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Силами ПВО сбит ударный БпЛА иранского производства "Mohajer-6", - Воздушные силы ВСУ. ВИДЕО
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Зенитниками воздушного командования "Південь" сбит многоцелевой ударный БПЛА иранского производства "Mohajer-6" (Мохаджер-6), предназначенный для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что этот иранский БПЛА способен нести до четырех высокоточных боеприпасов. Начало производства данного БПЛА приходится на 2017 год.
"Mohajer-6" имеет максимальный взлетный вес 600 кг, полезную нагрузку 100 кг и дальность полета 200 км. Максимальная скорость – 200 км/ч, продолжительность полета 12 часов и максимальная высота полета 5400 м.
Топ комментарии
+42 Андрей Моисеенко 5be38f2c
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+30 Autorare Autorare
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+26 Senator 0eaca536
показать весь комментарий23.09.2022 20:45
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@zloy_odessit
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44 мин
По уничтоженному сегодня в Одессе иранскому БПЛА Mohajer-6 ещё пару интересных моментов. Этот БПЛА, согласно его ТТХ можно было безопасно использовать для разведки. Например как это делали ВСУ с Bayraktar TB2. Но россияне, впервые используя БПЛА Mohajer-6 сразу же облажались В первый же день применения потерять БПЛА... И не просто потерять, его выловили и теперь ВСУ, а так же наши партнёры, смогут изучить начинку этого чудо-БПЛА и установят не только его реальные ТТХ, но и кто помогал Ирану с запчастями для него.БПЛА Mohajer-6 производились в Иране с 2017 года и фактов их потери не известны. Россиянам же только дали в руки, так они и агрегат потеряли и поставщика подставили. Вот, что значит иметь дело с питекантропами.
для порядку
Бо Zеленські агенти кремля цей зразок знищать по вказівці з кремля... щоб ніхто не вивчив ще більш докладніше "трофейну" зброю всесвітніх ворогів...