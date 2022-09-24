Жена оккупанта мужу: "Там уже, если что, в России чуть ли не переворот идет. Пишут все на Путина, чтобы отстранить от власти", - перехват ГУР. АУДИО

В очередном перехвате жена рассказывает мужчине, воюющему в армии "ДНР", о недовольстве действиями Путина среди населения на территории РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.

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"Так, а вдруг это, войдут (украинцы), ты будешь оттуда уходить как-то? Ты продумал, если что, как оттуда сваливать?", - спрашивает женщина.

Ее муж, "ДНРовец", отвечает, что "как-то".

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В свою очередь она "мотивирует" мужчину и рассказывает о настроениях россиян после объявления Путиным "частичной" мобилизации:

"Там уже,если что, в России чуть ли не переворот идет. Понял? Новые гарнизоны уже не отправляют сюда. Формируют - все отказываются мобилизироваться. Во многих областях хотели обьявить полную мобылызацию, но депутаты все отказались - эти мэры - понял, что никто мобилизировать не будет. Пишут все на Путина, чтобы отстранить от власти".