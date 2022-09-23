Боевой дрон уничтожает вражеского пехотинца. ВИДЕО

Украинские бойцы с помощью боевого дрона атаковали позиции оккупантов и уничтожили по крайней мере одного российского пехотинца.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки бойцы опубликовали в соцсетях.

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