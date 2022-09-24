Драка пьяных мобилизованных россиян: "Я вас щас убью, бля!" ВИДЕО
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В российском Южно-Курильске пьяные мобилизованные подрались между собой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись драки опубликована в соцсетях.
Топ комментарии
+42 Andy Fisher 67a9edc7
показать весь комментарий23.09.2022 13:04
+19 Bob Fayn
показать весь комментарий23.09.2022 13:05
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водки НЕ жалеть !
для окупованих територій
https://www.youtube.com/watch?v=YyitPXvojsw
пропивпропав без вісти", то чорта лисого їм, а не жигулі))
ну и бардак в стране.
Начиналось примерно так. Внимание. ...точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени и т.д.)
Пока ти **** в тилу баб портів, я в танкє горєл!
Я - льотчік! (с)
А ты, дурилка курильская, топор возьми с пожщита, да по башке его.
А совет дельный, дельный.
А з тим, що той русняк з сумочкой через плече - кацапскій долбо...й, цілком з вами згоден
Я всеж-таки залишусь при думці, що той товстун - якийся російский хлоп, якого загребли по мобілізації, і він поїхав в тому одягу, що мав (як мисливець або рибалка) і вбачав доцільним для надої ситуації.
А взагалі, якось пох, то мобік чи сам шойгу.
Що раз цей холодний молох закручує у свій вир усе більше податного люду, що так скажено підтримував свого правителя у вбивствах українців.
А кінцевий квадрат в алгоритмі буття вирваних з повсякдення мобілізантів - смерть в Україні.
Схема алгоритму тут.
это им еще оружие не раздали 💥💥💥
готовьте ёмкости с метиловым спиртом и забрасывайте их с помощью беспилотников к опорникам врага