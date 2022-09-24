Драка пьяных мобилизованных россиян: "Я вас щас убью, бля!" ВИДЕО

В российском Южно-Курильске пьяные мобилизованные подрались между собой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись драки опубликована в соцсетях.

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