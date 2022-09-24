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война (46904) Россия (91304) мобилизация (1624)

Россия не хочет забирать трупы солдат, поэтому их складывают в вагоны на границе: "Продолжайте приезжать, ребята, это ваш выбор, но вот этим все заканчивается обычно". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Вблизи российской границы стоит поезд-морг, в который складывают трупы военных РФ. Россия не хочет их забирать, поэтому остается только складывать их в вагоны.

Соответствующее видео обнародовала в твиттере доктор наук по военной политологии Вера Миронова, которая после начала полномасштабного нападения России приехала из Европы в Украину, информирует Цензор.НЕТ.

"Здесь призывники 21 года, более взрослые военные, один пилот, который, видимо, катапультировался, но это ему не помогло, один мужчина с двумя часами, видимо, мародер. Продолжайте приезжать, ребята, это ваш выбор, но вот этим все заканчивается обычно", – констатирует Миронова.

Также смотрите: Группа россиян напилась в военкомате после мобилизации в 4 гвардейскую Кантемировскую танковую дивизию. ВИДЕО

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. По словам Путина, призову будут подлежать только находящиеся в запасе граждане, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом войны в Украине. Согласно указу, мобилизация начинается уже 21 сентября.

При этом российские захватчики на временно оккупированной Луганской области забирают всех мужчин, которых могут найти.

По России прокатились акции недовольства. Задержанным мужчинам вручают повестки.

Известно, что мужчины массово пытаются уехать из РФ. В частности, в Финляндию и Грузию. В странах ЕС - например, Эстонии, Латвии и Литве - заявляют, что не будут предоставлять убежища убегающим от мобилизации гражданам России.
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Топ комментарии
+59
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24.09.2022 14:59
+44
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24.09.2022 14:56
+33
Вагони жалко😥
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24.09.2022 14:56
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24.09.2022 14:56 Ответить
движок V-50 з Карпат .
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24.09.2022 15:19 Ответить
"ребята выезжают"?
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24.09.2022 15:35 Ответить
Нічні вовки рятуються від призову))
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24.09.2022 16:34 Ответить
Ілон Маск нервово курить у стороні
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24.09.2022 15:39 Ответить
Ілон Маск вообще не курит! )
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24.09.2022 18:12 Ответить
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24.09.2022 21:55 Ответить
Лєвша із тули?
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24.09.2022 16:09 Ответить
Которий і блоху подкуйот.
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24.09.2022 16:14 Ответить
нанотєхнології
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24.09.2022 17:47 Ответить
Тут аграрії є? Скількі треба чоловічіх останків на сотку в якості добрив? В кг?
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24.09.2022 14:56 Ответить
взагалі то, як добриво, такий матеріал не просто не придатний, він шкідливий...про добрива це просто мем...
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24.09.2022 14:59 Ответить
Мертвечина - це отрута для грунтів і води! Плюс небезпека розповсюдження епідемій (віспа, сибирська язва і т.п.)...
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24.09.2022 15:16 Ответить
Биоматериал нельзя использовать напрямую как удобрение. Его необходимо переработать. Лучшая переработка - естественная. Насекомые, животные-падальщики и т.д. А если вы просто грядку кусками мяса забросаете нифига не будет и даже наоборот это плохо.
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24.09.2022 15:16 Ответить
найкращий варіант це попіл . на сотку його потрібно 3-5 кг .
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24.09.2022 15:22 Ответить
Дуже дякую! Багато чого не знав.
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24.09.2022 15:33 Ответить
Да, пепел это минералы и элементы в сухом остатке. При наличии воды и атмосферы(азота, кислорода, углекислого газа) растения сами уже синтезируют все что им надо для развития и размножения.
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24.09.2022 16:10 Ответить
дядьку в мене вища сільськогосподарська освіта і 23 річний стаж роботи агрономом .
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24.09.2022 16:43 Ответить
Ничуть не сомневаюсь, что ты все это время удобряешь поля сожжеными кацапами
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24.09.2022 18:36 Ответить
доводиться добриво дороге ...
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24.09.2022 20:06 Ответить
тобто, потрібна гарна прожарка перед могилізацією?
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24.09.2022 22:03 Ответить
Вагони жалко😥
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24.09.2022 14:56 Ответить
Кончені.
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24.09.2022 14:57 Ответить
було б дуже правильно розкручувати на росії тему непотрібних трупаків...бентежить тільки питання чиї це вагони? Шкода якщо нащі...пропали...просмердяться....
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24.09.2022 14:58 Ответить
Так и электро энергию холодильники тянут...
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24.09.2022 15:00 Ответить
Чим більше ми їх у ґрунт покладемо, тим менше дітям такої роботи залишиться.
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24.09.2022 14:58 Ответить
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24.09.2022 14:59 Ответить
Очень хороший план, молодцы! )
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24.09.2022 18:15 Ответить
Знаєте що, Миронова: вони не рєбята
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24.09.2022 14:59 Ответить
є труп а у держави мінус одна лада..... якась скупа расея на лади.....
"расея своих не бросает" вона їх залишає гнити під кожним кущем.....
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24.09.2022 15:00 Ответить
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24.09.2022 15:06 Ответить
Вонище наверное дикое.
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24.09.2022 15:08 Ответить
Треба якусь римську катапільту зробити і перекидувати дохлих орків через лінію кордону в кацапстан.
Бо позаражають грунти і колодязьну воду в прикордонних селах.
Це не жарт, подібні могільники вкрай токсичні!!!
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24.09.2022 15:10 Ответить
Шо це за дуже прогресивна кацапська самка??? І тут вони встишли? Чому їх взагаіл до України пускають??? ТЕ ж мені "міжнародний спостерігач"... 100% парашенька агентура, яка шпигує тут.
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24.09.2022 15:11 Ответить
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24.09.2022 15:11 Ответить
Складывайте ети трупы штабелями вдоль рашистской границы и поставть веб-камеры. Чтобы рашисты в онлайн режиме наблюдали как их родственники гниют никому не нужные
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24.09.2022 15:13 Ответить
да там бетонний могильник треба робити
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24.09.2022 16:37 Ответить
Усіх до компостної ями. Добрива зараз у ціні.
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24.09.2022 15:30 Ответить
Знімйте більше трупів для кацапів в пабліки: хай бачать, що їх тут чекає
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24.09.2022 15:35 Ответить
Текст з відео - Продолжайте приезжать, ребята, это ваш выбор, но вот этим все заканчивается обычно" Джерело: https://censor.net/ua/v3369336

Так і буде
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24.09.2022 16:10 Ответить
Я не є самий мудрий але влада по цій темі має робити інформативні кроки:1. Фото кацапожмурів всіх з можливою базою двохсотих. 2. створення бази кацапожмурів і максимальне розповсюдження в соцмережах сайтів з відповідною інфою. Але це мають робити профі такі як "Миротворець" чи "Інфонапалм". Зечмоням таке завдання не під силу- їм би бідосік замутить...
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24.09.2022 16:22 Ответить
Пошукав на кацапоінфо:Олигарх Евгений Пригожин приехал в Волгоград для прощания с бойцом «Вагнера» Алексеем Нагиным В Волгограде проходит церемония прощания с кавалером трех орденов Мужества, бойцом «Вагнера» Алексеем Нагиным, получившим смертельное ранение на Украине. Как передает корреспондент «Блокнота Волгограда», Евгений Пригожин выразил соболезнование семье погибшего бойца. - Он был слишком отважным, - сказал Пригожин родным Алексея Нагина. Алексей Нагин героически погиб 20 сентября, исполняя воинский долг в зоне проведения спецоперации на Украине. Его тяжело ранили в мае, но подлечившись он снова собирался в бой.

Подробнее: https://bloknot-volgograd.ru/news/oligarkh-evgeniy-prigozhin-priekhal-v-volgograd-dl-1524546
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24.09.2022 16:44 Ответить
Нащо у вагони? Перекидуйте просто через кордон - до москалів
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24.09.2022 16:48 Ответить
навіщо лишні рухи з кацапськими трупами??? не хочуть забирати - заривайте на місці.
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24.09.2022 16:50 Ответить
какое позорище для кацапов! нужно им в паблики закидывать и пропанадонам в профили а лучше фотки на военкоматах ихних расклеивать что бы знали что их ждет
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24.09.2022 17:17 Ответить
«частічная» могілізація в дії,
хто цілий залишився і довезли до вагона
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24.09.2022 17:39 Ответить
Покажите вагоны западным СМИ
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24.09.2022 18:43 Ответить
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24.09.2022 20:50 Ответить
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24.09.2022 22:49 Ответить
 
 