Воины ССО Азов приветствуют освобожденных из российского плена побратимов: Мы вдохновлялись вашей стойкостью. ВИДЕО

Подразделения ССО Азов из разных городов Украины поздравили своих побратимов, освобожденных из российского плена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале ССО Азов.

В сообщении говорится: "Командиры Азовских подразделений поздравляют с возвращением побратимов из полка "Азов"!

Обращение к освобожденным из плена азовцам записали командир 2-го батальона и бойцы ССО АЗОВ Киев, командиры 98-го батальона ТРО "Азов" Днепр и ССО АЗОВ Харьков.

Свобода героев "Азовстали" - это уже одна из наших побед. Продолжаем борьбу за освобождение защитников Мариуполя, пока не вернется каждый из стальных воинов".