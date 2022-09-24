Российским мобилизованным выдают ржавые автоматы: "Такую шнягу выдали. П#зда нам, ваще!" ВИДЕО

Мобилизованные российские воины жалуются на ржавое оружие, которое им выдают.

Как сообщает Цензор.НЕТ, отмечается, что, вероятно, видео снято в Приморском крае.

"Частично" мобилизованных успокаивают, что это только для учений, но с таким уровнем подготовки можем представить, какой будет уровень "воинов".

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