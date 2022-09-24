Патриарх РПЦ Кирилл призвал мобилизованных россиян не бояться умирать: "Христос воскрес - и вы воскреснете". ВИДЕО

Патриарх РПЦ Кирилл сравнил российских убийц с Сыном Божьим и призвал "частично" мобилизованных россиян не бояться умирать на войне в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом патриарх Кирилл заявил в своем обращении.

"Христос воскрес - и вы воскреснете", - сказал он.

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По мнению Кирилла, при таком исходе впереди их ждет вечная жизнь и будут они вместе с Богом в его Царстве небесном.