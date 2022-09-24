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Зеленский жителям оккупированных территорий: Берегите свою жизнь и помогайте нам уничтожать оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 212-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня есть простая просьба ко всем нашим людям, которые находятся на временно оккупированных территориях: делайте главное – берегите свою жизнь и помогайте нам ослаблять и уничтожать оккупантов. Любым способом скрывайтесь от российской мобилизации. Избегайте повесток. Старайтесь уехать на свободную территорию Украины. А если вы уже попадете в российскую армию, то саботируйте любую враждебную активность, мешайте любым российским операциям, передавайте нам всю важную информацию об оккупантах.

С начала активных действий на Востоке нашего государства в сентябре уже освобождены около 9 тысяч квадратных километров территории, около 400 населенных пунктов. Этот ощутимый результат достигнут и благодаря тому, что наши люди на временно оккупированной территории нам помогают. Делайте, пожалуйста, все, чтобы такой помощи становилось больше, - сказал Зеленский.

Также читайте: Западные РСЗО и артиллерия стали решающими во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области, - Зеленский
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Топ комментарии
+7
Навіщо ти здав ці території кацапам?
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23.09.2022 23:29
+4
А де зброя, чим знищувати? Чому ТрО зустрічала ворога запалювальними пляшками?
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23.09.2022 23:31
+4
Ага ска зелена- сьогодні знайомого знов викликали на роботу…велике крадівництво…знов дороги будувати…він у шоці-в країні війна а ці ски асфальт катають … знайомий в акуї від дій наших керівників …це треш((
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23.09.2022 23:32
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Навіщо ти здав ці території кацапам?
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23.09.2022 23:29 Ответить
А де зброя, чим знищувати? Чому ТрО зустрічала ворога запалювальними пляшками?
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23.09.2022 23:31 Ответить
Ага ска зелена- сьогодні знайомого знов викликали на роботу…велике крадівництво…знов дороги будувати…він у шоці-в країні війна а ці ски асфальт катають … знайомий в акуї від дій наших керівників …це треш((
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23.09.2022 23:32 Ответить
сучья фсбэшная мразь
Зеленський пристроїв свого друга, росіянина Гошілашвілі - радником голови ГУР МО Буданова
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23.09.2022 23:38 Ответить
Звучит очень цинично. И каким способом это реализовать? Когда направляют ствол автомата прямо в лицо. Или как выехать в свободную территорию? Наши откроют огонь 10 раз, прежде чем хоть одна автомашина сюда доедет. В сторону кацапов 50 блокпостов, удачи там.

По поводу остального нужно не советы давать, а присылать дронами или может даже планирующими авиабомбами без боевой части, но с вкусняшками внутри типа пистолета, взрывчатки, кацапских рублей, руснявого паспорта и многого другого, конечно все в пенопласте и противоударном чехле. Ведь, например, есть же у нас производство паспортов. Можно сделать фейковые легальные паспорта для тех, кто уже в чем-то подозревался или же родственник кому-то. Прислать ламинатор и принтер компактные, чтобы сразу фотку вклеить тому, кто получит дрон, да и саму фотографию выдать по запросу-секретому коду, который будет в записке из дрона, попросив еще в телеграме прислать селфи с собой, ну и прочие меры безопасности и управления, которые отлично знают те же наркоторговцы, которые привыкли вербовать сотни курьеров-закладчиков в анонимном режиме.

Для начала нужно уволить тех руководителей, кто при очевидной сдаче населенного пункта не выполнить принудительную эвакуацию населения. Да, пришлось бы стрелять в воздух, а может в пару человек и на поражение. Но эвакуировать быстро и легко, поселив всех в пустующие квартиры и дома. Как после Припяти. Все тоже самое и столько раз, сколько нужно. А теперь людей отправят на верную смерть, мужчин через мобилизацию, а женщин изнасилуют и убьют вот эти быдлачи и отсидевшие по 5-10 наркоши в первую очередь (как раз воры и убийцы куда порядочнее, особенно с 20 лет сроком), которых вот уже закидывают именно для этого террора.
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23.09.2022 23:46 Ответить
Влада, на чолі з Верховним головнокомандувачем, який поняття не має, що таке армія, повинна відповісти за «пройоб»! Хоча, який це «пройоб», коли Воно знало і за місяць до вторгнення розважалося в Буковелі. Це не «пройоб», а зрада!
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24.09.2022 00:04 Ответить
І ще раз, всі пам'ятайте - дороги, дороги, дороги, дороги...
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24.09.2022 00:15 Ответить
Наш "бойовій" підер дає "поради" громадянам, яких же і здав рашистам, ти ще курва порадь добре харчуватися і висипатися.
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24.09.2022 00:20 Ответить
як живий
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24.09.2022 00:35 Ответить
А я вас за це оцифрую...хай добаве.Звернення президента 24.09 .подив..
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24.09.2022 08:40 Ответить
 
 