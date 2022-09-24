Зеленский жителям оккупированных территорий: Берегите свою жизнь и помогайте нам уничтожать оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 212-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.
"У меня есть простая просьба ко всем нашим людям, которые находятся на временно оккупированных территориях: делайте главное – берегите свою жизнь и помогайте нам ослаблять и уничтожать оккупантов. Любым способом скрывайтесь от российской мобилизации. Избегайте повесток. Старайтесь уехать на свободную территорию Украины. А если вы уже попадете в российскую армию, то саботируйте любую враждебную активность, мешайте любым российским операциям, передавайте нам всю важную информацию об оккупантах.
С начала активных действий на Востоке нашего государства в сентябре уже освобождены около 9 тысяч квадратных километров территории, около 400 населенных пунктов. Этот ощутимый результат достигнут и благодаря тому, что наши люди на временно оккупированной территории нам помогают. Делайте, пожалуйста, все, чтобы такой помощи становилось больше, - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Зеленський пристроїв свого друга, росіянина Гошілашвілі - радником голови ГУР МО Буданова
По поводу остального нужно не советы давать, а присылать дронами или может даже планирующими авиабомбами без боевой части, но с вкусняшками внутри типа пистолета, взрывчатки, кацапских рублей, руснявого паспорта и многого другого, конечно все в пенопласте и противоударном чехле. Ведь, например, есть же у нас производство паспортов. Можно сделать фейковые легальные паспорта для тех, кто уже в чем-то подозревался или же родственник кому-то. Прислать ламинатор и принтер компактные, чтобы сразу фотку вклеить тому, кто получит дрон, да и саму фотографию выдать по запросу-секретому коду, который будет в записке из дрона, попросив еще в телеграме прислать селфи с собой, ну и прочие меры безопасности и управления, которые отлично знают те же наркоторговцы, которые привыкли вербовать сотни курьеров-закладчиков в анонимном режиме.
Для начала нужно уволить тех руководителей, кто при очевидной сдаче населенного пункта не выполнить принудительную эвакуацию населения. Да, пришлось бы стрелять в воздух, а может в пару человек и на поражение. Но эвакуировать быстро и легко, поселив всех в пустующие квартиры и дома. Как после Припяти. Все тоже самое и столько раз, сколько нужно. А теперь людей отправят на верную смерть, мужчин через мобилизацию, а женщин изнасилуют и убьют вот эти быдлачи и отсидевшие по 5-10 наркоши в первую очередь (как раз воры и убийцы куда порядочнее, особенно с 20 лет сроком), которых вот уже закидывают именно для этого террора.