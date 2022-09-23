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Силами ПВО сбит ударный БпЛА иранского производства "Mohajer-6", - Воздушные силы ВСУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Зенитниками воздушного командования "Південь" сбит многоцелевой ударный БПЛА иранского производства "Mohajer-6" (Мохаджер-6), предназначенный для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что этот иранский БПЛА способен нести до четырех высокоточных боеприпасов. Начало производства данного БПЛА приходится на 2017 год.

"Mohajer-6" имеет максимальный взлетный вес 600 кг, полезную нагрузку 100 кг и дальность полета 200 км. Максимальная скорость – 200 км/ч, продолжительность полета 12 часов и максимальная высота полета 5400 м.

Читайте: Зеленский поручил МИД отреагировать на факты поставок Ираном оружия России для войны против Украины
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Топ комментарии
+42
З Іраном прийдеться розбиратись.
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23.09.2022 20:41
+30
Спочатку треба зачинити представництво ірану в Києві і все шобло видворити і вигнати
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23.09.2022 20:45
+26
Израиль поставил в Украину кое что для борьбы с этим иранским дерьмом...,но не афиширует это,каже офицер израильского ЦАХАЛ Игаль Левин

..
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23.09.2022 20:45
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Шановні київські патріоти. Посольство Ірану знаходиться на Липках. Вулиця Круглоуніверситетська, 12. Спаліть його і скажемо, що це уламки від їхнього безпілотника
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23.09.2022 22:05 Ответить
Если красные звёзды на закрылках - значит биндеровцкий. енерал кококошников не даст соврать!
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23.09.2022 22:17 Ответить
Alexander Kovalenko

@zloy_odessit

·

44 мин

По уничтоженному сегодня в Одессе иранскому БПЛА Mohajer-6 ещё пару интересных моментов. Этот БПЛА, согласно его ТТХ можно было безопасно использовать для разведки. Например как это делали ВСУ с Bayraktar TB2. Но россияне, впервые используя БПЛА Mohajer-6 сразу же облажались В первый же день применения потерять БПЛА... И не просто потерять, его выловили и теперь ВСУ, а так же наши партнёры, смогут изучить начинку этого чудо-БПЛА и установят не только его реальные ТТХ, но и кто помогал Ирану с запчастями для него.БПЛА Mohajer-6 производились в Иране с 2017 года и фактов их потери не известны. Россиянам же только дали в руки, так они и агрегат потеряли и поставщика подставили. Вот, что значит иметь дело с питекантропами.
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23.09.2022 22:29 Ответить
тепер треба і іран чимсь хрякнути

для порядку
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23.09.2022 22:31 Ответить
С почином!
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24.09.2022 01:52 Ответить
Хто навчався мед, технічному вузі знає скільки іранців там. Вони здобувають наші знання. Треба просто витурити всіх до одного
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24.09.2022 06:28 Ответить
Цей зразок відправити до США чи Британії для вивчення.

Бо Zеленські агенти кремля цей зразок знищать по вказівці з кремля... щоб ніхто не вивчив ще більш докладніше "трофейну" зброю всесвітніх ворогів...
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24.09.2022 06:57 Ответить
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