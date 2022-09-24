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Группа россиян напилась в военкомате после мобилизации в 4 гвардейскую Кантемировскую танковую дивизию. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Будущие оккупанты валяются на скамейках во дворе военкомата, не в состоянии подняться на ноги.
Это видео было снято во дворе военкомата в поселке Кавалерово (Приморский край РФ, Дальний Восток), сообщает Цензор.НЕТ.
"Тут менты. Вот он я, бл#дь, на передовую едем. В таком состоянии все едем. Все в таком состоянии ребята едут", - говорит на видео будущий оккупант.
Расстояние от Кавалерово до Украины – почти 10 тыс. км.
Топ комментарии
+90 переигравший ботокс
показать весь комментарий24.09.2022 13:12
+59 переигравший ботокс
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+46 дмитрий a4f273bf
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Пожалуйста, подождите...
усі бачили, усі знають, але неможливо утриматися від ... дуже складні емоції, на першому плані -
- які вони *******!
Починають звикати...
В селищі Солоти знаходиться база 3-ї російської мотострілецької дивізії".
За інформацією Reuters.
База розрахована на 2,5 тис. о/с. Від кордону 30-35 км.
Ще не раз встигнуть нажертися. Може і подохнуть по дорозі... Або повбивають одне одного "по п'яні" - дорога доооовга
бойове злагодження в самому розгарі(чи угарі)...... .....
Скоро обратно, кацапы.
- Скажи: "Хочу, чтобы Родина спала спокойно. И если нужно - готов идти ее защищать и помогать народам Донбасса", - предлагает корреспондент.
- Хочу, чтобы Родина спала спокойно. И если нужно - готов идти ее защищать и помогать народам Донбасса, - послушно повторяет парень."
Отсюда И там ещё много смешного
https://www.sibreal.org/a/v-rossii-mobilizuyut-nesluzhivshih-i-50-letnih/32046431.html