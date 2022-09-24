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Патриарх РПЦ Кирилл призвал мобилизованных россиян не бояться умирать: "Христос воскрес - и вы воскреснете". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Патриарх РПЦ Кирилл сравнил российских убийц с Сыном Божьим и призвал "частично" мобилизованных россиян не бояться умирать на войне в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом патриарх Кирилл заявил в своем обращении.
"Христос воскрес - и вы воскреснете", - сказал он.
По мнению Кирилла, при таком исходе впереди их ждет вечная жизнь и будут они вместе с Богом в его Царстве небесном.
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+78 Vladyslav Novikov
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*уж больше нет никакой возможности жить нашему народу лучше*, - т.е. самые высокие швейцарско-финские стандарты уровня жизни на Засрахе уже достигнуты
*более продвинутые и образованные нации НЕ должны соблазнять наш народ лучшей жизнью*,- т.е. дАрАгия расисяне должны быть нищими и тупыми
«И русский мужик, взявшись за топор, с отчаянным остервенением защищал свое рабство» - Ф.Энгельс
«Жалкая нация, нация рабов, снизу доверху все сплошь рабы». - Н. Г. Чернышевский, публицист, революционер (1828 - 1889 гг.)
А рф перетворилася на справжню оселю зла на землі ,якщо ви ще відвідуєте секту МП мені вас не шкода,вас чорти будуть дерти!
І взагалі про який рай йдеться коли з того світу ще ніхто не повернувся.
Диявол приходив в образі гітлера, знищивши євреїв із ненависті.
Зараз він прийшов в образі путіна, щоб знищити українців теж з ненависті, і для цього в нього є армія бісіів, включаючи гундяя.
Але ми можемо мати сильну зброю - віру в Ісуса, віру в Бога Всемогутнього.
"Підкориться під сильну руку Бога.
Противлстаньте дияволу і втече від вас"
Молімося і диявол счезне. Амінь!
чому Лаври українськi до цих пiр пiд сатанiстами з РПЦ ?
Расчет Онуфрия
Фактически синод РПЦ(У) сформулировал оправдание рашистской агрессии: дескать, одним из поводов для вторжения эрэфии стали предпринятые в Украине "беззаконные действия в отношении УПЦ", а виноваты в этом Порошенко и ПЦУ.
По логике синода, если бы не действия Порошенко и ПЦУ, то вторжения можно было бы избежать, но Порошенко и ПЦУ вынудили путина вторгнуться.
https://bin.ua/top/277546-kapkan-dlya-zelenskogo-kak-onufrij-spasaet-upc-mp.html
У Зеленського був шанс прикрити в Україні цю тхорячу руZZкомірську нору РПЦ в, але де тоді будуть молитись і кому сповідатись агенти кремля з оточення преЗЕдента.
Тому у Верховній Раді слуги зарубали законопроект про заборону московського сатанату, приставши на заяву онуфрія: "Все эти факты являются следствием ошибочной религиозной политики времен президентства П.А. Порошенко и разрушительной идеологии так называемой Православной Церкви Украины. Убеждены, что именно такая деятельность предыдущей власти и ПЦУ и стала одним из поводов военного вторжения в Украину".
Капкан для Зеленского. Как Онуфрий спасает УПЦ МП
За інформацією така ситуація всюди на тимчасово окупованих територіях (на фото за цією ссиллю).
А ви, прихожани України, і далі вважатимите цю секту церквою і завтра знову підете в їх храми? А ви, влада, і далі будете ігнорувати очевидні ознаки колабораціонізму предстаників УПЦ МП, спрямовані проти основ національної безпеки України? Ви, правоохороні органи держави, і надалі допускатимете існування антиукраїнської структури ворожої країни, та ще й під час війни?
(по матеріалам, зібраних і оприлюдненим офіцером ЗСУ Анатолієм Штефаном "Штірліц")
Его стиль внушения навязчивого бреда который он говорит очень напоминает стиль Кашпировского.
Желаю чтобы все! (с)
«Мы дожили с вами до судьбоносного времени, а в судьбоносное время следует обновить нашу веру, обострить наше сознание и нашу память, на многое посмотреть иначе, на что мы еще вчера смотрели без всякого внимания особого, особой заботы. И вот тогда эта наша духовная мобилизация, к которой я сейчас всех призываю, поможет и мобилизации всех сил нашего Отечества и одновременно она, несомненно, поможет в конце концов полному примирению России и Украины, которые являются единым пространством Русской православной церкви», - цитує його слова агентство "Інтерфакс".
Він ще раз наголосив, що вважає всю територію України канонічними землями РПЦ. Хоча УПЦ й заявляє, що вийшла з-під порядкування РПЦ і є незалежною. Але не заперечує Кірілу.
Інфа з сайту ВВС, на гілці «LIVE Live, Війна Росії проти України» в 13:28 і на аналогічній касапській.
Крымскотатарский народ поддерживает решение Президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации. Муфтий Крыма поддержал солдат, принимающих участие в мобилизации