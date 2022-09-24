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Наев проверил готовность дивизиона речных катеров к выполнению задач в Северной операционной зоне. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев проверил готовность дивизиона речных катеров к выполнению задач в Северной операционной зоне.

Этот дивизион был создан для обеспечения поддержки войск в приречных операционных районах. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел по связям с общественностью Командования Объединенных Сил ВС Украины.

"Подразделения речных катеров, находящихся в подчинении сил и средств, выполняющих задачи в Северной операционной зоне, предназначены для контроля водных ресурсов, а также для осуществления маневров силами и войсками на угрожающих направлениях в ходе выполнения боевых задач", - подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, командиры знают, как готовить и тренеровать подчиненный личный состав и осуществляют это на постоянной основе. Это нужно для того, чтобы в случае необходимости военные действовали уверенно, слаженно и безупречно.

В частности, на этот раз состоялась тренировка высадки десанта с целью овладения важными районами побережья для содействия войскам, наступающим по другому направлению для уничтожения подразделений противника.

По легенде тренировки, сначала на берег высаживаются передовые отряды, захватывающие определенные рубежи. Следом за ними в быстром темпе высаживается основной десант, высадка которого обеспечивается силами оперативного прикрытия. Они обезвреживают условную противодесантную оборону противника и совершают решительное наступление на берегу.

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"Одним из основных элементов боевой готовности подразделений является правильное выполнение маневра войсками и силами. Это обусловлено необходимостью угрожающих моментов осуществлять усиление войск на тех или иных направлениях или выполнять их срочное наращивание", - добавляет Наев.

Командующий отметил, что командиры должны умело принимать оперативные решения, которые будут соответствовать сложившейся обстановке, а личный состав должен обладать отличными навыками, чтобы в быстром темпе выходить в заданные районы и осуществлять наращивание.

Сегодняшняя тренировка показала, что личный состав способен выполнять возложенные на него задачи. Но показало и то, над чем будем работать в будущем. Процесс тренировки и подготовка войск происходит постоянно, чтобы обеспечить полную готовность и уверенность в выполнении задач в случае угрозы со стороны противника", – подчеркнул генерал-лейтенант Наев.

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Топ комментарии
+14
Забезпечення підтримки військ у прирічкових районах - одне з питань сьогодення. Тренування, тренування і постійна готовність.
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24.09.2022 09:20
+13
Дуже добре, що процес тренування та підготовка військ відбувається постійно, щоб забезпечити повну готовність та впевненість у виконанні завдань у разі загрози з боку противника.
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24.09.2022 09:36
+11
Відпрацьовуються всі варіанти дій з урахуванням бойового досвіду війни і це є запорукою того що москалям на цьому напрямку нічного не світить.
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24.09.2022 09:44
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24.09.2022 08:55 Ответить
Наев талантливый и опытный военный, но это его не спасет от преследований завистливого и мстительного Зеленского. Его, Залужного, Кривоноса, Марченко... могут спасти армия и народ.
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24.09.2022 11:14 Ответить
Як на мене Кривонос хороший військовий, але слабий, як політик. Щодо Наєва і Залужного, то вони з часів Порошенко в Армії і надалі там будуть перебувати.
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24.09.2022 11:49 Ответить
Гомельська Народна Республіка не хоче годувати Мінську Народну Республіку!
Треба допомогти...
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24.09.2022 08:57 Ответить
А хто сказав що це буде тільки ГНР і МНР? Там може буть і БРСР проти РФ
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24.09.2022 09:06 Ответить
Кстати генералы Наев,Залужный и Сергей Кривонос знакомы лет 25...
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24.09.2022 09:19 Ответить
Забезпечення підтримки військ у прирічкових районах - одне з питань сьогодення. Тренування, тренування і постійна готовність.
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24.09.2022 09:20 Ответить
Так вас только в своём составе им и не хватает. Ждут они тебя "герой" и без тебя, твоего личного участия в первом десанте ну ни как не могут. Когда тебя ждать то им?
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24.09.2022 10:20 Ответить
Дуже добре, що процес тренування та підготовка військ відбувається постійно, щоб забезпечити повну готовність та впевненість у виконанні завдань у разі загрози з боку противника.
показать весь комментарий
24.09.2022 09:36 Ответить
Відпрацьовуються всі варіанти дій з урахуванням бойового досвіду війни і це є запорукою того що москалям на цьому напрямку нічного не світить.
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24.09.2022 09:44 Ответить
Тримаємо порох сухим!
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24.09.2022 09:47 Ответить
Хотілось би нагадати, що існує велика кількість маломірних суден у приватній власності. Цікаво, чи проводяться з власниками принаймні якісь підготовчі заходи (навіть не тренування)? У другу світову війну такий флот зіграв свою роль в екстрених обставинах, при евакуації британських, бельгійських і голландських військ з Дюнкерка, після того, як французи фактично розбіглись з поля бою.
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24.09.2022 09:53 Ответить
Так ведь Вторая то Мировая лет 77 тому назад окончилась. А вы всё на опыт товарисча Жюкова ссылаетесь. Вон, кацапы по тем лекалам воюют, и результат у них на лице. Прилетел "Эскалибур" к примеру, а у кацапов тестикулы за ушами, чужими, пенис в кустах, рядом с головой, а жопа в их полевой кухне, вариться остальным на обед.
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24.09.2022 10:25 Ответить
Де ви знайшли в моєму комменті про досвід жукова? Я нагадав лише, що в екстремальних обставинах потрібно користуватись всіма можливими засобами.
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24.09.2022 10:33 Ответить
... пан Наєв, дуже впевнено обіцяв, що з крима кацапи не зайдуть...
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24.09.2022 10:41 Ответить
Наєв ніколи не казав, що з Криму не нападуть . Коли запитували - казав про обстановку
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24.09.2022 11:11 Ответить
Доречі, Наєв впусту словами на вітер не кидався. Не треба бла-бла...Він завжди казав по висновкам з оперативної обстановки. Будемо відвертмими.
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24.09.2022 11:14 Ответить
Туфта і показуха. Два гелікоптери і кілька швидкісних надувних човнів будуть набагато єффективнішими, ніж ці "ярославці" 50-х років побудови...
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24.09.2022 10:47 Ответить
Як завжди деяким "супер" експертам все не так! То навчання проводяться не так, то перевірки не ті...Хлопці, беріть зброю та показуйте як треба, а командувати нехай і далі будуть професіонали!
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24.09.2022 12:46 Ответить
 
 