світоглядом! Про "п"ятдесят відтінків сірого" чув? Точно так само і люди - у кожного свій відтінок
До речі мої улюблені книги - твори Мартинова Ігнатьєва і Свєчіна Там непогано сказано про професію військової людини (а не у фільмі "Офіцери" )
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23.09.2022 16:50 Ответить
Ну да, но и у Свечина (тем более у Игнатьева) не сказано, что есть солдат (воин), который стоит на сраже... У них всё больше о стратегии, да о тактике. Я о человеке говорю (я всегда на него смотрел: вру, по-молодости смотрел не только на него, а всё больше другую сторону - на тактику, да на стратегию). Убивал и был убиваем (я по-молодости войну, как спорт принимал), но к старости понял, что мне люди говорили (покойный Рохлин, например): Астор, не ломись, подвиги не совершай (я и в правду, не совершал - я об людЯх заботился), просто работай. Потом только понял, о чём они. Вот о работе и написал. Как понимаю.
А то, что показано, работа с минусом.
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23.09.2022 17:12 Ответить
Та ну! Оце те саме, про що я тобі й сказав - "п"ятдесят відтінків сірого" Я там побачив і те, що ти "заперечуєш" Відкрий "Из печального опыта русско-японской войны" Мартинова Там багато написано саме про "людину на війні" - від солдата до генерала Почитай Свєчіна "Предрассудки и боевая действительность" Оце - особливо!
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23.09.2022 17:23 Ответить
В старину солдаты перед сражением одевали чистое, а особо охотчивым, да смелым говорили: "Вот завтра постой, как перед Истинным. И посмотрим, что ты есть завтрова". А в рядах под пулями, не пригибаясь, предстояло стоять ВСЕМ.
Да читал я и Мартынова и Свечина....
У Мартынова всё больше к крестьянской психологии, а у Свечина... так ... вообще. Но ни у одного из них не сказано того, что я понимаю (а я, ска, умный): о воине (защитнике) вообще. И о том, что вот этот воин (вообще) должен делать по отношению.... Нет, частями есть.
Но моя великая педадогическая мысль сводится к следующему: солдат, призванный вчера ли, служащий годами ли, задает себе, перед тем как попробовать стрелять и умирать (как спорт (как я - я это любил) воспринимают войну немногие) следующие вопросы:
1) за что я сражаюсь и зачем (грубо говоря: ***** я здесь) (излишества здесь вредны).
2) научен ли я сражаться за п. № 1.
3) готовы ли мои командиры вести меня в бой в соответствии с п.1,2?
Я вот здесь же (году в 15, могу даже и найти то, что писал дословно) об этом писал.
С гордостью могу сказать: ни у кого из современных авторов этого нет (разве, что у Суворова - но он не современный и не писал, а делал. При этом, Суворов бойцам (а воин это боец: рядовой, это то, кто стоит в ряду и с врагом сходится в ближнем бою (о битве при Кибурне, Суворов с уважением писал о турецких десантниках, что он ни разу до этого не видел таких войск, которые так хорошо бьются "белым" (т.е. холодным) оружием)) всегда внушал, что его долг, долг священный и церковный (а потому, что Суворов с войсками был, солдаты на него, командира, смотрели, как на икону). Разве что в армии Кромвеля (железнобокие) такое было. Долг солдата, это как долг мирянина в церкви.
И нет в этом долге ни бахвальства, ни пустословия. Есть долг. Долг скорбный (любой, кто готов убить ближнего своего (как я, например) есть нелюдь). Нет и не может быть, при исполнении этого долга, хвастовства.
Вот о чем я.
А хвастовство с этической точки зрения - некрасиво. С церковной - аморально. А с военной - вредно (ну, с военной его следовало обыскать ).
Вот о чем я.
Р.S. Сражаться следует без ненависти и без, так сказать, апробации: иди и делай то, что от тебя требуется. Ты не герой. Ты работник. Работай (а как, так то тебе офицеры покажут на личном примере). А работаешь один, так не хвастайся: все так работают. Как в артели. Работай честно и твердо. Где здесь видео? Где кураж? Где глумление?
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23.09.2022 18:19 Ответить
Щось тебе на старість літ "понесло"!
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23.09.2022 18:26 Ответить
Так перед Богом стоять страшно. Вот и леплю письменные оправдания
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23.09.2022 18:32 Ответить
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23.09.2022 18:33 Ответить
От схлеснулась спецура с дознавателем
ВКРовец конторский в удовольствие почитал.
Привет Яр, привет Астор.
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24.09.2022 13:28 Ответить
Что ты несешь? Фронт и бойцы уже бог знает где, труп валяется третью неделю и нашёл его гражданский человек, кому ты предъявы лепишь, прекрати глупости писать в своих портянках, таких свинособак сгнивших сотни валяется в тылу, не до них на марш-броске.
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23.09.2022 16:08 Ответить
Кто ты, гость неведомый? По фамилии Несешь?
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23.09.2022 16:12 Ответить
Допросы у себя в палате устраивай!
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23.09.2022 16:16 Ответить
Не зв"язуйся! Цей "гость неведомий" - пацієнт психушки Щось собі в голову яу увіб"є - ломом не виколупаєш!
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23.09.2022 16:25 Ответить
Жене советы раздавай, неук.
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23.09.2022 16:54 Ответить
------------------------------------------
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23.09.2022 17:00 Ответить
Остроумно
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23.09.2022 17:17 Ответить
Це не "боєць".
Це - головний редактор Цензора - Юрій Бутусов,.
Так, він зараз на передовій, але свої відеорепортажі він робить коли вже всі
необхідні "послідовності" до цих "ваньок", яких беруть в полон і які валяются в степах, вже зроблені.
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23.09.2022 16:19 Ответить
Это не Бутусова голос.
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23.09.2022 16:24 Ответить
Я в курсе
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23.09.2022 19:35 Ответить
это если бы чел его лично завалил и имел время и вдохновение подойти посмотреть, то, допустим, да. а тут хз - вдруг заминирован кацапскими "товарищами" чтобы на тот свет по-частям отправился. так что все правильно.
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23.09.2022 18:57 Ответить
Это отмазка: петля закидывается. Подорвал (в смысле, подтянул), убедился, обыскал, доложил.
Стандартная процедура.
Нет шнура - обозначил вехой (как неразминированного).
Что ты, как дитё, ей богу....
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23.09.2022 19:16 Ответить
ну скорее всего потом так и было - не кидать же технику, даже если и частичный металлолом. хотя насчет опись-протокол-сдал-принял-отпечатки пальцев конечно есть сомнения. но документы\сумку я думаю потом посмотрели.
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23.09.2022 19:26 Ответить
Да не в том дело.... По ветке вверх пройди. Вот это видео само по себе вредное (о моральном факторе я там выше написал).
И потом, сначала осмотри, потом снимай видео (общий принцип: "лучше быть, чем казаться").
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23.09.2022 19:31 Ответить
А "кошкой" не пробовал? А то петля....
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24.09.2022 16:56 Ответить
Відкосив від мобілізації. 😄
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23.09.2022 13:11 Ответить
три777 не допомогло... магія чисел кацапам не допомагає...
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23.09.2022 13:16 Ответить
Та какая магия!? Портвейн был такой при совдепии. Шмурдяк лютый. 777! Азерский особо. Агдам и то был приличный, чуть прозрачный даже.
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23.09.2022 14:29 Ответить
У здохлик бачу свої кацапи і берці познімали.
Приїхав в Україну на шашлики, думав все буде як їм Зе і обіцяв 😀
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23.09.2022 14:06 Ответить
Чья то Лада-Калина валяется.
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23.09.2022 14:07 Ответить
самознищився, наші прийшли а все вже так і було)))
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23.09.2022 14:09 Ответить
ось це і є - гарний рузький, інших не існує
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23.09.2022 16:53 Ответить
Лежит кацап у бэтера "портвейн три семерки" (не путать с благородными "тремя топорами"!), обожравшись изюма, опух от счастья и попердывает так, что вонь стоит на все чистое поле!
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23.09.2022 18:15 Ответить
Хорошого русского тепловізор не бачить.
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24.09.2022 20:16 Ответить
"Э, чё лежим, ваенный?! Совсем припухли, кто родину будет защищать?!"
БТР жалко, мог бы послужить на благо Украины.
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25.09.2022 02:25 Ответить
 
 