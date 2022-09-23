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"Вот наша армия, чуваки!": Пьяные "частично мобилизованные" россияне готовятся к отправке на войну против Украины. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Нетрезвые россияне с Дальнего Востока ожидают отправку в пункт дислокации. Мобилизованные не забыли взять алкоголь с собой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На видео россияне под хмельком идут к самолету. Один из них вообще лежит на земле. На другом видео в автобусе "частично мобилизованные" взяли с собой "тревожный чемоданчик" с алкоголем.
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