Силами ПВО сбит ударный БпЛА иранского производства "Mohajer-6", - Воздушные силы ВСУ. ВИДЕО

Зенитниками воздушного командования "Південь" сбит многоцелевой ударный БПЛА иранского производства "Mohajer-6" (Мохаджер-6), предназначенный для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что этот иранский БПЛА способен нести до четырех высокоточных боеприпасов. Начало производства данного БПЛА приходится на 2017 год.

"Mohajer-6" имеет максимальный взлетный вес 600 кг, полезную нагрузку 100 кг и дальность полета 200 км. Максимальная скорость – 200 км/ч, продолжительность полета 12 часов и максимальная высота полета 5400 м.

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