Воины ССО Азов приветствуют освобожденных из российского плена побратимов: Мы вдохновлялись вашей стойкостью. ВИДЕО
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Подразделения ССО Азов из разных городов Украины поздравили своих побратимов, освобожденных из российского плена.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале ССО Азов.
В сообщении говорится: "Командиры Азовских подразделений поздравляют с возвращением побратимов из полка "Азов"!
Обращение к освобожденным из плена азовцам записали командир 2-го батальона и бойцы ССО АЗОВ Киев, командиры 98-го батальона ТРО "Азов" Днепр и ССО АЗОВ Харьков.
Свобода героев "Азовстали" - это уже одна из наших побед. Продолжаем борьбу за освобождение защитников Мариуполя, пока не вернется каждый из стальных воинов".
Топ комментарии
+18 Ksenia VB
показать весь комментарий23.09.2022 21:54
+15 Перехватчик
показать весь комментарий23.09.2022 21:58
+13 Павло ШОвте
показать весь комментарий23.09.2022 22:22
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Вони реально мученики.
Надо орать о них при любой возможности, а то этот обмен 215 человек на медведчука освещается так, будто освободили всех.
"Чому я не потис руку президенту" - розповідь "азовця"
Ні. Не те.
АЗОВ просив про пряму екстракцію з Маріуполя в Туреччину для ВСІХ
А зелупа їх ЗДАВ в кацапські тюрми, бо не зміг домовитися про екстракцію.
Те, що ви зараз називаєте Е. - це вже ЗАСЛАННЯ після ЗДАЧІ героїв в полон.
Мне, кстати, выражения лиц этих парней, когда они благодарили пана президента и Ермака, до сих пор не дают покоя. Не могу избавиться от ощущения, что Денису было что сказать этой сладкой парочке, но он человек сильный и ответственный, дающий себе отчёт, что каждое сказанное им слово будет иметь последствия для тех из его подчинённых, кто пока ещё там. И, кстати, откуда уверенность, что это его выбор, освобождаться или нет? Он человек военный, приказали - выполнил.
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Реєстрація: 16.09.2022
строится глубокая вертикаль, как у орды с той стороны. Будем говорить и кушать, что разрешат.
Сберегите себя, воины, вы нам нужны.
Отдельно для админов: мы пока живём в демократической стране, и, каждый, по Конституции, может иметь своё мнение и высказаться. Власти меняются, а народная память остаётся, не портите свой иммидж, не убирайте что то в угоду кому то, имейте тоже своё мнение.