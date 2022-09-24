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Нам нужны немецкие танки. Путь компромисса Путин не понимает, – Порошенко в эфире Deutsche Welle. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Петр Порошенко в эфире телеканала Deutsche Welle призвал Германию увеличить поставки оружия для Украины. Он объяснил, что вооружение ВСУ – это и есть кратчайший путь к миру, потому что агрессор понимает только язык силы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Путин идет настолько далеко, насколько ему позволяют. Второе – не доверяйте Путину. Путин в переговорах никогда не сдерживал своего слова. Он понимает только силу, нашу силу. Поэтому сила украинской армии, единство украинского общества и народа, сильная коалиция в мире, которая поддерживает Украину и единство, точно остановит Путина", - подчеркивает Порошенко.

"Вы должны понимать, что чем больше оружия, чем больше боеприпасов вы снабжаете, тем короче будет путь к миру. Другого пути не существует, путь компромисса Путин не понимает", - сказал Порошенко.

"Время дипломатии истекает, и теперь лучший дипломат - украинские Вооруженные Силы, поддерживаемые союзниками. В этой ситуации нам точно нужны немецкие танки, немецкая амуниция, мы очень благодарим за немецкую артиллерию. Пожалуйста, помогите нам спасти вас, помогите нам и Европе. Помогите нам выполнять совместную работу. И давая Украине танки, поддерживая украинские Вооруженные Силы, помогая Украине вы инвестируете в собственную безопасность", - призвал он.
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Топ комментарии
+36
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24.09.2022 12:12
+15
Не. Так танки мы не выпросим. Нам нужно прекратить отгрузку зерна в африканские государства потому что без танков мы не можем обеспечить безопасность портов. Вчера наглядно все видели как из окупированного Херона рашисты запускали дроны-камикадзе по Одессе где грузятся баржи зерном.
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24.09.2022 12:14
+11
Додам: "німецький совок" - це сволота з німецькими паспортами, тобто іммігранти з ссср, в яких (за дуже малим винятком) нічого німецького немає. Вони дивляться кацапське телебачення і інтернет, ходять на демонстрації "за раzzію", нападають на наших біженців - жінок і дітей.
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24.09.2022 12:34
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Социальные сети: в Китае - военный переворот

В Twitter массово распространяются сообщения о военном перевороте Китае и досрочной отставке Си Цзиньпина с поста лидера страны.

Поступают данные о переброске военной техники в Пекин. Сообщается, что была замечена колонна техники длинной 80 километров.

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24.09.2022 12:12 Ответить
Це фейк ??
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24.09.2022 12:16 Ответить
Ні. Це пи#діж.
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24.09.2022 12:31 Ответить
🤔Старший радник Конгресу США Пол Массаро написав ось таке повідомлення. «Dictators are in danger»
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24.09.2022 12:31 Ответить
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24.09.2022 12:12 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼😕++++
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24.09.2022 12:15 Ответить
Баба Яга вигнала відпрацьовувати напізжене.
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24.09.2022 13:30 Ответить
Всім відомо , що путлєр ху@ ло , мразь і жорстокий вбивця 😡
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24.09.2022 12:12 Ответить
Танки они не дадут, но если постоянно их просить, то будут давать дополнительно другие вещи, может быть РСЗО или САУ. Нужно всегда просить большее, чтобы получить меньшее. Танков уж железно не будет, пока их не даст Байден и раньше их. Но танки без активной противоракетной защиты не изменят картину боя кардинальным образом, да и то у кацапов может быть рпг "крюк" с двумя выстрелами сразу, плюс все еще куча ночных охотников и ка-шек, кто будет бить по танкам. И чтобы получить танк, нужно просить самолет. А чтобы самолет, нужно просить авианосец или хотя бы вертолетоносец.
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24.09.2022 12:14 Ответить
Стучащему да откроется! Танки дадут и они нужны. Абсолютной защиты не существует. Вы обращали внимание на полет башни после попадания ракеты в танк типа Т-72? Это особенности компоновки боевого отделения советских танков и их потомков. У Абрамс и Леопард такая ситуация весьма маловероятна. Экипаж скорее всего останется жив. Зачем к самолетам авианосец, я как-то недопонял!
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24.09.2022 12:29 Ответить
Не. Так танки мы не выпросим. Нам нужно прекратить отгрузку зерна в африканские государства потому что без танков мы не можем обеспечить безопасность портов. Вчера наглядно все видели как из окупированного Херона рашисты запускали дроны-камикадзе по Одессе где грузятся баржи зерном.
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24.09.2022 12:14 Ответить
і так, і так треба просити. що ж.
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24.09.2022 12:22 Ответить
для протидії цим дронам потрібне ППО і зенітні кулемети.
Нехай хоч це дадуть німці.
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24.09.2022 12:23 Ответить
вы представляете масштабы зерна на хранении с прошлогоднего урожая его девать некуда а это паи селян...
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24.09.2022 12:27 Ответить
Так действует Путин, но не Украина.
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24.09.2022 13:52 Ответить
Так німаки продовжують ''шольцаваляти"!
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24.09.2022 12:16 Ответить
А краще американські.
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24.09.2022 12:17 Ответить
Тут спорный вопрос. Т.к. танк это не просто боевые и технические характеристики, но и логистика. Абрамс через многие наши мосты не пройдет, топлива жрет очень много, доставить его можно только параходом!
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24.09.2022 12:33 Ответить
#башить орков беспощадно вот ввесь компромис...
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24.09.2022 12:22 Ответить
Дивно як країна путінферштеєрів пустила його на радіо. Він же їм установку в голові ламає. А відмазку вони вже придумали. Не можуть більше постачати бо великі ціни на газ скоротили виробництво. Тож і самим не вистачає.
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24.09.2022 12:24 Ответить
Взагалі-то від німців краще вимагати, щоб приструнили для початку мадьяр, а після виборів - і макароників, щоб ЄС таки запроваджував санкції проти касапів.
Так, Леопарди не помішають, але куди ефективніше буде, якщо загнати ***** в економічну кризу.
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24.09.2022 12:26 Ответить
Пока в німеччині ця влада, німці даватимуть по чайній ложечці в рік, причому не криючись з цим. Чому?Тому що шольц - це СДПГ, за яку голосують, в тому числі, всі іммігранти, також і весь німецький совок з ссср: "новиє нємци", "нємєцкіє євреі". Чому голосують? тому, що СДПГ (колишні комуністи) забезпечують їм можливість паразитувати на нормальних німцях, які працюють. Крім того, багато німців вже навчились так само паразитувати. Була нормальна нація (до гітлера), а виродилась в паразитів.
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24.09.2022 12:26 Ответить
А поки в Україні ця влада? Ви навіщо займаєтесь критикою країни, яка реально допомагає і ви воюєте її зброєю? Не подобається,то кидайте асфальт в іранські дрони. Зерно ваше Іран отримує.
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24.09.2022 12:29 Ответить
При всій повазі: Ви, мабуть, ніколи не були в німеччині, в районах компактного проживання совка, з зас*аними автобусами і скверами, де на вулицях і в транспорті чути переважно кацапський мат. Вони не криються з свлєю ненавистю до всього справді німецького, і йдуть голосувати за сдпг, бо ті обіцяють їм ще більше шари. А сдпг знає про цк. Така от автогенерація: що більше буде німецького совка, то більше буде голосів за сдпг - то більше буде шари для слвка - то ще більше буде совка.
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24.09.2022 12:40 Ответить
Розумієте, якщо хтось вмираючому від голоду дає ложку води та зернятко рису на день, то цього доброго самаритянина начебто дякувати потрібно. Але яка користь від того пацієнту, він все рівно помре від таких щедрот. Потрібна масована поставка ******** зброї. Ще краще з операторами. Бо наразі маємо реальність де людожеру дають отруту в мікродозах замість того що б запхати йому в пащеку кіло отрути одночасно. Та покінчити остаточно і швидко.
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24.09.2022 12:41 Ответить
Показовий приклад: німці дали установки ППО і ніби похвалялись цим, Але *********** для них - на 15 хвилин стрільби.
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24.09.2022 12:44 Ответить
Додам: "німецький совок" - це сволота з німецькими паспортами, тобто іммігранти з ссср, в яких (за дуже малим винятком) нічого німецького немає. Вони дивляться кацапське телебачення і інтернет, ходять на демонстрації "за раzzію", нападають на наших біженців - жінок і дітей.
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24.09.2022 12:34 Ответить
Прямо зараз в мене проживають далекі родичі біженці з Херсонщини. Дочка одного з цих людей дуже давно живе в Німеччині. Вона не вірить у звірства росіян навіть своєму батьку. Каже, що отримує інформацію не тільки з німецьких засобів, а й з російського телебачення де інформують прямо з місця подій. Тому батько все бреше. РусТВ нічого подібного не показує.
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24.09.2022 12:52 Ответить
Так отож. У Геббельса були газети і радіо, тому йому знадобилось 5 років, щоб задурити німців і привести гітлера до влади. А у кацапів є ще і тб, і і інтернет. І совки в німеччині.
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24.09.2022 12:59 Ответить
А зараз Німеччина хоче ще російських бігунів від призову запускати в країну. Мабуть вже недостатньо раніше заїхавших кацапів для регулярних всенімецьких автопробігів #наберлин. Чи може референдум про приєднання до кремля хочуть провести та потрібні виборці.
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24.09.2022 12:30 Ответить
Порох у Німечені? Танки будуть.
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24.09.2022 12:36 Ответить
Тільки в разі відриву Шольцу яєк.
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24.09.2022 12:43 Ответить
Може за цим Порох і приїхав, за яйками))))))
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24.09.2022 13:15 Ответить
Порох викрутить! Це дієвіше.
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24.09.2022 14:13 Ответить
" шлях компромісу Путін не розуміє " Це що? Порох ,бачить компроміси ? Хіба, якщо компромісом назвати виведення орди з України, виплата репарацій в обмін, що ми не спалимо Москву і все що по дорозі до Москви.
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24.09.2022 12:59 Ответить
Ні. Компромісу щодо не спалення москви бути не може. Це ******** Карфаген. І від москви має залишитись тільки фундамент та модель під склом з написом - Тут було місце концентрації ненависті росіян до усього людства.- А Карфаген дійсно тільки пару руїн та модель під склом. Був там декілька років тому.
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24.09.2022 13:16 Ответить
Так,компроміс. Не підемо до китайського кордону!
В гішому разі компроміс на кордонах 2018 року.
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24.09.2022 14:16 Ответить
До китайського вже не так далеко, як ви думаєте.
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25.09.2022 01:50 Ответить
Я думаю що мир буде на Українсько - Китайському кордоні.
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25.09.2022 09:23 Ответить
100%!
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24.09.2022 13:19 Ответить
Танки и ракеты СД скорее всего держат в ответ на ратификацию в госдуме РФ референдума. Видимо ждут следующего шага Путина и если он решиться его сделать то будут танки и ракеты.
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24.09.2022 14:00 Ответить
Порох Лідер з великої літери
Він якось справляється без арестовичей, єрмаків і інщої офісної живності.
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26.09.2022 02:47 Ответить
Порошенко забув, що війна почалась у 2014 році? Щось я не зустрічав інформації про такі його вимоги в часи його каденції. А він же ПРЕЗИДЕНТОМ воюючої країни був!
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28.09.2022 17:59 Ответить
 
 