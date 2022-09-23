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Боевой дрон уничтожает вражеского пехотинца. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские бойцы с помощью боевого дрона атаковали позиции оккупантов и уничтожили по крайней мере одного российского пехотинца.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки бойцы опубликовали в соцсетях.

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Топ комментарии
+45
Смерть притягувала раша-фашиста... біг до неї сам.
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23.09.2022 15:42
+40
Лопатний орк зловив дві плюхи з двох.
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23.09.2022 15:42
+34
Я думал ненавидеть вас сильнее уже невозможно.

Но вы подняли нашу ненависть на какой-то запредельный уровень. Вы копнули такие глубины… Разбудили вековые залежи. Разлупили ядро земли и оттуда хлынула огненная лава.

Мы ненавидим вас.

Каждого, кто пришёл, кто поддержал и кто промолчал.

И посылайте нах всех, кто пытается втюхать нам сейчас какие-то лучики добра. На данный момент нам доступны две опции: страх и ненависть. А нет, страх тоже недоступна.

Мы ненавидим вас.

Вы пришли подло. Ночью.

На. Нашу. Землю!

Вы украли у наших родителей старость, а у детей детство.

Вы украли у нас весну. Она пришла, а мы ее не заметили. Но у нас будет ещё много весен, а вы уже утонули во мраке.

Мы постарели на десять лет, но помудрели на сто жизней. И все эти сто жизней мы будем ненавидеть вас.

За наших седых отцов, которые должны были бы коротать себе время с удочкой, но идут в тероборону

За детей, которые разливают коктейли Молотова и рождаются под бомбами.

За каждого погибшего. За каждый город. За каждое вырванное с корнями дерево. За разрушенный роддом.

Но мы все отстроим.

И Наши женщины будут рожать воинов. Ваши - клепать пушечное мясо.

Мы посеем хлеб на ваших костях.

Вы говорили, что нет такой страны как Украина. Но именно Украина выжигает вам сейчас тавро как скоту.

Именно в нашу землю мы схороним ваше имперское величие.

И именно украинским чернозёмом присыпем ваше ржавое Z.

Самые верующие из нас забыли о смирении и готовы грызть вам глотки и ломать позвоночники. Наше "иже еси на небесах"- отправить вас туда побольше.

Наше "аминь" - чтоб вы сдохли.

Вы говорили, что мы не нация, что нас нет. Но сейчас каждый украинец в любой точке мира услышал зов крови. Эти неведомые ниточки, сосуды, нейроны передали тот самый код нации, превратив всех нас в хорошо отлаженный механизм, муравейник, где каждая мурашка тащит свою маленькую частичку. И из этих малюсеньких частичек мы выложим вам похоронный курган и напишем на нем "нех@й шастать!"

А потом наша ненависть мутирует.

Она перерастёт во что-то мерзко-брезгливое. И мы передадим это чувство миру как эстафету.

И в то время когда вам будет стыдно сказать откуда вы, мы будем гордо говорить:"Помните страну, которая п@здила свнсбак? Отож. Добрий вечір, ми з України!"

Артем Ляшенко
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23.09.2022 15:48
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Смерть притягувала раша-фашиста... біг до неї сам.
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23.09.2022 15:42 Ответить
чувак реально везунчик - бегает куда надо
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23.09.2022 15:48 Ответить
Лопатний орк зловив дві плюхи з двох.
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23.09.2022 15:42 Ответить
бинго!
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23.09.2022 15:49 Ответить
Згадалося.
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23.09.2022 15:54 Ответить
ага про те саме подумав
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23.09.2022 17:48 Ответить
ЗСУ звільнили ще одне село на Донеччині та покращили позиції біля Бахмута
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23.09.2022 15:43 Ответить
про Бахмут звідки інфа? Тільки міст підірвали ж..
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23.09.2022 15:55 Ответить
Вони що "па русски" не розуміють: "СТОЙ"!
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23.09.2022 15:43 Ответить
Він її зловити хотів ?
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23.09.2022 15:43 Ответить
воно с першої вже контужене було, та не розуміло куди бігти
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23.09.2022 15:46 Ответить
Радіє влучність скиду з такої висоти. Треба зробити ще один вид спорту "влучання з коптера в окоп кацапу"
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23.09.2022 15:47 Ответить
Я думал ненавидеть вас сильнее уже невозможно.

Но вы подняли нашу ненависть на какой-то запредельный уровень. Вы копнули такие глубины… Разбудили вековые залежи. Разлупили ядро земли и оттуда хлынула огненная лава.

Мы ненавидим вас.

Каждого, кто пришёл, кто поддержал и кто промолчал.

И посылайте нах всех, кто пытается втюхать нам сейчас какие-то лучики добра. На данный момент нам доступны две опции: страх и ненависть. А нет, страх тоже недоступна.

Мы ненавидим вас.

Вы пришли подло. Ночью.

На. Нашу. Землю!

Вы украли у наших родителей старость, а у детей детство.

Вы украли у нас весну. Она пришла, а мы ее не заметили. Но у нас будет ещё много весен, а вы уже утонули во мраке.

Мы постарели на десять лет, но помудрели на сто жизней. И все эти сто жизней мы будем ненавидеть вас.

За наших седых отцов, которые должны были бы коротать себе время с удочкой, но идут в тероборону

За детей, которые разливают коктейли Молотова и рождаются под бомбами.

За каждого погибшего. За каждый город. За каждое вырванное с корнями дерево. За разрушенный роддом.

Но мы все отстроим.

И Наши женщины будут рожать воинов. Ваши - клепать пушечное мясо.

Мы посеем хлеб на ваших костях.

Вы говорили, что нет такой страны как Украина. Но именно Украина выжигает вам сейчас тавро как скоту.

Именно в нашу землю мы схороним ваше имперское величие.

И именно украинским чернозёмом присыпем ваше ржавое Z.

Самые верующие из нас забыли о смирении и готовы грызть вам глотки и ломать позвоночники. Наше "иже еси на небесах"- отправить вас туда побольше.

Наше "аминь" - чтоб вы сдохли.

Вы говорили, что мы не нация, что нас нет. Но сейчас каждый украинец в любой точке мира услышал зов крови. Эти неведомые ниточки, сосуды, нейроны передали тот самый код нации, превратив всех нас в хорошо отлаженный механизм, муравейник, где каждая мурашка тащит свою маленькую частичку. И из этих малюсеньких частичек мы выложим вам похоронный курган и напишем на нем "нех@й шастать!"

А потом наша ненависть мутирует.

Она перерастёт во что-то мерзко-брезгливое. И мы передадим это чувство миру как эстафету.

И в то время когда вам будет стыдно сказать откуда вы, мы будем гордо говорить:"Помните страну, которая п@здила свнсбак? Отож. Добрий вечір, ми з України!"

Артем Ляшенко
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23.09.2022 15:48 Ответить
Вот наши научились в яблочко попадать, небось уже какой то софт написали, у Украины одни из лучших программистов на планете.
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23.09.2022 15:49 Ответить
Думаю, в данном случае, это прямые руки оператора БПЛА.
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23.09.2022 15:53 Ответить
+досвід
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23.09.2022 15:57 Ответить
В гранатах софта нет от слова совсем. Это результат практики и хорошего хвостового оперения у гранаты.
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23.09.2022 16:02 Ответить
При чем тут граната, речь об вычислении координаты приземления, то есть в какой момент и над какой координатой отпустить гранату. С учётом поправок на ветер, силу кориолиса и т.д. такие гранатки на полтора метра промажешь и вреда не нанесешь.
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23.09.2022 16:06 Ответить
Сила кориолиса вряд-ли а вот поправку на направление и скорость ветра очень желательно.
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23.09.2022 16:18 Ответить
Ти ще про злив у ванні напиши.
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23.09.2022 16:46 Ответить
ты еще приплети сюда "высчесление метаний орка", чтоб ему точно в кумпол прилетела граната!
граната неуправляемая, какие нах координаты приземления?!
высота такая, что там 5 отдельных воздушных потока, которые могут сдуть её на 50 метров в сторону!
на видео мы видим исключительно везение, как со стороны пилота дрона, так и со стороны мечущегося орка
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23.09.2022 20:51 Ответить
и безветрия скорее всего
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23.09.2022 17:25 Ответить
Справа ж не в програмістах. Та й про найкращих програмістів не більше, ніж міф. Гарні кодери. Але я щось не чув про мову програмування, яку б придумали українці. Тут важливо засвоїти правильні уроки з цієї війни:
- відновити колишній рівень занехаяної нині математики в школі;
- створити нові підприємства оборонки, які своєю чергою створять попит на інженерні та конструкторські спеціальності у вишах;
- переформатувати прикладну науку з орієнтацією саме на виші (як це є у країнах Заходу). Це, до речі, змусить тримати високий рівень викладання у цих вишах;
- думаю також, що і трохи ширше вивчення філософії, як і історії України у вишах, буде теж правильним.
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23.09.2022 16:23 Ответить
Товарищи полегли, а орк и после второго попадания бегает, как живой. А головы у него и до демилитаризации не было.
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23.09.2022 15:52 Ответить
Так он уже неживой родился. Живые кацапских глупостей не делает.
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23.09.2022 16:03 Ответить
Насмешили озвучкой
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23.09.2022 15:52 Ответить
👍
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23.09.2022 16:20 Ответить
.
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23.09.2022 15:52 Ответить
Красиво. Но все же слабоват заряд. С первого раза не завалил орка
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23.09.2022 15:53 Ответить
Это зачем он так сделал?
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23.09.2022 15:53 Ответить
Контузія після першого прильоту.
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23.09.2022 17:00 Ответить
Термінатор:судний день орків. Роботи убивають кацапів.
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23.09.2022 15:53 Ответить
"инстинкт смерти" (С) )))
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23.09.2022 15:55 Ответить
Так і в карму повірити можна.
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23.09.2022 15:55 Ответить
пороубали Хлопці, нечисть на ШМАТОВАЛЕНКА
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23.09.2022 15:58 Ответить
хотел лопату забрать =))))
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23.09.2022 15:59 Ответить
Він нервово шукав дорогу додому
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23.09.2022 15:59 Ответить
Столько шастя досталось одному... Интересно, сможет унести ... ?)))
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23.09.2022 16:02 Ответить
Кара небесна на ваші голови!
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23.09.2022 16:02 Ответить
Потрібен датчик наближення для вибуху повітря. Дешевою альтернативою буде таймер. Час детонації буде встановлено на основі оцінки висоти дронів. руйнівна енергія швидкості падіння втрачається при ударі об землю. якщо він детонує в повітрі, то швидкість вибуху осколків додається до швидкості падіння і стає більш смертоносним.
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23.09.2022 16:03 Ответить
Тоді вже теплова головка самонаведення на кожного орка окремо + аеродинамічні поверхні як у JDAM )
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23.09.2022 16:21 Ответить
яке живуче падло , після другої навіть побіг
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23.09.2022 16:16 Ответить
Petux otrublenoi golovoi toze begaet, a roSSijani vse opushtenie dvuxgalovie petuxi, tak kak ix paxana putina ***** opustila Ukraina...
P.S na ponjanom roSSijskom jazike
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23.09.2022 16:30 Ответить
Це вам не коровьи лепешки.
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23.09.2022 16:23 Ответить
Мінус ще одна свинособака!
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23.09.2022 17:10 Ответить
Занадто малий заряд.

Треба робити аналог іранських. Щоб зразу 50кг на голову і випаровувати такий окоп.
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23.09.2022 17:16 Ответить
Ни одной входящей СМСки не пропустили! Ловкие!
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23.09.2022 18:45 Ответить
Як же я чекав, що він вирішить повернутись назад
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23.09.2022 19:18 Ответить
Друзі, я ось що надум.... ну, те що так влучно і красиво, як стрибав кацап - само собою. А я про таке - навіть на пару орків витрачаються вже БК... який настрій у кацапа в окопі? Цікаво
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23.09.2022 19:37 Ответить
красівоє! можна дивитись нонстоп 😄
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23.09.2022 20:38 Ответить
Ванька фартовый попался)) судьба ему просто не оставили шансов)
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23.09.2022 20:53 Ответить
Эх, как хочется , немножко по мощней , кацапов угостить ..
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23.09.2022 21:27 Ответить
Усі так сильно радіють - а в останній момент видно крізь дим, що він в укриття заскочив Можливо - був поранений осколками Але точно не вбитий!
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24.09.2022 04:16 Ответить
Это не важно ))) Мы не всегда попадаем .... Но он по любому в минусе а остальные свинособаки будут срать себе в штаны и даже мыслей не будет вылезти на позицию
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24.09.2022 06:46 Ответить
ванька фартовий дві ракетки на одного ваньку
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24.09.2022 05:51 Ответить
В чужій землі копався
На літаючу гранату нарвався
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24.09.2022 12:40 Ответить
 
 