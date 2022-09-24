РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8098 посетителей онлайн
Новости Видео За рубежомВойна в Украине Война
29 465 74
война (46904) Россия (91304) мобилизация (1624)

Группа россиян напилась в военкомате после мобилизации в 4 гвардейскую Кантемировскую танковую дивизию. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Будущие оккупанты валяются на скамейках во дворе военкомата, не в состоянии подняться на ноги.

Это видео было снято во дворе военкомата в поселке Кавалерово (Приморский край РФ, Дальний Восток), сообщает Цензор.НЕТ.

"Тут менты. Вот он я, бл#дь, на передовую едем. В таком состоянии все едем. Все в таком состоянии ребята едут", - говорит на видео будущий оккупант.

Расстояние от Кавалерово до Украины – почти 10 тыс. км.

Также смотрите: Российским мобилизованным выдают ржавые автоматы: "Такую шнягу выдали. П#зда нам, ваще!" ВИДЕО

Группа россиян напилась в военкомате после мобилизации в 4 гвардейскую Кантемировскую танковую дивизию 01
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+90
показать весь комментарий
24.09.2022 13:12
+59
Друга армія світу їде в Україну, щоб дізнатися що сталося з першою.
показать весь комментарий
24.09.2022 13:09
+46
Не напились, а отрицательно встали в строй, поэтому попрошу
показать весь комментарий
24.09.2022 13:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не напились, а отрицательно встали в строй, поэтому попрошу
показать весь комментарий
24.09.2022 13:08 Ответить
Илита
показать весь комментарий
24.09.2022 13:12 Ответить
Илитный этиловый спиртназ готов к штурму Ла-Манша и броску на Рейкъявик, только дидовские мосинки с сидорами получим и сразу в бой!111
показать весь комментарий
24.09.2022 13:16 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2022 18:16 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2022 13:08 Ответить
Друга армія світу їде в Україну, щоб дізнатися що сталося з першою.
показать весь комментарий
24.09.2022 13:09 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2022 13:24 Ответить
резервісти їдуть шукати регулярників, ось що відбувається
показать весь комментарий
24.09.2022 15:14 Ответить
Правильно - треба звикати до потойбічного світу
показать весь комментарий
24.09.2022 13:10 Ответить
"Могут повторить" (долю першої армії)...
показать весь комментарий
24.09.2022 13:10 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2022 13:12 Ответить
ахахахахааааа!!!! ЭТО - 5.
показать весь комментарий
24.09.2022 14:00 Ответить
просто у кацапов предварительные поминки..
показать весь комментарий
24.09.2022 13:12 Ответить
В Крыму мобилизованным выдали кирзовые сапоги времён СССР, летний камуфляж "флора" образца 1990-х и шапки. Всё. Зимнее обмундирование не выдали. То же получили мобилизованные офицеры.
показать весь комментарий
24.09.2022 13:15 Ответить
Зимний ватник им подавай. Дилды фронтовые сто грамм получали и не жаловались. Чем вночко хуже?!
показать весь комментарий
24.09.2022 13:17 Ответить

показать весь комментарий
24.09.2022 13:34 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2022 13:35 Ответить
це класика жанру Параша впердє!
усі бачили, усі знають, але неможливо утриматися від ... дуже складні емоції, на першому плані -
- які вони *******!
показать весь комментарий
24.09.2022 14:15 Ответить
Не дожил до такой радостной вести морячок, до мобилизации, ещё раньше копыта откинул.. )
показать весь комментарий
24.09.2022 14:48 Ответить
Это какой-то известный выродок?
показать весь комментарий
24.09.2022 16:14 Ответить
Угу, воно навіть мемом стало
показать весь комментарий
24.09.2022 16:30 Ответить
Да это ж первый парень на подтанцовке у Кабздона!
показать весь комментарий
25.09.2022 00:34 Ответить
Я извиняюсь, но тут как раз все ясно. Никто из этих выродков до зимы не доживет.
показать весь комментарий
24.09.2022 16:16 Ответить
Остальное добудут в бою. Все по плану товариша жукова.
показать весь комментарий
24.09.2022 16:17 Ответить
подивимося в якому стані повернутся, та мабуть вже ні на що буде дивитися
показать весь комментарий
24.09.2022 13:15 Ответить
НЕ ВЕРНУТСЯ , я узнавал, из того что мобилизуют вернутся только 30 % , источнику доверяю,
показать весь комментарий
24.09.2022 14:03 Ответить
Давайте кацапушки на передовой и нуле в таком же духе , мы вам даже пойла дадим , но отрезвлять вы будете либо в земле либо в плену)
показать весь комментарий
24.09.2022 13:16 Ответить
Майбутні окупанти валяються по лавках у дворі військкомату

Починають звикати...
показать весь комментарий
24.09.2022 13:17 Ответить
Треба для ЗСУ якісь вантажні дрони закупити аби скидати кацапам в окопи ящики з водкою. Чим більше водки дійде до мобілізованих - тим швидше звільнимо свої землі.
показать весь комментарий
24.09.2022 13:17 Ответить
думаю їм і омивача зимового вистачить ,ще горілку на них тратити..
показать весь комментарий
24.09.2022 13:20 Ответить
та водка не встигне впасти з дрона, вони її вже вижеруть. Там не дронами, а бомбардувальниками треба скидати
показать весь комментарий
24.09.2022 13:36 Ответить
омивач у пластику..доречі..спирт у баклагах спиртзавод продає))
показать весь комментарий
24.09.2022 13:52 Ответить
не водку а метил.спирт. И все рады
показать весь комментарий
24.09.2022 14:21 Ответить
Згадав "Вальпургиева ночь, или Шаги Командора" Венедикта Єрофеєва. Там пацієнти божевільні напилися метанолу (із передбачуваним наслідком)...
показать весь комментарий
24.09.2022 18:04 Ответить
"Російських строковиків відправляють на базу в селище Солоти Бєлгородської області.
В селищі Солоти знаходиться база 3-ї російської мотострілецької дивізії".
За інформацією Reuters.

База розрахована на 2,5 тис. о/с. Від кордону 30-35 км.
показать весь комментарий
24.09.2022 13:17 Ответить
"Відстань від Кавалерово до України - майже 10 тис. км" Джерело: https://censor.net/ua/v3369319

Ще не раз встигнуть нажертися. Може і подохнуть по дорозі... Або повбивають одне одного "по п'яні" - дорога доооовга
показать весь комментарий
24.09.2022 13:18 Ответить
або знову потяг з рейок зійде - теж задвохсотяться не доїхав
показать весь комментарий
24.09.2022 13:54 Ответить
А у кацапа одно сАстАяніЄ - пЯний!
показать весь комментарий
24.09.2022 13:20 Ответить
Едем в АД!
показать весь комментарий
24.09.2022 13:20 Ответить
Ппц, из таких удобрений только сорняки будут расти
показать весь комментарий
24.09.2022 13:23 Ответить
Шо казати.... Кацап родився (точніше висрала свиноматка), закінчив школу, далі єслі мАААЦкву нє пАкАріл то должьЄн АбізатьєльнА здохнуть за *****
показать весь комментарий
24.09.2022 13:23 Ответить
ну,помянем, аминь как говорится!
показать весь комментарий
24.09.2022 13:24 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2022 13:30 Ответить
ото в такому стані нехай і залишаються, і на " передавой" теж
показать весь комментарий
24.09.2022 13:31 Ответить
Та власне через це вона і вважається "славетна"
показать весь комментарий
24.09.2022 13:36 Ответить
Пошли нехорошие слухи про славную Кантемировскую дивизию.... 100% ускоренный путь в рай Путина и Гундяя.
показать весь комментарий
24.09.2022 13:36 Ответить
які вмотивовані індивідууми....
бойове злагодження в самому розгарі(чи угарі)...... .....
показать весь комментарий
24.09.2022 13:40 Ответить
Mombilizacija zatjanetsja.
показать весь комментарий
24.09.2022 13:44 Ответить
ka mūs krievs paņēma 1984 gada arī Rīgā izkāpām no vilciena gatavi
показать весь комментарий
26.09.2022 02:12 Ответить
Они в таком состоянии и воевать будут...пару часов. Пока не "одвухсотятся".
показать весь комментарий
24.09.2022 13:47 Ответить
Пару, я здичавіло вибачаюся, яких-яких одиниць часу?..
показать весь комментарий
24.09.2022 18:07 Ответить
Перший в історії випадок розгрому армії ще в військоматі!
показать весь комментарий
24.09.2022 13:51 Ответить
Novaja metka - 400-sotye. Et kogda rakom peredvigajutsia.
показать весь комментарий
26.09.2022 02:13 Ответить
Біосміття
показать весь комментарий
24.09.2022 13:52 Ответить
Хтось знає як можна передати їм гуманітарку - самогону, та побільше.
показать весь комментарий
24.09.2022 13:52 Ответить
Эти уже 200-тые.
показать весь комментарий
24.09.2022 13:57 Ответить
Звернув увагу також,оператор гадав що його забракують із-за куртки.
показать весь комментарий
24.09.2022 14:04 Ответить
куртка у чувака правильная
показать весь комментарий
24.09.2022 14:22 Ответить
- Вот он я, а вот он я.
Скоро обратно, кацапы.
показать весь комментарий
24.09.2022 14:28 Ответить
В 1941 таке ж було. Солонін наводив повідомлення НКВД із Уралу. Що з однієї станції на Уралі три дні не могли відправити ешелон, бо напивались спеціально, щоб не відправлятись.
показать весь комментарий
24.09.2022 14:37 Ответить
Дєди налівалі
показать весь комментарий
24.09.2022 15:25 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2022 16:42 Ответить
"Пошлём лучших из лучших!" "Лучшие из лучших зализывают свои раны" "Тогда пошлём лучших из худших" Отак і дійшли до відвертих уйоб...в. А ЗСУ усіх в ґрунт покладуть ☠️
показать весь комментарий
24.09.2022 15:10 Ответить
И это только начало кацапчики… потом будут кирзачи и ватники… а в итоге яма…
показать весь комментарий
24.09.2022 15:22 Ответить
Що значить майбутні окупанти? Вони вже давно окупантами являються.
показать весь комментарий
24.09.2022 15:27 Ответить
Вони "в таком састаяніі" живуть.
показать весь комментарий
24.09.2022 15:35 Ответить
Головне, що б вони не виходили з цього стану
показать весь комментарий
24.09.2022 16:01 Ответить
Это даже не быдло, это просто скот. Двуногий скот.
показать весь комментарий
24.09.2022 16:12 Ответить
"На фоне дверей местные телевизионщики записывают интервью с одним из пришедших.
- Скажи: "Хочу, чтобы Родина спала спокойно. И если нужно - готов идти ее защищать и помогать народам Донбасса", - предлагает корреспондент.
- Хочу, чтобы Родина спала спокойно. И если нужно - готов идти ее защищать и помогать народам Донбасса, - послушно повторяет парень."

Отсюда И там ещё много смешного

https://www.sibreal.org/a/v-rossii-mobilizuyut-nesluzhivshih-i-50-letnih/32046431.html
показать весь комментарий
24.09.2022 19:20 Ответить
не можу дочекатись, коли їм калаши видадуть!
показать весь комментарий
24.09.2022 22:00 Ответить
Вспомнился анекдот из советской армии. Приезжает в часть офицер -новобранец, взгляд тупой, походка неровная, дар речи отсутствует. Его окружают местные офицеры и спрашивают - "Ты откуда, такой "красивый"? " А он им в ответ -"Меня прислали из Кантемировской дивизии, а там, как известно, идиотов не держат"
показать весь комментарий
25.03.2023 17:42 Ответить
 
 