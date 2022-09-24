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Российским мобилизованным выдают ржавые автоматы: "Такую шнягу выдали. П#зда нам, ваще!" ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Мобилизованные российские воины жалуются на ржавое оружие, которое им выдают.

Как сообщает Цензор.НЕТ, отмечается, что, вероятно, видео снято в Приморском крае.

"Частично" мобилизованных успокаивают, что это только для учений, но с таким уровнем подготовки можем представить, какой будет уровень "воинов".

Смотрите также: Патриарх РПЦ Кирилл призвал мобилизованных россиян не бояться умирать: "Христос воскрес - и вы воскреснете". ВИДЕО
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Топ комментарии
+51
Ето очень хорошо.
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24.09.2022 11:42
+44
Нах їм автомати - вони ж смертники , сто грам та палка в руки !
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24.09.2022 11:42
+40
їхнє завдання не стріляти в укропів; їхнє завдання ловити кулі укропів, щоб в них БК закінчився.
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24.09.2022 11:43
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Тю, тупий! Зі зброєю і дурник зможе, а ти спробуй без зброї!)))
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24.09.2022 13:43 Ответить
Зелений Клин - наступний в чергу на утилізацію, після Кавказу, Бурятів, Туви.
Всі хто виступає проти путіна... Таку можливість путін не може пропустити, щоб перебити бунтівні народи (нації)
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24.09.2022 13:56 Ответить
Такой автомат при выстреле может взорваться в руках и даже покалечить)))
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24.09.2022 13:56 Ответить
Ну так это же и хорошо, именно для нас, сами себя и грохнут!
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25.09.2022 23:36 Ответить
ПУТИН НА@БЫВАЛ СВОЙ НАРОД И ВОЕННЫХ,А ВОЕННЫЕ НА@БЫВАЛИ ПУТИНА И НАРОД )))
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24.09.2022 14:54 Ответить
слава рашенскому военному руководству за такие подарки! раися вперёд!
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24.09.2022 15:21 Ответить
Pomilka. раися впёрде.
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26.09.2022 02:01 Ответить
Танки такі ж!
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24.09.2022 15:38 Ответить
все нато нажахане

з такими аналоговнєтами нато полюбому буде переможене
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24.09.2022 17:30 Ответить
Это вы еще танки не видели!
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25.09.2022 00:03 Ответить
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