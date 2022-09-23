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"Вот наша армия, чуваки!": Пьяные "частично мобилизованные" россияне готовятся к отправке на войну против Украины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Нетрезвые россияне с Дальнего Востока ожидают отправку в пункт дислокации. Мобилизованные не забыли взять алкоголь с собой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На видео россияне под хмельком идут к самолету. Один из них вообще лежит на земле. На другом видео в автобусе "частично мобилизованные" взяли с собой "тревожный чемоданчик" с алкоголем.

Смотрите также: "Рот закрой! Игрушки закончились, теперь вы все военные": "Частичная" мобилизация в России продолжается. ВИДЕО
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Топ комментарии
+52
А тем временем, где то под Сватовым, наши кацапсского ХЕранала завалили.
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23.09.2022 13:47
+50
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23.09.2022 13:50
+44
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23.09.2022 13:53
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эти хроны при первом же прилете 155го калибра обосрутся и будут бежать впереди кадыровских ********
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23.09.2022 14:58 Ответить
Ось де міць росії
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23.09.2022 15:18 Ответить
Думаю,зубоскалити над цими чуваками не треба. Їх можуть не погнати в атаку,воюватимуть інші а ці просто контролюватимуть зайняті території.і тоді нашому населенню буде духе херово....
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23.09.2022 15:23 Ответить
- Едем на камчатку, а потом - на верную смерть за любимого путина
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23.09.2022 16:11 Ответить
Із свинячого полку не буде толку (українське народне прислів'я)
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23.09.2022 16:12 Ответить
Чому наші лікеро-горілчані заводи не виробляють масово підробний алкоголь з метилового спирту? Кілька ящиків такого пійла на напрямку їх можливого наступу (в покинутих будинках, магазинах, на заправках і т.п) і половина років сліпі їдуть в полон а половина мертві.
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23.09.2022 16:39 Ответить
Явно ндооцінюють таку дешеву, максимально ефеквну і 1000% рускомірну зброю!
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24.09.2022 09:51 Ответить
смердюче кацапське бидло
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23.09.2022 18:14 Ответить
а тим часом їх деградовані родичі в автосалонах вибирають бєлиє жігулі
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23.09.2022 18:16 Ответить
Ваньку, що приліг там вдалині "у березки" верняк впаяють дизертирство.
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23.09.2022 22:54 Ответить
Эти уроды даже не понимают что такое война, нужно дома бороться всем вместе за свою свободу , жизнь , но дома .Нет **** ,кацапская куйня , подохнит в канаве , на десерт собаки сожрут , но,на Украине..
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24.09.2022 00:07 Ответить
чмобики =)
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24.09.2022 21:35 Ответить
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25.09.2022 12:20 Ответить
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