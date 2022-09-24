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Драка пьяных мобилизованных россиян: "Я вас щас убью, бля!" ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом Война в Украине

В российском Южно-Курильске пьяные мобилизованные подрались между собой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись драки опубликована в соцсетях.

Смотрите также: "Рот закрой! Игрушки закончились, теперь вы все военные": "Частичная" мобилизация в России продолжается. ВИДЕО
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Топ комментарии
+42
вторая армия третьего мира трепещи НАТО!
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23.09.2022 13:04
+19
я ваєвал..нєт єта я ваєвал...на Бєрлин!
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23.09.2022 13:05
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vot eto bagatirji - cvet nacikov
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23.09.2022 13:04 Ответить
поздоровляю майбутніх отцов-командирів цих бравих мобіків

водки НЕ жалеть !
для окупованих територій
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23.09.2022 13:31 Ответить
Але з добавкою метилового спирту.
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23.09.2022 13:37 Ответить
Нашему царю показали фигу, умрем все до последнего
https://www.youtube.com/watch?v=YyitPXvojsw
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23.09.2022 13:43 Ответить
Дивлюсь на бидло, а бачу їхніх самок в білих жигулях ))
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23.09.2022 14:31 Ответить
А як прийде, що "пропив пропав без вісти", то чорта лисого їм, а не жигулі))
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23.09.2022 16:48 Ответить
А то вже лотерея, кожен четвертий білет тільки виграшний ))
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23.09.2022 17:00 Ответить
Нехай дадуть їм зброю- і діло піде краще!!!😁
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23.09.2022 14:33 Ответить
вторая армия третьего мира трепещи НАТО!
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23.09.2022 13:04 Ответить
дєсантура
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23.09.2022 13:06 Ответить
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23.09.2022 13:20 Ответить
алкотура
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23.09.2022 13:46 Ответить
Вторая с конца армия третьего мира.
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23.09.2022 18:42 Ответить
где продолжение, кажись голубой ****** его.
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23.09.2022 13:05 Ответить
То тільки здається Бо той голубий ще на початку відео ледь встав з колін
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23.09.2022 13:39 Ответить
я ваєвал..нєт єта я ваєвал...на Бєрлин!
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23.09.2022 13:05 Ответить
на колчаковских фронтах?)
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23.09.2022 13:07 Ответить
Как в том старом анекдоте:в мацкве 12-00 часов...в петропавловске-камчатском полночь
ну и бардак в стране.
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23.09.2022 13:39 Ответить
Не, в мацкве было 15 часов, в таком-то городе 16, .... в Петропавловске... - полночь)
Начиналось примерно так. Внимание. ...точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени и т.д.)
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23.09.2022 14:44 Ответить
Внимание! Передаём сигналы точного времени... дальше Вы помните)
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23.09.2022 14:57 Ответить
Пустіть! Я контужен на х...й! Я воював!
Пока ти **** в тилу баб портів, я в танкє горєл!
Я - льотчік! (с)
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23.09.2022 13:07 Ответить
Ножом его, ножом! В печень!
А ты, дурилка курильская, топор возьми с пожщита, да по башке его.
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23.09.2022 13:06 Ответить
Фу на вас. Краще в пузо. Ніж грязнючий - перетоніт забезпечений. Не вчакть Вас парамедики. Хоча, якщо печінка від алкоголю розширена.... вона не штопається. Але краще в пузо. Я ставлю на того що пінжак знімав.
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23.09.2022 13:39 Ответить
Однако, вы не на ниве хирургии зарабатываете свой хлеб?
А совет дельный, дельный.
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23.09.2022 13:46 Ответить
То дубльонка, але я теж на нього ставлю.
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23.09.2022 14:59 Ответить
До речі, сподіваюсь Ви помітили, як він швидко з позиції льожа перейшов у позицію стоя до боя.
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23.09.2022 15:01 Ответить
старинная парашная забава засияет новыми красками - кулачные бои между 2м и 3м армейскими корпусами ))
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23.09.2022 13:07 Ответить
Хаймерси судді будуть
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23.09.2022 14:47 Ответить
Нах Нах. Самі себе переб"ють. Бач, ХАЙМЕРСів захтіли. Бутилками, ножами, якщо доїдуть повезе тратоматами один одного їбошить.
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23.09.2022 15:13 Ответить
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23.09.2022 15:14 Ответить
Оба-на ...ты чё..нах...Да я..нах .. 😟"груз200"нах😫
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23.09.2022 13:08 Ответить
в ближайшее время ,без подготовки ,их кинут в бой,Готовить такую массу народа не понимающего причин войны долгое время,это еще больше деморализовать,разложить-они сопьются и перестреляют один другого.Короче...маршивыми ротами,с мосинками и штык ножами на "НАТОвские пулеметы"...
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23.09.2022 13:10 Ответить
самое время дать им по ружу
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23.09.2022 13:10 Ответить
Да дайте же им хоть один автомат. Я вам серьезно говорю, на окупированных территориях везде где только можно оставляйте водку. Ниодин кацап мимо бутылки не пройдет.
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23.09.2022 13:11 Ответить
И водки должно быть столько чтобы на всех не хватило
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23.09.2022 13:12 Ответить
А в кожній десятій пляшці крисяча отрута.
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23.09.2022 13:35 Ответить
цистерну спірту залишити ! так вони там всі між собою повбиваються ))))))
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23.09.2022 14:25 Ответить
кацапи демонструють мистецтво рукопашного бою перед відправкою на передову...
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23.09.2022 13:12 Ответить
стиль:пьяный кулак.
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23.09.2022 13:13 Ответить
зверніть увагу на наявність в тому замісі військового... він був каталізатором і вигріб найбільше... це опосередковано говорить про "радість" кацапів, що їх мобілізували... це вони ще пороху не нюхали.... і пенделя від українців...
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23.09.2022 13:24 Ответить
Та не, то не війсковий. То якийсь іхній ванька-рибак-мисливець, який поіхав на збори у звичному камуфляжі
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23.09.2022 13:42 Ответить
ви так рахуєте? що якийсь кацапський долбо....й...об з сумочкою для документів через плече - рибак?
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23.09.2022 15:46 Ответить
😂
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23.09.2022 16:10 Ответить
Тобто ви все ж таки вважаєте, що любий жирний дятел, який натягнув на себе щось закамуфльоване - то одразу і неодмінно війсковий?

А з тим, що той русняк з сумочкой через плече - кацапскій долбо...й, цілком з вами згоден
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23.09.2022 16:16 Ответить
сумочка для кокументів, камуфляж, говорять однозначно, що то не рибак... мобілізовані кацапи, ви думаєте, з дому будуть йти в армію в камуфляжі, знаючи, що його видадуть в військовій частині. при тому, що військовий камуфляж не є рядовий одяг... ну й ще, на отару мобіків потрібен якийсь вояка, щоб вони передчасно не розбіглись....
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23.09.2022 16:34 Ответить
Може ви не зрозуміли. Я не стверждую, що мобіки напали на якогось лівого рибалку, який повертався з річки та невдало на них надибав.

Я всеж-таки залишусь при думці, що той товстун - якийся російский хлоп, якого загребли по мобілізації, і він поїхав в тому одягу, що мав (як мисливець або рибалка) і вбачав доцільним для надої ситуації.

А взагалі, якось пох, то мобік чи сам шойгу.
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23.09.2022 17:58 Ответить
наші думки в цьому питання розійшлись... я рахую, що то приставлений пастух до кацапської отари мобілізованого тупого м,яса. а взагалі і мені пох. зато сцена кацапського мордобою цікава.
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23.09.2022 18:02 Ответить
Нехай там вони всі самі себе переб'ють, нашим воїнам менше буде роботи.
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23.09.2022 13:14 Ответить
Vyjasniajet kto iz nix glavni,vsio poniatno iz takix soldat .Kolycestvo tolko kacapov bolsoje,no teper vojni ne na kalicestvo idut
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23.09.2022 13:15 Ответить
Б"ються за жратву в ящиках.
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23.09.2022 13:19 Ответить
Мы все так ее ждали, и вот он! Гражданская война на россии
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23.09.2022 13:22 Ответить
Гарне видовище ))) Жаль, що цим пітекантропам зброю відразу не видають - хоча б саперні лопатки )))
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23.09.2022 13:23 Ответить
Які вони кончені...
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23.09.2022 13:23 Ответить
ВДВ сцепилось с морпехами из-за противоречий в вопросах богословия
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23.09.2022 13:24 Ответить
Спиртназ
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23.09.2022 13:26 Ответить
Пітьма мобілізує живу силу на війну з Україною.
Що раз цей холодний молох закручує у свій вир усе більше податного люду, що так скажено підтримував свого правителя у вбивствах українців.
А кінцевий квадрат в алгоритмі буття вирваних з повсякдення мобілізантів - смерть в Україні.
Схема алгоритму тут.
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23.09.2022 13:27 Ответить
Той випадок коли вболіваєш за обидві сторони
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23.09.2022 13:28 Ответить
😂
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23.09.2022 16:11 Ответить
это еще музыканты не подтянулись. та там веселуха будет . прикиньте менты зк кавказцы за спинами ванек а напротив АЗОВ.
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23.09.2022 13:34 Ответить
И это они даже не приехали в часть, а уже потери
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23.09.2022 13:34 Ответить
Прелєєєсно!
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23.09.2022 13:35 Ответить
Не пишіть неправду, бійка була за місце на паром до Японії. Російські "патріоти" масово тікають до Японії, побоючись, що з Китаю їх можуть повернути назад.
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23.09.2022 13:35 Ответить
Мабуть виясняли, хто більше любить Путіна! Або визначалися - хто першим підніматиметься в атаку і хто собою амбразуру ДОТа закривать буде!
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23.09.2022 13:36 Ответить
Делили шкуру неубитого медведя
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23.09.2022 13:38 Ответить
Дайте їм зброю!
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23.09.2022 13:44 Ответить
Бидлом були бидлом й подохнуть ... москальські виродки
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23.09.2022 13:44 Ответить
держите меня семеро 🤣🤣🤣
это им еще оружие не раздали 💥💥💥
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23.09.2022 13:48 Ответить
не можу дочекатись, коли їм зброю видадуть!
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23.09.2022 13:49 Ответить
Вони не знають, що на них чекають кадирівські джигіти
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23.09.2022 13:52 Ответить
мой совет отцам-командирам ВСУ
готовьте ёмкости с метиловым спиртом и забрасывайте их с помощью беспилотников к опорникам врага
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23.09.2022 13:52 Ответить
*Деньги*-завелись у орків.
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23.09.2022 13:54 Ответить
трєбую продолженія банкєта
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23.09.2022 14:01 Ответить
уроди, хай всі самі себе переб'ють, тварюки
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23.09.2022 14:04 Ответить
Свинособаки бавляться.
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23.09.2022 14:05 Ответить
А ГДЕ ПОЛНОЕ ВИДЕО !!!
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23.09.2022 14:10 Ответить
я ізвіняюсь, а ета еще втарая ілі уже пєрвая армія в мірє?!)
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23.09.2022 14:15 Ответить
Час розливати метил в пляшки з- під горілки у промислових масштабах
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23.09.2022 14:27 Ответить
нічого,кадировські заградотряди швидко приведуть цих чудо-богатирєй до тями!
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23.09.2022 15:32 Ответить
Алкоголіки..
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23.09.2022 17:55 Ответить
Чем закончился первый раунд?
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23.09.2022 18:18 Ответить
Ти пасматрі на ету скатіну ©
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23.09.2022 20:34 Ответить
 
 