"Вот наша армия, чуваки!": Пьяные "частично мобилизованные" россияне готовятся к отправке на войну против Украины. ВИДЕО

Нетрезвые россияне с Дальнего Востока ожидают отправку в пункт дислокации. Мобилизованные не забыли взять алкоголь с собой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На видео россияне под хмельком идут к самолету. Один из них вообще лежит на земле. На другом видео в автобусе "частично мобилизованные" взяли с собой "тревожный чемоданчик" с алкоголем.

Смотрите также: "Рот закрой! Игрушки закончились, теперь вы все военные": "Частичная" мобилизация в России продолжается. ВИДЕО