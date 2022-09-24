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Российским мобилизованным выдают ржавые автоматы: "Такую шнягу выдали. П#зда нам, ваще!" ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Мобилизованные российские воины жалуются на ржавое оружие, которое им выдают.
Как сообщает Цензор.НЕТ, отмечается, что, вероятно, видео снято в Приморском крае.
"Частично" мобилизованных успокаивают, что это только для учений, но с таким уровнем подготовки можем представить, какой будет уровень "воинов".
Топ комментарии
+51 Valter Valter
показать весь комментарий24.09.2022 11:42
+44 Ірландія
показать весь комментарий24.09.2022 11:42
+40 Ан Мур
показать весь комментарий24.09.2022 11:43
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Всі хто виступає проти путіна... Таку можливість путін не може пропустити, щоб перебити бунтівні народи (нації)
з такими аналоговнєтами нато полюбому буде переможене